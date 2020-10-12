«Донецк для меня — второй дом. Он, несмотря на сложности, хорошеет и живет своей жизнью. Как всегда, с очарованием и ностальгией смотрела на трамваи. Даже билетик сохранила», — рассказала «Русской Весне» одиннадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова о своей недавней поездке в столицу ДНР.

— Фаина, какое у вас осталось впечатление от фестиваля литературной фантастики «Звезды над Донбассом», от встреч с читателями и вашими коллегами из России?

— Я очень рада, что снова попала на свой любимый фестиваль. Он, конечно же, отличается от первого. Если прошлый фестиваль был более скромный и домашний, то на второй приехало огромное количество людей. Было больше мероприятий, и он был более официальный.

Впечатлений, на самом деле, осталось очень много.

Для меня встреча с читателями была очень важна, так как я еще начинающий драматург и писатель, и поэтому, в отличие от собратьев по перу, еще не умею проводить такие встречи. Приходилось учиться на ходу.

Еще очень важно, что семинары с участием Александра Конторовича, Марии Волковой и моим проходили в школе и лицее, ведь там были мои сверстники. В одном из интервью я уже говорила, что тоже многому научилась у ребят. И огромное спасибо им за это.

Ну, а коллеги-писатели — это, конечно, почетно звучит, но до этого мне еще расти и расти. Пока я только упертый, но желающий познавать новое ученик.

Да и на конвент ехала, как домой, ведь со многими писателями не только знакома, но и дружу. Они очень веселые, добрые и всегда могут помочь.

— Каким в этот раз вам показался Донецк?

— Донецк для меня — второй дом. Он, несмотря на сложности, хорошеет и живет своей жизнью. Как всегда, с очарованием и ностальгией смотрела на трамваи. Даже билетик сохранила. У нас, к сожалению, трамваев нет и, наверное, уже не будет. Несмотря на войну и блокаду, Донецк прекрасен. Я в этом уверена.

— Должна ли, по-вашему, Россия признать ДНР и ЛНР? Должны ли Республики войти в состав России?

— Не всё зависит от народа, к сожалению.

Тут важно и желание, и возможности политиков.

Мне хотелось бы, конечно, чтобы ЛНР и ДНР признали, и не только в России, но не уверена, что всё произойдет легко и просто, как по взмаху волшебной палочки.

— Над чем сейчас работаете? Ставят ли ваши пьесы?

— У меня сейчас очень много работы. Приходится делать много интервью. Читателям стало интересно, что из себя представляет самый юный драматург Донбасса. Сейчас вот начинаю писать новую пьесу. Возможно, даже это будет мюзикл для самых маленьких.

Моя последняя пьеса «Умри, чудовище», написанная летом, уже разошлась по электронным библиотекам, так что можно почитать. Еще пишу рассказы, эссе и пытаюсь осилить сценарий.

Вы знаете, сейчас в связи с эпидемией очень сложно что-то поставить в театре, да и драматургов столько, что театров на них не хватает.

Но я точно знаю, что в двух театрах — в России и на Украине — началась подготовка к постановке «Ежика надежды». Чем все закончится, еще сложно сказать, но мы все надеемся на лучшее.

— Как развивается ваш творческий тандем с московским писателем Александром Конторовичем?

— С Александром Сергеевичем мы в первую очередь друзья. Он мне во всем помогает и всячески поддерживает.

А в Донецке, видя, что мне страшно выступать перед слушателями и давать интервью, рассказывал, как справиться со страхом и как вообще нужно себя вести, чтобы не выглядеть глупо и не молчать все время.

По поводу творчества. Надеюсь, в ближайшем будущем рассказ «Учителя и ученики» удастся перевести, и он будет опубликован в Европе.

— Вы проводили с известными писателями и художниками семинары для школьников. Отличаются ли интересы детей Донбасса и России?

— Сейчас многие говорят, что мы не интересуемся чтением. Это ошибочное мнение.

Побывав в лицее Макеевки и 48 школе Донецка, я еще раз убедилась, что все любят читать и у ребят есть огромное желание развиваться. Это объединяет детей и Донбасса, и России.

Но иногда бывает так, что не все могут найти для себя именно то произведение, которое заинтересует с первых страниц. Или с первых минут аудиокниги.

— Как так получилось, что ваши произведения переводят на множество языков?

— Эти переводы делают в основном мои друзья. Началось все с эссе, опубликованном в журнале «Юность». После публикации друзья-журналисты перевели его и выложили на информационных ресурсах, например, The Saker Blog, OpEdNews, или в своих профилях.

Позже уже были другие работы, но причина, по которой всё это делается, осталась прежней.

Я хочу, чтобы в странах Европы и США знали о том, что происходит на Донбассе, услышали его детей.

Надеюсь, это приблизит окончание войны и у нас наступит долгожданный мир. И то, что существуют переводы, говорит о том, что я уже не одна.

— Недавно вышла радиопостановка вашей пьесы. Что вы можете об этом рассказать?

— Да, это действительно так. Радиопостановка «Ежик надежды» создана у нас в Республике. Постарались все: институт Матусовского, Общественная палата ЛНР, Министерство культуры ЛНР. Озвучивали пьесу известные педагоги института, а сама работа проходила в студии Юрия Дерского, к сожалению, недавно скончавшегося. И «Ежик» был одной из последних его работ.

Эдуард Шаповалов, специально для «Русской Весны»