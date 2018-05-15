Руслан Бах. 22 апреля умер человек-легенда Иван Павлович Неумывакин

Для либерастов – Неумывакин является преступником, cовершившим миллионы тягчайших преступлений – он лечил людей доступными способами!

Без преувеличения это огромная утрата не только для России, но и для всего человечества. Узнал об это случайно. Если честно я был в шоке и расстроен до слёз: как же так?

Как же могли об этом умолчать основные СМИ? Неужели ничего человеческого в них не осталось? Когда умирает никому не известный актёр – это, оказывается, утрата, о которой, надо трубить на всю страну по всем СМИ. А вот умер ИП Неумывакин – это, значит, не событие?

Для либерастов и глобалистов – Неумывакин является преступником

Совершившим миллионы тягчайших преступлений – он лечил людей доступными способами!

Помните анекдот: Прибегает сын-врач к своему отцу-врачу:

— Папа, я вылечил человека, которого ты лечил 10 лет и не мог вылечить.

— Нет сынок. Ты зарезал «корову», которую я доил 10 лет.

Так вот – это был не анекдот. Это жизнь. Именно за это Неумывакина и не любят глобалисты. Причем непросто лечил, ладно бы хоть загребал бабло, так нет же, Неумывакин лечил людей копеечными способами. И учил людей быть здоровыми и не болеть не затрачивая на это деньги.

Помню в детстве мой отец, когда водил меня по врачам, как бы между прочим шутил: Ну что? Будем лечить или пускай живёт? Врачи обижались, как будто им плюнули в лицо. Мне было жуть как неудобно после этого. А отец, включал дурака, отшучивался сглаживая ситуацию, но потом всё повторялось.

Я тогда еще не понимал – зачем он так делает. Кто-то скажет неуважение. Да наверное – спорить не стану. Не всем врачам следует такое говорить, да он всем и не говорил. Вы не поверите – но были врачи, которые смеялись и отвечали чем-то в том же духе. Теперь я понимаю, зачем он так делал.

И это еще было при советской медицине. А что сейчас людям говорить при посещении врачей?

Почему о смерти Неумывакина ничего не сказал президент? Неужели Иван Павлович не заслужил этого?

Является членом РАЕН, МАИ, доктором и профессором медицинских наук, лауреатом Государственной премии

С 1959 года Неумывакин работал в Институте авиационной и космической медицины.

В течение 30 лет был неразрывно связан с космической медициной

С 1964 года по указанию Королёва С. П. — в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР.

Итогом его профессиональной деятельности стали свидетельства на 85 изобретений, приборов и препаратов, которые эффективно поддерживали стабильное здоровье космонавтов в условиях высочайших перегрузок, позволили добиться возможности проводить операции прямо на борту космических кораблей, с успехом применяются до сих пор в военно-космической области и земной медицине.

Благодаря его методам ни у одного космонавта не было приступа аппендицита в космосе, да и в целом не болеют

Написал более 200 работ и книг

С 1989-го, учил людей пробуждать защитные и восстановительные функции организма, подавленные и разрушенные неправильным образом жизни и лечением методами традиционной медицины

Он учил людей поддерживать здоровье копеечными и подручными свойствами, такими как перекись водорода, сода и травы

Ему было 89 лет, уникальнейший человек, еще старой закалки, родом из СССР – ничего для себя всё для народа, бунтовщик и революционер, безвозмездный борец за здоровье людей, любитель слома старых устоев, хотя и мирными методами.

Есть такое мнение, что всех достойных людей человечество, так или иначе, распяло

Иван Павлович доказал, что не существует такого понятия, как «болезнь». Это всего лишь ситуация, вызванная неправильным образом жизни и зашлакованностью организма. Он воспринимал человека как энергосистему, способную отлично работать при определенных условиях.

Профессор считал, что таких страшных заболеваний, как рак и СПИД, не существует, есть только состояния, являющиеся следствием проблем работы организма. Согласно методикам Неумывакина, лечатся многие страшные болезни, за которые не берется официальная медицина: рассеянный склероз, миомы и так далее.

Простота, понятность и материальная доступность методов, которые разработал и пропагандировал профессор Неумывакин Иван Павлович, стали причиной его тяжелого противостояния всему грандиозному механизму, выстроенному для содержания аппарата традиционной медицины.

Дипломированные врачи, руководители здравоохранения и ведомств, в той или иной степени зависящих от процветания традиционных клиник, делают все возможное для дискредитации системы Неумывакина, поскольку всей этой армии врачевателей совершенно невыгодно, чтобы население было здорово или могло самостоятельно избавить себя от приобретенных заболеваний.

