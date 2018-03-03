Сложность практического управления Россией и болтовня обывателя

Отвечаю одной статьёй – всем абстрактным морализаторам, учащим нас тысячами постов «о беззаконной коррумпированности путинского режима». Попробуйте напрячь мозги и освоить текст, что ниже, он не такой уж длинный… Куда короче ваших высокопарных эскапад на километры текстовой ленты…

Но не вам, болтуны "в самом расцвете сил", не вам – пустившим свою страну в распыл и по рукам…

Эти люди презирают слова, подозревая в каждом слове ложь. Они не ходят на предвыборные дебаты – порой демонстративно. Во главе корпуса стражей нашего исторического будущего – В.В. Путин. Ледяной король – силой льда остановивший распад и гниение, приморозивший вонь разлагавшейся плоти державы…

Человек – ведёт свою игру, в которой другие люди пешки и расходный материал. Человек, в погоне за успехом, щедро и равнодушно расходует чужую кровь – раз чужая, то не жалко… Человек легко смиряется, что у других отнимут самое необходимое – если только ему с этого обломится копеечка… Это делает не один человек. Увы, это делает КАЖДЫЙ человек, или почти каждый – исключая некоторых святых, одного на тысячу… Таков кошмар 90-х, кошмар распада, снаружи хорошо видимого. А внутри себя очень многие его проглядели. В этом кошмаре, в этом аду, на высочайших температурах плавления выплавлялось особое рыцарство в чёрных доспехах: люди мрачных лиц и суровых поступков, люди соколиной доблести, соколиного глаза – но и с соколиной хищностью клювов.

Власть – это ресурс, который нужно оплачивать поставщикам. Если вы не будете платить за электричество – вам отрежут провода. Если не будете платить за газ – отключат газ. Если перестанете платить за воду – вам перекроют водопровод. Точно так же если правитель перестанет оплачивать власть её (его) поставщикам – его проводят на Немцов мост. И хорошо ещё, если только туда, а не в Ипатьев дом…

Демократическая болтовня, которую я много лет ненавижу за её патологическую и слабоумную лживость приучила людей трепаться о власти как о чём-то легко доступном и беспроблемном. А вот, мол, люди избрали себе предводителя (где-то в мифологизированной Исландии, граде Китеже либеральных недоумков) – и он ими руководит, и никто не пытается его убить, и он никого не убивает, и…

Подождите, как же так? Речь идёт о жизни, которая у человека одна! Речь идёт о всех благах жизни, которые достаются или тебе – или другому человеку… И это – без драки, без насилия? Без угроз и шантажа, без криминала и закулисных разборок?!

Даже распределение гаражей в спокойной и благополучной среде всем обеспеченных людей (см. фильм «Гараж») вызывает бурю страстей и коварные заговоры…

А власть-то не гараж! Это же совокупность всех гаражей, домов, сооружений, месторождений, автомобилей и т.п. на территории! Тут уж Исландия или не Исландия, а без гангстеров не обойдётся…

Другое дело, что умные гангстеры не ведут себя вызывающе, и не рассказывают всем журналистам, что они – гангстеры. Они не ходят публично похвастаться, что они мафия. В такое их поведение я охотно верю (не все люди тупые на свете) – а вот в то, что они – не мафия – извините! Ищите дурачка в другом месте…

Чем важнее и ценнее распределяемый ресурс – тем острее и отчаяннее борьба за него, сметающая все правила и условности на своём пике. Власть же, по определению – самый ценный и самый важный из всех дефицитов, потому что она – совокупность всех дефицитов. Конечно, настоящая власть, правящая; потому что бывают ещё подставные зиц-председатели в древней, как сам мир, лицемерной системе "двухэтажной" власти «каган-бек».

Если вы хотите обсуждать зиц-председателей, то это отдельный разговор, но мы-то с вами говорим о реальной, подлинной власти, подразумевающей распоряжение всем на правах высшей инстанции, решения которой апелляции не подлежат: Roma locuta, causa finita[1].

