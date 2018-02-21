Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 февраля 2018
- 05:30 ВКС РФ и 10000 бойцов САА начинают крупнейшую операцию в Дамаске, уничтожены важные объекты банд (ФОТО).
- 04:30 Битва за Дамаск: Кураторы боевиков начинают «гибридную войну» против Сирии и России (ФОТО).
- Вчера 23:41 Встреча в Африне.
- Вчера 23:03 СРОЧНО: В Минобороны подтвердили информацию «Русской Весны» об обстреле штаба ЦПВС РФ в Дамаске (ВИДЕО).
ВКС РФ и 10000 бойцов САА начинают крупнейшую операцию в Дамаске, уничтожены важные объекты банд (ФОТО)
Российская авиация крушит оборону боевиков на востоке Дамаска перед крупной наступательной операцией Армии Сирии.
Боевые самолёты ВКС России поддержали контртеррористическую операцию Сирийской Армии в нежилых руинах Восточной Гуты, где боевики возвели мощные укрепления.
Арабские СМИ сообщают, что российская авиация нанесла точечные авиаудары по многочисленным объектам террористов к востоку от Дамаска, нацелившись на тактические позиции группировок и их транспортные пути.
Есть информация, что российские боевые самолеты сделали акцент на нанесении ударов высокоточным оружием по хорошо вооруженным опорным пунктам боевиков с противотанковыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами.
В течение последних нескольких дней медиа-ресурсы оппозиции утверждали, что российские ВКС совершили ряд атак в Восточной Гуте, но все их сообщения не соответствуют действительности, только с понедельника по вторник российские самолеты начали наносить удары по целям боевиков в этом регионе, передаёт арабское агентство AMN.
Ракеты САА уничтожают важные объекты банд
Также сообщается, что Сирийская Арабская Армия нанесла ракетные удары по позициям боевиков в районе Восточной Гуты. В результате чего уничтожен военный лагерь, центр координации боевиков и подземный склад, принадлежащий бандформированиям. Кроме того, были уничтожены оборонительные сооружения с траншеями и опорными пунктами.
Поражение данных террористических объектов ракетами Сирийской армии относится к запланированным точечным ударам, на основе большого количества разведданных, собранных наблюдателями и агентами, действующими в стане боевиков в этом районе.
500 бойцов САА из Дейр-эз-Зора и Ракки усилили группировку войск в Дамаске
Прибывшее недавно подкрепление из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка в восточную часть Дамаска примет участие в предстоящем сражении по зачистке от боевиков кармана Восточной Гуты.
По данным военных источников, в то время как правительственные силы готовятся к началу наступления, еще около 500 бойцов было передислоцировано в окрестности Дамаска.
С вновь прибывшими силами общая численность наступательной войсковой группировки, развернутой сирийскими правительственными войсками у Восточной Гуты, увеличилась до более чем 10 000 человек, среди них и знаменитые «Тигры» генерала Сухейла.
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Битва за Дамаск: Кураторы боевиков начинают «гибридную войну» против Сирии и России (ФОТО)
За последние четыре месяца ситуация в сирийской столице резко обострилась. Из контролируемого боевиками района Восточная Гута по кварталам Дамаска ежедневно выпускаются десятки мин и реактивных снарядов. Целью террористов являются оживленные улицы города. Счет жертв этих обстрелов исчисляется сотнями.
Очевидно, что бесконечно это продолжаться не может. Сирийская армия готова решить проблему Восточной Гуты, и если договориться о перемирии в ближайшее время не получится, то решать эту проблему придется силовым способом.
Боевики прекрасно понимают, что против регулярной армии им не устоять, и уповают на поддержку Запада, в первую очередь политическую и информационную.
Не так давно в микроблогах социальной сети «Твиттер» началась хештег-акция #SaveGhouta. Данный хештег набирает большую популярность среди пропагандистских англоязычных аккаунтов в Сирии. Этот призыв в основном распространяется среди медиа-активистов террористических группировок.
Впрочем, ничего нового, поскольку за последний месяц эти же аккаунты в попытках дискредитировать правительство Сирии уже несколько раз распространяли такого рода провокационные сообщения. Но есть одно но… помимо боевиков, было также выявлено несколько весьма интересных микроблогов…
Трудно забыть нашумевшую историю, связанную с беззащитной маленькой девочкой из Алеппо.
