Мы стремительно летим в чёрную дыру
08:53. 4 марта 2018 Просмотров - 825 37 коммент. Опубликовал: jackomb
Что происходит у нас в политике? У людей недоумение. Даже те, кто понимал что-то, перестали понимать. И говорить об этом чрезвычайно трудно.
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Очередной демагогический вброс, 12 минут ни о чем.
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Это мнение эксперта, но всё таки коллега, а каковы ваши ощущения от всего происходящего? Разве вас не посещает такие же чувства, как Дугина? Меня посещает, я смотрю на окружающий нас мир и мне иногда становится страшно от того, что в государстве нет идеологии, что в нашем государстве не печатаются книги о трудовом человеке, книжные полки заполонили фэнтези и третьесортные детективами. А с главными героями фильмов становятся полицейские, бандиты, спортсмены или состоятельные граждане. Но где же люди труда, куда они делись? По чему на деньги налогоплательщиков снимают ремейки и полную бездарщину, по чему наше государство молчит, когда в фильме “Матильда” откровенно льют ложь на человека представленному к лику святых? Но зато на всю страну поздравляют с несуществующим “днём Валентина”(не поворачивается язык называть последнего святым), хотя в этот день был освобождён Ростов на Дону, но не слова об этом. Можно перечислять ещё очень много, но то, что в нашем государстве не всё в порядке понятно и старому и малому, а вы говорите демагогический вброс.
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Человек труда не в тренде.Успешных примеров заработка нет.Это где-то там можно стать миллионером,а у нас отожмут
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А это очень плохо. Ещё где то в середине февраля в Москве прошло заседание Российской Торгово промышленной палаты РФ, где на ряду с предпринимателями присутствовали и деятели культуры. К сожалению СМИ это событие освещено было вскользь, а зря ведь вопросы которые там поднимались касались напрямую нашей с вами дискуссии. В частности поднимался вопрос о человек труда, враче, учителе, сталеваре, шахтёре и т.п. Был выработан меморандум министру культуры по насущным проблемам. А проблема одна- труд, как благо в культуре, кинематографе в печатной продукции освещается мало или не освещается совсем. У предпринимателей тревога о том, кто будет завтра варить сталь, учить детей в школе, добывать уголь, сажать хлеб. Понято, что в экономике труд стимулируется из рук вон плохо, но с чего то начинать надо, ведь за 25 лет новейшего времени не было создано ни одного фильма, не написано ни одной книги о человеке труда. А ведь такие люди в нашей с вами стране есть, они работают, каждый день совершая свои трудовые подвиги не смотря ни на что.
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Вот именно ,зачем фильмы про человека труда от Бондарчука,Михалковых,Германов-что за лабуду они снимут,они даже ухитрились испохабить Сталинград.Все будет ложь и опять они рядом стоят на сцене в Лужниках с Президентом и воодушлевляют нас на подвиги за сильную родину и их кошелек.Они сделали классное оружие,слава богу,но посмотрим кого он возьмет в сотоварищи по-настоящему поднимать Россию-все тот же андеграунт питерский тридцатилетней давности,все перековались в поцтриотов,мне они все противны и грязны.Немного осталось.Это не только у нас-просто там выбрали-трансгуманизм,биороботы ,а мы еще мечемся,и туда хочется ,ибо детки там и вроде не хочется убивать человека.Но а эти второсортные с Грудининым ,пока рано захотели власти ,не доведен народ пока до отчаяния,чтобы опять за жидами пойти.
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Нет ощущения полного , что живёшь в своей Родной стране . Как будто где то на временном поселении . Иногда думаешь плюнуть на всё и не замечать . Так власть наезжает на людей везде где может . И постоянно ограничения всякие , только либеральным ” ценностям ” зелёный свет , хоть они и воют , что им всё мало .
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Есть зерно в этом ролике. Просто не каждый его сможет найти в словах Дугина.
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Да уж,караул кричат либералы-я читала про него-имперец,фашист,увлекался аккультизмом-эта так называемая элита, растерялся ,бороду нажил ,а ничего толкового сказать не может,нечто там написал.Может в конце правильно говорит,отстраниться от государства ,успокоиться и самообразовываться,как всегда -спасение утопающего,дело рук самого утопающего.
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Надо “не читать про него”, а реально самому думать а правда ли то, о чём он говорит? А он говорит правду.