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Человек не может захватить власть в одиночку. Тем, кто помог ему это сделать – нужно платить по счетам, как и за поставки воды, газа, электричества и вообще всего на свете.

Конечно, если ты имеешь дело с фанатичными верующими, то их удовлетворение вполне может быть чисто-моральным:

-Я об этом мечтал, ради этого страдал, умирал, убивал – и вот красный флаг над городом, и больше мне ничего не нужно, руинами Рейхстага удовлетворён!

Но ведь для такого морального удовлетворения нужны массы истинно-верующих. Не 25 млн показушников и лицемеров, которые клялись умереть за партию, а в 1991 году тихо о ней забыли. А тех, которые накалённо-горят душой…

Если их нет, и все вокруг циники, вы где возьмёте морально-удовлетворённую армию? Кашпировский вам её наколдует?!

В отсутствии фанатиков остаются только наёмники. «Ни морально, ни орально» наёмника не удовлетворить. Они скажут открытым текстом:

- Мы тебя к власти привели, мы других проходимцев отбили, которые туда же рвались… Мы трудились и жизнью рисковали… Давай каждому по заводу и по нефтяной скважине! А то, знаешь, босс, свет на тебе клином не сошёлся, можем уйти к другому радже, побогаче тебя…

В секулярном (де-идеологизированном) обществе каждый правитель вынужден расплачиваться с теми, кто поддерживает его у власти, со своей пирамидой распределительной иерархии. Чем оно секулярнее, тем жёстче и циничнее требуют оплату. Это делали все правители до Путина, и будут делать все после него.

Как – с радостью или со слезами, веселясь или страдая душой – уже их проблемы. Но кодла либо сыта, либо тебя сожрёт.

Те, кто этого не понимает – просто безответственные болтуны и ничего в устройстве жизни не понимающие обалдуи. На тюрьму с каторгой они своей болтовнёй заработают, а вот во власть не пройдут никогда. Нельзя летать – не выучившись на лётчика. Нельзя стать верховным правителем – не выучившись кормить войско своих сторонников…

В некоторых случаях, от которых мы сегодня бесконечно далеки – оно (войско) бывает «верою сыто». То есть само себя как-то кормит, а тебя почитает духовным лидером безвозмездно. Слушается приказов – и ничего за них не клянчит.



Теоретически это возможно, и иногда в истории бывало: впрочем, требовательность такого идейно-заряженного «войска-политрука» очень велика, и малейший сбой в обрядах или ритуалах может привести к тому, что оно предводителя растерзает. Моральное удовлетворение тоже нужно уметь правильно подавать – верующий не всеяден, служащий за идею – очень нетерпим к отклонениям и ересям…

Сегодня это – чистая теория. После того, как 25 млн членов КПСС, как один человек, променяли священную присягу на приватизацию – моральное состояние общества в общем и целом ясно. Никто не может таким обществом управлять, не выкармливая разветвлённой клиентелы, видящей в тебе залог собственного благополучия.



Можно – в порыве обиженной потребительской зависти тысячу раз поменять Горбачёва на Ельцина, Януковича на Ющенко, Ющенко на Януковича, Януковича на Порошенко – очевидно же, что всякий раз будет только хуже и хуже.

Потому что всякий новый правитель, даже если его удалось пропихнуть наверх, как кабана в узкую форточку – приходит с новой голодной клиентелой. Хочет он или не хочет – он должен с ней расплачиваться, и по большому счёту – наёмники его даже и не спрашивают:

- Мы тебе город взяли? Взяли! Как же ты смеешь нам отказывать в грабеже этого города?!

