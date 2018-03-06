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В России пресечена деятельность свыше 70 сотрудников иностранных спецслужб

10:27. 6 марта 2018 Просмотров - 245 4 коммент. Опубликовал:

Глава государства потребовал пресекать все попытки иностранных спецслужб получать сведения оборонного, политического или экономического характера.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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