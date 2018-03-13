О лаборатории “Портон-Даун”
05:19. 13 марта 2018 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал: brahman
На тему оговорки Мэй про "утерю контроля" над старыми советскими разработками в сфере химического оружия, которые якобы использовались при покушении на Скрипаля, вспомнилась старая история, совсем по другому поводу. Уж Британия как раз должна прекрасно знать, как именно секретные военные технологии попадали в руки Британии и США.
В конце нулевых США экспериментировали с биологическим оружием в Афганистане https://colonelcassad.livejournal.com/204538.html, используя специально выведенный грибок для уничтожения маковых посевов. Грибок свою задачу эффективно выполнял. Но потом программа была свернута, так как США на официальном уровне признали, что уничтожение маковых посевов не выгодно, так как это увеличивает стоимость уже имеющегося у Талибана сырья для производства героина и лишает афганских крестьян средств к существованию. Это уже само по себе прекрасно и много говорит о "борьбе с наркотиками в Афганистане", но речь про другое. Этот грибок имел советское происхождение и выведен был в советской лаборатории, а позднее вместе с самой лабораторией попал в руки к США и Британии.
В 2000 году эта международная неправительственная организация опубликовала сообщение об «опасных экспериментах с грибками в США», в котором говорилось об опасности причинения грибком ущерба биоразнообразию в регионах, где производятся наркотики.
В докладе говорилось: «Штаммы грибков fusarium oxysporum и pleospora papveracae способны заражать и убивать не только коку, мак и коноплю, но и другие растения в экологически уязвимых областях Азии и Нового Света».
Показателем опасности применения подобных грибков, специально модифицированных для воздействия на растения, из которых изготавливаются наркотики, является тот факт, что их применение запрещено на территории США.
Дальнейшее расследование проблемы грибков показало, что их производство и применение граничит с нелегальным. По данным, приводимым в докладе Sunshine Project, в США были выведены генетически модифицированные штаммы грибка, а значит, полученное можно классифицировать как биологическое оружие.
Крестьяне в Афганистане понимают, что болезни, поразившие культивируемые ими растения, созданы искусственно, но вряд ли она знают, каким образом были получены образцы этих растений. Попытка проследить пути сбора образцов выводят на передачу BBC-Panorama под заголовком «Тайная война Великобритании против наркотиков», вышедшую в эфир в 2000 году.
Действие происходит в Узбекистане, в советской лаборатории, открытой с целью изучения биологического оружия. С распадом СССР лаборатория была заброшена, но потом снова начала работать — при финансовой поддержке правительств США и Великобритании. Именно в этой лаборатории был открыт грибок pleospora papaveracea, воздействующий на опийный мак и ставший первым биологическим оружием Советского Союза. Профессор Абдусаттар — научный сотрудник лаборатории — рассказал журналисту BBC-Panorama Тому Манголду (Tom Mangold), что образцы из Афганистана были предоставлены при содействии посольства США.
Учёные, работавшие над грибком в 2000 году, рассказывали, что он безопасен, потому что действует только на опийный мак, не представляет опасности для экологии и вряд ли распространится в иные регионы. В манере, типичной для учёных, было указано, что данная оценка основывается на последних достижениях науки — оговорка сама по себе неплохая, но уверенности не вселяющая. Интересным аспектом изучения грибка можно назвать тот факт, что ведущие специалисты по этому вопросу пошли работать в проект ООН по контролю распространения наркотиков и именно с их одобрения правительства Великобритании и США начали спонсировать проект.
Исследования полулегального препарата на деньги налогоплательщиков США и Великобритании привело к созданию смертоносного оружия, применяющегося против посадок опийного мака в Афганистане.
Отнюдь не ясно, является ли поразивший афганские поля грибок именно штаммом pleospora papaveracea. В кабульском филиале управления ООН по наркотикам и преступности проводятся изучения образцов, но сущность заболевания не названа.
Но крестьяне в Афганистане убеждены, что болезнь создана искусственно. Они подозревают, что в этом замешаны союзники Кабула в Лондоне и Вашингтоне.
https://inosmi.ru/india/20100519/160022478.html – цинк
С учетом того, что на территории бывшего СССР США проводили фактический аналог операции "Скрепка" https://oko-planet.su/history/historynew/328362-operaciya-skrepka-uchenye-gitlera-na-sluzhbe-u-ssha.html, нельзя исключать, что в их руки могли попасть не только советские разработки в области биологического, но и химического оружия. Понятное дело, что это только предположение, но все-таки не стоит забывать, что часть советских военных технологий, в том числе и в области ОМП в 90е попали в руки США и их сателлитов. Во всяком случае нельзя забывать, что для провокаций с химическим оружием в Сирии планировалось использовать химические снаряды изготовленные в СССР и поставленные в Ливию полковнику Каддафи.
