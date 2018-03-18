Эссе: Тёмные компании прошлого нашего мира убивающие здоровье людей и природы

Экологическое Эссе на тему статьи "Чёрный список производителей ГМО-продуктов": http://sam-celitel.ru/news/chjornyj_spisok_proizvoditelej_gmo_produktov/2017-02-20-18079

Последние строки басни Крылова "Обезьяны": http://mamaschool.ru/basni/basnya-obezyany

"Когда перенимать (всё новое) с умом, тогда не чудо И пользу (можно) от того сыскать;

А без ума (по глупости) перенимать (тёмные новинки), И боже сохрани, как худо (будет всем)!"

Какими были причины для создания Тёмных компаний...

Самый простой и быстрый способ наживы - это химическая продукция, которая заменяет натуральную: в пище, лекарствах, средствах личной гигиены, в быту. Лёгкая нажива была основной мечтой Сил Тьмы, поэтому не удивительно, что Общество Иллюминатов сделали акцент развития нашего мира именно на химической продукции, через которую можно было легко управлять миром распространяя его производства во всех его странах. Происходило это с обоюдного согласия стран, или через внутренние военные конфликты, зачинщиком которых была США, а по факту, Мировое Правительство за Спиной у американских президентов.

Начало этому было положено в феврале 1954 года с подписания президентом США Эйзенхауэром Сепаратного Соглашения с иноСерыми, которые выбрали наш Мир, чтобы сделать его своим Новым Миром, ибо их Тёмный Мир Ориона оказался на краю своей гибели.

Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых / Зета с Тёмного Мира Ориона галактики Орион помогло Силам Тьмы нашего мира распространить свою Власть над всеми странами. Благодаря этому Соглашению с иноСерыми, Мировое Правительство / Общество Иллюминатов получили инопланетные технологии, через которые они смогли осуществить свою мечту лёгкой наживы за счёт химической продукции в товарах первой необходимости, то есть во всём том, что требуется людям ежедневно.

По своей сути эта Тёмная инопланетная технология позволяла иноСерым генетически изменять Код ДНК наших людей для того, чтобы скрещивать геном людей двух рас - нашей Арийской и ИноСерых. Ибо их люди уже давно были стерильными, поэтому не могли иметь своего потомства, а как следствие, их раса вымирала.

Вот так с 60 годов прошлого века наш мир начала наводнять химическая продукция через известные мировые компании, а люди и природа начали болеть, ибо Тёмные Энергии целенаправлено внедрялись в ДНК наших людей и природы, из-за чего наш Мир начал Изменяться на генетическом уровне, а Природа училась выживать внутри враждебной среды. Ведь наш мир начали наводнять Тёмные компании имеющие цель обогатить членов Общества Иллюминатов денежными средствами для того, чтобы они могли легко Править всем миром, устанавливая свои Законы в каждой его стране. А по факту их целью было погубить Живую Природу и человека, сократив человечество до одного Золотого Миллиарда.

Что произошло с нашими людьми после распространения по всему миру Тёмных компаний и их химической продукции...

Повальные хронические заболевания начались в нашем мире с 90 годов прошлого столетия из года в год постепенно наращивая своё распространение. Дети уже стали рождаться больными, или они становились больными в раннем возрасте. Причина была явной - этому способствовало химическое питание младенцев ещё в утробе матери и после их рождения, а также прививки в младенческом возрасте, которые меняли на генетическом уровне структуру ДНК организма, отчего здоровье ребёнка ухудшалось.

К концу 20 века у детей возникала предрасположенность к хроническим болезням, если продолжалось их лечение химическими лекарствами. А это в свою очередь приводило организм к больному состоянию уже во взрослом возрасте, которое усугублялось приёмом пищи с химическими ингредиентами и приёмом лекарств. Всё это служило одной цели - подсадить человека с самого раннего возраста на химические лекарства и еду, дабы в казну Сил Тьмы нескончаемым потоком текли денежные средства не только от Тёмных пищевых компаний, но и от фармацевтических и косметических. Ведь средства личной гигиены и косметика всегда в чести у людей, даже если она губит кожу и волосы, о чём наши люди ранее и не догадывались доверяя известным мировым компаниям.

