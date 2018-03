Бывший британский посол о “Новичках”

Бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей о "Новичке".Еще в 2016 году д-р Робин Блэк, глава Лаборатории обнаружения на единственном объекте химического оружия Британии в Портон Даун*, бывший коллега д-ра Дэвида Келли, опубликовал в крайне престижном научном журнале, что свидетельства существования веществ "Новичок" являются недостаточными, а их состав – неизвестным.В последние годы было много предположений, что в России было разработано четвертое поколение нервно-паралитических отравляющих веществ "Новичок", начиная с 1970-х, в рамках программы "Фолиант" с целью найти вещества, которые бы угрожали защитным контрмерам. Информация об этих соединениях в открытом доступе является скудной, и происходит в основном от российского военного химика-диссидента Вила Мирзаянова. Никакого независимого подтверждения структур или свойств таких соединений не публиковалось. (Блэк, 2016)Robin Black. (2016) Development, Historical Use and Properties of Chemical Warfare Agents. Royal Society of ChemistryОднако теперь британское правительство утверждает, что оно может мгновенно установить вещество, которое его единственный исследовательский центр биологического оружия никогда ранее не видел и был не уверен в его существовании. Хуже того, оно утверждает, что может не только опознать это вещество, но и точно определить его происхождение. Принимая во внимание публикацию д-ра Блэка, ясно, что это утверждение не может быть правдивым. Международные эксперты по химическому оружию разделяют мнение д-ра Блэка. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) является организацией ООН, базирующейся в Гааге. В 2013 году появился вот этот доклад Научно-консультативного совета ОЗХО, в который входят представители американского, французского, германского и российского правительств, и в котором д-р Блэк являлся представителем Соединенного Королевства:Более того, ОЗХО настолько скептически относилась к эффективности "новичков", что она решила – при согласии США и Британии – не добавлять их или их предполагаемые прекурсоры в свой список запрещенных веществ. Иными словами, научное сообщество более или менее согласно, что Мирзаянов работал над "новичками", но сомневается, что он добился успеха.Ввиду того, что ОЗХО придерживается мнения, что свидетельство существования "новичков" является сомнительным, то если у Соединенного Королевства действительно есть образец одного из них, то крайне важно, чтобы Британия представила этот образец Организации по запрещению химического оружия. Более того, у Британии имеется взятое по договору обязательство представить этот образец ОЗХО. Россия сделала – о чем не сообщают корпоративные СМИ – запрос в ОЗХО, чтобы Британия представила образец вещества из Солсбери для международного анализа.И тем не менее Британия отказывается представить его ОЗХО.Почему?Вторая часть обвинения от Мэй заключается в том, что "новички" можно создавать только на определенных военных объектах. Но это тоже очевидным образом неправда. Если они вообще существуют, то "новички" были предположительно созданы для того, чтобы их можно было изготавливать на уровне любой коммерческой химической лаборатории – это был их основной смысл. Единственным реальным свидетельством существования "новичков" были показания бывшего советского ученого Мирзаянова. И вот что Мирзаянов написал в действительности:Для Портон Даун невозможно с научной точки зрения провести анализы на наличие российских "новичков", если у них никогда не было российского образца для сравнения. Они могут проанализировать образец в соответствии с формулой Мирзаянова, но так как он опубликовал ее для мира двадцать лет назад, то это не является доказательством российского происхождения. Если Портон Даун может синтезировать это вещество, то это могут сделать и многие другие, а не только русские.И, наконец, – Мирзаянов является узбекским именем, и программа "новичок", если допустить, что она существовала, была в Советском Союзе, но далеко от современной России – в Нукусе в современном Узбекистане. Я сам посещал это место с химическим оружием в Нукусе. Оно было демонтировано и обезврежено, и все запасы были уничтожены, а оборудование снято американским правительством, как я помню, когда я был там послом. На самом деле не было никогда никаких свидетельств, что какой-то "новичок" вообще существовал в самой России.Подытоживая:1) Портон Даун признал в публикациях, что он никогда не видел никаких российских "новичков". Правительство Соединенного Королевства не имеет совершенно никакой информации на уровне "отпечатков пальцев", такой как примеси, которые могут с уверенностью связать это вещество с Россией.2) До сих пор ни Портон Даун, ни мировые эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не были убеждены, что "новички" даже существуют.3) Британия отказывается предоставить образец Организации по запрещению химического оружия.4) "Новички" разрабатывались конкретно для того, чтобы их можно было изготовить из обычных ингредиентов на любом научном уровне. Американцы демонтировали и исследовали объект, который предположительно их разрабатывал. Это совершенно неверно, что только русские могли их создать, если их могут делать все.5) Программа "Новичок" была в Узбекистане, а не в России. Ее наработки были унаследованы американцами во время их союза с Каримовым, а не русскими.Большое спасибо источникам, которых нельзя назвать в настоящий момент. http://perevodika.ru/articles/1196148.html – цинк https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/the-novichok-story-is-indeed-another-iraqi-wmd-scam/ – оригинал на английском языкеВидимо понимая, что увязка дела Скрипаля с лабораторией в Портон Дауне рушит весь механизм провокации и привлекает ненужное внимание к ведущему британскому центру химической и биологической войны https://colonelcassad.livejournal.com/4047044.html , в британской прессе была вброшена версия, что отраву Скрипалю подбросили через квартиру его дочери в Москве, отравив нечто, что дочь Скрипаля провезла в Британию.Оцените механизм бреда:1. Коварные сотрудники ГРУ травят вещи дочери Скрипаля у нее в московской квартире, чтобы отравить Скрипаля в Британии. Причем травят веществом, которое может быть увязано с Россией и которое действует не по одному объекту, а может зацепить случайных людей на всем этапе путешествия, начиная с самой Скрипаль, которая могла помереть прямо в Москве.2. При этом даже не допускают мысли, что она может травануться еще в Москве, при проверке в аэропорту, по прилету в Британию, перед встречей со Скрипалем, просто приведя в действие механизм активизации отравы, о котором она не знала.. Несколько странный способ доставки "Новичка", который на всех этапах путешествия рискует быть засвеченным через отравление "курьера", который не знает что везет, не говоря уже о совсем случайных людей, как на территории России, так и на территории Британии. При этом механизм отравления подстроен так, чтобы Срипаль отравился рядом с лабораторией Портон Даун, которая в свою очередь проведет "экспертизу" с заведомо известным результатом.3. С тем же успехом можно разводить конспирологию, что дочь Скрипаля по заданию Ми-5 или Ми-6 пыталась вывести из России украденные образцы хим.оружия в личных вещах и траванулась при передаче агента своему папе, который получает пенсию от британской разведки и выступает ее консультантом. Ну а какие доказательства этому могут быть? А не нужны доказательства – как показывает пример Терезы Мэй, доказательствами ныне можно не утруждаться. Если есть вероятность, значит так оно и было.

Источник: colonelcassad.livejournal.com