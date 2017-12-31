Деградация коммунистов: Грудинин на выборы-2018

Люди, может, я чего-то не понимаю в этой жизни, но главная «интрига» предстоящих президентских выборов в 2018 году мне не совсем понятна. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов презентовал народу новое приобретение/достояние партии в виде олигарха Павла Грудинина, к партии никак не относящегося, если, конечно, не считать признаком коммуниста название для вполне коммерческого агрохолдинга «Совхоз имени Ленина».

Человек, который слышал об идеалах коммунистической партии за школьной партой и то, в ограниченное количество времени, способен представлять ее интересы в верхах? Защищать права трудового народа? Я уж не говорю о его сомнительном прошлом, которое различные деятели пытаются представить чуть ли не подвигом во имя россиян, но с зачетом прибыли в свой карман.

Не скрою: внешность довольно приятная (правда, на украинского президента он малость смахивает), харизма имеется, голос поставлен и вроде бы спичрайтер свои деньги отрабатывает достойно, но вот не лежит к Грудинину душа. Слабо верится мне в коммунистический рай во главе с олигархом.

Фото: Павел Грудинин выборы-2018.

И тем удивительней наблюдать, как чужеродный для КПРФ человек, не разделяющий ее принципов (до 2010 года был членом «Единой России», пока его политическая карьера не завершилась из-за обвинений в экстремизме), представлен кандидатом от коммунистов на будущих выборах. При этом лидер партии у него окажется на посылках.

Помнится, Зюганов в преддверии столетнего юбилея Великой Октябрьской революции поделился своим мнением о личности Владимира Ленина, который для него является революционным гением, великим подвижником и стратегом, впитавшим «все лучшее, что впитала русская душа». Отметив также, что Ленин сумел создать партию нового типа, доказать что нужно сохранить советскую страну, граждане которой будут жить по принципам труда, справедливости и достойной жизни. Про олигархов ни слова. Да и отношение к богатым у Ленина было однозначным: нам точно не по пути!

И что это тогда было? Внутрипартийный кризис? Неспособность отыскать среди «классических» коммунистов наподобие Юрия Болдырева, экономиста и политика, одержавшего победу в первом туре праймериз, что провел «левый фронт» Удальцова, победу собственных «самородков»? Решили нарушить свои же правила игры? Сделать ставку на олигарха? Все, социалистические идеалы оказались неудобоваримыми?

Оказалось слишком много популизма, что, к слову, напомнило недавнюю историю на Украине с выдвижением на пост главы государства Петра Порошенко, также делавшего хорошую мину при наличии олигархической «заначки». И что мы видим: в Незалежной хорошо живут коррупционеры, бандиты и пособники олигархов, а ведь, сколько слов о защите трудовых интересов народа, лучшей жизни, рае на земле и прочего бла-бла-бла было.

Фото: Павел Грудинин, КПРФ, выборы-2018.

Признаюсь, что мне ближе по духу именно Болдырев: честный и порядочный человек, грамотный экономист, а Павел Грудинин? Создал свою «клубничную» империю на развалинах реального совхоза, удачно вписавшись в рыночную экономику после развала Советского Союза. Часть сельскохозяйственных земель сдал в аренду предпринимателям, часть распродал якобы из лучших побуждений, и теперь спокойно зарабатывает себе миллиончики, не гнушаясь нанимать даже нелегальных мигрантов.

Нет, как бизнесмена его понять можно: хочется сэкономить на зарплате для работников, желательно даже нанять людей на рабских условиях, что уже неплохо получается. Негелагам платить можно сущие копейки, а своих россиян заманить рекламной акцией и кинуть потом.

Добровольцев уже «разводили» приглашением собрать за семь часов 10 ящиков клубнички и получить один на руки. Отличное предложение, да вот только нереальное: времени не хватит столько ящиков собрать за семь часов. Ну, а если работник не хуже робота, то получит бонусом ящик с гнилью. Неплохой бизнес у кандидата коммунистов?

Вот только Грудинин отличный пиарщик себя любимого и старается обойти нелицеприятные для себя новости, напустить туману в глаза, не афишируя свои административные нарушения, нарушения трудового законодательства и санитарных норм на производстве. Он больше говорит о проблемах россиян, обещает их все решить, сулит рост пособий, зарплат и в целом наступление «светлого будущего». Заподозрить его в отсутствии властных амбиций весьма сложно. Грудинин тараном прет на выборы.

И что мы имеем в остатке? Представитель класса эксплуататоров (по оценке коммунистов), обманувший в 90-х простых людей (кинул с собственностью на землю), известный экстремистскими заявлениями вдруг появился как чертик из табакерки и подался на президентские выборы? Чей он проект и кому выгоден Грудинин? Вокруг президентских выборов в России столько ажиотажа и волнений на Западе и в Штатах, что мне одной эта ситуация не нравится? Нет, сомневающиеся имеются…

Да уж, доверия подобные люди не внушают. Получается, что распиаренный «совхоз Грудинина» всего лишь аналог потемкинских деревень, созданный для прикрытия его бизнеса. Просто картинка красивой жизни. Фикция, прикрывающая проблемы с налоговой службой, оспаривание в судах права собственности на территории бывшего совхоза, убыточные предприятия и семейный бизнес Грудининых, включая его «социалистические нововведения». Просто отличный «кандидат» для похорон КПРФ!

Голосовать за Павла Грудинина?

Фото: Павел Грудинин, КПРФ.

Нет уж, такой ошибки я не совершу… За олигарха, относящегося к людям как к средствам производства, голосовать не стану.

P.S. Новогодние планы «кандидата в президенты» Грудинина: пока российские политики готовятся отмечать праздник дома, на родине, директор «совхоза» рванет в Германию. Ну, прям «истинный патриот»…