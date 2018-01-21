Эссе: Голубые Мечты Мирового Правительства о новой стране и новом Центре Сил Тьмы...



Политическое Эссе на тему "Хиллари Клинтон: Из-за скорого взрыва Йеллоустоуна американцы переселятся на Украину": http://sam-celitel.ru/news/khillari_klinton_iz_za_skorogo_vzryva_jelloustouna_amerikancy_pereseljatsja_na_ukrainu/2016-07-05-14255

Последние строки басни Крылова "Два голубя": http://mamaschool.ru/basni/basnya-dva-golubya

"... Тогда-то странник наш (Мировое Правительство), с разбитой головою, С попорченным крылом, с повихнутой ногою, Кляня охоту видеть свет (переезжать на другое место), Поплелся кое-как домой (в США) без новых бед.

Счастлив еще: его (Мировое Правительство) там (в США) дружба ожидает (с американским правительством / президентом США)! К отраде он своей, Услуги, лекаря и помощь видит в ней (в Америке); С ней (с американским правительством / президентом США) скоро все беды и горе забывает.

О вы (Мировое Правительство), которые объехать свет вокруг (переехать в другое место) Желанием горите! Вы эту басенку прочтите,

И в дальний путь такой пускайтеся не вдруг. Что б ни сулило вам (Мировое Правительство) воображенье ваше;

Но, верьте, той земли (США) не сыщете вы краше, Где ваша милая (американское правительство), иль где живет ваш друг (президент США)."

Почему наши Силы Тьмы / Мировое Правительство мечтают о новом Месте для себя...

Причин у Мирового Правительства, чтобы перенести свой Центр из США в другую страну нашего мира, много. И одна из них, наверное, самая существенная в том, что: бывший президент США Обама не оправдывал Доверия Мирового Правительства, ибо он перестал действовать в нашем мире по их Указке. Из-за этого рейтинг США на политическом поприще стремительно начал падать с 2015 года. А новый президент США Трамп не является членом Общества Иллюминатов, поэтому Указывать ему, что делать, они не могут.

Ведение политических переговоров Обамы не идёт ни в какое сравнение с российским президентом Путиным, Слова которого не расходятся с Делом, а это весь наш мир познал ещё в 2015 году.

Экономика США тоже не удовлетворяет Мировое Правительство, потому что она обнажила свои недостатки с осени 2014 года, когда стало очевидно, что американская экономика вот-вот рухнет в тартарары. Где с 2015 года было всем ясно, что ни какие допинговые денежные вливания Европейского Союза ей уже не помогут восстановить свою былую мощь. Весь мир с 2015 года с пристальным вниманием следит за тем, как экономика США почит на смертном одре, но без мира, а в частности без денег ЕвроСоюза. Ибо он сам с осени 2015 года пытается выжить за счёт Новинок экономических / банковских систем, которые предложили странам мира Россия и Китай через свой Азиатский Банк - AIIB.

США пока что отказывается пользоваться им, хотя их американская банковская система находится на грани банкротства, с чем американцы столкнулись уже весной 2016 года, когда не смогли свободно снять денежные средства со своих банковских карт.

Природа США тоже толкает Мировое Правительство на то, чтобы сбежать с американской земли. По большому счёту Силы Тьмы Америки держит в Страхе Вулкан Йеллоустоун, который усиливает свою активность с 2012 года. А как следствие, по всем американским штатам Сейчас идут землетрясения, где их раньше не наблюдалось; начали появляться большие разломы в почве; уходят с поверхности земли внутрь коры нашей планеты грунтовые воды. Морозы и засуха тоже не дают расслабиться американскому народу. А всё это больно бьёт по правительственной казне США, которую Мировое Правительство более не намерено поддерживать.

Подобные пустые траты не сулят Мировому Правительству прибыли или политической / экономической власти. Ведь Силы Тьмы умеют лишь Брать Силой, но не умеют Отдавать Даром. Поэтому полностью развалив одну страну они имеют намерения развалить другую...

А так уже было в Тёмные Века, когда людей Европы косила Чёрная Чума с 14 по 17 век - Отдача от Мира на концентрированные Энергии Тьмы / Энергии Разрушения кровавого Крещения того Мира. Поэтому Силы Тьмы в 17 веке перебрались в Америку колонизовав её через кровавую бойню с коренным населением - с индейцами. Сейчас ситуация Изменилась, потому что Природа Америки объявила Бой разрушительным Энергиям Тьмы, а Мир вошёл в режим Отдачи разрушая всю американскую структуру правления на политическом / экономическом уровне.

Это означает, что Силам Тьмы / Мировому Правительству уже не чего делать в стране, которая разваливается под ними из-за их Энергий Разрушения.

Куда же направлен Взор Сил Тьмы Америки и его Мирового Правительства, чтобы Спасти себя...

