В России пресечена деятельность свыше 70 сотрудников иностранных спецслужб
10:27. 6 марта 2018 Просмотров - 245 4 коммент. Опубликовал: brahman
Глава государства потребовал пресекать все попытки иностранных спецслужб получать сведения оборонного, политического или экономического характера.
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Источник: www.youtube.com
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