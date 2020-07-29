Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2020
- 06:00 Долго ли продлится перемирие на Донбассе? — экс-нардеп озвучил пессимистичный прогноз.
- Вчера 23:47 На позициях ВСУ вспыхнул бунт, офицеры открыли огонь по противникам перемирия — экстренное заявление Армии ДНР.
- Вчера 22:14 Дмитрий Стешин: Мир, который так и не случился.
Долго ли продлится перемирие на Донбассе? — экс-нардеп озвучил пессимистичный прогноз
Перемирию быть? Бывший народный депутат Украины Алексей Журавко в эксклюзивном интервью «Русской Весне» высказал свою точку зрения относительно того, как долго может продлиться перемирие на Донбассе.
С 27 июля между республиками и Украиной должны быть прекращены полностью боевые действия.
«Судя по тому, как развиваются события на самой Украине, я не верю в это перемирие. Плюс надо взять фактор международный, а это выборы в Соединённых Штатах Америки и то, как они ведут агрессивную политику по отношению к России в Европе. Думаю, этот конфликт на Украине им ещё понадобится для продолжения войны… Надо ещё посмотреть, почему ушёл Кучма. Это не просто так. Хотя наиболее вменяемый в Минском процессе был именно он. Я отлично помню, как Кучма заявил, что мы прекращаем стрелять и прекращайте и вы стрелять, и как националисты «наехали» на Кучму. Потому он забрал свои слова обратно.
Сегодня фактически та же самая ситуация. Два лидера договорились и вдруг уходит Кучма. Нужно всё-таки понимать, кто придёт на место его. Это раз.
Второе. Надо смотреть на националистов и как они себя ведут. Если рассматривать то, что позавчера произошло возле администрации, и те заявления, которые они делают, и как раскручивается этот зловещий, националистический маховик на телевидении и в информационном пространстве Украины, — это значит, что они готовятся к какой-то провокации.
Чтобы сорвать договорённости и сказать потом: «Вот, видите, народ же против этого, народ же за войну и за освобождение Донецка, Крыма и так далее».
Надо посмотреть и на ситуацию, которая сложилась сегодня в Польше. Давайте посмотрим на то, что «вдруг» Порошенко уехал в Турцию и не понятно с кем он будет встречаться. Я не думаю, что он поехал туда только, чтобы свою ж… греть на солнце. Я думаю, что он поехал ещё и договариваться с кем-то как-то и кураторы обязательно к нему подъедут, поговорят с ним о том, что и как надо делать.
Я не вижу ничего хорошего в том, что Украина собирается выполнять так называемое «перемирие» в их смысле. Потому что всё, что они обещают, обычно переворачивается наоборот.
И говоря о том, долго ли продержится это перемирие — я не уверен. Если бы они хотели это перемирие делать, то они бы со второго пункта Минских соглашений начали бы, с отвода войск и техники, вооружения от линии разграничения с их стороны. Естественно, в ЛНР и ДНР тоже бы выполнили этот пункт. Но почему-то это не складывается. Нужно политическое решение.
Ну и последнее. Если сегодня не заняться самой Украиной, то это уже будет проблема России. И если они не пойдут на политическое решение выполнить договорённости о перемирии, значит, достаётся проблема России. Это принуждение к миру с помощью миротворцев. Опыт у России богатый, объективный и честный. Зеленский и его банда националистов скоро доиграются. У меня такое предчувствие, что терпение скоро лопнет. Для этого надо Турчинову, Порошенко и всем собраться и напасть на Крым. Или же продолжать провоцировать боевые действия на Донбассе.
Пусть попробуют, а мы посмотрим, чем это для них закончится», — рассказал Алексей Валерьевич.
Как сообщала «Русская Весна», украинские неонацисты в ярости из-за перемирия и готовят бунт. Кроме того, командование ВСУ отправляет иностранных наёмников для спецопераций на границе с ЛНР. В связи с чем армия армия Республики перешла в новый режим.
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На позициях ВСУ вспыхнул бунт, офицеры открыли огонь по противникам перемирия — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Несмотря на достигнутые договоренности 22 июля 2020 года на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона всеми силами пытается нарушить мир на Донбассе.
Не имея поводов обвинить нас в обстрелах, украинские пропагандисты не оставляют попыток дискредитировать НМ ДНР в информационном пространстве.
Недовольные курсом Зеленского на мирное урегулирование конфликта, ставленники Порошенко и оппозиции, продолжают попытки обвинить нас в срыве всеобъемлющего перемирия, привлекая для массового распространения СМИ и силы ИпСО.