Рассуждать – «а вот при нас было бы по-другому»… Не было бы при вас по-другому! Вы не можете взять власть, потому что не знаете, как она берётся. А тот, кто может взять власть – уже её взял, потому что появление такой возможности и означает обретение власти. Её вообще не дают, а берут. Потом, по факту (иногда) оформляют это комедией «всенародных выборов»…

- А вот, если меня выберут…

Не выберут. Интересы людей антагонистичны. Если человек может выбирать – он выберет себя, а не тебя. А если он себя выбрать не может – значит, он и тебя выбрать не может. Конечно, лжецы и проходимцы скажут, что это не так, но я-то хочу векий раз с вами по-честному поговорить, без набившей оскомину лицемерной пустословности…

Ведь всякий член мафии выбирает не главу мафии, а себя. Отобранный лидер в его системе ценностей – лишь орудие, пригодное для личного возвышения. Если орудие стало непригодным – его выбрасывают. Если Акела промахнулся – волки его пожирают (феномен Горбачёва).



Конечно, отдельно взятому волку это не под силу, но стая – может. Стая всегда сильнее вожака, и если стая объединилась против вожака – значит, его песенка спета. Как говорили мультяшные пираты – «команда может собраться и поговорить!»…

Преследуя шкурные интересы, наёмник выходит на нанимателя, который кажется ему перспективным. Конечно, не с целью «построить демократию в России», а с целью урвать себе лично свечной заводик в Саратовской губернии…

Лояльность наёмника связана вовсе не с успехами в деле вестернизации России, а с судьбой заводика, на который он облизывается. Наплевать китайскому миллиардеру, что над ним вьётся красный флаг! И нашему жулью наплевать на США, Европу, либерализм, рынок и прочие абстракции. Абстрактное мышление, широкие обобщения – это удел верующих. Циник мыслит конкретно.

Он облизывается на мясохладобойню в Самаре и ищет, кто ему её предоставит в лучшем виде. Если Путин не предоставляет – социальный хищник идёт к Навальному, к Явлинскому, к Собчак, к кому попало… И начинает там трещать, что велено, пишет одно, а в уме – сладострастие овладения чужой собственностью…

- Счас, счас! Только вот эти ребята победят – и я себе вышибу того, сего, пятого, десятого…

Эта мотивация даже приличное имя получила в социологии, у теоретиков называется «вертикальной мобильностью». Суть такая, что «было ваше – стало наше». Сидели, распоряжались благами и жизнями людей одни, а тут новые пришли и туда же сели…

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Эта мрачная мародёрская стихия растащиловки имуществ и территорий – по замыслу курирующих её (естественно, не создавших, а возглавивших по факту) западных спецслужб и должна была похоронить Россию для всех, кроме археологов.

Очевидно, была не только она – раз появился Путин и его «скрепы»: то есть в какой-то смутной и неявной форме проявилась тоска людей по высшему, вечному. Сумбурное желание быть не только скотами.

Оттого, что у нас есть не одна мародёрская стихия – не следует, что её вовсе нет. По сути, наша сегодняшная патриотика и метафизика – это островки одиноких блогеров посреди океана мародёрской разгулявшейся стихии рвачей. Океан – это вам не шутки. Это – реальное пространство нашей жизни, в которой хорошо организованные банды спят и видят- как бы растащить склады с народным добром.

Причём конкуренция между бандами (что очень хорошо показывает опыт Украины) – вовсе не отменяет их общего мародёрского настроя.

Они же между собой борются не за правду и справедливость, а за добычу! Какая вам разница – растерзает вас волчья стая или львиный прайд? Им-то, понятно, разница большая, выражаемая в вашем мясном весе, а вам?

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В сложившейся морально-психологической атмосфере поддерживать власть, не поддерживая большого наёмного войска – просто нереально. Можно, конечно, по крупицам собирать бисер духовного наследия из свиного навоза (Путин этим и занимается). Но выстроить власть на этих крупицах сейчас – утопия. Они сами нуждаются в защите, и никого защитить не в состоянии. Можно заботиться о маленьких детях, но опереться на маленьких детей, как на защитников – невозможно, и даже безумно пробовать.