Электронные письма, просочившиеся в Сеть, возможно, доказывают, что Белый дом одобрил применение химического оружия в Сирии, пишет таблоид The Daily Mail. "В такой атаке можно было бы обвинить режим Асада, что, в свою очередь, подтолкнуло бы к применению иностранных войск в пострадавшей стране", – поясняет журналистка Луиза Бойл.
Итак, в понедельник было опубликовано сообщение, где цитируется переписка по электронной почте "двух высокопоставленных сотрудников британской компании Britam Defence, выполняющей заказы правительства" (формулировки издания). "В письмах излагается план, "одобренный Вашингтоном", и разъясняется, что Катар профинансирует повстанцев в Сирии, с тем чтобы они применили химическое оружие", – говорится в статье. В декабре Обама заявил, что США не потерпят применения Асадом химического оружия против сирийцев. "По данным Infowars.com, письмо от 25 декабря отправил директор Britam по развитию бизнеса Дэвид Гулдинг, оно было адресовано Филипу Доути, основателю компании", – говорится в статье.
Газета цитирует само письмо:
"Фил… У нас есть новое предложение. Снова насчет Сирии. Катарцы предлагают соблазнительную сделку и клянутся, что идея одобрена Вашингтоном.
Мы должны будем доставить в Хомс CW (аббревиатура, которая может означать chemical weapon – "химическое оружие". – Прим. ред.), химический снаряд (в оригинале g-shell) советского происхождения из Ливии, подобный тем, которые должны иметься у Асада. Они хотят, чтобы мы направили наших украинских сотрудников, которые должны говорить по-русски и сделать видеодокумент.
Честно говоря, я не считаю, что это хорошая идея, но суммы предлагаются огромные. Каково твое мнение?
С уважением, Дэвид".
https://colonelcassad.livejournal.com/3346579.html – цинк
И еще.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вывод о «высокой вероятности» причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был сделан на основании экспертного мнения. По ее словам, аналитики военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне пришли к выводу, что Россия ранее производила нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь. «Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", созданным в России», — сказала Мэй.
- «Новички» (англ. Newcomer, Novichok agent) — класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. «Новички» были впервые синтезированы в СССР в середине 1980-х годов прошлого века П. П. Кирпичевым и на сегодняшний день по комплексу боевых характеристик превосходят все известные боевые отравляющие вещества.»
- В начале 90-ых годов в США бежал некий Вил Мирзаянов. Доктор химических наук, с 1965 по январь 1992 г. являлся сотрудником ГСНИИОХТ,с сентября 1986 по август 1990 г. исполнял обязанности начальника отраслевого отдела противодействия иностранным техническим разведкам, имел допуск по первой форме к особой важности, совершенно секретным и секретным работам и документам по проблеме "Фолиант". Программа "Фолиант" как раз предусматривала разработку совершенно секретного отравляющего вещества, превосходящие Западные аналоги, куда и входило вещество "Новичок" (вернее "Новички" т.к. это целая концепция и линейка веществ с разными характеристиками). По сути изобретатель и куратор отравляющего вещества "Новичок" бежал в США и сейчас там благополучно живет и работает. В 2010г. подписал письмо российской оппозиции "Путин должен уйти"
https://zergulio.livejournal.com/5609553.html – цинк
Вил Мирзоянов на митинга зе "свободу Кавказа и Сибири".
А это его откровения про "сирийское хим.оружие".
Ассанж у себя пишет https://twitter.com/JulianAssange/status/973306691386298370, что помимо данного персонажа, США напрямую занимались лабораторией, где производился "Новичок", причем "вот совпадение", дело как и в случае с грибком применявшимся в Афганистане, было на территории Узбекистана.
США и Узбекистан договорились демонтаже одного из крупнейших объектов по испытанию хим. оружия СССР.
Советские перебежчики и американские оф. лица говорят, что завод Нукус был основным исследовательским центром для нового класса секретного хим. оружия «Новичок»
http://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html – цинк
Так что советское происхождение отравы для Скрипаля, если в этом конечно не врут, может иметь несколько толкований, с учетом практики использования советских разработок в сфере химического и биологического оружия США для своих тайных операций, в том числе и для провокаций под чужим флагом.
