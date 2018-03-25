Эссе: Великобритания готовится заменить США в мировом господстве



Политическое Эссе на тему "Sky: опасения относительно Москвы заставили МИ-6 искать новых агентов": http://sam-celitel.ru/news/sky_opasenija_otnositelno_moskvy_zastavili_mi_6_iskat_novykh_agentov/2017-03-06-18293

Последние строки из басни Крылова "Булыжник и алмаз": http://mamaschool.ru/basni/basnyabulyzhnik-i-almaz

"Ввалился ( / собирается) в город (в наш мир) камень (Великобритания) мой и думает, что разом Засядет рядом ( / вместо) он с Алмазом (США в нашем мире на политическом / экономическом / военном уровне);

Но вышел для него (Великобритании) случай совсем иной: Он точно в дело взят (как страна - участник во всех Изменениях мирового уровня), но взят для мостовой (местного уровня по Европе, ибо Время Правления Миром Британии и США / Мирового Правительства и Общества Иллюминатов вышло ещё в 2012 году)."

Какое было тайное влияние Британии и США в прошлом...

После Крещения силами Ватикана - его Крестоносцами, Великой Тартарии тысячу лет тому назад, корабли Британии стали курсировать по морям / океанам не только с миссионерской целью Крещения народов, но и в поиске новых земель для расширения Влияния Сил Тьмы на тот Мир. Как правило, все поиски Новых Земель заканчивались их захватом и установлением там британской власти. Так была открыта Америка и появился Новый Свет, куда с 18 века перебазировались некоторые члены Общества Иллюминатов из Европы и Британии.

С 19 века Влияние Америки на развитие нашего мира начало упрочняться за счёт вмешательства США в военные конфликты разных стран. Но только с середины 20 века - с 1954 года, когда президент США Эйзенхауэр подписал Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых / Зетами с Тёмного Мира Ориона галактики Орион, Влияние Америки стало расширяться по всему миру за счёт внедрения в жизнь людей нашего мира химической и ГМО-продукции через известные мировые компании, которые навязывались странам нашего мира. Таким образом Британия уступила своё первенство в мире США, хотя английская корона всегда входила в состав Девяти неИзвестных / Мирового Правительства, центр которых переместился в Америку.

С середины прошлого века всё больше и больше стран подпадали под Влияние США и её политики, ибо за ней стояло Общество Иллюминатов, а их члены были в правительствах многих ведущих стран того нашего мира. Не говоря уже о том, что в средствах убеждения Силы Тьмы не скупились, где шантаж и подкуп были самыми безобидными способами давления на правительства стран нашего мира в принятии необходимого для Мирового Правительства решения. Разумеется, что для сбора подобной Тёмной информации была учреждена отдельная разведывательная организация - ЦРУ, которое в последние десятилетия было подконтрольно Бушу Старшему - одному из Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства. Именно ЦРУ занималась шпионажем по всему нашему миру, дабы Мировое Правительство имело рычаги давления на правительства стран мира и на известных мировых политиков. А как следствие, щупальца ЦРУ расползлись по всему нашему миру.

Что послужило причиной уменьшения Власти ЦРУ над миром...

США начали сдавать свои мировые лидерские позиции с 2015 года, когда Россия в лице её президента Путина, показала всему миру мощь не только своей армии, но и политических / экономических убеждений. Второй этап Изменений мирового влияния США на развитие мира начался с зимы 2017 года, когда президентское кресло занял Трамп со своими Взглядами на то, что должны делать США, а что нет. И это не зависимо от того, чего хочет или нет Мировое Правительство.

Таким образом Трон под Мировым Правительством и их Влиянием на развитие нашего мира, зашатался у самого его основания. Так произошло потому, что Трамп занялся Чисткой государственного аппарата от приспешников Общества Иллюминатов, ибо все они погрязли в грехах педофилии и сатанизма. А на это Откликнулись многие страны нашего мира устроив Чистки внутри своих правительственных органов.

Помимо этого Трамп принял Решение относительно тех денег, которые тратились ЦРУ, но с подачи Мирового Правительства, на поддержку их Влияния в нашем мире, а по факту на оплату шантажа и подкупа государственных лиц разных стран. Сумма не слабая - 36 миллиардов долларов. Трамп сократил её многократно заявив, что деньги из американского бюджета будут тратится на самих американцев, ведь это он и обещал им в своей предвыборной компании. Вот так в ЦРУ наступили Новые Порядки, а Мировому Правительству теперь приходится искать новый Центр для Сил Тьмы, ибо за Спиной у США уже ничего нельзя сделать.

Это только начало тех Изменений, которые намечены Трампом в своей стране.

Именно Изменения в идеологии политики США под правлением её нового президента Трампа, который не имеет членства в Обществе Иллюминатов, вынуждает Великобританию к тому, чтобы вернуть своё прежнее политическое влияние на наш мир, а по сути Власть Мировому Правительству. По этой причине её разведывательная организация МИ-6 с весны 2017 года начала вербовку новых агентов по всему нашему миру, дабы расширить свою разведывательную сеть во всех странах.