С конца прошлого века палочкой выручалочкой США всегда была Европа и все её страны. А чтобы упрочнить Власть Мирового Правительства в Европе, в неё была внедрена система Европейского Союза с единой денежной валютой для всех её стран. Переход всех стран Европы на евро сильно ударил по экономике каждой европейской страны по отдельности.

Над ЕвроСоюзом всегда стояла Великобритания и Франция, которые по большому счёту и диктовали условия политической и экономической жизни европейских стран являясь Голосом США / Мирового Правительства в Европе. Ибо в обеих странах жили члены Мирового Правительства: Ротшильд и Елизавета II.

Правда, летом 2016 года Великобритания отделилась от Союза Европейских Стран зная Намерения Мирового Правительства: сделать из Европы новые Штаты...

С 2012 года всё в мире начало Меняться, где в политической / экономической концепции Европейского Союза начали обнажаться его слабые стороны, благодаря которым многие страны ЕвроСоюза оказались на грани банкротства, подчиняясь Приказам Вашингтона / Мирового Правительства. Ибо в их Планах было подвести страны Европы к экономическому краху, чтобы предложить им свою денежную помощь и Себя в том числе сделав из Европы новые Штаты.

2015 год внёс экономические коррективы во все европейские страны, где многие из них встали на сторону России / Китая и их новых Предложений - Азиатский Банк Инвестиций (AIIB), который вошёл в активную работу осенью 2015 года.

Ни одна мировая экономическая Новинка не пришлась по Нраву Мировому Правительству, потому что его Влияние на ЕвроСоюз и на весь наш мир утекало сквозь пальцы. И тогда Мировое Правительство приняло Решение проучить страны Европейского Союза, которые начали с 2015 года выходить из под их контроля...

Весной 2016 года Мировое Правительство настояло на переносе в США налоговых активов сверхбогатых людей нашего мира. Новое налоговое соглашение вступило в силу с января 2017 года. До сего Дня именно Швейцария была отличным налоговым местом для всех богатых людей нашего мира. Перенос налогового центра ощутимо сказался на банковской системе не только Швейцарии, но и ряда других стран Европы, ибо деньги начали уходить из Европы в США. Но не к правительству США, а к Мировому Правительству, ибо сама американская страна не входит в новое Налоговое Соглашение.

Второй Удар Европейский Союз получил в июне 2016 года, когда Великобритания сделала объявление всему миру о том, что она выходит из ЕвроСоюза. А уход Англии из союза европейских стран практически сразу же больно ударил на экономическом уровне в первую очередь по банкам тех стран Европы, которые и так ослабли за последние годы мировой экономической неразберихи. Ведь с 2014 года ЕвроСоюз окупают платные / подкупленные Иллюминатами беженцы Азии, которые требуют себе пособия и льготы. Особенно досталось в этом плане именно Германии.

Но сам Выход Англии из ЕвроСоюза был сделан не просто так...

Что же послужило настоящей причиной к Ослаблению экономики Европейского Союза...

Согласно Планам Мирового Правительства о переводе Центра Сил Тьмы из США снова в Европу, а он там и был до колонизации Америки в 17 веке, ЕвроСоюз должен был прогнить изнутри на политическом и экономическом уровне. Ибо это было важной задачей для того, чтобы Европа согласилась принять не только Мировое Правительство и членов Общества Иллюминатов, а также их семей, но и семей их семей. А для этого решающего Шага ЕвроСоюз должен оказаться на грани своего Краха, чтобы жаждать энергетического / денежного допинга от высших чинов Общества Иллюминатов / Мирового Правительства, как плату за своё переселение в страны Европы.

Не стабильная экономическая обстановка в Европе должна была сподвигнуть европейцев к Желанию о том, чтобы именно они - Мировое Правительство / Иллюминаты вернули европейские страны к экономической / политической жизни, но уже в новом ракурсе: Объединённые Штаты Европейского Союза.

Великобритания всегда была в курсе всех Планов Мирового Правительства. А как следствие, Англия не имеет намерения вступать в Штаты Европейского Союза, поэтому она заранее вышла из состава ЕвроСоюза. Хотя королева Англии Елизавета II является одним из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства. И всё же она не намерена предоставлять свою страну под новый Центр Сил Тьмы, хотя логичнее было бы предположить обратное. Ведь, если ориентироваться на Прошлое тысячелетней давности, то Центром Сил Тьмы в Европе был Ватикан, который является отдельным государством в государстве - внутри Италии. Точно также поступила и Англия, которая намеренно отделилась от ЕвроСоюза оставшись страной Европы. Почему бы ей и не стать новым Центром Сил Тьмы...

Надо признаться, что Ватикан безоговорочно подчинялся Рокфеллеру имеющему высший чин среди Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства.

