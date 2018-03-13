О лаборатории “Портон-Даун”

старым и людям с тяжелым заболеванием],

Разумется, с политической точки зрения это не важно, как мы уже неоднократно могли наблюдать с историями о "применении Асадом химического оружия". Если в Вашингтоне или Лондоне решат что применял, факты особого значения не имеют – главнее политическая обусловленность.

На тему оговорки Мэй про "утерю контроля" над старыми советскими разработками в сфере химического оружия, которые якобы использовались при покушении на Скрипаля, вспомнилась старая история, совсем по другому поводу. Уж Британия как раз должна прекрасно знать, как именно секретные военные технологии попадали в руки Британии и США.В конце нулевых США экспериментировали с биологическим оружием в Афганистане https://colonelcassad.livejournal.com/204538.html , используя специально выведенный грибок для уничтожения маковых посевов. Грибок свою задачу эффективно выполнял. Но потом программа была свернута, так как США на официальном уровне признали, что уничтожение маковых посевов не выгодно, так как это увеличивает стоимость уже имеющегося у Талибана сырья для производства героина и лишает афганских крестьян средств к существованию. Это уже само по себе прекрасно и много говорит о "борьбе с наркотиками в Афганистане", но речь про другое. Этот грибок имел советское происхождение и выведен был в советской лаборатории, а позднее вместе с самой лабораторией попал в руки к США и Британии.С учетом того, что на территории бывшего СССР США проводили фактический аналог операции "Скрепка" https://oko-planet.su/history/historynew/328362-operaciya-skrepka-uchenye-gitlera-na-sluzhbe-u-ssha.html , нельзя исключать, что в их руки могли попасть не только советские разработки в области биологического, но и химического оружия. Понятное дело, что это только предположение, но все-таки не стоит забывать, что часть советских военных технологий, в том числе и в области ОМП в 90е попали в руки США и их сателлитов. Во всяком случае нельзя забывать, что для провокаций с химическим оружием в Сирии планировалось использовать химические снаряды изготовленные в СССР и поставленные в Ливию полковнику Каддафи. https://colonelcassad.livejournal.com/3346579.html – цинкИ еще. https://zergulio.livejournal.com/5609553.html – цинкВил Мирзоянов на митинга зе "свободу Кавказа и Сибири".А это его откровения про "сирийское хим.оружие".Ассанж у себя пишет https://twitter.com/JulianAssange/status/973306691386298370 , что помимо данного персонажа, США напрямую занимались лабораторией, где производился "Новичок", причем "вот совпадение", дело как и в случае с грибком применявшимся в Афганистане, было на территории Узбекистана.США и Узбекистан договорились демонтаже одного из крупнейших объектов по испытанию хим. оружия СССР.Советские перебежчики и американские оф. лица говорят, что завод Нукус был основным исследовательским центром для нового класса секретного хим. оружия «Новичок» http://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html – цинкТак что советское происхождение отравы для Скрипаля, если в этом конечно не врут, может иметь несколько толкований, с учетом практики использования советских разработок в сфере химического и биологического оружия США для своих тайных операций, в том числе и для провокаций под чужим флагом.Примечательно, что Скрипаль был найден в 13 километрах от Портон-Дауна, где проводились эксперименты с химическим и биологическим оружием.Среди официальных функций лаборатории в Портон Дауне значится "работа по утилизации старых образцов химического оружия".В годы Холодной войны центр специализировался на разработке нервно-паралитических газов в рамках противостояния с СССР. И тогда, и после завершения Холодной войны, Портон-Даун неоднократно обвинялся в проведении экспериментов на людях https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1832084/ https://www.theguardian.com/uk/1999/sep/03/freedomofinformation.politics , причем основную массу из нескольких тысяч подопытных подвергали воздействию именно нервно-паралитических газов (как минимум 1 смертельный случай был официально признан)Робот-манекен в лаборатории Портон-Даун, на котором отрабатывают воздействие ОМП при разработке костюмов химической и биологической защиты для нужд британской армии.Официальная позиция по данному объекту – с 1989 года работы над нервно-паралитическими агентами прекращены и функции этого центра химической и биологической войны чисто оборонительные.Годовой бюджет составляет 500 млн. фунтов, штат – 3000 человек. Эта же лабораторая проводила исследования по Скрипалю.Из экспериментов http://www.abovetopsecret.com/forum/thread956744/pg1 лаборатории Портон-Даун:Документальный фильм про эксперимент с распылением бактериального аэрозоля в заливе Лайма. Эти испытания проводились в 60-70х годах на территории Британии и США.Такое вот совпадение. Хотя конечно можно предположить, что агенты ГРУ Скрипаля решили случайно или даже намеренно убрать прямо рядом с основной британской лабораторией по разработке химического и биологического оружия и средств защиты от химического и биологического ОМП, которая до сих пор работает с старыми химическими боеприпасами и обслуживает интересы британской армии. Видимо специально, чтобы далеко до экспертов не ходить.И вишенка на торте. Этот же центр проводил свою экспертизу истории с отравлением Ющенко диоксином на оснвое биописии кожи "вождя помаранчевой революции".Согласно исследованию лаборатории в Портон-Дауне https://www.theage.com.au/news/World/The-man-who-survived-Russias-poison-chalice/2005/01/22/1106334263427.html , в крови Ющенко был не один, а целых два яда, что использовались в обвинениях России, что она пыталась отравить Ющенко. https://goo.gl/hKedsH – цитата из книги "Ядовитая фабрика КГБ" (на английском)За прошедшие 14 лет ничего так и не было доказано. В общем, эти парни знают толк в подтверждении вины Росси в зловещих отравлениях.

Источник: colonelcassad.livejournal.com