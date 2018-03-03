Главная » Мировоззрение, Политика

Сложность практического управления Россией и болтовня обывателя

10:51. 3 марта 2018 Просмотров - 226 3 коммент. Опубликовал:

Человек – ведёт свою игру, в которой другие люди пешки и расходный материал.

Человек, в погоне за успехом, щедро и равнодушно расходует чужую кровь – раз чужая, то не жалко…

Человек легко смиряется, что у других отнимут самое необходимое – если только ему с этого обломится копеечка…

Это делает не один человек. Увы, это делает КАЖДЫЙ человек, или почти каждый – исключая некоторых святых, одного на тысячу…

Таков кошмар 90-х, кошмар распада, снаружи хорошо видимого. А внутри себя очень многие его проглядели.

В этом кошмаре, в этом аду, на высочайших температурах плавления выплавлялось особое рыцарство в чёрных доспехах: люди мрачных лиц и суровых поступков, люди соколиной доблести, соколиного глаза – но и с соколиной хищностью клювов.

Эти люди презирают слова, подозревая в каждом слове ложь. Они не ходят на предвыборные дебаты – порой демонстративно. Во главе корпуса стражей нашего исторического будущего – В.В. Путин. Ледяной король – силой льда остановивший распад и гниение, приморозивший вонь разлагавшейся плоти державы…

Болтуны годами неистовствуют: теоретикам практиков легко судить. И тут не так, и там не эдак, абстрактное морализаторство прёт из всех щелей. Мол, окружил себя своими, ощетинился штыками, на троллейбусе, как молодой Ельцин, с народом не ездит, про европейские пенсии, как начинающий Порошенко, не врёт…

И вообще, кажется, собой занят больше, чем народом… Болтуны, которые и жизнь-то свою получили взаймы от Путина (предотвратившего басаевский парад победы по Красной площади) – ведут себя так, как будто это он им круглую сумму задолжал… «Должен то, должен это»…

Наверное, кому-то и чего-то он должен. Предкам, византийским иконам и древним храмам, священным гробам Кремля, стареньким-престареньким ветеранам войны и труда…

Но не вам, болтуны "в самом расцвете сил", не вам – пустившим свою страну в распыл и по рукам…

И на троллейбусе с Ельциным уехавших в Освенцим, причём радостно гомоня и предвкушая европейскую жизнь… А кто сказал, что Освенцим и Бухенвальд – не Европа?! Покажите мне того географа!

Отвечаю одной статьёй – всем абстрактным морализаторам, учащим нас тысячами постов «о беззаконной коррумпированности путинского режима». Попробуйте напрячь мозги и освоить текст, что ниже, он не такой уж длинный… Куда короче ваших высокопарных эскапад на километры текстовой ленты…

+++

Власть – это ресурс, который нужно оплачивать поставщикам. Если вы не будете платить за электричество – вам отрежут провода. Если не будете платить за газ – отключат газ. Если перестанете платить за воду – вам перекроют водопровод. Точно так же если правитель перестанет оплачивать власть её (его) поставщикам – его проводят на Немцов мост. И хорошо ещё, если только туда, а не в Ипатьев дом…

Демократическая болтовня, которую я много лет ненавижу за её патологическую и слабоумную лживость приучила людей трепаться о власти как о чём-то легко доступном и беспроблемном. А вот, мол, люди избрали себе предводителя (где-то в мифологизированной Исландии, граде Китеже либеральных недоумков) – и он ими руководит, и никто не пытается его убить, и он никого не убивает, и…

Подождите, как же так? Речь идёт о жизни, которая у человека одна! Речь идёт о всех благах жизни, которые достаются или тебе – или другому человеку… И это – без драки, без насилия? Без угроз и шантажа, без криминала и закулисных разборок?!