Напомним, в сентябре 2016 года появился аккаунт на английском языке в «Твиттер» семилетней девочки Баны Алабед, проживающей в восточном Алеппо, который в то время освобождали от террористов сирийские войска при поддержке России. Её аккаунт буквально за несколько дней набрал огромную популярность и привлек внимание многих западных и ближневосточных журналистов. Бана публиковала твиты, связанные с ужасами войны, страхом перед постоянными бомбардировками и просьбами о помощи. Также с призывами остановить правительство САР и Россию.
Сумасшедший рост популярности девочки, которая совсем плохо знает английский язык, но при этом публикует материалы и профессионально владеет методиками работы в соцсетях, что смог бы сделать далеко не каждый взрослый, как позже выяснилось, был полностью обеспечен западными специалистами по пиару.
Подробности этой истории и ее расследования лежат в просторах интернета.
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К чему это все?
Сейчас появились похожие аккаунты, вернее даже проекты таких же очаровательных детишек из Восточной Гуты, желающие перенять «Хайп» Баны.
Знакомьтесь. Две парочки милых детишек. Девчушки Нур и Алла и Рафида Шам с братом. Аккаунты зарегистрированы практически одновременно, в конце 2017 года.
Они ежедневно делают «твиты», снимают видеоролики и другие подобные материалы с призывами остановить «Кровавый режим Асада» в Гуте. При этом они подписаны на аккаунты террористических группировок, от которых и поступает эта информация.
К раскрутке данного проекта уже подключились популярный телеканал eNCA и ведущее информационное агентство Турции «Анадолу».
В отличие от Баны Алабед, которая за считанные дни при помощи журналистов стала популярной, аккаунты этих детей развиваются с меньшей скоростью, но при этом уже наблюдается качественная работа. Быстрый просмотр твитов позволяет убедиться в том, что с данными аккаунтами работает целая команда креативщиков, художников и пропагандистов. При этом есть подозрения, что команда у этих проектов одна. Чувствуется единство подходов.
Например, на этой публикации аккаунта @Noor_and_Alaa дети прикрывают ладонью область рта, показывая, что они солидарны с якобы пострадавшими от химической атаки в Думе.
Это уже другой аккаунт (@RafidaSham), здесь подобная публикация только с другим подтекстом!
Исходя из всех вышеприведенных фактов, видно, что ведется информационная кампания, которая только начинает набирать обороты. За короткий промежуток времени проделана достаточно качественная работа, и скорее всего, будут появляться новые страницы в социальных сетях с новыми акциями в поддержку террористов. Несмотря на это, общество должно быть внимательным к такой информации, поскольку терроризм — это зло, с которым необходимо бороться, объединившись.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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Встреча в Африне
Несмотря на заявления Эрдогана о том, что удары по колонне NDF заставили ее отсупить, на деле силы NDF вполне себе добрались до столицы кантона, где их встретили радостные курды, срочно возлюбившие "кровавого тирана Асада" на фоне бесчинств турецкого кракена.
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СРОЧНО: В Минобороны подтвердили информацию «Русской Весны» об обстреле штаба ЦПВС РФ в Дамаске (ВИДЕО)
В Минобороны РФ только что подтвердили информацию «Русской Весны» об обстреле штаба ЦПВС РФ в Дамаске.
Как ранее сообщала РВ, днём во вторник боевики открыли огонь из артиллерии и миномётов по центральным кварталам сирийской столицы. Снаряды попали по району дислокации российских военных из Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Вечером в Министерстве обороны официально заявили о том, что ЦПВС, жилые районы и гостиницы Дамаска подверглись массированному обстрелу со стороны бандформирований из пригорода Восточная гута. В результате имеются значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города. Пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил России нет.
В ведомстве подчеркнули, что обстановка в Восточной гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано 6 обстрелов жилых кварталов Дамаска террористами. Известно, что боевиками выпущено 14 миномётных мин. Растёт количество жертв среди гражданского населения и разрушений. Ранения получили 9 мирных жителей.
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