Вот уже 50 лет Природа ведёт борьбу за здоровье человека, часто проигрывая битву Тёмным компаниям выпускающим химическую продукцию в пище, лекарствах, в средствах личной гигиены и в быту. Ведь продолжая употреблять химическую еду и лекарства человек тем самым ухудшает своё здоровье изменяя своё ДНК, ибо химические добавки влияют на его организм на уровне генного Кода, отчего возникают хронические заболевания. Ведь вся Тёмная химическая продукция противна самой Природе живого организма.

Последствия генетических Изменений для людей и природы ужасны - стерилизация / бесплодие, ибо ничего натурального в организме не остаётся. Зато с человеком остаются: низкочастотные Тёмные Энергии, пустой кошелёк, загубленное здоровье, и отсутствие желания жить долго, потому что он живёт в страданиях, а то и в нищете. На том и держалась Тёмная Система жизнеОбеспечения людей нашего мира при правлении им Мировым Правительством.

Стерилизацию людей и природы доказали генномодифицированные семена / ГМО-культуры, которые выращиваются на химических добавках и редко дают потомство.

Когда развитие нашего мира перестанет быть Тёмным и больным...

Страдающие люди, которые думают о своих болезнях и о чужих, а также о мусорной еде, в какую всегда добавляется химический наркотик, не задумываются о том, что они живут в Тёмном Мире, которым правят Тёмные компании и Общество Иллюминатов вкупе с Мировым Правительством. Это означает, что у тайных правителей, а ими были не только Девять неИзвестных, но и Пятёрка Тёмных Пришельцев - Драконийцев и Рептилоидов всегда находящихся в Тени Мирового Правительства, были все шансы для реализации своего Тёмного мирового порядка, который давал им безграничную Власть над нашим миром и людьми в нём. С 2014 года в нашем мире эта концепция начала Изменяться, потому что люди начали задумываться о том, что именно они едят в пище и в лекарствах...

С 2014 года учёные нашего мира начали проводить исследования химических добавок и генномодифицированных культур. Где результаты их исследований подсказали им, на сколько критично было загублено здоровье людей и природы из-за изменения Кода ДНК от химических лекарств, еды и ГМО-продуктов. Открытия учёных по всему нашему миру шокировали общественность, ибо до этого Дня ни кто не задумывался о вреде лекарств и подобной еды, поэтому ни в одной стране нашего мира правительственные исследования не проводились.

Взор людей нашего мира всегда был обращён на "Монсанто", поэтому в первую очередь - с 2015 года, под ощип общественности попала именно эта Тёмная американская компания с мировым именем. Дела её стали настолько плохи, что она перестала приносить прибыль Силам Тьмы, поэтому в 2016 году она была выставлена на продажу. Её купила немецкая фармацевтическая компания "Байер" - такое же Монсанто на европейском уровне под одним Хозяином - Мировое Правительство. Ведь в 60 годы прошлого века "Байер" в США открыло своё дочернее производство, чтобы все свои химические лекарственные новинки испытывались на американцах, которых Общество Иллюминатов ещё в 1954 году Продало иноСерым с Тёмного Мира Ориона галактики Орион за инопланетные технологии, которые дали им лёгкую наживу и быструю Власть над миром.

Первые Изменения начались в США с 2015 года, а Перемены в стране пошли с 2017 года, ибо президентское кресло занял неизвестный Джокер - Трамп, который не имеет ни какого отношения к Обществу Иллюминатов. А это говорит о том, что во всём нашем мире с 2017 года начались кардинальные Изменения. Ведь большинство Тёмных компаний выпускающих химическую продукцию по всему нашему миру, принадлежит США / членам Общества Иллюминатов, а им уже не развернуться за Спиной у правительства США. Значит, их дни уже сочтены.