Конечно же есть и второй вариант, где может располагаться новый Центр Тьмы в Европе - это Франция. Ибо в этой стране живёт большинство высших чинов Общества Иллюминатов и член Мирового Правительства - Ротшильд. Ведь Франция и Великобритания всегда шагали вместе в политике и в экономике, впрочем в купе с ними была и Германия. Ведь не зря же для своей жизни в Европе Первый Меровинг - Первичное Зло, пришёл с боями именно в Германию ещё в 5 веке нашей эры.

Именно на Европу с 2015 года сыпятся беды, а в частности: беженцы Азии, которым требуются пособия и льготы. Где вся Европа / весь ЕвроСоюз попал под Ощип платных беженцев с Азии в 2015 году, из-за чего в странах Европы начались беспорядки и ухудшение экономического статуса в них.

Таким вот образом Мировое Правительство / Силы Тьмы целенаправленно готовили европейские страны к своему вторжению на территорию Европы, чтобы сделать из них новые Штаты.

Есть и третий вариант места расположения Центра Сил Тьмы, который рассматривает Мировое Правительство и члены Общества Иллюминатов. Они имеют Намерения переселиться на Украину.

Благодатный край с плодородными полями и садами, да и Чёрное Море рядом. Погодные условия идеальные, ни засухи, ни сильных морозов, ни ураганов / торнадо, ни землетрясений, ни вулканов. А главное, практически чистая земля, если не считать зоны Чернобыльской АЭС, но и там природа самоИсцеляется без вмешательства человека. Есть от чего на Украину Глаз положить. Да и подготовка страны - зомбирование населения против России не заняла много времени с 2014 года...

С политической / экономической стороны Украина начала разваливаться с 2014 года. Где члены Общества Иллюминатов провернули в идеальном порядке платный Майдан в Киеве, и страна начала падать в бездну распрей. Восточная часть Украины была разрушена за счёт военных действий в 2015 году, где часть украинского населения была пущена в расход, чтобы территориальное место не занимали. Украинскую элиту США / Мировое Правительство денежно прикормило. Можно сказать, что президент Украины Порошенко Ел с их рук, и ещё Благодарил их за это. Хотя по существу, Мировое Правительство подкупило всё правительство Украины, чтобы обеспечить себе Тёпленькое Местечко на вольных украинских хлебах / харчах.

Вот только Мировое Правительство украинский народ Спросить забыло: Хочет ли он, чтобы у них под носом Мировое Правительство распоряжалось их землями. Подачки подачками, но и правительство Украины состоит из украинского народа.

Каким же будет Последнее Слово Украины и стран Европы...

Многие страны Европы с осени 2015 года вступают в договорённость с Россией и Китаем на политическом и экономическом уровне, потому что им выгодна поддержка ведущих стран нашего мира. Некоторые из стран Европы с 2015 года открыто встали на сторону России объявив о своих политических взглядах. А после ухода из состава ЕвроСоюза Великобритании колеблющихся стран в Европе не останется вовсе, ибо Россия и Китай ещё в 2015 году доказали благородное Величие своих стран, правительств и единство своего народа. По этой причине уже Сейчас Мировое Правительство и Общество Иллюминатов встретило сопротивление европейского народа / стран ЕвроСоюза против их Предложения о создании в Европе новой общей страны - Объединённых Штатов Европейского Союза.

Правительству Украины тяжело даётся Выбор - на чьей они стороне, потому что они сытно прикормились от щедрот Мирового Правительства, а Смотреть в глаза России им стыдно. Поэтому смена украинского правительства - дело времени. Но сам народ Украины однозначно встал на сторону России, потому что очень много семей России и Украины имеют своих родных и близких в обоих странах.

Нельзя также упускать возможность напомнить о вековой дружбе между двумя странами - России и Украины. По этой причине у Общества Иллюминатов нет ни единого шанса сделать из Украины новый Центр для Сил Тьмы.

В Свете Дня Сварога начавшегося с 21 Декабря 2012 года, вся Вселенная встала на сторону Сил Света - России и Китая, а также тех стран нашего мира, кто их поддерживает в мировом сообществе. По этой причине Планам Мирового Правительства / Общества Иллюминатов сделать из Европы новую страну под себя, а из Украины новый Центр Сил Тьмы, не суждено сбыться, потому что ЕвроСоюз в своём единстве однозначно скажет "нет" Планам Мирового Правительства, как это сделает и Украина при поддержке России - своей братской страны, к которой она обратится за Помощью, как это сделают и все страны Европы в своём едином порыве. Ибо Время господства не США в мире, а власти над миром Общества Иллюминатов / Мирового Правительства, закончилось ещё в 2012 году, поэтому их Правление гаснет изо дня в день.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

http://narada-budda.ru/politika/1726-esse-golubye-mechty-mirovogo-pravitelstva-o-novoy-strane-i-novom-centre-sil-tmy.html