Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 октября 2017
- 17:28 СРОЧНО: ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел сотен людей в Лас-Вегасе.
- 15:47 ВАЖНО: ФСБ задержала террористов ИГИЛ, планировавших взрывы в Московском регионе (+ФОТО, ВИДЕО).
- 14:47 Новости терроризма.
- 07:30 Нападение в Марселе: ответственность взяло ИГИЛ.
- 05:30 СРОЧНО: Армия Сирии отбрасывает боевиков США от иорданской границы, освобождая 150 км² и 9 погранзастав (ФОТО).
СРОЧНО: ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел сотен людей в Лас-Вегасе
Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой более 50-ти человек погибли и свыше четырехсот были ранены.
О причастности к кровавой расправе в США боевики ИГИЛ* сообщили через подконтрольное им «информагентство» Amaq.
Напомним, огонь по зрителям музыкального фестиваля, который проходил в Лас-Вегасе у казино Mandalay Bay, из окна своего гостиничного номера на 32 этаже открыл 64-летний Стивен Пэддок.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВАЖНО: ФСБ задержала террористов ИГИЛ, планировавших взрывы в Московском регионе (+ФОТО, ВИДЕО)
ФСБ России задержала в Московском регионе членов террористической организации ИГИЛ, планировавших устроить взрывы в людных местах, включая общественный транспорт.
Об этом говорится пресс-релизе, который ведомство распространило в понедельник, 2 октября.
В ходе задержания один из боевиков признался, что вместе с сообщником изготавливал начинённые гвоздями бомбы. Ячейкой руководили иностранные эмиссары.
Иностранные эмиссары
ФСБ России сообщила о задержании на территории Московского региона законспирированной ячейки ИГИЛ*, члены которой планировали совершить «резонансные террористические акты» в людных местах, в том числе в общественном транспорте. Задержанные работали над организацией терактов в сентябре 2017 года.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведённых 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», — отмечается в пресс-релизе службы.
В ФСБ проинформировали, что руководили ячейкой иностранные эмиссары.
В деятельности ячейки участвовали граждане России, «которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого Всемирного исламского халифата».
«В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации. Как было установлено, членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
ФСБ удалось задержать всех членов ячейки.
Кроме того, в местах проживания боевиков обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности, два 9-мм пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.
«В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 223.1 „Незаконное изготовление взрывчатых веществ”, 205.5 „Организация деятельности террористической организации” УК России», — добавили в ФСБ.
Бомба с гвоздями
Ведомство обнародовало видеозапись задержания боевиков, в ходе которого они признались в изготовлении бомб. На видео присутствуют кадры изъятия у террористов оружия и самодельных взрывных устройств.
Из записи следует, что террористы намеревались взорвать в месте большого скопления людей бомбу, начинённую гвоздями.
Задержанный ФСБ России участник ячейки ИГИЛ
РИА Новости
Один из задержанных признался, что собирал взрывчатку вместе с сообщником.
«Из этого делалось СВУ (самодельное взрывное устройство. — прим. ред.)? Из этих предметов — гвозди?» — спросил один из оперативников ФСБ задержанного. Тот ответил утвердительно.
Задержание в Крыму
Кроме того, 2 октября стало известно, что управление ФСБ по Крыму и Севастополю пресекло деятельность членов международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат»**.
«УФСБ по Республике Крым совместно с МВД по Республике Крым пресечена деятельность международной религиозной экстремистской организации „Таблиги Джамаат”, деятельность которой запрещена на территории России», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 282.2 УК («Организация деятельности экстремистской организации»), ведётся расследование.
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Напомним, 31 августа Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в местах скопления людей в Москве и Московской области 1 сентября.
«ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
31 августа один из задержанных разместил в интернете своё видеообращение к членам ИГИЛ, в котором дал так называемую клятву верности террористам.
Кроме того, отмечалось, что один из задержанных в Московском регионе боевиков намеревался взорвать себя в толпе. Он признался, что собирался стать смертником и совершить самоподрыв.
Позднее боевик был арестован.
По данным ФСБ, в ходе обысков на месте проживания одного из задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления бомб.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
** Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Новости терроризма
1. В Лас-Вегасе во время фестиваля некий Стивен Пэддок 64-х лет (бухает на фотографии) открыл огонь по толпе. Убито более 50 человек, более 200х ранено https://lenta.ru/news/2017/10/02/50/. Это самое массовое убийство такого рода в истории США. Преступник ликвидирован. Можно ожидать обострения споров вокруг 2-й поправки, которые неизменно активизируются в США после очередных массовых расстрелов.