За последние двое суток было множество тому примеров.
Сегодняшний вечер не стал исключением, нашими наблюдателями в районе населенного пункта Талаковка зафиксирована перестрелка между боевиками 36-й бригады.
Так, нам стало известно, что боевики из состава 137-го батальона отказались соблюдать перемирие. Командный состав бригады, который получил приказ на запрет открытия огня, пытался успокоить взбунтовавшихся, но произошел конфликт с применением стрелкового оружия.
По предварительным данным, один боевик погиб, трое получили ранения.
С целью сокрытия командованием 36-й бригады факта вооруженного принуждения несогласных с введением перемирия, а также исключения фиксации СММ ОБСЕ данного инцидента как нарушения режима прекращения огня, в батальон экстренно прибыли представители группы контроля штаба ОТГ «Восток». Две работающие журналистские группы «ICTV» и «1+1», получившие аккредитацию штаба «ООС» на ночную съёмку, прекратили работу.
Проводится разбирательство, доклад про небоевые потери в штаб «ООС» до настоящего времени не подан.
Не исключаем, что неспособность командиров навести требуемый в воинских коллективах порядок будет использована для обвинений Народной милиции.
Мы в очередной раз заявляем, что НМ ДНР не поддается на провокации и строго соблюдает приказы командования и режим тишины.
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Дмитрий Стешин: Мир, который так и не случился
- Вон там они стоят, голубчики, вон их лагерь, оттуда они мне гостинцы отправляют.
Несколько месяцев назад, прямо на этом крыльце, бабушке Тамаре прилетел в щеку осколок, оставив безобразный шрам. Мне было неуютно там стоять, но присесть и сбежать я не мог: упал бы в собственных глазах. А бабушка через это крыльцо по тридцать раз в день входит в дом и выходит. И деваться ей некуда. Это ее второй дом, последний, больше нет. Прошлый дом, покойного мужа, уже развалили освободители. Да, их так и называют в этих поселках, где по-прежнему проживают тысячи людей и сотни детей – «освободители». Они выбивают улицы, одну за другой, пока все жители не погибнут или не сбегут и не останется целых домов. Тогда все, «освободили от сепаров». И нет никаких надежд, что тактика ВСУ изменится. Наоборот. Для местных точка отсчета, критерий ужаса – 2014 год. И с их слов, в последние месяцы, вернее, на второй год президентства Зеленского, – «стало, как в 2014 году». В городок Первомайский и на окраине Стаханова, снаряды 152 калибра не прилетали много лет, а при Зеленском – две недели назад. На «развивающийся мирный процесс» это никак не похоже.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, прокомментировал «прекращение войны на Донбассе», сразу же, как появились сообщения о новых обстрелах после «окончательного прекращения огня»:
-Первым поспешил об этом заявить Киев с последующей мотивировкой для отказа отводить вооружённые силы из зоны конфликта», — сказал депутат.
В какие-то серьезные подвижки глава парламентского внешнеполитического блока не верит. По его словам, «Киев последовательно саботирует выполнение Минских соглашений и парижских договорённостей, обвиняя ЛНР и ДНР». И заметил, что «одних декларативных заявлений недостаточно». У себя в Фейсбуке Слуцкий развернул эту мысль:
«Очевидно, что пока намечающийся конструктив не нравится ни западным кураторам, ни националистическим силам на Украине.
К примеру, входящая в Верховную Раду оппозиционная партия музыканта Вакарчука «Голос» открыто называет Минские соглашения невыгодными для Украины и не стесняется в выражениях. Да и прыть бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина (этот хочет превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России») и руководителя штаба порошенковской партии «Европейская солидарность» Александра Турчинова (этот и вовсе на словах готов к штурму Крыма в первых рядах батальона) не добавляют оптимизма относительно смены настроя в украинских элитах».
Можно представить, что думают о «Минске» и этих переговорах и соглашениях сами ВСУ-шники и террбатовцы сидящие в окопах. Думают они о войне до победного конца и параде на Красной площади. У меня вообще сложилось ощущение, что отмобилизованная военная машина Украины живет своей жизнью и по своим законам, сепаратно, отдельно от Киева. И закончить войну армия просто не даст, и сделать ей это очень просто – десяток минометных мин по одному из сотни донбасских поселков и мира, как не бывало. ВСУ к миру нужно принуждать, других вариантов нет. Но, пока есть малая надежда, что принуждать будет все-таки Киев, а не Москва.
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