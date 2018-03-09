Итоги послания: второе пришествие Сталина и похороны либерализма

Нет, это не пафос, а вполне себе реальный потенциал без преувеличения, который будет реализован.

Так вот – 1 марта 2018 года, стало поворотным моментом в истории человечества, которое поменяло всё и поставило всё западное с ног на голову. Независимо от того продолжит ли Россия в том же духе не только развивать ВПК, но и экономику. Так или иначе в будущем, то здесь, то там будут торчать уши этого дня во многих событиях в разных странах. Причем это будет происходить независимо от России.

Есть интересный фильм с Брэдом Питтом: «Человек, который изменил всё» — посмотрите вам понравится. Неизвестный болельщик бейсбола – придумал прорывную технологию организации игры и опубликовал книгу. Но её длительное время игнорировали, пока тренер одной из последних в лиге команд не применил и выиграл чемпионат страны, устроив рекордную беспроигрышную серию игр. Потратив на всё в 6 раз меньше лидеров. После этого все команды стали выстраивать игру по этому методу или технологии!

С этими задачами при всех ограничениях он полностью справился. И по большому счёту может ставить точку в этих вопросах – процесс налажен и ВПК будет работать без него такими же ударными темпами. Что автоматически возникает вопрос, а чем же Путин будет заниматься после выборов?

Было бы логично, если он займётся экономикой, образованием, социальной защитой. Мощный ВПК и слабую экономику Россия уже проходила в позднем СССР, чем это закончилось – все хорошо помнят – надеюсь выводы сделаны.

А задача Путина по обеспечению безопасности страны – не выполнена до конца, пока экономика слабая.

Будет ли его 4-й президентский срок – вторым пришествием, во время которого он этим займётся — узнаем после 18 марта 2018.

Я уже писал про Сталинскую модель экономики и управления

Которым, на мой взгляд, нет равных в мире и именно их считаю основной причиной десталинизации.

У меня есть опыт так утверждать: я бизнес-консультант, маркетолог, учился и там, и тут – и у меня есть с чем сравнивать. Реализовал несколько проектов с результатом миллионы долларов ежегодной прибыли. Один из недавних проектов поднятие продаж в 3 раза реализовал за последние 4 месяца 2017 года.

Российский ВПК – работает по Сталинской модели! Ничего лучше пока не придумано. Западные модели – очень ограничены и самоуничтожают себя.

Без чего эти 3 прорывные технологии, показанные Путиным были бы невозможны:



Мощная промышленность. Да, те самые 5000+ заводов, построенных при Путине – это по большей части ВПК. Поэтому на гражданке эффект от них слабо чувствуется.

Образование, наука, НИОКР. Что-то, осталось и этого оказалось достаточно.

Мощное управление и мотивация персонала. Без мощной командной работы коллектива и управления – создать нечто подобное абсолютно невозможно.

Наличие крепкого ядра или клана адекватных элит. Крепко держащих власть в стране и правильно понимающие угрозы извне, и умеющие просчитывать развитие событий на десятки лет вперёд. Должна быть воля создавать такие изделия, которая исходит только от элит.

Экономическая модель, работающая без сверхприбылей. Если смотреть на бюджет создания десятков изделий ВПК России и сравнивать с бюджетом изделий ВПК Штатов – модели у них однозначно разные. Штаты просто заливают своё деньгами и это не помогает.

Умение работать и давать результат, в жёстких экономических условиях, под санкциями, при падающей экономике. За последние 10 лет реальный ВВП России – упал, а не вырос, как считают экономисты. (А эффект от больших цен на нефть до 2008 года – был проеден, по большей части.) Для ВПК это оказалось скорее катализатором, чем помехой. Как будто они существуют в параллельных реальностях.

Сильные спецслужбы.



Как вы помните, основная причина кризиса, по утверждению Михаила Хазина и других экономистов – нет работающей экономической модели. Долги и прочее – не проблема, если бы была работающая экономическая модель, но её нет – найти что-то новое без кардинальных изменений не получается.

Эксперты утверждают, что эти 3 изделия опередили уровень Штатовских, как минимум на 1–2 поколения. А еще есть те, о которых он умолчал и, как говорится, в начале статьи: Умолчание – это сообщение. Причина, по которой ВПК Штатов не может создавать конкурентные с Россией изделия – потому что их модель управления ВПК в десятки раз уступает Российской, т. е. Сталинской.

По сути, Штаты вкладывали триллионы долларов в самолеты 5 го поколения, ПРО авианосцы, бомбардировщики и прочие – а 1 го марта 2018 они проснулись и узнали, что их ВПК, НАТО никто и зовут их никак.

Все их мировые заказы оружия – теряют смысл. Надо быть идиотом, чтобы продолжать покупать Штатовское оружие и дорогущие самолеты 5 го поколения, строительство авианосцев, ПРО – выбрасывание денег на ветер.

А установка этих ПРО на своей территории – всё равно что засунуть свою голову на плаху ради чужих интересов и после 1 го марта это больше не аллегория. Аналогично, как и пускать на свою территорию штатовские корабли, или строить военные базы.



Чистый самообман – всё равно что угрожать из песочницы пластмассовым пистолетиком.

Да, Штаты еще сверхдержава и контролируют весь мир

Да с ними еще надо считаться и вежливо разговаривать. Да они еще попьют много крови и будут кошмарить экономическими инструментами, пока эти инструменты еще хоть как-то работают. Но это не надолго. Лет на 5–7 максимум. Во главе страны не Горбачёв с геронтократией политбюро. А судя по всему вполне адекватные элиты.