Даже распределение гаражей в спокойной и благополучной среде всем обеспеченных людей (см. фильм «Гараж») вызывает бурю страстей и коварные заговоры…

А власть-то не гараж! Это же совокупность всех гаражей, домов, сооружений, месторождений, автомобилей и т.п. на территории! Тут уж Исландия или не Исландия, а без гангстеров не обойдётся…

Другое дело, что умные гангстеры не ведут себя вызывающе, и не рассказывают всем журналистам, что они – гангстеры. Они не ходят публично похвастаться, что они мафия. В такое их поведение я охотно верю (не все люди тупые на свете) – а вот в то, что они – не мафия – извините! Ищите дурачка в другом месте…

Чем важнее и ценнее распределяемый ресурс – тем острее и отчаяннее борьба за него, сметающая все правила и условности на своём пике. Власть же, по определению – самый ценный и самый важный из всех дефицитов, потому что она – совокупность всех дефицитов. Конечно, настоящая власть, правящая; потому что бывают ещё подставные зиц-председатели в древней, как сам мир, лицемерной системе "двухэтажной" власти «каган-бек».

Если вы хотите обсуждать зиц-председателей, то это отдельный разговор, но мы-то с вами говорим о реальной, подлинной власти, подразумевающей распоряжение всем на правах высшей инстанции, решения которой апелляции не подлежат: Roma locuta, causa finita[1].

+++

Человек не может захватить власть в одиночку. Тем, кто помог ему это сделать – нужно платить по счетам, как и за поставки воды, газа, электричества и вообще всего на свете.

Конечно, если ты имеешь дело с фанатичными верующими, то их удовлетворение вполне может быть чисто-моральным:

-Я об этом мечтал, ради этого страдал, умирал, убивал – и вот красный флаг над городом, и больше мне ничего не нужно, руинами Рейхстага удовлетворён!

Но ведь для такого морального удовлетворения нужны массы истинно-верующих. Не 25 млн показушников и лицемеров, которые клялись умереть за партию, а в 1991 году тихо о ней забыли. А тех, которые накалённо-горят душой…

Если их нет, и все вокруг циники, вы где возьмёте морально-удовлетворённую армию? Кашпировский вам её наколдует?!

В отсутствии фанатиков остаются только наёмники. «Ни морально, ни орально» наёмника не удовлетворить. Они скажут открытым текстом:

- Мы тебя к власти привели, мы других проходимцев отбили, которые туда же рвались… Мы трудились и жизнью рисковали… Давай каждому по заводу и по нефтяной скважине! А то, знаешь, босс, свет на тебе клином не сошёлся, можем уйти к другому радже, побогаче тебя…

В секулярном (де-идеологизированном) обществе каждый правитель вынужден расплачиваться с теми, кто поддерживает его у власти, со своей пирамидой распределительной иерархии. Чем оно секулярнее, тем жёстче и циничнее требуют оплату. Это делали все правители до Путина, и будут делать все после него.

Как – с радостью или со слезами, веселясь или страдая душой – уже их проблемы. Но кодла либо сыта, либо тебя сожрёт.

Те, кто этого не понимает – просто безответственные болтуны и ничего в устройстве жизни не понимающие обалдуи. На тюрьму с каторгой они своей болтовнёй заработают, а вот во власть не пройдут никогда. Нельзя летать – не выучившись на лётчика. Нельзя стать верховным правителем – не выучившись кормить войско своих сторонников…

В некоторых случаях, от которых мы сегодня бесконечно далеки – оно (войско) бывает «верою сыто». То есть само себя как-то кормит, а тебя почитает духовным лидером безвозмездно. Слушается приказов – и ничего за них не клянчит.

Теоретически это возможно, и иногда в истории бывало: впрочем, требовательность такого идейно-заряженного «войска-политрука» очень велика, и малейший сбой в обрядах или ритуалах может привести к тому, что оно предводителя растерзает. Моральное удовлетворение тоже нужно уметь правильно подавать – верующий не всеяден, служащий за идею – очень нетерпим к отклонениям и ересям…

Сегодня это – чистая теория. После того, как 25 млн членов КПСС, как один человек, променяли священную присягу на приватизацию – моральное состояние общества в общем и целом ясно. Никто не может таким обществом управлять, не выкармливая разветвлённой клиентелы, видящей в тебе залог собственного благополучия.

Можно – в порыве обиженной потребительской зависти тысячу раз поменять Горбачёва на Ельцина, Януковича на Ющенко, Ющенко на Януковича, Януковича на Порошенко – очевидно же, что всякий раз будет только хуже и хуже.

Потому что всякий новый правитель, даже если его удалось пропихнуть наверх, как кабана в узкую форточку – приходит с новой голодной клиентелой. Хочет он или не хочет – он должен с ней расплачиваться, и по большому счёту – наёмники его даже и не спрашивают:

- Мы тебе город взяли? Взяли! Как же ты смеешь нам отказывать в грабеже этого города?!