2. В Москве ФСБ задержало членов ячейки ИГИЛ готовивших теракты в Москве. У выходцев из Дагестана работавших на стройке, изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, самодельные взрывные устройства. Видео задержания вот опубликовано вот здесь https://lenta.ru/news/2017/10/02/fsb/ Можно отметить, что даже если судить по участившимся случаям задержания лиц связанных с ИГИЛ, налицо попытки "черных" активизировать террористическую деятельность в центральной России.
3. Во Франции в Марселе отморозок зарезал на вокзале двух женщин ножом, после чего был убит. Чуть позже, боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение. Тут и вовсе ничего нового – уже классический сценарий террориста-одиночки, который с холодным оружием нападает на случайных прохожих. Таких случаев уже немало было в Европе, да и Россию тоже затронуло. Бороться с таким типом террористических атак очень сложно.
4. И да, в Курской области произошла перестрелка между боевиками возвращавшимися из Сирии в Россию – погиб 1 пограничник, убито 3 боевика.
Для "шутников" про дальние подступы.
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Нападение в Марселе: ответственность взяло ИГИЛ
Террористическая группировка ИГИЛ* взяла ответственность за нападение на вокзале во французском Марселе. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер.
В минувшее воскресенье неизвестный с криками «Аллах акбар!» набросился с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе, убив двух женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.
Возможен теракт
Нападение на людей на вокзале Сен-Шарль в Марселе могло быть терактом, однако следователям предстоит точно установить все факты. С таким заявлением выступил глава МВД Франции Жерар Коллон.
«Это нападение может носить террористический характер, но пока это нельзя утверждать с полной уверенностью, поэтому я предпочитаю дождаться первых результатов следствия», — сказал министр.
«Гнев и огорчение»
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что огорчен гибелью людей на вокзале в Марселе. Глава правительства также выразил слова поддержки сотрудникам правоохранительных органов.
«Гнев и огорчение в связи с жертвами. Поддержка полицейским и военнослужащим операции Sentinelle, которые нас защищают. Мы не потеряем бдительности», — написал премьер в микроблоге в Twitter.
Угроза терактов в Европе
Генеральное управление национальной полиции Франции ранее предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания. Об этом сообщила газета Le Parisien, ссылаясь на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.
«Особое внимание необходимо уделить появлению любой информации, связанной с проникновением или попыткой саботажа на территории, отведенной для движения поездов», — приводило издание текст документа.
«Легко устроить и сложно предотвратить»
Теракты в Европе могут происходить еще на протяжении 20 лет, их легко устроить и очень трудно предотвратить, рассказал РИА Новости бывший сотрудник французских спецслужб, бельгийский эксперт по контртеррору Клод Монике.
По его словам, «единственное, что можно предпринять, это использовать разведку, чтобы вычислить как можно быстрее лиц, которые стали приверженцами крайних взглядов, поместить их под наблюдение, помешать им совершить подобные действия».
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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СРОЧНО: Армия Сирии отбрасывает боевиков США от иорданской границы, освобождая 150 км² и 9 погранзастав (ФОТО)
Сирийская армия расширяет контроль над границей с Иорданией, освободив ещё 150 квадратных километров.
В минувшие выходные Вооруженные силы САР и их союзники сумели вытеснить проамериканских боевиков с 9 новых пограничных застав — со 177-й по 185-ю, расположенных в сельской местности дамасского региона.
Это наступление в провинции Риф Димашк является частью реализации стратегического плана правительственных войск, имеющего целью вернуть контроль над границей с Иорданией на всём её протяжении.
Поддерживаемые Америкой банды были вынуждены отступать под натиском подразделений САА.
Освобожденные пограничные форпосты расположены к югу от ат-Танфа, где военные США создали базу для обучения подконтрольных им сирийских бандформирований.
Бойцы САА и «Хезболлы» заняли горы Аль-Азан и их окрестности общей площадью около 150 квадратных километров.
В начале армейцы взяли под контроль гору Телль Ум Эзнн, которая расположена к востоку от плотины Аль-Залеф в восточной сельской местности Риф Димашк.
Буквально этой ночью появились первые фото, на которых бойцы 1-го батальона во главе с полевым командиром генерал-майором Зухаиром Аль-Асадом (см. фото) заняли гору Тель Наджар с видом на сирийско-иорданскую границу, сообщается, что этот успех был достигнут без каких-либо жертв.
Напомним, что в середине сентября, обученные российскими военными бойцы 5-го Армейского Корпуса САА отбили погранзаставы 173, 174, 175 и 176, взяв при этом под свой контроль значительную часть границы между Дамаском и Иорданией.
Эти пограничные пункты вдоль иорданской границы были отбиты в ходе штурмовой операции в юго-восточной сельской местности провинции Дамаск.
По сообщениям сирийских военкоров, Армия Сирии продолжает продвигаться в направлении оккупированной американцами военной базе Танф.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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