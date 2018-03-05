Руслан Бах. Итоги послания: второе пришествие Сталина и похороны либерализма
12 законов коммуникации:
Есть интересный фильм с Брэдом Питтом: «Человек, который изменил всё» — посмотрите вам понравится. Неизвестный болельщик бейсбола – придумал прорывную технологию организации игры и опубликовал книгу. Но её длительное время игнорировали, пока тренер одной из последних в лиге команд не применил и выиграл чемпионат страны, устроив рекордную беспроигрышную серию игр. Потратив на всё в 6 раз меньше лидеров. После этого все команды стали выстраивать игру по этому методу или технологии!
Так вот – 1 марта 2018 года, стало поворотным моментом в истории человечества, которое поменяло всё и поставило всё западное с ног на голову. Независимо от того продолжит ли Россия в том же духе не только развивать ВПК, но и экономику. Так или иначе в будущем, то здесь, то там будут торчать уши этого дня во многих событиях в разных странах. Причем это будет происходить независимо от России.
Нет, это не пафос, а вполне себе реальный потенциал без преувеличения, который будет реализован.
В первое пришествие Путина – стояло несколько задач
Среди прочего, как утверждают эксперты:
— предотвратить развал страны
— защитить страну от внешней агрессии
— остановить войну в Чечне
При этом были серьезные ограничения:
— нельзя менять либеральную модель экономики
— процветающая коррупция
— ограниченный бюджет
— нельзя ссориться сильно с западом
С этими задачами при всех ограничениях он полностью справился. И по большому счёту может ставить точку в этих вопросах – процесс налажен и ВПК будет работать без него такими же ударными темпами. Что автоматически возникает вопрос, а чем же Путин будет заниматься после выборов?
Было бы логично, если он займётся экономикой, образованием, социальной защитой. Мощный ВПК и слабую экономику Россия уже проходила в позднем СССР, чем это закончилось – все хорошо помнят – надеюсь выводы сделаны.
А задача Путина по обеспечению безопасности страны – не выполнена до конца, пока экономика слабая.
Будет ли его 4й президентский срок – вторым пришествием, во время которого он этим займётся — узнаем после 18 марта 2018.
Я уже писал про Сталинскую модель экономики и управления
Которым, на мой взгляд, нет равных в мире и именно их считаю основной причиной десталинизации.
У меня есть опыт так утверждать: я бизнес-консультант, маркетолог, учился и там, и тут – и у меня есть с чем сравнивать. Реализовал несколько проектов с результатом миллионы долларов ежегодной прибыли. Один из недавних проектов поднятие продаж в 3 раза реализовал за последние 4 месяца 2017 года.
Российский ВПК – работает по Сталинской модели! Ничего лучше пока не придумано. Западные модели – очень ограничены и самоуничтожают себя.
Без чего эти 3 прорывные технологии, показанные Путиным были бы невозможны:
Как вы помните, основная причина кризиса, по утверждению Михаила Хазина и других экономистов – нет работающей экономической модели. Долги и прочее – не проблема, если бы была работающая экономическая модель, но её нет – найти что-то новое без кардинальных изменений не получается.
Эксперты утверждают, что эти 3 изделия опередили уровень Штатовских, как минимум на 1–2 поколения. А еще есть те, о которых он умолчал и, как говорится, в начале статьи: Умолчание – это сообщение. Причина, по которой ВПК Штатов не может создавать конкурентные с Россией изделия – потому что их модель управления ВПК в десятки раз уступает Российской, т. е. Сталинской.
По сути, Штаты вкладывали триллионы долларов в самолеты 5 го поколения, ПРО авианосцы, бомбардировщики и прочие – а 1 го марта 2018 они проснулись и узнали, что их ВПК, НАТО никто и зовут их никак.
Все их мировые заказы оружия – теряют смысл. Надо быть идиотом, чтобы продолжать покупать Штатовское оружие и дорогущие самолеты 5 го поколения, строительство авианосцев, ПРО – выбрасывание денег на ветер.
А установка этих ПРО на своей территории – всё равно что засунуть свою голову на плаху ради чужих интересов и после 1 го марта это больше не аллегория. Аналогично, как и пускать на свою территорию Штатовские корабли, или строить военные базы. Чистый самообман – всё равно что угрожать из песочницы пластмассовым пистолетиком.
Да, Штаты еще сверхдержава и контролируют весь мир
Да с ними еще надо считаться и вежливо разговаривать. Да они еще попьют много крови и будут кошмарить экономическими инструментами, пока эти инструменты еще хоть как-то работают. Но это не надолго. Лет на 5–7 максимум. Во главе страны не Горбачёв с геронтократией политбюро. А судя по всему вполне адекватные элиты.