Рассуждать – «а вот при нас было бы по-другому»… Не было бы при вас по-другому! Вы не можете взять власть, потому что не знаете, как она берётся. А тот, кто может взять власть – уже её взял, потому что появление такой возможности и означает обретение власти. Её вообще не дают, а берут. Потом, по факту (иногда) оформляют это комедией «всенародных выборов»…

- А вот, если меня выберут…

Не выберут. Интересы людей антагонистичны. Если человек может выбирать – он выберет себя, а не тебя. А если он себя выбрать не может – значит, он и тебя выбрать не может. Конечно, лжецы и проходимцы скажут, что это не так, но я-то хочу векий раз с вами по-честному поговорить, без набившей оскомину лицемерной пустословности…

Ведь всякий член мафии выбирает не главу мафии, а себя. Отобранный лидер в его системе ценностей – лишь орудие, пригодное для личного возвышения. Если орудие стало непригодным – его выбрасывают. Если Акела промахнулся – волки его пожирают (феномен Горбачёва).

Конечно, отдельно взятому волку это не под силу, но стая – может. Стая всегда сильнее вожака, и если стая объединилась против вожака – значит, его песенка спета. Как говорили мультяшные пираты – «команда может собраться и поговорить!»…

Преследуя шкурные интересы, наёмник выходит на нанимателя, который кажется ему перспективным. Конечно, не с целью «построить демократию в России», а с целью урвать себе лично свечной заводик в Саратовской губернии…

Лояльность наёмника связана вовсе не с успехами в деле вестернизации России, а с судьбой заводика, на который он облизывается. Наплевать китайскому миллиардеру, что над ним вьётся красный флаг! И нашему жулью наплевать на США, Европу, либерализм, рынок и прочие абстракции. Абстрактное мышление, широкие обобщения – это удел верующих. Циник мыслит конкретно.

Он облизывается на мясохладобойню в Самаре и ищет, кто ему её предоставит в лучшем виде. Если Путин не предоставляет – социальный хищник идёт к Навальному, к Явлинскому, к Собчак, к кому попало… И начинает там трещать, что велено, пишет одно, а в уме – сладострастие овладения чужой собственностью…

- Счас, счас! Только вот эти ребята победят – и я себе вышибу того, сего, пятого, десятого…

Эта мотивация даже приличное имя получила в социологии, у теоретиков называется «вертикальной мобильностью». Суть такая, что «было ваше – стало наше». Сидели, распоряжались благами и жизнями людей одни, а тут новые пришли и туда же сели…

+++

Эта мрачная мародёрская стихия растащиловки имуществ и территорий – по замыслу курирующих её (естественно, не создавших, а возглавивших по факту) западных спецслужб и должна была похоронить Россию для всех, кроме археологов.

Очевидно, была не только она – раз появился Путин и его «скрепы»: то есть в какой-то смутной и неявной форме проявилась тоска людей по высшему, вечному. Сумбурное желание быть не только скотами.

Оттого, что у нас есть не одна мародёрская стихия – не следует, что её вовсе нет. По сути, наша сегодняшная патриотика и метафизика – это островки одиноких блогеров посреди океана мародёрской разгулявшейся стихии рвачей. Океан – это вам не шутки. Это – реальное пространство нашей жизни, в которой хорошо организованные банды спят и видят- как бы растащить склады с народным добром.

Причём конкуренция между бандами (что очень хорошо показывает опыт Украины) – вовсе не отменяет их общего мародёрского настроя.

Они же между собой борются не за правду и справедливость, а за добычу! Какая вам разница – растерзает вас волчья стая или львиный прайд? Им-то, понятно, разница большая, выражаемая в вашем мясном весе, а вам?

+++

В сложившейся морально-психологической атмосфере поддерживать власть, не поддерживая большого наёмного войска – просто нереально. Можно, конечно, по крупицам собирать бисер духовного наследия из свиного навоза (Путин этим и занимается). Но выстроить власть на этих крупицах сейчас – утопия. Они сами нуждаются в защите, и никого защитить не в состоянии. Можно заботиться о маленьких детях, но опереться на маленьких детей, как на защитников – невозможно, и даже безумно пробовать.

