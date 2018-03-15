После выборов окажется, что Грудинин по заказу Путина играл схожую роль, какую недавно сыграл министр обороны Сердюков!

Помните такого министра обороны России и его "амазонку" Евгению Васильеву? А ведь они были спецагентами Путина!

Анатолий Эдуардович Сердюков — российский государственный деятель, экономист. Руководитель Федеральной налоговой службы с 27 июля 2004 по 19 февраля 2007. Министр обороны Российской Федерации с 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года. С 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года — Министр обороны Российской Федерации.

К моменту назначения на пост Министра Обороны РФ имел воинское звание старший лейтенант запаса, на момент отставки — полковник запаса. В 2007 году прошёл курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.



Президент Российской Федерации В. В. Путин объяснил смысл такого кадрового решения тем, что в условиях реализации программы развития и перевооружения Вооружённых Сил Российской Федерации, связанной с расходованием «огромных бюджетных средств», «нужен человек с опытом работы в сфере экономики и финансов». С именем Сердюкова связан запуск кардинальной реформы Вооружённых Сил Российской Федерации, придание им «нового облика». Источник. Историческая справка:

Здесь говорится буквально намёком о запуске в 2007 году той самой кардинальной реформы, которая позволила Владимиру Путину заявить 1 марта 2018 года на весь мир следующее: "Россия обладает сегодня таким уникальным оружием возмездия, что противоракетная система США и НАТО отныне является дырявым зонтиком!"

Но ведь мы все знаем, что с именем Анатолия Сердюкова связаны ТОЛЬКО ГРОМКИЕ СКАНДАЛЫ в оборонной отрасли России и в Российской Армии! Там УКРАЛИ на миллиарды рублей, там что-то ВТИХАРЯ ПРОДАЛИ ...и тоже на миллиарды рублей... То там, то сям РАСФОРМИРОВАЛИ и ЗАКРЫЛИ ...пехотные, ...лётные, ...артиллерийские и другие военные училища, которые выпускали офицеров для пополнения Российской Армии.

Видимый урон обороноспособности России во время деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны РФ был нанесён весьма и весьма ощутимый!

Это видели все!

Напомню, что писали СМИ о Сердюкове всего несколько лет назад:

Анатолий Сердюков как отрицательный национальный герой

Автор: Олег Кашин

"Национальным отрицательным героем Анатолий Сердюков стал задолго до своей отставки и дела «Оборонсервиса». Собственно, вся его последующая репутация, его превращение в фольклорного героя, искренняя народная ненависть к нему – все это было запрограммировано почти семь лет назад, когда министром обороны России был назначен человек с такой биографией, с такой внешностью, с такими родственными связями – зять влиятельного путинского соратника Зубкова, фактурный толстяк, ветеран советской мебельной торговли.

Интересно, кстати, понимал ли сам Сердюков, когда его назначали, что он смертник и что это назначение с самого начала было назначением на убой? Может быть, кстати, что и понимал – мы ведь не знаем, как это у них устроено, когда вызывает тебя, допустим, Путин и говорит – пора, мол! И отказаться нельзя, и ты смотришь в окно, а там Солнце светит, птицы поют, но это уже не тебе, и ты в слезах берёшь роковое бремя – пора, пора.

Истерическая общественная реакция на связанные с Сердюковым события последнего года – это радость встречи с давно ожидаемым. Его, пока он ещё был министром, дразнили «мебельщик», «табуреткин» (согласно советскому стереотипу, хороший министр обороны должен быть боевым генералом – хотя бы таким боевым, как Владимир Шаманов, у которого зять по кличке Глыба и десантники, помогающие этому Глыбе в разборках, но репутация – Сердюков о такой и мечтать не может).

Ходили какие-то ужасные слухи; помню, кто-то рассказывал, что само здание Минобороны на Арбатской площади при Сердюкове оказалось заложено банку ВТБ, а в самом здании таджики кувалдами ломают мраморные лестницы, а генштабовских полковников из кабинетов пересадили в огромные оупенспейсы – каждый хоть раз слышал какую-нибудь такую историю, а историй помельче – без счета: «Заставил во всех частях установить счетчики для воды, а у нас в части вместо водопровода колодец, и к приезду Сердюкова мы этот счетчик на колодец повесили». Это все должно было закончиться каким-нибудь масштабным скандалом, скандала ждали, им жили, к нему были готовы все, и теперь любая новость про дело «Оборонсервиса» становится подарком каждому, кто возненавидел Сердюкова с первых минут его появления в Министерстве обороны.

Свежая утечка от следователей: оказывается, одна из фигуранток минобороновского дела забирала себе примерно по 5% от каждой сделки по продаже военного имущества. Пятипроцентный откат – это что-то трогательно-ностальгическое, такие маленькие откаты были десять или больше лет назад.

Но какое это имеет значение, когда речь идёт о деле, в котором все заранее знают, кто вор?!..."

20.12.2013

Источник.

Одна из фигуранток "минобороновского дела" — Евгения Николаевна Васильева — российский управленец и предприниматель, бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России, и не менее отрицательный персонаж российских и мировых СМИ. Е.Васильева занимала пост члена совета директоров ОАО «Оборонсервис».

Евгения Николаевна Васильева получила известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.

8 мая 2015 года приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО (полтора месяца), затем ещё 34 дня в колонии во Владимирской области. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. 25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день. Источник. Историческая справка:получила известность осенью 2012 года в связи св оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.8 мая 2015 года приговореназа мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО (полтора месяца), затем ещё 34 дня в колонии во Владимирской области. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. 25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день.