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а я считаю что Дугин во многом прав, почти во всём даже … и более того он выход предлагает правильный . надежды на правительство не остаётся , всё идёт по наклонной низ , образование, медицина, культура , всё деградирует … кто то возразит мол АРМИЯ ! так она давно стала инструментом олигархов и власть имущих в борьбе за отстаивание и приумнажение своих активов от которых начисто отрезан народ . Остаётся только брать в свои руки своё здоровье, образование своих детей и их воспитание … Лично я , давно не надеюсь на медицину , забрал карту с поликлиники 17 лет назад и больше в больницах небыл , всё это время изучаю траволечение, народную медицину и практикую её, закаливаюсь в проруби, отказался от мяса 11 лет назад , лет 8 не употребляю алкоголь ни при каких условиях , не курю . В планах переезд в родовое поместье с семьёй и там самостоятельное воспитание и образование своих детей , при максимально -возможной автономности от гос-ва ! Знаю что и в поместья скоро доберутся скользкие ручёнки , но это хотя бы оттянет время , а иначе в городах нас всех истребят едой, спиртом , экологией, прививками и медициной в целом , не говоря уж о том что окончательно опустившийся какой нибудь может просто зарезать … НАДО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И УХОДИТЬ ИЗ ГОРОДОВ НА ЗЕМЛЮ , СТРОИТЬ СВОЙ СОЦИУМ БЛИЗКИЙ ПО ДУХУ ! И ещё хотелось бы ответить Сергею на комент его …. он там наверное имел ввиду не сброс а вброс … так вот он написал про себя . именно он троль . так как нет ни аргументации не антитезисов , короче ни о чём , лишь бы пёрнуть …
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Истину речёте. Это наше прошлое и это наше будущее. (В целом о Вашем посте). Напишите мне legenda3424@mail.ru
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Евгений , мне приятно конечно что вы поддерживаете мои мысли , но я не нахожу это достаточной мотивацией для того что бы вам писать . Да и о чём ? ) Если мои слова об объединении были поняты буквально , то позволю себе дополнительно оговориться по этому поводу …объединяться надо не в друзья добавляясь в соц сетях и не ставя лайки , объединяться надо со своими близкими, семьёй, друзьями , коллегами …к слову теми кого вы знаете, в ком уверены и кто на вашей волне а если ещё нет то надо образовывать в первую очередь их, а не наслаждаться резонансом с виртуальными подписчиками . В общем я за риал а не виртуал . Прошу меня не винить за прямоту . Если есть что сказать -пишите тут !
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Никуда уходить не нужно.Это призывы к сектанству.Преобразуйте жизнь там,где живёте.
Грудинин.Обращение к народу:
https://com-discussion.livejournal.com/67755.html
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Уходить нужно обязательно, без оглядки на какое либо обращение кого бы то нибыло . Сами города это полная противоположеность природе , причём воинствующая и агрессивная противоположеность , существующая за счёт природы и даже вопреки ей. Чего нового в связи с этим может сказать Грудинин , олигарх предприниматель отравляющий гербецидами почву для выращивания пластиковой клубники ? Очередная ломехуза ….
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Ну,это ваше дело.Уходите.
“Путин УЖЕ ПРОИГРАЛ, с разгромным счетом.
Уже. И неважно, что нарисуют 18 марта, нарисованное – можно стереть.
Нельзя стереть выбор народа, большей его части, который сделан за эти 2,5 месяца.
Путин проиграл тогда, когда вчера еще никому неизвестный “директор совхоза”, “буржуй-землевладелец”, “капиталист-латифундист”, “спойлер АП”, “худший выбор КПРФ” – вдруг начал бить все РЕКОРДЫ популярности.
Как только РЕЙТИНГ взмыл ракетой, спохватившийся АП, благодушно допустивший этого троянского коня для поднятия явки (тогда еще она была нужна, большинство привычно собиралось бойкотировать выборы) – заметался, включив грандиозную каманию черного пиара выскочки, чтобы стереть его в порошок.
Подключились все, проснулись все “спящие” агенты, спалились все “левые” активисты, были скуплены все “независимые” блогеры, заработали круглосуточно все “фабрики троллей” – но все это НЕ ПОМОГЛО.
Народ, вскинувшийся было в надежде, помрачневший, когда полетели первые плевки, задумавшийся, когда посыпались отборные экскременты, заподозривший неладное, когда гуано полилось сплошным потоком – теперь откровенно ржет и делает ставки на то, ЧТО ОНИ ТАМ ЕЩЕ СОЧИНЯТ ПРО ГРУДЬ?
