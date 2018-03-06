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Попытки дискредитировать ЧВК «Вагнера» только подтверждают ее заслуги

12:05. 6 марта 2018 Просмотров - 256 2 коммент. Опубликовал:

Прошел месяц с момента атаки подконтрольной США коалиции по позициям союзных официальному Дамаску сил в 80 километрах от Дейр-эз Зора, в числе которых находились бойцы ЧВК Вагнера, однако прозападные СМИ упорно продолжают перемалывать эту тему, до сих пор рассказывая о гигантских потерях в составе подразделения и т.д.

Логика этих СМИ непонятна, поскольку точное число погибших в Вагнере огласили примерно через неделю. Как рассказал близкий к командованию ЧВК полковник запаса Андрей Трошев, под Дейр-эз Зором погибло 14 добровольцев, а журналисты, пытающиеся спекулировать на теме, просто-напросто «наматывают сопли на мельницу врага».

Это подтвердили ряд близких к ситуации лиц, в том числе журналист ВГТРК, ведущий программы «Специальный корреспондент» Андрей Медведев, добавивший: «Бойцы ЧВК, к сожалению, герои неизвестные и невоспетые. Но мы должны понимать, что своей борьбой, своим ежедневным подвигом бойцы наших ЧВК дают нам право на мирную жизнь. Мы ходим в кино, воспитываем детей, ходим на работу благодаря простым русским мужикам, чьей профессией стала война, и которые каждый день зачищают эту террористическую гнойную флегмону». Позднее немецкое издание «Der Spiegel» также  сообщило, что слухи «о сотнях погибших россиянах не соответствуют действительности».

«ЧВК на то и существуют – что в России, что в Китае, что в Америке – они существуют на то, чтобы делать нужные вещи в таких местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным. Если кто-то считает, что такое поведение недостойно великой державы – значит, этот диванный эксперт считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятых», - заявлял по поводу ЧВК главный редактор  сайта PolitRussia Руслан Осташко.

Сегодняшняя дискредитация Вагнера – это преступление против народа, самое мерзкое проявление западной пропаганды в исполнении наших же соотечественников, которые никогда не расскажут, что за описываемыми ими «двухсотыми» и «трехсотыми», за их спекуляциями на числе погибших и раненных скрываются бойцы, принявшие волевое решение противостоять самой опасной угрозе человечества, профессионалы своего дела, внесшие серьезный вклад в дело разгрома ИГИЛ.

Вражеская пропаганда по сей день кричит о «победоносной» атаке авиации ВВС США, цинично расстрелявшей не имеющих средств ПВО союзников Асада,  и о «гигантских» потерях в подразделении уже месяц кряду по одной простой причине - с тех пор, как Вагнер брал Пальмиру, тема ЧВК плотно вошла в российский информационный сегмент. А когда подразделение сыграло решающую роль в деблокаде и освобождении Дейр-эз Зора, после чего ИГИЛ было выбито к сирийско-иракской границе в районе Абу-Кемаля и ликвидировано, акценты усилились многократно.

Очевидно, что прозападным СМИ крайне важно дискредитировать заслуги ЧВК Вагнера, очернить по-настоящему героические поступки бойцов, ключевые для Сирии победы с участием добровольцев, для которых война - не просто профессия, а возможность отстаивать свои идеалы и защищать Родину. Всех нас, в том числе и тех пропагандистов, для которых сражающиеся против терроризма добровольцы – непонятно где непонятно чем занимающиеся «сорвиголовы».

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2 коммент.»

  • 4183 2755
    Владимир 6 марта 2018 в 12:27 Ссылка Пометить
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    Насколько я понимаю, что США уже визжит из-за своей выходки. Я так так думаю, что теперь геометрически будут погибать пиндосы. Ну сколько умных людей говорило – не трогайте русских. Американцы, ну тупые!

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  • 3101 2383
    step 6 марта 2018 в 13:51 Ссылка Пометить
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    Вика Соколова, если бы из Вагнера погибло всего 14 человек, на нефтевышках в Восточной Гуте стояли бы российские войска, а не западной коалиции……

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