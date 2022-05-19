Криптовалюту, с 1 января 2021 года с подачи Минфина легализованную в России, теперь официально разрешено покупать, продавать, дарить, завещать, наслаждаясь её уникальной способностью, построенной на технологии блокчейн, обеспечивать анонимность и надежность расчетов. Она признается имуществом для «антиотмывочного» законодательства, законодательства в сфере банкротства и исполнительных производств. Её «добыча» – майнинг – не запрещен и не разрешен, что на практике означает полное отсутствие контроля над «майнерами».

Не оглядываясь на опыт других стран, которые полностью или частично запретили криптовалюты (Турция, Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам), Россия выскочила на третье место по вычислительным мощностям для майнинга в мире: у россиян криптовалюты на 2 триллиона рублей, и её полный запрет приведет к дестабилизации отрасли. Вот почему Минфин России сделал всё, чтобы эту «отрасль» защитить.

При всём уважении к финансовой компетенции Минфина, там упустили из виду главное: как бы страстно ни любил человек созданные им мифы, они всегда бьют его по самым чувствительным местам.

Те, кто всерьёз уверовал в волшебные возможности криптовалюты, – не исключение.

Вот свежий пример: даже через одиннадцать месяцев после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele) первым в мире объявил bitcoin, главное чудо криптоэкономики, законным платежным средством в Сальвадоре, платёжная система не заработала и валюта рухнула. От краха не помогла даже дружба с Соединёнными Штатами, под которую в ноябре 2019 года Букеле разорвал дипломатические отношения с Венесуэлой, выдворил венесуэльских дипломатов и признал Хуана Гуайдо в качестве нового президента этой страны.

И вообще, прошедший год был суровым испытанием для криптоактивов, сообщает британский The Economist . Только с ноября было уничтожено более половины рыночной капитализации криптовалют. На прошлой неделе биткойн торговался на отметке около 29 тысяч долларов, что составляет всего 40% от его рекордного максимума в ноябре. Ethereum упал на аналогичную величину. Цена акций ведущей криптоиндустрии, биржи Coinbase, стала вдвое ниже, чем неделю назад, упав на 26% в один день – сразу после того, как биржа сообщила, что депозиты пользователей на ее платформе «не обязательно защищены» на случай банкротства.

Распродажа криптовалют идёт в то самое время, когда «акции технологических компаний, высокодоходные облигации и другие рискованные активы упали, поскольку Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки», уточняет журнал.

Существующие в мире финансов как основанная на доверии «пирамида», криптомонеты – точнее, их авторы – в последние два года активно трансформировались в «стейблкойны» (stablecoins), разновидности криптовалюты, якобы привязанной к реальным ценностям или другой валюте, скажем, к доллару. Эта «спасительная» часть криптосистемы, действующая как мост между обычными банками, где люди используют доллары, и валютными спекулянтами «на блокчейне», как раз и вызвала особую опаску у традиционных финансистов.

«Все вместе взятые стейблкоины, – подсчитали британцы, – крупнейшими из которых являются Tether (платформа для запуска токенов, курс которых привязан к фиатным деньгам) и USED coin (на каждый выпущенный 1 USDT существует 1 USD, хранящийся на банковском депозите, утверждает Circle), стоят около 170 миллиардов долларов. Terra, небольшая стабильная монета, рыночная капитализация которой неделю назад составляла 18,7 миллиарда долларов, 14 мая рухнула. Даже привязка Tether к фиатным деньгам (платформа для запуска токенов, курс которых привязан чаще всего к доллару США по курсу 1:1. По заявлениям компании, которые никто еще не смог проверить, привязка курса поддерживается за счет резерва: на каждый выпущенный 1 USDT существует 1 USD, хранящийся на банковском депозите), в мае оказалась под большим сомнением.

Майские события на крипторынке это очевидный кризис доверия, которые предшествовали каждому банковскому рейду – экстренному изъятию средств вкладчиков, опасающихся банковского банкротства.

Ситуация с той же Terra и её токеном luna выглядела именно так. 10 мая токен стоил около 30 долларов. На следующий день он упал до 1,50 доллара. Сейчас торгуется на уровне около 3 центов. И ничто не смогло её спасти. Разгром этой криптовалюты стал контрольным выстрелом в стэйблкойны – основную часть криптофинансовой системы. Вполне понятно, что большая часть технологий криптосферы по-прежнему вызывает резонное недоумение у большинства специалистов, занимающихся традиционными финансами. Тем более теперь, когда динамика рынка криптовалют несет признаки впечатляющего финансового краха.

«В последние дни появились пугающие прогнозы относительно стабильных монет Terra и Luna, которые были включены в список DeFi Dozen самых популярных компаний в децентрализованном финансовом пространстве Observer, – отмечает британский еженедельник The Observer. – Это быстро развивающаяся история». Действительно так. В течение последнего года регулирующие органы по всему миру предупреждали, что быстрый и, в значительной степени, нерегулируемый рост стабильных монет представляет потенциальную угрозу для более широкой финансовой стабильности.

Хорошо, чтобы эту тревогу разделял и российский Минфин, если не хочет, чтобы разгневанные недомиллионеры, владельцы «монет мечты», штурмовали социальные сети или подъезды домов, где живут работники Министерства финансов.

Как это проделала разгневанная кореянка, ворвавшаяся в многоквартирный дом, где живет автор системы Terra До Квон.

Конечно, будут и шумные правительственные расследования от Сеула до Вашингтона, будут судебные иски. Но «маловероятно, что инвесторы смогут возместить свои потери, если цена монеты не вернётся чудесным образом», – заключает издание.

Однако вернемся на нашу почву, богато удобренную мифами о чудесном обогащении через вложение реальных заработанных рублей в мифы играющих с нами в подкидного криптодурачка изобретателей криптовалюты. До тех пор, пока криптоидиоты будут покупать биткойны, эфиры и прочую приманку за рубли, криптопирамиды будут процветать на финансовых полях и нашей страны, питая живыми деньгами миф быстрого обогащения, так сладостно желанного во влезшей в капитализм России.