Выстроить в толще осатаневшего массового потреблядства, побившего в 90-е все рекорды цинизма, чистопородную патриотичную власть – нереально. Можно только удерживать страну от распада, сберегать её для будущего, для лучших времён – опираясь на вполне рыночное наёмное войско, и увы, бросая ему за услуги кусок за куском…

Многие пробовали иначе – и где они теперь? Как можно в среде циников и мародёров с рыночной мотивацией противопоставить проповедь оплате? Ну, попробуйте, выйдите и позовите… И посмотрите, кто бесплатно пойдёт за вами… А потом будете, как И.И.Стрелков кричать Путину – «пришли мне армию, а то у меня людей мало»…

Тут и ищите, тут и ключ: «ЛЮДЕЙ МАЛО». Начнёшь звать – куда бы не звал, первое, что обыватель современный спросит – «а что ты мне за это дашь?». Попробуйте такими управлять без Тимченок и Ротенбергов! Это же просто технологически невозможно, что и доказал опыт «перестройки»: правда, пытаясь отделиться от уголовщины, оказалась перед уголовщиной карликом…

Так и возникает «гибридный режим», в котором умеренная и вменяемая мафия уничтожает наиболее отмороженных беспредельщиков. При этом, прямо скажем, «не забывая о себе»…

Вот товарищ Грудинин – построивший социализм в отдельно взятом совхозе, молодец из молодцов! Но он ведь и лично – миллиардер. Сказать, что он – не мафия… А как бы он тогда в 90-е отбился от рейдеров, от банд, от конкурентов-беспредельщиков?

Как бы он удержал этот колоссальный ресурс, дающий миллиарды чистой прибыли? Да так, что никто не отнял? Заявление в милицию писал? В ельцинскую-то милицию, более напоминающую ОПГ?! И много бы помощи ему оттуда прибежало?



Говоря, что Грудинин – "мафия", я не хочу его обидеть. Наоборот – он «душу положил за други своя», то есть совершил величайший христианский подвиг. Когда иначе было нельзя – сделал так, как получалось, чтобы людей спасти.

Но – учитывая отсутствие всякого закона в пору приватизации – он, конечно, не мог оставаться в поле закона, то есть в поле того, чего нет! Идеалы Грудинина – это одно. А навязываемая ему жизнью повестка действий – совершенно другое.

Далеко не всегда жизнь позволяет нам делать то, что мы хотим. Чаще это шантаж от лица всего уклада жизни: «умри или живи по моим правилам»…

Мы ценим Грудинина именно за то, что он – замаравший руки в реальности практик.

В этом отражается наше презрение к теоретикам в белых перчатках, которые, столкнувшись с вызовом «царства Зверя» – сбежали в свой выдуманный мирок, превратились в аутистов[2] (упрёк во многом адресую и себе: слаб, безволен, «хороший мужик, но не орёл», одним словом – не Грудинин я).

Как у Высоцкого:

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

Если руки сложа, наблюдал свысока,

И в борьбу не вступил с подлецом, палачом,

Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

Это про таких теоретиков, как я – с которых можно рисовать портрет ноля: ни в чём не виноваты, ни в чём не замешаны, ни в чём не подставились… И при этом ничего не сделали, никого не спасли, никакой атаки не отразили… И теперь такие вот блогеры смеют вонять на Путина, на Грудинина? Пустопорожние моралисты, гордящиеся своим высоконравственным аутизмом – крошат батон претензий на тех, кто внял призыву:

Испытай, завладев еще теплым мечом,

И доспехи надев, что почем, что почем?!

Испытай, кто ты – трус иль избранник судьбы,

И попробуй на вкус настоящей борьбы…

Настоящая борьба – она не белая. Она вся кипит кровью и грязью. Она идёт без правил и без рефери, без антидопингового агентства, а точнее, с таким антидопинговым агентством, как ВАДА. То есть коррумпированной проституткой, изображающей из себя судью, а на поверку – это лакей главаря мировой преступности…

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Путин из кусочков и обрывков составил Россию обратно. Он и есть Россия – такая, какая есть, и единственная, какая есть. Враньё о том, что «Россию мы любим, а Путина нет» – оставьте, лицемеры. Вы любите не Россию, а свои фантомы, домыслы, свои построения аутистов в выдуманной реальности, где действуют выдуманные вами люди и выдуманные вами законы природы.

