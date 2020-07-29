Сводки от ополчения Новороссии 29 июля 2020

Перемирию быть? Бывший народный депутат Украины Алексей Журавко в эксклюзивном интервью «Русской Весне» высказал свою точку зрения относительно того, как долго может продлиться перемирие на Донбассе.

С 27 июля между республиками и Украиной должны быть прекращены полностью боевые действия.

«Судя по тому, как развиваются события на самой Украине, я не верю в это перемирие. Плюс надо взять фактор международный, а это выборы в Соединённых Штатах Америки и то, как они ведут агрессивную политику по отношению к России в Европе. Думаю, этот конфликт на Украине им ещё понадобится для продолжения войны… Надо ещё посмотреть, почему ушёл Кучма. Это не просто так. Хотя наиболее вменяемый в Минском процессе был именно он. Я отлично помню, как Кучма заявил, что мы прекращаем стрелять и прекращайте и вы стрелять, и как националисты «наехали» на Кучму. Потому он забрал свои слова обратно.

Сегодня фактически та же самая ситуация. Два лидера договорились и вдруг уходит Кучма. Нужно всё-таки понимать, кто придёт на место его. Это раз.

Второе. Надо смотреть на националистов и как они себя ведут. Если рассматривать то, что позавчера произошло возле администрации, и те заявления, которые они делают, и как раскручивается этот зловещий, националистический маховик на телевидении и в информационном пространстве Украины, — это значит, что они готовятся к какой-то провокации.

Чтобы сорвать договорённости и сказать потом: «Вот, видите, народ же против этого, народ же за войну и за освобождение Донецка, Крыма и так далее».

Надо посмотреть и на ситуацию, которая сложилась сегодня в Польше. Давайте посмотрим на то, что «вдруг» Порошенко уехал в Турцию и не понятно с кем он будет встречаться. Я не думаю, что он поехал туда только, чтобы свою ж… греть на солнце. Я думаю, что он поехал ещё и договариваться с кем-то как-то и кураторы обязательно к нему подъедут, поговорят с ним о том, что и как надо делать.

Я не вижу ничего хорошего в том, что Украина собирается выполнять так называемое «перемирие» в их смысле. Потому что всё, что они обещают, обычно переворачивается наоборот.

И говоря о том, долго ли продержится это перемирие — я не уверен. Если бы они хотели это перемирие делать, то они бы со второго пункта Минских соглашений начали бы, с отвода войск и техники, вооружения от линии разграничения с их стороны. Естественно, в ЛНР и ДНР тоже бы выполнили этот пункт. Но почему-то это не складывается. Нужно политическое решение.

Ну и последнее. Если сегодня не заняться самой Украиной, то это уже будет проблема России. И если они не пойдут на политическое решение выполнить договорённости о перемирии, значит, достаётся проблема России. Это принуждение к миру с помощью миротворцев. Опыт у России богатый, объективный и честный. Зеленский и его банда националистов скоро доиграются. У меня такое предчувствие, что терпение скоро лопнет. Для этого надо Турчинову, Порошенко и всем собраться и напасть на Крым. Или же продолжать провоцировать боевые действия на Донбассе.

Пусть попробуют, а мы посмотрим, чем это для них закончится», — рассказал Алексей Валерьевич.

Как сообщала «Русская Весна», украинские неонацисты в ярости из-за перемирия и готовят бунт. Кроме того, командование ВСУ отправляет иностранных наёмников для спецопераций на границе с ЛНР. В связи с чем армия армия Республики перешла в новый режим.