Либералистическая модель хозяйствования и управления – в десятки раз слабее, Сталинской.
Китай в своё время не захотел пойти по пути сталинской экономики. Что они имеют теперь? Их экономика, ориентирована на внешних потребителей, находится в одной лодке со штатовской и европейской – утонет одна, утонут все. А штатовская утонет рано или поздно – уже очевидно.
Китай не в состоянии переключить экономику на внутренний спрос. И сотни миллионов собственных граждан продолжают жить в нищете и рабстве. Сельское хозяйство на уровне 19-го века, чтобы хоть чем-то занять 500 млн людей. А производственные мощности приходится сокращать.
В результате они сейчас вынуждены – вкладывать сотни миллиардов долларов в чужие экономики, бегая и умоляя, присоединиться к проекту один пояс один путь – чтобы поддержать спрос на свои товары. Для того, чтобы на доходы от него обеспечить уровень жизни внутри страны и улучшить жизнь еще паре десятков миллионов граждан. И уж точно 500 млн людей они не вытащат из нищеты, благодаря ОПОП. Аналогично Индия.
Вам не напоминает это надеванием штанов через голову? Утопающий монстр хватается за соломинку. Китайцы выбрали своего Горбачева, который уже захватил власть в стране, судя по последнему съезду КПК, и на полном пару ведёт их к развалу.
А вот Сталинская экономика эти вопросы решила уже 1 раз.
Второе рождение Сталинской модели экономики
Один раз это уже сработало в 30—60 годах, когда Россия рванула от сохи к космосу и термоядерной бомбе, в условиях БЕЗ ДЕНЕГ и с малограмотным населением, под санкциями. Да, это пытались скрыть, дискредитировать, но не получилось.
Путин повторил успех – назло всем десталинизаторам. Значит, это смогут повторить и другие страны при желании. И не только в ВПК, но и в гражданских областях.
Теперь надо быть идиотом, чтобы отрицать Сталинскую модель и отказываться её внедрять у себя. И думаю, что многие страны – быстро это поймут.
Можно гарантировать, что Boeing и Airbus – в один день через несколько лет проснутся и узнают из СМИ, что их самолеты, станки, оборудование или машины уже не самые лучшие, а Россия создала самолет на 1—2 поколения опережающий западные разработки. Просто технология из ВПК была переведена в гражданскую промышленность. Это касается любой западной компании.
Стоит России такое провернуть еще пару тройку раз с каким-то западными изделиями, как другие более мелкие страны начнут втихаря внедрять Сталинские модели экономики и управления. Причем как показывает опыт последних 18 лет – это можно сделать незаметно.
Конец всем западным моделям и Pax Americana
С чем вас и поздравляю.
А именно:
Либеральная модель – полностью обанкротилась. Так управлять людьми, экономикой и странами – больше нельзя. Иначе кто знает какие еще сюрпризы их ожидают в следующее прекрасное утро! Это величайшее событие в мировой истории – поздравляю вас с этим!
Запад за 5—7 лет потеряет мировое господство, если продолжит работать по своим моделям! Но и сменить их они тоже не могут. Они попали в собственную ловушку! От хорошей жизни такое никто не внедряет. Россия смогла внедрить Сталинские модели после болезненного очищения Первой мировой и Гражданской войнами, накануне Второй Мировой со всеми их последствиями и под сильным давлением извне.
Ну и напоследок – 1 марта, день, когда Сталина отравили! А как писалось вначале: Момент (время) сообщения — это сообщение. Сталина — отравили, но его идеи — живы! Поздравляю вас со вторым пришествием Сталинских идей и победой над десталинизацией!
Источник: pravosudija.net
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Очень приятная статья.Особенно про Сталинскую модель улыбнуло и Китай тоже.Представляю абрамовичей,дериписькофф,прохоревых,кудриных и особо сйабучей при Сталинской экономике!! Ну на лесоповале только,в лучшем для них случае.Или медведева со всякой швалью воровальной на месте Сталинских наркомов.Представляю Молотова летающего в швейцарии,стричь собачек!! Можно многократно твердить мантры о загнивающем западе и разваливающемся пиндостане,но для кого??? Я это слышу ,вижу и читаю 55 лет с небольшим перерывом.И пока мы и весь мир пиндостанские долларии покупает за реальные товары и услуги.То есть за фантики,мы отдаем свои богатства,а не на оборот.Пока у нас население нищает прямо на глазах,а пиндосы имеют свои проблеммы,но живут материально лучше на много,чем ватники,”процветающие” под руководством… ,бля ,не знаю,как и и сказать то.Не ясно для чего такой фимиам,да еще Сталина приплетать к воровально-предательским тварям разбазаривающим Россию.