Выстроить в толще осатаневшего массового потреблядства, побившего в 90-е все рекорды цинизма, чистопородную патриотичную власть – нереально. Можно только удерживать страну от распада, сберегать её для будущего, для лучших времён – опираясь на вполне рыночное наёмное войско, и увы, бросая ему за услуги кусок за куском…

Многие пробовали иначе – и где они теперь? Как можно в среде циников и мародёров с рыночной мотивацией противопоставить проповедь оплате? Ну, попробуйте, выйдите и позовите… И посмотрите, кто бесплатно пойдёт за вами… А потом будете, как И.И.Стрелков кричать Путину – «пришли мне армию, а то у меня людей мало»…

Тут и ищите, тут и ключ: «ЛЮДЕЙ МАЛО». Начнёшь звать – куда бы не звал, первое, что обыватель современный спросит – «а что ты мне за это дашь?». Попробуйте такими управлять без Тимченок и Ротенбергов! Это же просто технологически невозможно, что и доказал опыт «перестройки»: правда, пытаясь отделиться от уголовщины, оказалась перед уголовщиной карликом…

Так и возникает «гибридный режим», в котором умеренная и вменяемая мафия уничтожает наиболее отмороженных беспредельщиков. При этом, прямо скажем, «не забывая о себе»…

Вот товарищ Грудинин – построивший социализм в отдельно взятом совхозе, молодец из молодцов! Но он ведь и лично – миллиардер. Сказать, что он – не мафия… А как бы он тогда в 90-е отбился от рейдеров, от банд, от конкурентов-беспредельщиков?

Как бы он удержал этот колоссальный ресурс, дающий миллиарды чистой прибыли? Да так, что никто не отнял? Заявление в милицию писал? В ельцинскую-то милицию, более напоминающую ОПГ?! И много бы помощи ему оттуда прибежало?

Говоря, что Грудинин – "мафия", я не хочу его обидеть. Наоборот – он «душу положил за други своя», то есть совершил величайший христианский подвиг. Когда иначе было нельзя – сделал так, как получалось, чтобы людей спасти.

Но – учитывая отсутствие всякого закона в пору приватизации – он, конечно, не мог оставаться в поле закона, то есть в поле того, чего нет! Идеалы Грудинина – это одно. А навязываемая ему жизнью повестка действий – совершенно другое.

Далеко не всегда жизнь позволяет нам делать то, что мы хотим. Чаще это шантаж от лица всего уклада жизни: «умри или живи по моим правилам»…

Мы ценим Грудинина именно за то, что он – замаравший руки в реальности практик.

В этом отражается наше презрение к теоретикам в белых перчатках, которые, столкнувшись с вызовом «царства Зверя» – сбежали в свой выдуманный мирок, превратились в аутистов[2] (упрёк во многом адресую и себе: слаб, безволен, «хороший мужик, но не орёл», одним словом – не Грудинин я).

Как у Высоцкого:

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.

Это про таких теоретиков, как я – с которых можно рисовать портрет ноля: ни в чём не виноваты, ни в чём не замешаны, ни в чём не подставились… И при этом ничего не сделали, никого не спасли, никакой атаки не отразили… И теперь такие вот блогеры смеют вонять на Путина, на Грудинина? Пустопорожние моралисты, гордящиеся своим высоконравственным аутизмом – крошат батон претензий на тех, кто внял призыву:

Испытай, завладев еще теплым мечом,
И доспехи надев, что почем, что почем?!
Испытай, кто ты – трус иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус настоящей борьбы…

Настоящая борьба – она не белая. Она вся кипит кровью и грязью. Она идёт без правил и без рефери, без антидопингового агентства, а точнее, с таким антидопинговым агентством, как ВАДА. То есть коррумпированной проституткой, изображающей из себя судью, а на поверку – это лакей главаря мировой преступности…

+++

Путин из кусочков и обрывков составил Россию обратно. Он и есть Россия – такая, какая есть, и единственная, какая есть. Враньё о том, что «Россию мы любим, а Путина нет» – оставьте, лицемеры. Вы любите не Россию, а свои фантомы, домыслы, свои построения аутистов в выдуманной реальности, где действуют выдуманные вами люди и выдуманные вами законы природы.

