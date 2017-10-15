Почему Мировому Правительству выгодно, чтобы открытое Противостояние проходило на территории США

Политическое эссе на статью: "В случае войны с США, Россия в этот раз придёт на американскую территорию.":

http://sam-celitel.ru/news/v_sluchae_vojny_s_ssha_rossija_v_ehtot_raz_pridjot_na_amerikanskuju_territoriju/2015-08-07-6200

На основе басни Крылова "Лев и Лисица":

http://mamaschool.ru/basni/basnya-lev-i-lisica

Последняя строчка Басни:

"Иного так же мы боимся, поколь к нему не приглядимся."

Но так уж страшен миру Пентагон / Вашингтон, а в итоге США / Мировое Правительство, как весь мир о нём думает в память о его прошлых заслугах до 2012 года...

О делах Пентагона ходят многие легенды, которые до сих пор обрастают подробностями их злых деяний в мире. Ибо раньше всё хранилось "за семью замками - за семью печатями", поэтому не было доступно для широкого народного освещения. Сейчас другое дело - Время Перемен усиливает на планете Голос Правды, благодаря которому информированные люди не могут уже молчать, поэтому Сейчас открываются все тайны мира. Но не все тайные секреты оказываются приятными для большинства людей, ибо очень многое скрывалось от человечества. Хотя бы за последние сто лет нашего недавнего прошлого...

Голос Правды и есть основа Раскрытия всего тайного в мире.

Пентагон много чего Плохого натворил в нашем мире, где во всех его Деяниях был скрыт злой умысел и враждебность к тем странам, кто пытался жить свободно от Системы жизнеобеспечения Мирового Правительства, которое через неё имело власть над миром. Именно в этих странах и разгорались военные конфликты, чтобы продвинуть в правительство этих стран своих людей, которые бы подчинялись приказам Вашингтона, дабы они внедряли в жизнь людей товары только тех мировых лидеров, которые обеспечивали Кошелёк Силам Тьмы. Ибо любой розжиг военных мятежей в странах, а также шпионская деятельность в мире, стоит больших денег.

Особенно страдали от военных восстаний те страны, где было то, что желало получить Мировое Правительство: природные ресурсы / исторические ценности.

К примеру, продажа исторических ценностей Египта в частные коллекции членов семей Мирового Правительства / Общества Иллюминатов и их вывоз из-под Сфинкса и из страны весной 2010 года, имел место быть совсем недавно. Где уже в 2011 году Захи Хавасс (главный египетский археолог и знаток древностей Египта) был отправлен в отставку, потому что ему было Жаль, что правительство Египта продало Историю Египта. А в стране, всё в том же 2011 году начались народные мятежи перешедшие в военные конфликты до 2013 года, потому что народ Египта знал о том, что великие древности страны были проданы, но ...

Со временем причина, побудившая народ к восстанию, была забыта, и всё пошло по обычному сценарию Вашингтона. Ведь Пентагон не мог пройти мимо такого интересного для них события, поэтому США помогло правительству Египта в подавлении народных мятежей в стране. После чего в правительстве Египта оказались "свои люди" Мирового Правительства, но не надолго....

Мировое Правительство имеет много причин для разжигания войн в той или иной стране, но две из них основные:

# Власть, чтобы иметь контроль за развитием стран мира. А также внедрение на их потребительский рынок своей продукции от продовольственных до промышленных товаров, чтобы отодвинуть народного производителя в сторону создав в странах экономический кризис. А он был необходим для того, чтобы дать этим странам денег в долг под проценты, которые потом годами текли в казну США. Зачем им иметь своё производство, когда они и так имели прибыль с процентов долга. США были должны практически все страны нашего мира, но лишь потому, что за ней Стояло Мировое Правительство. Так вышло с Грецией например, ей теперь свой долг ЕвроСоюзу / США более 30 лет выплачивать. Вот только экономика этой страны была полностью разрушена;

# Деньги, чтобы иметь возможность финансирования военных конфликтов в не покорных странах, потому что все предатели в своих странах хорошо оплачивались Пентагоном / Мировым Правительством. Не говоря уже о том, что слишком много денежных ресурсов уходило у Вашингтона на "замутнение чистой водицы" в стране, то есть на разгорание народного неудовольствия на ровном месте. Далеко ходить не надо, так была развязана война на Украине начиная с 2013 года, а одна из её причин - сланцевый газ, который был нужен Америке.

Мировому Правительству никогда не нравилось, когда какая-нибудь страна пыталась развиваться самостоятельно без контроля США за её экономическим и духовным развитием, ибо это было бы угрозой для монопольной власти Вашингтона в мире. А Сейчас - с осени 2014 года, как раз и происходит свержение монопольной власти США, где Россия и Китай предлагают всем странам мира иные пути экономического / политического развития. Выбор за правительствами стран, но следствие этого Выбора для них оказывается весьма наглядным: Обычный метод давления США / Мирового Правительства на правительства стран через угрозы и провоцирование конфликтов в них, уже не даёт того результата, на какой рассчитывал Вашингтон. Ибо лидеры стран Увидели не состоятельность США диктовать свои Условия в мире. К примеру, антиРоссийская акция навязанная странам США убедила в этом даже их Сторонников.

Многие страны выразили свою поддержку России и Китаю. А это даёт всем союзным странам надежды на то, чтобы стать свободными от Политики Америки / Мирового Правительства. Это та мечта стран мира, которая вполне может вскоре осуществиться уже в ближайшие годы, потому что в мире началось Противостояние между Силами Тьмы / США и Света / России.

Уже не секрет, что с осени 2014 года в мире идёт подготовка к открытому Противостоянию России с США, а в частности с Мировым Правительством, как рассадником Зла в нашем мире. Расстановка Сил в мире началась с Саммита G20 в Австралии в октябре 2014 года. Где и Россия, и США искали для себя сторонников в открытом Противостоянии.

Многие страны отдали свои предпочтения России в лице Путина ставшего политическим лидером в 2015 году. Вашингтон остался в меньшинстве.

В декабре 2014 года было объявление правительством России о том, что у неё есть космический флот, и он будет представлен миру в 2015 году. Где его демонстрация многими предполагалась на 9 Мая 2015 года по случаю юбилея со Дня Победы над фашисткой Германией. Но это мероприятие не состоялось, потому что уже в марте 2015 года у Вашингтона сдали нервы и Обама (американский президент) отдал приказ нажать Кнопку запуска ядерного оружия нацеленного на Россию. Благодаря патриотизму двух генералов американской армии Кнопка не была нажата и войны удалось избежать, а те генералы были отправлены в отставку.

Космический Флот России был официально зачислен в российскую армию в августе 2015 года. Это означает, что Россия готова к открытому Противостоянию с США / Мировым Правительством.

Удивителен тот факт, что все основные военные действия предполагается разворачивать на территории США. Почему?..

Зачем Вашингтону соглашаться на то, чтобы война шла на территории США?..

Причин на это несколько:

# Страна разваливается экономически - крах доллара приближается, а восстановление её экономики или создание новой экономической структуры США - дорогое удовольствие, на которое Вашингтон, а по сути Мировое Правительство, не хочет тратить денежные ресурсы страны. Да и лидерство в мире на политическом уровне США также теряет из-за активной политической / экономической деятельности России и Китая, поэтому Мировому Правительству перестало быть Интересным действовать в мире через Вашингтон;

# Погода в Америке с 2012 года заметно изменилась. В южных штатах летом жара до засухи, что означает большой расход электроэнергии и воды, а это истощает подземные воды под штатами, восполнить которые нечем, поэтому почва быстро проседает. А как следствие, участились землетрясения в стране. В северных штатах зимой стало очень морозно и снежно. Всё это лишние денежные расходы на: снегоуборочную технику, обслуживающий персонал, а также ... утепление домов (государственного значения) через отопительную систему. Это всё слишком хлопотно для Вашингтона и слишком затратно для Мирового Правительства, которое имеет намерения субсидировать Противостояние с Россией, а не обеспечивать комфортность существования американскому народу. Тем более, что уже точно известно, что северный полюс сдвигается в сторону США к Вулкану Йеллоустоун, поэтому погода в США прогнозируется ещё более холодной в любое время года;

# Природные катаклизмы также приносят много разрушений стране, а возмещение ущерба дороговато обходится казне США. А если ещё учесть, что их интенсивность возрастает / усиливается ежегодно, то это во истину напрасные вложения, которые нельзя возместить из-за разрушенной экономики США. Происходит увеличение природных катастроф в Америке потому, что по всей стране вся земля, вся вода, весь воздух загрязнены Тёмными Энергиями - химическими выбросами и ГМО-продукцией на столько сильно, что сама планета подходит к отчаянным мерам для своего Очищения в этом Месте;

# Вулкан Йеллоустоун не дремлет, а потихонечку разогревается усиливая свою активность. Дело времени, когда его пробуждение станет более откровенным. После чего не будет смысла вообще оставаться в стране, у которой рядом с ним уже нет будущего, потому что страна, как часть света, перестанет существовать на карте нашей планеты / мира;

# Мировое Правительство давно имеет Желание перенести центр Сил Тьмы в другое место планеты, которое в будущем станет лидером мира. К обеим Америкам их Взгляды не направлены, как и в сторону Австралии, рядом с которой намечается южный полюс. По этой причине в планах Мирового Правительства нет намерения разрушать в Противостоянии другие страны мира, которые могут стать потенциальным Центром Сил Тьмы. Ибо они хотят перестроить Место под себя, а не восстанавливать его после военной разрухи.

Мировое Правительство уже знает, что его Дни и США сочтены, поэтому они планируют Уйти красиво. Но, что это означает?..

Вашингтон и Пентагон не будут препятствовать открытому Противостоянию на их территории. Им уже не за что Держаться, ведь по сути США, ни политически, ни экономически уже нет.

Мировое Правительство, из верхушки членства Общества Иллюминатов, тоже закончила свою эпопею в мире уступая первенство новому Теневому Правительству из Истинных Масонов, а оно образовалось летом 2013 года. Ибо прежнее Теневое Правительство из Пятёрки тёмных пришельцев Драконийцев и Рептилоидов, покинули нашу планету летом 2012 года, когда российский президент Путин подписал Соглашение о Помощи нашему Миру в Дни Перехода с Галактической Федерацией Света - с Нордиками / Скандинавами из Системы Сириуса галактики Ориона.

Можно с уверенностью сказать, что прежнее Мировое Правительство и новое Теневое Правительство уже обо всём договорились и составили План Противостояния между собой. Им уже нечего делить, потому что мир сделал свой Выбор нового Пути Развития в Свете, поэтому он был не в пользу прежнего Правительства из Общества Иллюминатов. Будущее нашего мира за Обществом Масонов, где высшее членство стоит во главе нашего мира и того, что сейчас в нём происходит. То есть, ...

Сейчас за всеми мировыми изменениями стоит новое Теневое Правительство, которому почти не препятствует прежнее, хотя оно может это делать, но не хочет. Почему?

Почему Мировое Правительство не сопротивляется Изменениям в мире?.. Ведь оно теряет своё привилегированное место в нём. Разве что, это ему выгодно. Но, чем?

Ответ прост: Игрой в Противостояние. Мировое Правительство в лице США Желает сыграть красивую партию, чтобы достойно проиграть сильному противнику - России. Но их Противник ещё должен Показать миру / людям всех стран свою Мощь и истинные Намерения...

В мире намечается Противостояние, которое уже теоретически разыграно между Мировым Правительством и новым Теневым Правительством. И ... они хотят воплотить его в жизнь людей мира, дабы каждая страна смогла бороться за свою Свободу, о которой она мечтала многие десятилетия. Где народ страны истинно желает её отвоевать у Системы Тёмных. А происходит так потому, что иного пути к Свободе люди не ведают.

Жаль, ведь к Свободе можно придти и через независимое от Мирового Правительства развитие стран. А над этим Сейчас и работает Россия и Китай восстанавливая российскую экономику, чтобы страна стала свободной от доллара США.

Россия и Китай дают всем странам мира реальную Основу нового Азиатского Банка для обновления их экономики не зависимо от Системы Вашингтона и его Валютного Фонда. Где например, уже Сейчас Россия реально может оказать поддержку / помощь любой из стран мира в экономических / политических вопросах, потому что, если её российский президент Путин предлагает что-то миру, то делает он это искренне, прекрасно осознавая, на что он идёт. Таков его выбор нового пути развития России и всего мира, которому он истинно Верен. А все россияне искренне поддерживают своего президента в этом его Желании, впервые чувствуя Гордость за свою страну и Веря в своего президента.

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

http://narada-budda.ru/protivostoyanie/431-pochemu-mirovomu-pravitelstvu-vygodno-chtoby-otkrytoe-protivostoyanie-prohodilo-na-territorii-ssha.html