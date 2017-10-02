Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 октября 2017

ФСБ России задержала в Московском регионе членов террористической организации ИГИЛ, планировавших устроить взрывы в людных местах, включая общественный транспорт.

Об этом говорится пресс-релизе, который ведомство распространило в понедельник, 2 октября.

В ходе задержания один из боевиков признался, что вместе с сообщником изготавливал начинённые гвоздями бомбы. Ячейкой руководили иностранные эмиссары.

Иностранные эмиссары

ФСБ России сообщила о задержании на территории Московского региона законспирированной ячейки ИГИЛ*, члены которой планировали совершить «резонансные террористические акты» в людных местах, в том числе в общественном транспорте. Задержанные работали над организацией терактов в сентябре 2017 года.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведённых 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», — отмечается в пресс-релизе службы.

В ФСБ проинформировали, что руководили ячейкой иностранные эмиссары.

В деятельности ячейки участвовали граждане России, «которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого Всемирного исламского халифата».

«В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации. Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

ФСБ удалось задержать всех членов ячейки.

Кроме того, в местах проживания боевиков обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности, два 9-мм пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

«В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 223.1 „Незаконное изготовление взрывчатых веществ”, 205.5 „Организация деятельности террористической организации” УК России», — добавили в ФСБ.

Бомба с гвоздями

Ведомство обнародовало видеозапись задержания боевиков, в ходе которого они признались в изготовлении бомб. На видео присутствуют кадры изъятия у террористов оружия и самодельных взрывных устройств.

Из записи следует, что террористы намеревались взорвать в месте большого скопления людей бомбу, начинённую гвоздями.





Задержанный ФСБ России участник ячейки ИГИЛ

РИА Новости

Один из задержанных признался, что собирал взрывчатку вместе с сообщником.

«Из этого делалось СВУ (самодельное взрывное устройство. — прим. ред.)? Из этих предметов — гвозди?» — спросил один из оперативников ФСБ задержанного. Тот ответил утвердительно.

Задержание в Крыму

Кроме того, 2 октября стало известно, что управление ФСБ по Крыму и Севастополю пресекло деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат»**.

«УФСБ по Республике Крым совместно с МВД по Республике Крым пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат”, деятельность которой запрещена на территории России», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»), ведётся расследование.

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Напомним, 31 августа Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в местах скопления людей в Москве и Московской области 1 сентября.

«ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

31 августа один из задержанных разместил в интернете своё видеообращение к членам ИГИЛ, в котором дал так называемую клятву верности террористам.

Кроме того, отмечалось, что один из задержанных в Московском регионе боевиков намеревался взорвать себя в толпе. Он признался, что собирался стать смертником и совершить самоподрыв.

Позднее боевик был арестован.

По данным ФСБ, в ходе обысков на месте проживания одного из задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления бомб.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

** Запрещенная в РФ экстремистская организация.