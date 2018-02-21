Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 февраля 2018

За последние четыре месяца ситуация в сирийской столице резко обострилась. Из контролируемого боевиками района Восточная Гута по кварталам Дамаска ежедневно выпускаются десятки мин и реактивных снарядов. Целью террористов являются оживленные улицы города. Счет жертв этих обстрелов исчисляется сотнями.

Очевидно, что бесконечно это продолжаться не может. Сирийская армия готова решить проблему Восточной Гуты, и если договориться о перемирии в ближайшее время не получится, то решать эту проблему придется силовым способом.

Боевики прекрасно понимают, что против регулярной армии им не устоять, и уповают на поддержку Запада, в первую очередь политическую и информационную.

Не так давно в микроблогах социальной сети «Твиттер» началась хештег-акция #SaveGhouta. Данный хештег набирает большую популярность среди пропагандистских англоязычных аккаунтов в Сирии. Этот призыв в основном распространяется среди медиа-активистов террористических группировок.

Впрочем, ничего нового, поскольку за последний месяц эти же аккаунты в попытках дискредитировать правительство Сирии уже несколько раз распространяли такого рода провокационные сообщения. Но есть одно но… помимо боевиков, было также выявлено несколько весьма интересных микроблогов…

Трудно забыть нашумевшую историю, связанную с беззащитной маленькой девочкой из Алеппо.

Напомним, в сентябре 2016 года появился аккаунт на английском языке в «Твиттер» семилетней девочки Баны Алабед, проживающей в восточном Алеппо, который в то время освобождали от террористов сирийские войска при поддержке России. Её аккаунт буквально за несколько дней набрал огромную популярность и привлек внимание многих западных и ближневосточных журналистов. Бана публиковала твиты, связанные с ужасами войны, страхом перед постоянными бомбардировками и просьбами о помощи. Также с призывами остановить правительство САР и Россию.

Сумасшедший рост популярности девочки, которая совсем плохо знает английский язык, но при этом публикует материалы и профессионально владеет методиками работы в соцсетях, что смог бы сделать далеко не каждый взрослый, как позже выяснилось, был полностью обеспечен западными специалистами по пиару.

Подробности этой истории и ее расследования лежат в просторах интернета.

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К чему это все?

Сейчас появились похожие аккаунты, вернее даже проекты таких же очаровательных детишек из Восточной Гуты, желающие перенять «Хайп» Баны.

Знакомьтесь. Две парочки милых детишек. Девчушки Нур и Алла и Рафида Шам с братом. Аккаунты зарегистрированы практически одновременно, в конце 2017 года.

Они ежедневно делают «твиты», снимают видеоролики и другие подобные материалы с призывами остановить «Кровавый режим Асада» в Гуте. При этом они подписаны на аккаунты террористических группировок, от которых и поступает эта информация.

К раскрутке данного проекта уже подключились популярный телеканал eNCA и ведущее информационное агентство Турции «Анадолу».

В отличие от Баны Алабед, которая за считанные дни при помощи журналистов стала популярной, аккаунты этих детей развиваются с меньшей скоростью, но при этом уже наблюдается качественная работа. Быстрый просмотр твитов позволяет убедиться в том, что с данными аккаунтами работает целая команда креативщиков, художников и пропагандистов. При этом есть подозрения, что команда у этих проектов одна. Чувствуется единство подходов.

Например, на этой публикации аккаунта @Noor_and_Alaa дети прикрывают ладонью область рта, показывая, что они солидарны с якобы пострадавшими от химической атаки в Думе.

Это уже другой аккаунт (@RafidaSham), здесь подобная публикация только с другим подтекстом!

Исходя из всех вышеприведенных фактов, видно, что ведется информационная кампания, которая только начинает набирать обороты. За короткий промежуток времени проделана достаточно качественная работа, и скорее всего, будут появляться новые страницы в социальных сетях с новыми акциями в поддержку террористов. Несмотря на это, общество должно быть внимательным к такой информации, поскольку терроризм — это зло, с которым необходимо бороться, объединившись.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»