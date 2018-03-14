Половина криптовалют, появившихся в 2017 году, потерпели полный провал

Концептуал СМИ Многие компании попытались запустить свои криптовалюты в надежде разбогатеть буквально за одну ночь

Рост цен на биткоин (как и на другие криптомонеты) в 2017 году привел к тому, что многие компании попытались запустить свои криптовалюты в надежде разбогатеть буквально за одну ночь. Многие из этих первоначальных предложений (ICO) казались сомнительными с самого начала — впоследствии это подтвердилось. Издание Bitcoin.com провело исследование ICO, отслеживаемых Tokendata, и оказалось, что колоссальные 46 процентов из 902 виртуальных валют, основанных на первичном предложении криптомонет, потерпели неудачу. Из них 142 никогда не смогли получить достаточного финансирования; другие 276 либо постепенно исчезли, либо оказались чистейшей воды мошенничеством.

На практике число жертв может быть еще выше. К примеру, ещё о 113 ICO либо перестали говорить в социальных сетях (признак ослабления интереса к ним), либо число принявших предложение клиентов было так мало, что не приходится говорить ни о каком успехе. И оставшиеся на плаву не всегда показывают приемлемый результат. Лишь малая часть криптовалютных стартапов смогла собрать более 10 миллионов долларов; для остальных это стало невыполнимой задачей.

Не нужно много ума, чтобы понять, почему многие из этих виртуальных денег потерпели неудачу. Исключая мошенничество, большая часть их была нацелена на такие ниши, как стоматология, грузоперевозки или недвижимость — они никогда не планировали привлекать широкую аудиторию. В то же время другие проекты предпринимали аналогичные усилия, не давшие им преимуществ по сравнению с вливанием средств в существующие форматы, где цены будут расти с большей вероятностью.

ICO по-прежнему пользуются популярностью в 2018 году, но не похоже, что новая волна покажет лучшие результаты. Мы уже видели, как Kodak и другие компании запускали свои криптовалюты не более чем для обеспечения мгновенного роста акций. Учитывая падение цен, многие ICO сталкиваются с пугающими перспективами.

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