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статья оптимистичная.только представить .что команда Путина откажется от 4млн в день,ради процветания родины немыслимо ,а при разнице доходов в 40-50 раз прогресс останавливается.Или будет элита и жесткий контроль, как при Сталине за остальными,т.е. диктатура ,но не совести ,а росгвардии.
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Никто и не собирается отказываться от денег. По крайней мере до тех пор, пока деньги и власть взаимосвязаны. Вот при Сталине, например, не было такой необходимости в деньгах, потому что при том строе деньги и власть практически не имели взаимосвязи. Поэтому борьба шла за место в иерархии, а не за деньги. А сейчас… Вы правильно сказали про Росгвардию. Сделают ошейник покрепче, чтобы население под гнётом обеспечивало прогресс государства и элит. Кто поумнее и похитрее, будут потихоньку ослаблять удавку. Ну а в остальном – ничего нового. Так было всегда. Вспомните хоть царскую Россию, хоть сталинские годы промышленного подъёма, когда кто-то жил в бараках, а кто-то дома имел по несколько человек прислуги. Возможно, так и должно быть, чтобы люди стремились к чему-то, а не развращали себя бездельем.
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Это люди то развращают себя бездельем и много таких разве?Отобрали работу,сделали процесс работы неинтересным.Как сейчас в РБ на производствах,убрали всех специалистов,оставили пенсионеров и родственников,все без профобразования.Никто не знает зачем это сознательно уничтожать неплохие еще предприятия,может тоже вписывается РБ в западный рынок-сервис,АЙТи и с/х.Мой сын на стройке прораб =300 долларов- потолок ,в Минске,работает по 10 часов.Какая перспектива у частника ,никакой.Как жить на эти деньги -выживать.Сейчас он в Бельгии на обучении.Он у меня первый освоил КОБ,был увлечен ,нас подсадил,жуткий патриот.Но сейчас поражен ,как там относятся к индивидууму-они ценность для государства в буквальном смысле.Да,ему не нравится быт,еда,но в остальном он пересмотрел свои взгляды о жизни там.Вот и вся правда.Стремиться вырваться при СССР было возможно ,сегодня нет-это дети,родственники,блатные ,а дальше по сговору среднее пособие по стране.
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Хорошая статья! Про элиты – элиты, это не сущности, развращённые деньгами , элиты – это люди Духовно, нравственно богатые, заботящиеся и о себе, и о всех людях. Чего не хватает сейчас? По-моему – честности, ответственности за порученное дело, много безнаказанности за откровенные преступления, предательство и пр.
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Так хочется верить. Но у Сталина была цель, и эту цель поддерживал народ. А у ВВП цель пока неясна.
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Почему не ясна?.. Он сам говорил: вернуть стране суверенитет и восстановить государство в границах 1945-91 годов
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Прекрасная статья! Она не имела целью глубокого анализа речи Путина, это просто намёк на её глубину и последствия. Имеющий уши, да услышит!
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К лету Карелия мы уже будем лицезреть, как это претворяется в жизнь.Я не думаю,что вы ,как видно патриот родины,не можете не знать кто такой Кириенко,Щедровицкий с его школой контролируемой КГБ еще с конца 70г.Посмотрите состав АП и их биографии.И лидеров которых они недавно отобрали из молодежи по конкурсу,как думаете по каким стандартам и установкам,кто их отбирал?с каким мировозрением?-в лучшем случае технари с амбициями.А нужен ДУХ и ИДЕЯ.Он н дал ее народу ,по умолчанию ,мы ее придумали себе.Будем надеяться ,что это произойдет.
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Опять на те же грабли !!! Мы уже создавали самый мощный ВПК в мире. Все это закончилось экономическим кризисом конца 1980х и политическим кризисом 1991 с развалом страны. Без развития экономики не будет ни стабильности в обществе, ни внешнеполитического положения. На одних бомбах и ракетах влияния не удержать. Та же Сирия. Завтра там закончится война и надо будет востанавливать разрушенную страну. Кто даст денег? Мы? У нас нет. Можно конечно отдать последнее и повторить еще раз судьбу СССР. И побежит Асад в МВФ и США, а там его быстро научат Россию любить.
Конкретно про путина даже писать ничего не буду. Он создал систему полных монополистов в стране (Газпром, Сбербанк, Аэрофлот, Роснефть…) они творят что хотят. Могут закрыть любой банк, купить авиакомпанию за 1 доллар, уничтожить ТНК…
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Деньги сегодня другие.Сирию будут восстанавливать за нефть,из-за которой и вся война.И задача была-то любым путем не дать им забрать всю нефть БВ,результат есть.Насчет нашей экономики,он ведт сказал на следующий год затраты уже уменьшены на оружие,думаю ,что первенство по продажам оного он отберет у США.