Вы пытаетесь приклеить бабушке усы, думая, что так она станет дедушкой. Потому что реальная Россия вам не нравится, но, в отличие от патентованных русофобов, вы не хотите в этом признаваться. И предлагаете нам быть патриотами ваших фантазий, притом, что фантазии у каждого аутиста свои.

Один сажает царя, им придуманного (видимо, псевдоним самого себя), другой изображает генсека, третий корчит демократического Перикла, витийствующего перед площадью…

Но всё это (обращаюсь к очень широкому кругу авторов) – мир вашего, во многом детского, а в чём-то уже патологического воображения, ведь в реальности-то ничего этого нет! Самый верный признак того, что человек понимает, как устроен реальный мир – способность человека управлять процессами в нём. Это адекватность президента, удерживающего власть и адекватность идейного миллиардера, который в силу ума и развитых логических способностей умеет разделять идеалы и текущий инструментарий.

- Да, я хочу, чтобы было по другому, но я понимаю, что для перемен нужно работать с реальностью, а не выпадать из неё.

А болтуны вылезают на трибуны – и начинают: «мы знаем, как уже завтра спасти Россию!»

Не врите. Знали бы – спасали бы не завтра, а сегодня. Или, ещё лучше, вчера. Страна тридцать лет как гибнет – вы её только завтра, «если вам люди доверие окажут», спасать собираетесь… А чего вы с этим тридцать лет тянули? Или, может быть, ваше завтра – такое же беспомощное, каким было вчера?

- Мы всё понимаем, мы всё видим…

И толку от вашего понимания? Ну, смотрите дальше… Раз у вас такой обзор хороший – из вашей башни слоновой кости…

+++

Путин – человек, который стал Россией. Мы ведём серьёзный, взрослый, мужской разговор, а не пропагандой занимаемся. КАК он сумел стать Россией, насколько жуткими были отдельные эпизоды – другой разговор. Что в этой жути было необходимостью, а что – личной ошибкой, неизбежной у любого человека – третий разговор.

Но это была работа с реальностью, с законами этого мира – а не фантастических миров патриотических блогеров. Речь шла о жизни русского государства и народа – которой для США и Европы уже не существует вполне официально. А для Путина эти государство и народ существуют.

Может быть, не в таком виде, в каком вам или нам с вами хотелось бы, и казалось правильным – а, с другой стороны: чтобы вякать, нужно право заслужить. Люди, шедшие тропой поражений тридцать лет подряд – не очень-то право на своё мнение заслуживают!

«Мы знаем, как надо!» Вы уже сделали, «как надо». Так сделали, что нашу олимпийскую команду мировая пресса называет «командой несуществующего государства», флаг которого уравняли в правах с флагами давно исчезнувших держав.

Врач, который не сумел вылечить пациента – пусть отойдёт в сторону и молча посмотрит, как работает знахарь.

И пусть врачу многое кажется нелепым, грязным, безобразным – исход болезни покажет, кто прав. Дело, а не демагогия определят победителя. Нравится Сталин Солженицину или не нравится – но Берлин Сталин брал, а не Солженицын. Это факт, остальное – болтовня…

Если больной поправляется – значит, знахарь со всеми его странностями, сильнее заносчивого, но внутри пустого начётника от медицины…

Никто не отменял права на ненависть. Но если вы ненавидите Россию – реальную, такую, какая есть в природе – то не врите, что вы ненавидите кого-то другого.

Иначе Сванидзе окажется честнее вас…

[1] «Рим высказался, дело закрыто»; «Рим высказался, и дело кончено».

[2] Аутизм – психическое отклонение, которому свойственны недостаток социальных взаимодействий, нарушенная коммуникация с реальным миром, ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. Это состояние, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни, активным отстранением от внешнего мира.