Либералистическая модель хозяйствования и управления – в десятки раз слабее, Сталинской.

Китай в своё время не захотел пойти по пути сталинской экономики. Что они имеют теперь? Их экономика, ориентирована на внешних потребителей, находится в одной лодке со штатовской и европейской – утонет одна, утонут все. А штатовская утонет рано или поздно – уже очевидно.

Китай не в состоянии переключить экономику на внутренний спрос. И сотни миллионов собственных граждан продолжают жить в нищете и рабстве. Сельское хозяйство на уровне 19-го века, чтобы хоть чем-то занять 500 млн людей. А производственные мощности приходится сокращать.

В результате они сейчас вынуждены – вкладывать сотни миллиардов долларов в чужие экономики, бегая и умоляя, присоединиться к проекту один пояс один путь – чтобы поддержать спрос на свои товары. Для того, чтобы на доходы от него обеспечить уровень жизни внутри страны и улучшить жизнь еще паре десятков миллионов граждан. И уж точно 500 млн людей они не вытащат из нищеты, благодаря ОПОП. Аналогично Индия.

Вам не напоминает это надеванием штанов через голову? Утопающий монстр хватается за соломинку. Китайцы выбрали своего Горбачева, который уже захватил власть в стране, судя по последнему съезду КПК, и на полном пару ведёт их к развалу.

А вот Сталинская экономика эти вопросы решила уже 1 раз.

Второе рождение Сталинской модели экономики

Один раз это уже сработало в 30—60 годах, когда Россия рванула от сохи к космосу и термоядерной бомбе, в условиях БЕЗ ДЕНЕГ и с малограмотным населением, под санкциями. Да, это пытались скрыть, дискредитировать, но не получилось.

Путин повторил успех – назло всем десталинизаторам. Значит, это смогут повторить и другие страны при желании. И не только в ВПК, но и в гражданских областях.

Теперь надо быть идиотом, чтобы отрицать Сталинскую модель и отказываться её внедрять у себя. И думаю, что многие страны – быстро это поймут.

Можно гарантировать, что Boeing и Airbus – в один день через несколько лет проснутся и узнают из СМИ, что их самолеты, станки, оборудование или машины уже не самые лучшие, а Россия создала самолет на 1—2 поколения опережающий западные разработки. Просто технология из ВПК была переведена в гражданскую промышленность. Это касается любой западной компании.

Стоит России такое провернуть еще пару тройку раз с каким-то западными изделиями, как другие более мелкие страны начнут втихаря внедрять Сталинские модели экономики и управления. Причем как показывает опыт последних 18 лет – это можно сделать незаметно.

Конец всем западным моделям и Pax Americana

С чем вас и поздравляю.

А именно:



Запад экономил на собственном образовании. А нужные квалифицированные кадры приманивал из-за границы. Эта модель – усыпляет бдительность. Создавая иллюзию, что всё под контролем. Так больше нельзя. Их рейтинги лучших вузов – самообман, в который они сами и поверили.

На всяких шоу вроде: Британия, Америка, Австралия, имеет таланты – мы видим сколько много в народе талантливых и недооцененных людей в области шоу-бизнеса. Но то же самое касается любых других областей науки. Это больше нельзя игнорировать или уничтожать. Скорее наоборот, надо выстраивать систему поиска, отбора и поощрения таких талантов. Хотя сейчас делается всё, чтобы их уничтожить.

Западное управление персоналом, которое не воспринимало людей как актив – глубокое заблуждение. Их тим билдинг, построение командного взаимодействия – не работает – люди чувствуют фальшь и враньё. А руководство слишком много думает о прибыли, чем о конечном продукте. Их модель управления показала себя при разработке самолета 5-го поколения. Она очень слабая.

Владение печатным станком мировой валюты – больше не гарантирует лидерства и не даёт существенного преимущества. И пока Российская экономика еще в плачевном положении, сейчас уже очевидно это быстро поправимо – было бы желание. Аналогично касается и других экономик.

Их военный бюджет больше не работает – могут хоть в 10 раз его увеличить толку не будет. Модель управления слабая.

Спецслужбы, проглядели такой рывок – их модели работы тоже уступают Сталинским. Есть большая разница в работе за деньги и за идею, когда на кону стоит жизнь и будущее страны, семьи.

Уничтожение своего населения, путём навязывания деструктивных ценностей – ошибка.

Социальные лифты – им придётся-таки запустить снова. Как бы они ни скрипели зубами!



Либеральная модель – полностью обанкротилась. Так управлять людьми, экономикой и странами – больше нельзя. Иначе кто знает какие еще сюрпризы их ожидают в следующее прекрасное утро! Это величайшее событие в мировой истории – поздравляю вас с этим!

Запад за 5—7 лет потеряет мировое господство, если продолжит работать по своим моделям! Но и сменить их они тоже не могут. Они попали в собственную ловушку! От хорошей жизни такое никто не внедряет. Россия смогла внедрить Сталинские модели после болезненного очищения Первой мировой и Гражданской войнами, накануне Второй Мировой со всеми их последствиями и под сильным давлением извне.

Ну и напоследок – 1 марта, день, когда Сталина отравили! А как писалось вначале: Момент (время) сообщения — это сообщение. Сталина — отравили, но его идеи — живы! Поздравляю вас со вторым пришествием Сталинских идей и победой над десталинизацией!