Вы пытаетесь приклеить бабушке усы, думая, что так она станет дедушкой. Потому что реальная Россия вам не нравится, но, в отличие от патентованных русофобов, вы не хотите в этом признаваться. И предлагаете нам быть патриотами ваших фантазий, притом, что фантазии у каждого аутиста свои.

Один сажает царя, им придуманного (видимо, псевдоним самого себя), другой изображает генсека, третий корчит демократического Перикла, витийствующего перед площадью…

Но всё это (обращаюсь к очень широкому кругу авторов) – мир вашего, во многом детского, а в чём-то уже патологического воображения, ведь в реальности-то ничего этого нет! Самый верный признак того, что человек понимает, как устроен реальный мир – способность человека управлять процессами в нём. Это адекватность президента, удерживающего власть и адекватность идейного миллиардера, который в силу ума и развитых логических способностей умеет разделять идеалы и текущий инструментарий.

- Да, я хочу, чтобы было по другому, но я понимаю, что для перемен нужно работать с реальностью, а не выпадать из неё.

А болтуны вылезают на трибуны – и начинают: «мы знаем, как уже завтра спасти Россию!»

Не врите. Знали бы – спасали бы не завтра, а сегодня. Или, ещё лучше, вчера. Страна тридцать лет как гибнет – вы её только завтра, «если вам люди доверие окажут», спасать собираетесь… А чего вы с этим тридцать лет тянули? Или, может быть, ваше завтра – такое же беспомощное, каким было вчера?

- Мы всё понимаем, мы всё видим…

И толку от вашего понимания? Ну, смотрите дальше… Раз у вас такой обзор хороший – из вашей башни слоновой кости…

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Путин – человек, который стал Россией. Мы ведём серьёзный, взрослый, мужской разговор, а не пропагандой занимаемся. КАК он сумел стать Россией, насколько жуткими были отдельные эпизоды – другой разговор. Что в этой жути было необходимостью, а что – личной ошибкой, неизбежной у любого человека – третий разговор.

Но это была работа с реальностью, с законами этого мира – а не фантастических миров патриотических блогеров. Речь шла о жизни русского государства и народа – которой для США и Европы уже не существует вполне официально. А для Путина эти государство и народ существуют.



Может быть, не в таком виде, в каком вам или нам с вами хотелось бы, и казалось правильным – а, с другой стороны: чтобы вякать, нужно право заслужить. Люди, шедшие тропой поражений тридцать лет подряд – не очень-то право на своё мнение заслуживают!

«Мы знаем, как надо!» Вы уже сделали, «как надо». Так сделали, что нашу олимпийскую команду мировая пресса называет «командой несуществующего государства», флаг которого уравняли в правах с флагами давно исчезнувших держав.

Врач, который не сумел вылечить пациента – пусть отойдёт в сторону и молча посмотрит, как работает знахарь.



И пусть врачу многое кажется нелепым, грязным, безобразным – исход болезни покажет, кто прав. Дело, а не демагогия определят победителя. Нравится Сталин Солженицину или не нравится – но Берлин Сталин брал, а не Солженицын. Это факт, остальное – болтовня…



Если больной поправляется – значит, знахарь со всеми его странностями, сильнее заносчивого, но внутри пустого начётника от медицины…

Никто не отменял права на ненависть. Но если вы ненавидите Россию – реальную, такую, какая есть в природе – то не врите, что вы ненавидите кого-то другого.

Иначе Сванидзе окажется честнее вас…

[1] «Рим высказался, дело закрыто»; «Рим высказался, и дело кончено».

[2] Аутизм – психическое отклонение, которому свойственны недостаток социальных взаимодействий, нарушенная коммуникация с реальным миром, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. Это состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира.





Н. Выхин



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