Я уже писал, что система хочет, чтобы ты был тупой и немощный

Жизнь и деятельность Неумывакина доказывает, что система хочет, чтобы ты еще был и больной

Если я просто скажу, что здоровым быть легко и просто – большинство людей мне не поверит. Иногда я рекомендую моим знакомым методы лечения Неумывакина и его коллег – на меня смотрят как на идиота.

Люди отказываются верить, что такие сложные болезни, как астма или диабет, да и другие тоже, можно либо полностью вылечить, либо существенно облегчить состояние.

У моей знакомой 2 года тому назад диагностировали гепатит С. Ей предлагали курс лечения, который стоил 40–50 тысяч евро на основе экспериментальных препаратов, но она отказалась – таких денег не было.

Начитавшись и насмотревшись Неумывакина она поехала к его ученикам в Ижевск. Там её лечили 2 недели капельницей на основе раствора перекиси водорода. После этого были длительные чистки на травах. В марте этого года ей подтвердили окончательно, что она полностью здорова.

Есть у меня и другой знакомый, с деньгами. Тоже гепатит С. Прошёл длительное лечение на основе американского препарата, сильно повышающего иммунитет за несколько десятков тысяч долларов. Просто для сведения – повышение иммунитета выше нормы – в десятки раз опаснее снижения иммунитета. И рекомендуется применять только в случаях, когда ничем помочь невозможно. Зачем было так рисковать жизнью 30-летнего парня и травить его химией? Ничего личного — просто бизнес.

Если посмотреть на количество лекарств в аптеке и количеств болезней в справочниках – возникает вопрос – а как же жили люди до сих пор? Как вообще человечество смогло выжить в Средние века?

Да очень просто. Люди прекрасно обходились травами и здоровым образом жизни, как элиты, например. А столько лекарств не нужны – человечество легко сможет обойтись либо полностью без большинства из них, либо использовать их намного меньше.

А как же деньги, Зин? Мы ведь при капитализме живём, где показателем является – рост ВВП, а не здоровье людей или продолжительность их жизни. Система хочет, чтобы ты был больной, чтобы тебя можно было эксплуатировать и доить!

Профилактика – в десятки раз эффективнее лекарств, но она «не продаётся» даже даром

Для того чтобы быть здоровым нужно вести здоровый образ жизни. А вот 95% народа на это, не способно. Чтобы индивид всю жизнь занимался профилактикой, т. е. следил за здоровьем до болезней, а не после – нужно с детства прививать такую привычку.

Элиты знают, как воспитывать своих детей, чтобы они были здоровы. У народа таких знаний очень мало, да и условия жизни не позволяют.

Если с детства нет привычки следить за здоровьем – то, во взрослой жизни это будет сложно изменить.

Любой маркетолог вам скажет – профилактика не продаётся. Хорошо продаётся таблетка. В народе это еще называется – гром не грянет, мужик не перекрестится.

Когда болит – человек готов выложить любые деньги. Но никакие угрозы жизни, не в состоянии заставить 95% людей прилагать усилия заранее, чтобы предупреждать болезни. Такова природа людей – успешно монетизируемая при капитализме.

Вот и получается, что народ 3 тыс. лет жил по 35–40 лет, а элиты по 80–85

Мы живём в мире описанным Оруэллом. Когда войну называют миром или демократией, когда уничтожение здоровья называют лечением. Хороших людей гнобят и уничтожают, а бандитов, рейдеров и убийц чествуют и уважают. Лицедеи – являются кумирами, а учёные и такие как Неумывакин – уничтожаются системой.

Вы не найдёте в «свободной» википедии статью про Неумывакина.

Есть более «достойные» люди вроде Сергея Мавроди, убийц, Джека-Потрошителя, Бонни и Клайд, а также террористов вроде Усамы бен Ладена. Даже порноактриса Елена Беркова удостоена своей странички в википедии. Но не Иван Павлович Неумывакин.

Вот она свободная энциклопедия какая. Вот достойные люди чья значимость не вызывает сомнения, по мнению создателей википедии.

Медицина – индустрия на триллионы долларов. А тренд на уничтожение людей имеет историю в 3 тысячи лет как минимум. Бороться с ним очень и очень сложно. И сейчас прилагаются грандиозные усилия, чтобы вернуть людей в средневековье, когда они жили до 40 лет.

В этом мире выживут осознанные – это когда ты начинаешь думать и ломать вложенные в тебя программы саморазрушения. И самый большой бунт против системы, который ты можешь сделать – это быть здоровым, умным и жить по общечеловеческим ценностям. Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи.

Система хочет, чтобы ты был тупой, бестолковый и больной. А главный актив капитализма – это идиоты.

Руслан Бах

http://ruslanbah.ru/22-aprelya-umer-chelovek-legenda-ivan-pavlovich-neum…