Н. Выхин


***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, демократы, мафия, общество, Путин, Россия, русский, США, управление, человек
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Концептуальное управление Россией извне
...Ю. Татищева, посвящённую концептуальному управлению Россией извне, осуществляемое через нынешних руководителей... этапов. Концептуально марионеточной была, практически, вся романовская царская камарилья. ...и у нас. Сложность ситуации в ином. Сложность в том, ...
Кто спасёт РОССИЮ?!
...вместе можем воспрепятствовать беспредельно существующему управлению Россией и нашими судьбами! Мы и... ли говорить, что практически всё население России среднего возраста находится в...мире всё просто и гениально. Сложности придумывают лишь отдельные личности, ...
Путин в курсе: «пятая колонна» обратилась к Трампу с просьбой «купить Россию»
...закона политической элитой. Единственная сложность, с которой Россия сталкивается сегодня, — это... кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете...и еще один аспект — практически все наши «выдающиеся либеральные ...
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
...неумение понять прочитанный текст средней сложности. Дислексия и дисграфия – неумение...подготовки проамериканских кадров для управления Россией, но и существенного влияния...прозападно-космополитическим духом внедрены практически во все звенья государственного ...
Китайский и индийские проекты Westinghouse и... Россия
...центрифугами. Подписав с Россией Соглашение об утилизации ... с США продолжались.Сложности переговоровПростыми и легкими для...как АЭС передается под управление заказчика, этот заказчик ...июле 2016-го Westinghouse практически окончательно победила Росатом –...
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. (Продолжение 2) Национально-демографический социальный паразитизм.
... регулировании возникающих управленческих сложностей в сфере национальной проблематики...Это управление осуществлялось через Комплексы Управления, соответствующие им серверы управления и... исследования практически вмешиваться в жизненные устои народов России, и...

3 коммент.»

  • 0 0
    ZlatoYST 3 марта 2018 в 12:45 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я прекрасно понимаю всю эту цепочку, власть, элита, богатые, борьба за ресурсы, отсутствие норм морали и духовного начала. Но людям то это зачем? Это всё продолжается уже 2000 лет и конца и краю этому нет и выхода не видно. Можно подумать, что у этой истории есть ХОРОШИЙ КОНЕЦ. Вы прекрасно и правдиво описали существующую ситуацию. Только тут ещё нужно добавить внешних врагов, которые так и ждут удачного момента, чтобы вцепиться в глотку. Но раз нет светлого будущего как такового. Зачем оттягивать неизбежное. Либо олигархи и власть имущие поймут, что нужно думать не только о себе, но и о народе, думать не только о своих детях, но и о правнуках и прапраправнуках, либо… Народ учил и будет учить их этому и будет сам страдать. И либо такая естественная эволюция родит “жизнеспособного ребёнка” в виде гармоничного общества. Ну либо мы станем очередной тупиковой ветвью, которая канет в лету, как было уже не единожды. Третьего не дано.

    Ответить
    • 3005 243
      Михаил ZlatoYST 3 марта 2018 в 13:51 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Это продолжается не 2000 лет, а после 1917г. Власть это ведь тоже люди из народа. Посмотрите на наши бывшие республики и страны “Варшавского договора”. В странах где еще живы те кто жил до прихода коммуняк и их дети – порядок. Да живут они по разному, но порядок есть, есть закон и есть демократия. При чем закон соблюдают и власти и люди. Там где “социализм” 70 лет – все… вырос “гомо советикус”. Живой пример Украина. И президентов они выбирают разных. То “москальских”, то “ЕСных”. И люстрацию проводили… все одно воровство и разруха. В остальных “республиках” – тоталитарный режим.(Белорусия, Россия, Казахстан). Затеют “демократию” – будет как на Украине. Исключение составляют Армения и Грузия, но как они сами говорили еще в 1980х – ” у нас социализма никогда не было”.

      Ответить
  • 1396 932
    Oleg 3 марта 2018 в 13:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Раз сайт , в первую очередь, эзотерический. а политический уже стал говорят позже, то отвечу автору т.о.: Из последних для меня новостей это то, что на Земле очень много людей с орионской ДНК. Их агрессия выдаётся за норму. Здесь они, в т.ч. во власти, причём не лучшие представители этой расы. Говорят, что на их далёких планетах давно мир и покой, а здесь они могут себе позволить устраивать детсад: войнушки, борьбу за власть, рейдерские захваты заводов и т.д.
    Автору: никто из думающих обывателей не собирается лезть в вашу власть. Дело в том, что даже если будут просить туда войти, то покажут вам фигуру из трёх пальцев. А мыслями, которые они делятся, иногда, можете применять, можете нет, делов то.
    P.S. Ч.Дарвин, конечно, знал о инопланетном присутствии и орионцев-рептоидов в т.ч.. Но оказался хитрее обычного обывателя и не сказал, что там за ширмой “Теории эволюции”.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>