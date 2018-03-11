Эссе: Новый Путь развития США в будущем



Политическое Эссе на тему статьи "«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ": http://sam-celitel.ru/news/zloveshhaja_inauguracionnaja_rech_trampa_vstrevozhila_zapadnye_smi/2017-01-23-17588

Первые строки басни Крылова "Ворона": http://mamaschool.ru/basni/basnya-vorona

"Когда не хочешь быть смешон, Держися звания, в котором ты рождён (США создавалось на Энергиях Тьмы кровавого завоевания Америки).

Простолюдин со знатью не роднися (Свет и Тьма не могут жить вместе в одном месте / теле, где одно выживает другое):

И если карлой сотворен, То в великаны не тянися (США было основано, как новый Центр Тьмы после Ватикана, поэтому без тайного правления Мирового Правительства оно существовать не сможет),

А помни свой ты чаще рост (принадлежность к Тьме), Утыкавши себе павлиным перьем хвост (играя чужую роль),"

С чего начиналось освоение Америки повлиявшее на прошлое США уже в нашем мире...

В 17 веке, когда из Европы в Америку отправились первые колонисты став поселенцами Нового Света, началась кровавая История США и Тёмный Путь её развития. Ведь для колонизации новых земель европейцам пришлось воевать с местным населением - индейцами, которые не хотели отдавать свои земли чужакам. А как следствие, колонизация Америки долгими десятилетиями проходила только через убийства и смерти истинных жителей Америки, поэтому само рождение США уже проходило в Энергиях Тьмы оставивших тёмный генетический след на последующее развитие страны и её народа.

За 3 века колонизации Америки через войны, смерти и притеснения индейцев - истинных народов этих американских земель, США накопила много Энергий Разрушения, которые стали давить на всех людей Нового Света, кто остался жить в Америке считая её своей родиной. В следствии этой вековой Кармы сама земля, вода и небо США пропиталось Энергиями Тьмы, которые кодировали пространство и людей внутри него на Бытиё в Энергиях Разрушения на всех его уровнях. Поэтому испокон веков шла поэтапная деградация американского общества и экономической системы страны основанной на паразитической функции дармовой жизни от меньшего - внутри семьи, до большего - внутри нашего мира, которому США военными конфликтами навязывало свою тёмную идеологию дармовой жизни основанной на насилии.

За 60 лет существования в США ЦРУ, она столько совершила Тёмных Деяний против стран нашего мира, что Карма этой организации стала разрастаться во все стороны, как паутина, ткачом которой было Мировое Правительство. Все страны, до которых дотянулась разрушительная Энергия ЦРУ, стали испытывать проблемы социального и экономического характера. Всё это накладывало отпечаток на уровень развития нового поколения стран - её молодёжи, а он был направлен на погашение любого светлого начала в них и выдвижение негативных качеств насилия через развитие пороков благодаря наркомании и тунеядству.

Внутренние конфликты стран на социальном уровне и гражданские войны в них однозначно отражались на людях и их благополучии плодя страдания и озлобленность ко всем и ко всему происходящему в нашем мире. Поэтому все страны пытавшиеся внедрить американский стиль жизни в свою нацию вскоре впадали в деградацию своего развития скатываясь в нищету и насилие основанное на зависимости от политической концепции США и их денежных подачек в виде благотворительности, которые расходились по карманам тёмных политиков.

Само существование США в нашем мире порождало в нём отторжение политики Америки и её убеждений основанных на ущемлении свободной воли каждой страны развиваться согласно особенностям нации и политики их правительств. Где в последнее время из года в год все страны нашего мира были вынуждены принимать Тёмную Систему жизнеОбеспечения людей, где прав был тот, кто богат материально, из Страха быть Съеденными ЦРУ внутри гражданской войны.

Весь этот мировой негатив скапливался веками / годами в планетарном пространстве по большей части над территорией США дожидаясь своего Часа Х - 2012 года, в последней капле терпения нашего мира / планеты.

В чём выражается Последняя Капля планеты против Тёмных Деяний США / ЦРУ / Мирового Правительства в нашем мире...

Последние десятилетия показали, что Энергии Разрушения в США и за её пределами поднялись на новый уровень, где с 2012 года начался процесс энергетической Отдачи от всего мира и от нашей планеты. Но начало нарастания Последней Капли мира и планеты началось с подписания в феврале 1954 года Сепаратного Соглашения между США, как её президентом Эйзенхауэром, и инопланетной расой Серых с Тёмного Мира Ориона из галактики Орион, на внедрение на Земле их тёмных инопланетных технологий основанных на химической продукции и генномодифицированных культурах.

Распространение по миру тёмных товаров химической и ГМО-продукции губящих здоровье людей / животных / растений, землю, воду, воздух началось именно из США. Поэтому спустя 60 лет сама планета уже забастовала против Энергий Тьмы осевших в самой Америке и пропитавших США до такой степени, что пресные воды начали уходить с поверхности земли США в глубины коры нашей планеты отчего резко обмелели реки и озёра, а сама почва начала превращаться в пустыню. Это означало, что земли США начали умирать.

