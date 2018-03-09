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Высказывания о реальных заправилах мира

04:57. 9 марта 2018 Просмотров - 199 2 коммент. Опубликовал:

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2 коммент.»

  • 3336 2485
    любопытный 9 марта 2018 в 7:55 Ссылка Пометить
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    Я давно говорила, что хотят создать общество мусульман и христиан, а потом манипулировать ими

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    любопытный 9 марта 2018 в 8:03 Ссылка Пометить
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    Вот внимательно посмотрите на так называемые славянские мультфильмы и фильмы. Там вроде бы говорят про нашу культуру древних, но при этом либо высмеивается народ, как в фильмах о трёх богатырях, либо где то там слегка говорят “Слава Господи” и на заднем фоне иконы.
    Как в стране дураков, едут на осле (….), впереди морковка (славянство) и дорога ведёт в христианство.

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