Три месяца в местах лишения свободы, проведенные Евгенией Васильевой, согласитесь, это чисто "символическое наказание", которое должен был испытать на себе в соответствии с легендой спецагент Кремля за демонстрацию всему миру тотального воровства и разрухи в Вооружённых Силах России!

Зачем Президенту России и Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину надо было разыгрывать этот спектакль с назначением (лично им!) на высокую должность министра обороны России — старшего лейтенанта запаса А.Сердюкова, который и должен был по сценарию стать буквально "фольклорным героем", многим стало понятно только сейчас, после вот этого заявления ВВП:

Тогда, оказывается, стояла задача убедить всех ненавистников России, проживающих как на Западе, так и внутри самой России, что наша страна и её Вооруженные Силы планомерно загнивают и разлагаются, о чём они, ненавистники России, и мечтали всегда...

Однако, прошло несколько лет, и оказалось, что А.Сердюков и Е.Васильева были очень важными игроками в холодной войне между Западом и Россией. Благодаря их отвлекающим действиям Россия сумела незаметно для Запада и для нашей "пятой колонны" создать и поставить в Армию те уникальные вооружения, против которых у США и НАТО сегодня нет средств противодействия и ещё долго не будет.

Что касается нынешнего кандидата в Президенты России Павла Грудинина, для которого спичрайтеры написали весьма неплохую предвыборную программу, отвечающую запросам большинства населения нашей страны, ностальгирующего по СССР, то его появление на политической сцене, по мнению ряда политологов, ...тоже было подготовлено Путиным!

Представьте себе ситуацию: лидеры Запада мечтают свергнуть Путина уже хотя бы за то, что он мало-помалу возрождает Россию. Наша "пятая колонна", управляемая из-за рубежа и наученная ненавидеть свою Родину, мечтает о том же самом и даже регулярно предпринимает активные действия к тому, чтобы майданным путём свергнуть Путина... И те, и другие на протяжении многих лет только тем и занимаются, что разрабатывают "многоходовки" в расчёте на то, что если не одно, то другое однажды обязательно сработает... Их цель — Россия должна остаться без Путина!

Владимир Путин, естественно, знает об этом. И как в игре в шахматы, он предпринимает встречные шаги по нейтрализации этих планов и сохранению в нашей стране стабильности. А наши "гусские националисты", выдающие себя за русских, никак не унимаются и продолжают будоражить народ...

Марш "гусских националистов". Марш "гусских националистов".

И вот однажды чья-то умная голова подсказала Путину, как можно отвлечь нашу "пятую колонну" от попыток организовать в преддверии выборов Президента России уличные беспорядки в Москве и других городах России.

Чтобы читатель лучше понял, куда я клоню, я хочу привести короткий рассказ:

"СПИННЕРЫ ДЛЯ ПСИХОВ".

"Один преподаватель московского мединститута в начале войны участвовал в эвакуации психиатрической лечебницы откуда-то с Украины на Восток. Понятно, война, всё кругом грохочет, немцы уже рядом, их самолеты утюжат отступающих чуть ли ни через каждые пять минут. Психи, естественно, напуганы, цепляются за всё и вытащить их на улицу невозможно. И тогда врач-преподаватель увидел оставленный кем-то ящик с подшипниками. Он быстро раздал их психбольным, одел им на пальцы и показал, как надо их крутить. Вращение подшипников буквально заворожило умственно больных людей, и они легко давали себя вести и садить в машины. Этот врач-преподаватель впоследствии описал в своей научной работе данный эксперимент, сопроводив его выводом, что в некоторых случаях сознание психов полезно на чём-то ЗАЦИКЛЕВАТЬ, чтобы оно не рождало другие мысли, приводящие к неожиданным действиям". Источник.

Теперь посмотрите, как сознание нашей "пятой колонны" оказалось зациклено на Павле Грудинине, который официально был выдвинут кандидатом в Президенты России от КПРФ (Коммунистической партии Российской Федерации), не будучи коммунистом.

Иллюстрация мечты оппозиции. Изображение взято из Интернета. Иллюстрация мечты оппозиции. Изображение взято из Интернета.

И если российская системная оппозиция сейчас буквально помешана на поддержке Павла Грудинина, то некоторые трезвые головы на Западе (и что удивительно в России тоже!) рассматривают версию, что данный выдвиженец — таки проект Кремля! Пример — статья в газете "The Washington Post". Автор David Filipov:

"У этого претендента на пост президента России нет шансов против Путина. Но человек может мечтать"

"...когда появился Грудинин, а он, похоже, действительно хочет заменить Путина, были такие вопросы: насколько он искренен? И какой процент голосов он может отобрать у Путина?

Российские аналитики считают, что кандидатура Грудинина является частью кремлёвского проекта по повышению явки избирателей, причём суть этого проекта — предложить народу много вариантов лояльных Путину претендентов (в том числе Жириновского — для националистов и Ксении Собчак — для либералов-западников). «Коммунистическая партия — это проправительственная партия, интегрированная в государственную политическую систему, поэтому никто не должен рассматривать решение своей кампании как неожиданный для властей трюк», — прокомментировал ситуацию политический аналитик Евгений Минченко в сообщении Facebook..."

Источник на английском.

Если эта версия верна, то уже сейчас можно считать, что Владимир Путин вновь переиграл своих противников! Ну а что делать, у нас давно не жизнь, а сплошная Игра! Это заметил ещё в 19 веке младший брат композитора Петра Чайковского — Модест.

И да, если я кого-то огорчил своим откровением, прошу извинить... Я и сам не перестаю всему происходящему удивляться!

15 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин