Эссе: Голубые Мечты Мирового Правительства о новой стране и новом Центре Сил Тьмы…
Политическое Эссе на тему "Хиллари Клинтон: Из-за скорого взрыва Йеллоустоуна американцы переселятся на Украину": http://sam-celitel.ru/news/khillari_klinton_iz_za_skorogo_vzryva_jelloustouna_amerikancy_pereseljatsja_na_ukrainu/2016-07-05-14255
Последние строки басни Крылова "Два голубя": http://mamaschool.ru/basni/basnya-dva-golubya
"... Тогда-то странник наш (Мировое Правительство), с разбитой головою, С попорченным крылом, с повихнутой ногою, Кляня охоту видеть свет (переезжать на другое место), Поплелся кое-как домой (в США) без новых бед.
Счастлив еще: его (Мировое Правительство) там (в США) дружба ожидает (с американским правительством / президентом США)! К отраде он своей, Услуги, лекаря и помощь видит в ней (в Америке); С ней (с американским правительством / президентом США) скоро все беды и горе забывает.
О вы (Мировое Правительство), которые объехать свет вокруг (переехать в другое место) Желанием горите! Вы эту басенку прочтите,
И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг. Что б ни сулило вам (Мировое Правительство) воображенье ваше;
Но, верьте, той земли (США) не сыщете вы краше, Где ваша милая (американское правительство), иль где живет ваш друг (президент США)."
Почему наши Силы Тьмы / Мировое Правительство мечтают о новом Месте для себя...
Причин у Мирового Правительства, чтобы перенести свой Центр из США в другую страну нашего мира, много. И одна из них, наверное, самая существенная в том, что: бывший президент США Обама не оправдывал Доверия Мирового Правительства, ибо он перестал действовать в нашем мире по их Указке. Из-за этого рейтинг США на политическом поприще стремительно начал падать с 2015 года. А новый президент США Трамп не является членом Общества Иллюминатов, поэтому Указывать ему, что делать, они не могут.
Ведение политических переговоров Обамы не идёт ни в какое сравнение с российским президентом Путиным, Слова которого не расходятся с Делом, а это весь наш мир познал ещё в 2015 году.
Экономика США тоже не удовлетворяет Мировое Правительство, потому что она обнажила свои недостатки с осени 2014 года, когда стало очевидно, что американская экономика вот-вот рухнет в тартарары. Где с 2015 года было всем ясно, что ни какие допинговые денежные вливания Европейского Союза ей уже не помогут восстановить свою былую мощь. Весь мир с 2015 года с пристальным вниманием следит за тем, как экономика США почит на смертном одре, но без мира, а в частности без денег ЕвроСоюза. Ибо он сам с осени 2015 года пытается выжить за счёт Новинок экономических / банковских систем, которые предложили странам мира Россия и Китай через свой Азиатский Банк - AIIB.
США пока что отказывается пользоваться им, хотя их американская банковская система находится на грани банкротства, с чем американцы столкнулись уже весной 2016 года, когда не смогли свободно снять денежные средства со своих банковских карт.
Природа США тоже толкает Мировое Правительство на то, чтобы сбежать с американской земли. По большому счёту Силы Тьмы Америки держит в Страхе Вулкан Йеллоустоун, который усиливает свою активность с 2012 года. А как следствие, по всем американским штатам Сейчас идут землетрясения, где их раньше не наблюдалось; начали появляться большие разломы в почве; уходят с поверхности земли внутрь коры нашей планеты грунтовые воды. Морозы и засуха тоже не дают расслабиться американскому народу. А всё это больно бьёт по правительственной казне США, которую Мировое Правительство более не намерено поддерживать.
Подобные пустые траты не сулят Мировому Правительству прибыли или политической / экономической власти. Ведь Силы Тьмы умеют лишь Брать Силой, но не умеют Отдавать Даром. Поэтому полностью развалив одну страну они имеют намерения развалить другую...
А так уже было в Тёмные Века, когда людей Европы косила Чёрная Чума с 14 по 17 век - Отдача от Мира на концентрированные Энергии Тьмы / Энергии Разрушения кровавого Крещения того Мира. Поэтому Силы Тьмы в 17 веке перебрались в Америку колонизовав её через кровавую бойню с коренным населением - с индейцами. Сейчас ситуация Изменилась, потому что Природа Америки объявила Бой разрушительным Энергиям Тьмы, а Мир вошёл в режим Отдачи разрушая всю американскую структуру правления на политическом / экономическом уровне.
Это означает, что Силам Тьмы / Мировому Правительству уже не чего делать в стране, которая разваливается под ними из-за их Энергий Разрушения.
Куда же направлен Взор Сил Тьмы Америки и его Мирового Правительства, чтобы Спасти себя...
С конца прошлого века палочкой выручалочкой США всегда была Европа и все её страны. А чтобы упрочнить Власть Мирового Правительства в Европе, в неё была внедрена система Европейского Союза с единой денежной валютой для всех её стран. Переход всех стран Европы на евро сильно ударил по экономике каждой европейской страны по отдельности.
Над ЕвроСоюзом всегда стояла Великобритания и Франция, которые по большому счёту и диктовали условия политической и экономической жизни европейских стран являясь Голосом США / Мирового Правительства в Европе. Ибо в обеих странах жили члены Мирового Правительства: Ротшильд и Елизавета II.
Правда, летом 2016 года Великобритания отделилась от Союза Европейских Стран зная Намерения Мирового Правительства: сделать из Европы новые Штаты...
С 2012 года всё в мире начало Меняться, где в политической / экономической концепции Европейского Союза начали обнажаться его слабые стороны, благодаря которым многие страны ЕвроСоюза оказались на грани банкротства, подчиняясь Приказам Вашингтона / Мирового Правительства. Ибо в их Планах было подвести страны Европы к экономическому краху, чтобы предложить им свою денежную помощь и Себя в том числе сделав из Европы новые Штаты.
2015 год внёс экономические коррективы во все европейские страны, где многие из них встали на сторону России / Китая и их новых Предложений - Азиатский Банк Инвестиций (AIIB), который вошёл в активную работу осенью 2015 года.
Ни одна мировая экономическая Новинка не пришлась по Нраву Мировому Правительству, потому что его Влияние на ЕвроСоюз и на весь наш мир утекало сквозь пальцы. И тогда Мировое Правительство приняло Решение проучить страны Европейского Союза, которые начали с 2015 года выходить из под их контроля...
Весной 2016 года Мировое Правительство настояло на переносе в США налоговых активов сверхбогатых людей нашего мира. Новое налоговое соглашение вступило в силу с января 2017 года. До сего Дня именно Швейцария была отличным налоговым местом для всех богатых людей нашего мира. Перенос налогового центра ощутимо сказался на банковской системе не только Швейцарии, но и ряда других стран Европы, ибо деньги начали уходить из Европы в США. Но не к правительству США, а к Мировому Правительству, ибо сама американская страна не входит в новое Налоговое Соглашение.
Второй Удар Европейский Союз получил в июне 2016 года, когда Великобритания сделала объявление всему миру о том, что она выходит из ЕвроСоюза. А уход Англии из союза европейских стран практически сразу же больно ударил на экономическом уровне в первую очередь по банкам тех стран Европы, которые и так ослабли за последние годы мировой экономической неразберихи. Ведь с 2014 года ЕвроСоюз окупают платные / подкупленные Иллюминатами беженцы Азии, которые требуют себе пособия и льготы. Особенно досталось в этом плане именно Германии.
Но сам Выход Англии из ЕвроСоюза был сделан не просто так...
Что же послужило настоящей причиной к Ослаблению экономики Европейского Союза...
Согласно Планам Мирового Правительства о переводе Центра Сил Тьмы из США снова в Европу, а он там и был до колонизации Америки в 17 веке, ЕвроСоюз должен был прогнить изнутри на политическом и экономическом уровне. Ибо это было важной задачей для того, чтобы Европа согласилась принять не только Мировое Правительство и членов Общества Иллюминатов, а также их семей, но и семей их семей. А для этого решающего Шага ЕвроСоюз должен оказаться на грани своего Краха, чтобы жаждать энергетического / денежного допинга от высших чинов Общества Иллюминатов / Мирового Правительства, как плату за своё переселение в страны Европы.
Не стабильная экономическая обстановка в Европе должна была сподвигнуть европейцев к Желанию о том, чтобы именно они - Мировое Правительство / Иллюминаты вернули европейские страны к экономической / политической жизни, но уже в новом ракурсе: Объединённые Штаты Европейского Союза.
Великобритания всегда была в курсе всех Планов Мирового Правительства. А как следствие, Англия не имеет намерения вступать в Штаты Европейского Союза, поэтому она заранее вышла из состава ЕвроСоюза. Хотя королева Англии Елизавета II является одним из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства. И всё же она не намерена предоставлять свою страну под новый Центр Сил Тьмы, хотя логичнее было бы предположить обратное. Ведь, если ориентироваться на Прошлое тысячелетней давности, то Центром Сил Тьмы в Европе был Ватикан, который является отдельным государством в государстве - внутри Италии. Точно также поступила и Англия, которая намеренно отделилась от ЕвроСоюза оставшись страной Европы. Почему бы ей и не стать новым Центром Сил Тьмы...
Надо признаться, что Ватикан безоговорочно подчинялся Рокфеллеру имеющему высший чин среди Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства.
Конечно же есть и второй вариант, где может располагаться новый Центр Тьмы в Европе - это Франция. Ибо в этой стране живёт большинство высших чинов Общества Иллюминатов и член Мирового Правительства - Ротшильд. Ведь Франция и Великобритания всегда шагали вместе в политике и в экономике, впрочем в купе с ними была и Германия. Ведь не зря же для своей жизни в Европе Первый Меровинг - Первичное Зло, пришёл с боями именно в Германию ещё в 5 веке нашей эры.
Именно на Европу с 2015 года сыпятся беды, а в частности: беженцы Азии, которым требуются пособия и льготы. Где вся Европа / весь ЕвроСоюз попал под Ощип платных беженцев с Азии в 2015 году, из-за чего в странах Европы начались беспорядки и ухудшение экономического статуса в них.
Таким вот образом Мировое Правительство / Силы Тьмы целенаправленно готовили европейские страны к своему вторжению на территорию Европы, чтобы сделать из них новые Штаты.
Есть и третий вариант места расположения Центра Сил Тьмы, который рассматривает Мировое Правительство и члены Общества Иллюминатов. Они имеют Намерения переселиться на Украину.
Благодатный край с плодородными полями и садами, да и Чёрное Море рядом. Погодные условия идеальные, ни засухи, ни сильных морозов, ни ураганов / торнадо, ни землетрясений, ни вулканов. А главное, практически чистая земля, если не считать зоны Чернобыльской АЭС, но и там природа самоИсцеляется без вмешательства человека. Есть от чего на Украину Глаз положить. Да и подготовка страны - зомбирование населения против России не заняла много времени с 2014 года...
С политической / экономической стороны Украина начала разваливаться с 2014 года. Где члены Общества Иллюминатов провернули в идеальном порядке платный Майдан в Киеве, и страна начала падать в бездну распрей. Восточная часть Украины была разрушена за счёт военных действий в 2015 году, где часть украинского населения была пущена в расход, чтобы территориальное место не занимали. Украинскую элиту США / Мировое Правительство денежно прикормило. Можно сказать, что президент Украины Порошенко Ел с их рук, и ещё Благодарил их за это. Хотя по существу, Мировое Правительство подкупило всё правительство Украины, чтобы обеспечить себе Тёпленькое Местечко на вольных украинских хлебах / харчах.
Вот только Мировое Правительство украинский народ Спросить забыло: Хочет ли он, чтобы у них под носом Мировое Правительство распоряжалось их землями. Подачки подачками, но и правительство Украины состоит из украинского народа.
Каким же будет Последнее Слово Украины и стран Европы...
Многие страны Европы с осени 2015 года вступают в договорённость с Россией и Китаем на политическом и экономическом уровне, потому что им выгодна поддержка ведущих стран нашего мира. Некоторые из стран Европы с 2015 года открыто встали на сторону России объявив о своих политических взглядах. А после ухода из состава ЕвроСоюза Великобритании колеблющихся стран в Европе не останется вовсе, ибо Россия и Китай ещё в 2015 году доказали благородное Величие своих стран, правительств и единство своего народа. По этой причине уже Сейчас Мировое Правительство и Общество Иллюминатов встретило сопротивление европейского народа / стран ЕвроСоюза против их Предложения о создании в Европе новой общей страны - Объединённых Штатов Европейского Союза.
Правительству Украины тяжело даётся Выбор - на чьей они стороне, потому что они сытно прикормились от щедрот Мирового Правительства, а Смотреть в глаза России им стыдно. Поэтому смена украинского правительства - дело времени. Но сам народ Украины однозначно встал на сторону России, потому что очень много семей России и Украины имеют своих родных и близких в обоих странах.
Нельзя также упускать возможность напомнить о вековой дружбе между двумя странами - России и Украины. По этой причине у Общества Иллюминатов нет ни единого шанса сделать из Украины новый Центр для Сил Тьмы.
В Свете Дня Сварога начавшегося с 21 Декабря 2012 года, вся Вселенная встала на сторону Сил Света - России и Китая, а также тех стран нашего мира, кто их поддерживает в мировом сообществе. По этой причине Планам Мирового Правительства / Общества Иллюминатов сделать из Европы новую страну под себя, а из Украины новый Центр Сил Тьмы, не суждено сбыться, потому что ЕвроСоюз в своём единстве однозначно скажет "нет" Планам Мирового Правительства, как это сделает и Украина при поддержке России - своей братской страны, к которой она обратится за Помощью, как это сделают и все страны Европы в своём едином порыве. Ибо Время господства не США в мире, а власти над миром Общества Иллюминатов / Мирового Правительства, закончилось ещё в 2012 году, поэтому их Правление гаснет изо дня в день.
Майтрея Рагнарёк, 2016 год.
http://narada-budda.ru/politika/1726-esse-golubye-mechty-mirovogo-pravitelstva-o-novoy-strane-i-novom-centre-sil-tmy.html
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Большая “стая товарищей” не контролирует основную массу общества (в своё время решили заменить управление на манипуляции см. Греф “сыворотка правды”).
Большая “стая товарищей” не контролирует “большую магию” (это управление планетарными процессами, разумеется, а не насылание порчи см. Елоустоун).
Большая “стая товарищей” проспала “информационную революцию” (появляется на много порядков больше людей с “активным намерением”, что усложняет систему качественно – представьте, что в лесу дёргаете за лиану, и …ять, а это чей-то хвост).
Тайные общества, совершающие основную работу в “первом внимании” вообще не стоят упоминания, их всё равно что нет.
Учитывая всё перечисленное, этим существам вообще не стоит собираться больше трёх, в какой угодно точке планеты.
Проблема не в том, чтобы уронить сложившуюся систему “управления миром”, дурное дело не хитрое. Проблема в том, что это огромный инфраструктурный объект, и падать он будет на нашу голову (Помните, в школе играли в спички?)
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О какой “силе света” в виде Китая вы говорите? Да они практически первыми строят у себя электронный концлагерь с полным тотальным порабощением человека! Внедряют чипизацию по полной!!! И Евросоюз и Украина и Россия проекты тайного мирового правительства и весь этот “театр” разыгрывается для вас, что бы создать у вас иллюзию “борьбы”, “победы” или “поражения” и что бы вы пребывая заворожёнными зрителем этого “театра абсурда” пребывали в иллюзии и так и не проснулись… Позволили себя чипировать и сошли в тёмные сферы… Какая разница между Америкой, Европой, Китаем, Россией если везде вводят чипизацию (лазерное начертание) по полной, ускоренными темпами?