Также недовольство нашей планеты было вызвано низкими вибрациями Тёмных Энергий, которые во все стороны распространяются по США от её химических предприятий, и от смога мегаполисов и городов. Отклик нашей планеты на Энергии Разрушения Тьмы от тёмной жизнедеятельности страны начало проявляться в США природными катаклизмами: сильными наводнениями от ливней; масштабными землетрясениями, оползнями и обвалами почвы; пожарами и засухой; усилились ураганы и морозы; активность вулканов во всём мире начало нарастать, где один из великих вулканов мира Йеллоустоун с 2015 года нагоняет страх на всех американцев в США и в Канаде, ибо он отсчитывает Дни существования не только США, но и всей Северной Америки, которая может развалиться на куски, если он начнёт извергаться.

Благодаря активности Вулкана Йеллоустоун Мировое Правительство осевшее в США с 18 века, начало подумывать о новом месте проживания для себя и дислокации своего Центра Сил Тьмы. Их Взгляд вновь остановился на Европе, из которой они с 2016 года планировали сделать новые Штаты, а для этого была расшатана экономика всех стран ЕвроСоюза за счёт нашествия туда платных беженцев с Ближнего Востока и Африки, которые потоком хлынули в Европу ещё в 2015 году. ЕвроСоюз начал давать трещину будучи не уверенным в обоснованности рекомендаций США / Мирового Правительства и его политики.

С 2016 года количество стран Европы недовольных политикой США, начало возрастать, поэтому наш мир ожидает интересная развязка с 2017 года, потому что наш мир готов дать Отпор Мировому Правительству и всем его приспешникам во всех странах...

Разрушительные Тёмные Энергии США против всего Живого на планете распространившись по всему нашему миру начали влиять на погоду не только в США и в близлежащих странах с севера на юг обеих Америк, но и по всему нашему миру, где осели Тёмные Энергии США, как их химическая и ГМО-продукция известных, мировых компаний принадлежащих Обществу Иллюминатов / Мировому Правительству: "Монсанто", "Байер" "Семинис", "МакДональдс", "Кока-Кола", и так далее притягивавшие ко всем странам, где продавалась сея продукция, свои Разрушительные Энергии влияющие на экологию стран, их экономику и менталитет нации.

Насильственное внедрение тёмной продукции США, которое началось с 70 годов прошлого столетия, тут же начало отражаться на социальном обществе всех стран мира, где она продавалась. Люди начали болеть хроническими болезнями, среди молодёжи начало процветать насилие, наркомания, пороки. Страны начали приходить в упадок на политическом и экономическом уровне, где США тут же начала предлагать свою денежную помощь загоняя страны нашего мира в огромные многомиллионные долги, на расплачивание с которыми требовались десятилетия, и ещё больший упадок.

Весь наш мир, как и вся наша планета, полвека Стонали под гнётом США / Мирового Правительства и их Тёмных Энергий разрушавших саму основу Жизни. Но вот с 2012 года наступило Время Перемен и у нашего мира появилась Надежда на его Светлое будущее без Влияния США / Мирового Правительства на его развитие.

Что же происходит в США и в нашем мире с 2012 года, когда у нас началась Смена Эпох...

Недовольство людей против США / Мирового Правительства и их Тёмных Дел в нашем мире зрело годами начиная с прошлого столетия. Первой Ласточкой Надежды на лучшее будущее всех стран нашего мира стал Саммит G20 в Австралии в ноябре 2014 года, где Россия в лице Путина (российского президента) начала собирать страны-сторонники в предстоящем Противостоянии с США, а по сути с Мировым Правительством, которое Стояло за Америкой. Обама (американский президент) начал делать тоже самое, но оказался в меньшинстве, ибо страны уже с 2012 года начали выходить из-под пагубного Влияния США глядя на промахи Мирового Правительства / Общества Иллюминатов в ведении политических и экономических дел. Хотя страхи стран попасть под ощип ЦРУ и его военных конфликтов останавливал их правительства от явного выражения своих приоритетных ставок, ибо Майдан на Украине стал с 2014 года хорошим примером для всех стран нашего мира.

С осени 2014 года обнаружилось, что экономика США разваливается прямо на глазах, а залатать экономические дыры страны уже нельзя, потому что казна страны давно пуста. Следующий 2015 год показал, что на политической арене США проигрывает России по всем уровням, ибо слова Обамы (американского президента) расходятся с делом, потому что Мировое Правительство весь 2015 год не знало, за что ему хвататься видя, как везде по миру рушится их Тёмная Система жизнеОбеспечения людей зависимая на долларе США, который пошатнулся на своём Олимпе в 2016 году благодаря стараниям России и Китая.