Примечательно, что Скрипаль был найден в 13 километрах от Портон-Дауна, где проводились эксперименты с химическим и биологическим оружием.
Среди официальных функций лаборатории в Портон Дауне значится "работа по утилизации старых образцов химического оружия".
В годы Холодной войны центр специализировался на разработке нервно-паралитических газов в рамках противостояния с СССР. И тогда, и после завершения Холодной войны, Портон-Даун неоднократно обвинялся в проведении экспериментов на людях https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1832084/ и https://www.theguardian.com/uk/1999/sep/03/freedomofinformation.politics, причем основную массу из нескольких тысяч подопытных подвергали воздействию именно нервно-паралитических газов (как минимум 1 смертельный случай был официально признан)
Робот-манекен в лаборатории Портон-Даун, на котором отрабатывают воздействие ОМП при разработке костюмов химической и биологической защиты для нужд британской армии.
Официальная позиция по данному объекту – с 1989 года работы над нервно-паралитическими агентами прекращены и функции этого центра химической и биологической войны чисто оборонительные.
Годовой бюджет составляет 500 млн. фунтов, штат – 3000 человек. Эта же лабораторая проводила исследования по Скрипалю.
Из экспериментов http://www.abovetopsecret.com/forum/thread956744/pg1 лаборатории Портон-Даун:
Документальный фильм про эксперимент с распылением бактериального аэрозоля в заливе Лайма. Эти испытания проводились в 60-70х годах на территории Британии и США.
Второй тип живых бактерий, который использовался в опытах залива Лайма, E.coli MRE162, был выведен в Портоне-Даун в 1949 году и получил номер коллекции культуры MRE № 162. Независимый обзор возможных последствий для здоровья лица, подвергшиеся воздействию бактериальных аэрозолей, обнаружили, что любые инфекции, вызванные высвобождением огромного количества бактерий, вероятно, были бы ограничены людьми, которые были особенно восприимчивы к болезням [очень молодым, старым и людям с тяжелым заболеванием], и наиболее вероятно, были инфекции грудной клетки (или, возможно, инфекции крови), вызванные ингаляцией E.coli MRE 162.
Такое вот совпадение. Хотя конечно можно предположить, что агенты ГРУ Скрипаля решили случайно или даже намеренно убрать прямо рядом с основной британской лабораторией по разработке химического и биологического оружия и средств защиты от химического и биологического ОМП, которая до сих пор работает с старыми химическими боеприпасами и обслуживает интересы британской армии. Видимо специально, чтобы далеко до экспертов не ходить.
И вишенка на торте. Этот же центр проводил свою экспертизу истории с отравлением Ющенко диоксином на оснвое биописии кожи "вождя помаранчевой революции".
Согласно исследованию лаборатории в Портон-Дауне https://www.theage.com.au/news/World/The-man-who-survived-Russias-poison-chalice/2005/01/22/1106334263427.html, в крови Ющенко был не один, а целых два яда, что использовались в обвинениях России, что она пыталась отравить Ющенко.
https://goo.gl/hKedsH – цитата из книги "Ядовитая фабрика КГБ" (на английском)
За прошедшие 14 лет ничего так и не было доказано. В общем, эти парни знают толк в подтверждении вины Росси в зловещих отравлениях.
Разумется, с политической точки зрения это не важно, как мы уже неоднократно могли наблюдать с историями о "применении Асадом химического оружия". Если в Вашингтоне или Лондоне решат что применял, факты особого значения не имеют – главнее политическая обусловленность.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Что же, каждая страна занималась как СССР, и занимается, как англичане, своими тёмными и светлыми делами. А нам, зрителям, показывают наиболее эффектные фокусы.
Но только тот, кто был внутри системы, знает, что не всё так хорошо и не всё так плохо там внутри. Таким образом, внутри любой системы идёт своя, человеческая жизнь. А человек он живой, и пока он живой так он и любит покушать, но при этом ему приходится и посрать, извините, от этого ты никуда не денешься. И любое государство, как сборище созданное из тех же людей, оно тоже любит покушать, и ему извините тоже нужно посрать. Такие чисто физиологические процессы нехорошо пахнут, даже воняют, поэтому их и не принято афишировать. За одним исключением – когда сильно нужно кого-то обосрать.