Новое правительство Трампа имеет собственную политику развития своей страны, поэтому у Общества Иллюминатов треснул тыл в США, а у их Тёмных американских компаний уже не стало будущего. По существу, все они доживают свои последние деньки - пока люди ещё по привычке покупают их Тёмную продукцию и живут по прежней Тёмной Системе жизнеОбеспечения людей нашего мира, но всё это является лишь временным явлением, ибо политика нашего Мира изменяет свою концепцию с 2015 года.

Уже Сейчас видны последствия кончины Мирового Правительства / Общества Иллюминатов и их Тёмных компаний. Ведь с 2012 года наблюдается увеличение в мире здоровых людей, которые перешли на питание натуральными продуктами и лечение своих недугов за счёт средств народной медицины.

Что за будущее ждёт наш мир после того, как Тёмные компании начнут терять своего потребителя...

Переход наших людей на натуральные: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, будет плавным и в соизмеримости с Осознанностью людей в том, что химическая продукция: еда и лекарства, однозначно повинны в ухудшении их здоровья. Также понадобится время на то, чтобы люди Поняли, что натуральные продукты в пище дают им хорошее самочувствие и энергетическое восстановление сил без зависимости от еды и лекарств, чтобы организм смог начать своё самоИсцеление, как было в нём заложено самой Природой.

Старшее поколение привыкшее к употреблению химической пищи и лекарств, с трудом смогут отойти от неё. А вот молодое поколение не знающее вкус химических ингредиентов в еде и взращённое на более натуральной пище, быстрее откажется от продукции Тёмных компаний, ибо у них будет врождённое её не принятие. А этому поспособствует отказ молодых мам от вакцинации их младых деток грудного возраста, которых в прошлом нашего мира с малолетства Кодировали на Изменение гена ДНК и употребление химической продукции в пище, в лекарствах, средствах личной гигиены.

Здоровое поколение не станет употреблять в пищу химическую грязь, даже если она будет улучшена вкусовой добавкой глутаматом натрия Е621 - пищевым наркотиком, который часто используется в производстве многих химических продуктов питания.

С 2012 года завершается Время правления Сил Тьмы и их Тёмных компаний в нашем мире, потому что у наших людей выстроились иные пути развития к их Светлому будущему. Ведь уже с 2015 / 2017 года Мировое Правительство теряет свою Власть над нашим миром благодаря Лучшей мировой политики России и её президента Путина. Где уже с 2016 года у Общества Иллюминатов уменьшаются шансы их Влияния на все мировые события, ибо Силы Тьмы в 2017 году потеряли свой вековой тыл в США с избранием на президентское кресло не их человека - Трампа, а нового пристанища у них нет. Хотя Великобритания пытается восполнить эту утрату, но все её потуги не увенчиваются успехом, потому что за ней нет былого могущества США, какое было у Америки до 2015 года, когда Россия в лице своего президента продемонстрировала всему миру мощь своей российской армии и политических взглядов.

Хотелось бы верить, что Россия станет таким же примером для всего нашего мира ещё и по экологическим вопросам здоровья её народа и природы.

С 2012 года наш мир выходит из-под гнёта Сил Тьмы и их Тёмных компаний, благодаря чему наша 5 раса Арийцев уже обновляет свой генетический код, чтобы приблизиться к Золотому Веку нашего Светлого Будущего. А как следствие, уже Сейчас появляются в нашем мире новые Светлые компании, которые предлагают людям только натуральные ингредиенты в продуктах питания, лекарствах, средствах личной гигиены и бытовой химии. Многие из них уже Сейчас известны в своей стране благодаря своему чистому и натуральному производству, ибо они заботятся о здоровье людей и природы. Это означает, что наш мир готов к кардинальным экологическим Переменам, и к своему Светлому будущему на чистой планете, но уже без Тёмных компаний Общества Иллюминатов и их химической / генномодифицированной продукции губящей здоровье.

Майтрея Рагнарёк, 2017 год