Наш мир потихоньку начал выходить из-под контроля Мирового Правительства и его Нового Мирового Порядка, который Путин отказался поддерживать ещё в 2015 году. А вошедший в строй Азиатский Банк Инвестиций (AIIB), учредителями которого стали Россия, Китай и Индия, уже на осень 2015 года дал отличные результаты международных денежных операций, тем самым отодвинув в сторону Международный Валютный Фонд (МВФ) Мирового Правительства. Что послужило началом падения американского доллара уже весной 2016 года, а из-за этого Мировое Правительство осталось без одной ветви своего денежного прикорма, который шёл на развязывание раздоров между странами и внутри них.

2015 год показал, что выбор стран, которые встали на сторону России и Китая, был правильный. Путин прекрасно вёл дела на политическом уровне, где ему не было равных, а Китай заметно показал своё лидерство на экономическом уровне, что подняло китайский юань на уровень мировой валюты. На военном поприще Россия заявила о себе, как могущественная военная держава благодаря российскому уникальному оружию, аналогов в мире которому не оказалось.

Превосходство России в нашем мире на политическом, экономическом, военном уровне признали все страны, включая и США, ибо их военная мощь оказалась фейком.

Уже в 2016 году стало ясно, что Обама встал на сторону России и новой политики Путина, а новый президент США Трамп начал упрочнять эти связи. Это не входило в планы Мирового Правительства, которое продолжало цепляться за США в своих Тёмных Делах используя ЦРУ подконтрольное Бушу Старшему - одному из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства, но оно уже не могло влиять на решения нового американского президента, который не являлся членом Общества Иллюминатов, поэтому и не поддерживал политические взгляды Мирового Правительства имея свои Планы на Развитие США.

Это означало, что с 2017 года в США под началом Трампа начались разительные перемены на политическом, экономическом и социальном уровне. Ибо Трамп не чтит Мировое Правительство и его приспешников в своём государственном аппарате.

Какое будущее может ожидать США в связи с Переменами в нашем мире и внутри страны от прихода к власти Трампа в 2017 году...

США уже никогда не будет прежним, ибо Перемены уже пришли в страну Изменяя её идеологию. Хотя ещё очень долгое время Тёмные Энергии Разрушения кровавого освоения Америки в Прошлом и Тёмных Дел ЦРУ в нашем мире за последние 60 лет по Приказу Мирового Правительства, будут ощутимо влиять на развитие всей страны. То есть, пройдёт ещё много времени прежде чем наш мир забудет Тёмное Прошлое США, а земля Америки успокоится, природные катаклизмы прекратятся, и Вулкан Йеллоустоун вновь заснёт.

Дело времени, когда Мировое Правительство / Центр Сил Тьмы навсегда покинет США, потому что новое американское правительство и новый президент США Трамп никогда не станет придерживаться Мнения Мирового Правительства ведя свою политику в мире. И уж точно не будет Спокойно смотреть на их Тёмные Дела в мире, которые порочат Америку. Это означает, что основы США уже пошатнулись, ибо они были созданы на Энергиях Тьмы кровавого освоения Америки в 17 веке, где Тёмные Энергии Разрушения лежали в основе всех политических, экономических и социальных дел страны. Ведь её создателем являлось Мировое Правительство, которое 3 века подстраивало США под себя и свои Тёмные Дела в мире, а их выполняло для них ЦРУ подконтрольное Бушу Старшему - одному из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства.

Не имея твёрдого тыла в лице Трампа / американского правительства Мировое Правительство уже с 2017 года не сможет свободно вести свои Тёмные Дела в мире прячась за спиной у США и используя ЦРУ в своих целях. Поэтому у них уже не осталось другого выбора, как вынужденно покинуть эту страну, которая с 18 века была пристанищем для Сил Тьмы и Мирового Правительства. После Ухода из США её Стержня - Мирового Правительства, страну ждут внутренние разборки пока у США не появиться новый Стержень, как основа её существования, который изменит менталитет у всех американцев.

Именно политика нового президента США станет катализатором для внутренних и внешних перемен, которые начались в стране, а также в мире с 2017 года.

В будущем США уже перестанет быть отдельными штатами, как было выгодно Мировому Правительству, а разобьётся на несколько отдельных стран согласно политики её отдельных штатов, к которым примкнут соседние штаты. Это даст основу закладки для отдельных стран внутри США, что уже началось после президентских выборов в ноябре 2016 года.

Остаточное влияние пагубных Тёмных Энергий Разрушения ещё долгое время будут продолжать воздействовать на людей Америки, потому что слишком долгое время США и её ЦРУ сеяло конфликты и раздоры между странами во всём нашем мире. Но именно это позволит некоторым штатам США заявить о своём суверенитете, что в итоге даст коренному населению Америки - индейцам заявить о своих правах на часть территории США, с которой они были изгнаны 3 века тому назад.

Таким образом Карма Америки будет исправлена, после чего её будет ожидать более Светлое будущее, но уже под новым именем. Ибо в Новом, Светлом Мире, который начал строиться с 2015 / 2017 года, уже нет самого существования США в том виде, в каком оно было раньше.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год.