Сея перспектива так же будет притягательна для людей, как оно было с вербовкой новых членов - толстосумов в Общество Иллюминатов с декабря 2014 года: Сама Идея соблазнительна, а в итоге ничего Интересного и прибыльного, потому что Устав организации, как и всех тайных обществ нашего прошлого, остался прежним, хотя наш мир начал Меняться с 2012 года.

Смею утверждать, что Центр Сил Тьмы из США перебазировался в Англию, потому что в королевском доме Великобритании произошли Изменения со смертью Елизаветы II в январе 2017 года. Это означает, что состав Девяти неИзвестных / Мирового Правительства тоже Изменился. Значит, наш мир ждут кардинальные Изменения, где возможны новые политические убеждения с коррекциями на те мировые Перемены, которые происходят с 2015 / 2017 года. То есть, Мировое Правительство / Общество Иллюминатов в своём новом составе попытаются вернуть своё былое Влияние на развитие нашего мира под флагом Великобритании.

Вот только Время их Правления уже всё вышло.

Какие шансы у Великобритании вернуть свою былую Власть над нашим миром...

Не только у Общества Иллюминатов нет будущего, но и у Великобритании, как у нового закулисного мирового лидера, тоже нет шансов на это, потому что политическое Влияние России упрочняется с 2015 года, ибо военную мощь российской армии не сможет Сейчас оспорить ни одна страна нашего мира. А не имея прочного политического и военного плацдарма, сложно претендовать на мировое господство, чтобы вернуть былое могущество Великобритании, когда она устанавливала свою Власть по всему нашему миру с помощью своей армии.

Надо признаться, что и США, за Спиной у которой Стояло Мировое Правительство, делало тоже самое с 19 века вмешиваясь во все военные конфликты под девизом поддержки государств и их развития внедряя / оплачивая развал стран через Демократию, потому что таким образом им удавалось внедрять своих людей из членов Общества Иллюминатов внутрь правительственного аппарата стран. Если не удавалось желаемое, ЦРУ оплачивало наёмную армию террористов, с которой шли бои правительственных войск, как это случилось в Сирии к примеру. Или оплачивались обе стороны до того момента пока на арену не выходили народные повстанцы, как это произошло на Украине.

Все террористические группировки мира подчинялись Рокфеллеру, который умер в марте 2017 года. Он был высшим членом Девяти неИзвестных Мирового Провительства, поэтому все подобные террористические акты в странах исходили от него. Хотя контролировал ЦРУ Буш Старший тоже будучи Вторым Лицом среди Девяти неИзвестных членов Мирового Правительства, поэтому именно его Приказы выполняла эта организация.

Многое из тайных и тёмных дел Общества Иллюминатов / ЦРУ с 2012 года Раскрывается в нашем мире. Не всё из того Тёмного прошлого пришлось по нраву нашему обществу. А в особенности это касалось методов давления ЦРУ на правительства стран нашего мира, дабы они принимали выгодные для Мирового Правительства решения относительно Путей развития их народа.

В итоге, все эти навязанные Решения, привели людей нашего мира к деградации и болезням, а планету к экологической катастрофе.

С 2015 года наш мир познаёт новые пути развития, которые ему предлагаются Россией на политическом уровне и Китаем на экономическом. Где ощутимый удар по Обществу Иллюминатов и их Влиянию в нашем мире через Международный Валютный Фонд (IMF) нанёс Азиатский Банк Инвестиций (AIIB) - акционеры Россия, Китай и Индия. Он вошёл в работу осенью 2015 года и показал отличные результаты по всем международным валютным операциям.

У Великобритании нет шансов на былое Величие именно Сейчас - с 2017 года, когда аресты по всему миру входят в пик своей массовости. Ибо по всему миру убираются люди Общества Иллюминатов, которые через шантаж и подкуп могли внедрять своих людей в правительства разных стран и шантажировать ведущих политиков мира для внедрения своих Идей. По этой причине, потуги английской разведки МИ-6 не увенчаются успехом в том виде, в каком они вербуют новых людей, дабы с помощью шпионажа вернуть Великобритании её былое Влияние на правительства стран нашего мира, как это было у ЦРУ.

Надо заметить, что сами организации - ЦРУ и МИ-6, уже сильно устарели в своей основе, поэтому у них нет будущего в нашем Новом Мире Рагнарёка. Ибо устаревшее прошлое нельзя взять в то новое и Светлое будущее, которое формируется с 2015 / 2017 года. Ведь в нашем новом и светлом будущем человечество и мир идёт по новому Пути Развития, который приведёт нас всех в Золотой Век. Где устаревшим Силам Тьмы уже нет места со своим мировым господством за счёт насилия и вражды между странами. Ибо наш мир ждёт объединение всех стран в одно мировое содружество для обоюдной поддержки в нашем общем эволюционном развитии.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год

http://narada-budda.ru/politika/2313-esse-velikobritaniya-gotovitsya-zamenit-ssha-v-mirovom-gospodstve.html