Инфокиллеры исписались, над ними уже даже перестали *********, новая порция креатива о “самосожженных пайщиках”, “транзитных счетах”, “зарубежной недвижимости” и прочем – рождает у слушателей зевоту и снисходительное: “слышь, инфовоин, повторяешься, смени методичку”.
Обвинявшийся ранее в “майданутости” народ теперь уверенно отвечает на сакраментальный вопрос, позволявший Путину безмятежно благоденствовать 17 лет: “ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?” – “Грудинин”.
Провокационный вопрос, логико-психологическая уловка, гениальный мем АП: “ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО МАЙДАН”, обескураживавший любого патриота, противника власти – перестал работать враз:
“Какой майдан? Вот же он – народный кандидат. Наш законный выбор. Заметьте, не мы его предложили. Не мы его утвердили. Не мы его раскрутили. Но выберем – мы.”
И вот уже имена инфовоинов Матвейчевых и Ко становятся нарицательными, вот уже закопали себя вполне уважаемые народом ранее Семин и Делягин, вот уже даже перестали обращать внимание на стада ботов с АП-речевками: “вы что, хотите как на Украине?”, лениво отвечая:
“Нет, как раз наоборот, номер не пройдет, не дождетесь, мы – не на майдан, мы – на выборы, У НАС ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЙ КАНДИДАТ”.
Путин проиграл тогда, когда кто-то первым ПУБЛИЧНО сказал то, что было у всех на уме эти 27/17 лет:
ПО КАКОМУ ПРАВУ ОНИ ПРИСВОИЛИ СЕБЕ ВСЕ ТО, ЧТО ПРИНАДЛЕЖАЛО ВСЕМ НАМ?
ПОЧЕМУ ОНИ НАЗВАЛИ СЕБЯ ЭЛИТОЙ, А МЫ, ПРЕЗИРАЯ ИХ, СОГЛАСИЛИСЬ ПОКОРНО?
ПОЧЕМУ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЕДВА ВЫЖИВАЮТ, А ТЫСЯЧИ НАГЛО КУПАЮТСЯ В РОСКОШИ?
Когда-то это прозвучало впервые и показалось невиданной смелостью, а потом стало общим местом:
РАЗВЕ ТАК МОЖНО СТАВИТЬ ВОПРОС? – шепотом спросили себя привыкшие молчать люди.
МОЖНО И ДОЛЖНО, ВЕДЬ ЭТО ПРАВДА. – ответили им другие, уже свыкшиеся с дерзкой откровенностью честной мысли, впервые за долгие годы ощутившие терпкий вкус правды на своих сомкнутых губах.
И да. Запомните и повторяйте всем – ни один человек не стал бы продолжать подставляться под мегатонны грязи, которые были вылиты на Грудинина за эти два месяца, только ради поста губернатора или даже премьера.
Он держит удар и он не отказывается от своего пути и своей линии, значит, бой настоящий и он – боец, Воин.
А теперь скажите – имеет ли для вас значение его национальность, вероисповедание, то, от какой партии он был выдвинут и на ком женат его сын?
Вы стали бы это выяснять у человека, протянувшего вам руку помощи, когда вы тонете в болоте?
Не тонете, говорите? Тогда вы лично еще не прозрели.
https://gala-gala15.livejournal.com/
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ага , цитатчиков начальник, плагиата командир …что сказать то хотел ? По сути , без воды …?
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Дурак или тролль. Деревня без города – это пещерный уровень. В папуасию зовешь?
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нет Сэргей , не угадал , тыж именно гадаешь а не размышляешь ,то иль это …чёрное иль белое … мир гораздо разнообразнее если ты не существуешь в рамках навязанного узкого смыслового коридора …в плечах он не жмёт кстате ? Я если и зову , то зову не всех , а все и не уйдут ! И в частности к тебе призыв точно не был обращён ! Твое место в городе, оставайся . Но те кто уйдёт и попытается жить в гармонии с природой , возможно с взвешенным применением технологий, но (зелёных), не отказываясь от достижений общества, а грамотно их отсеяв и к месту применив, садя сады , чистя реки, ручьи, леса ……именно такие люди породят поколение, которому может принадлежать уверенное будущее, где человек наконец сможет занять место , уготованное ему в живом мире Творцом. А те же, что грезят технократическим будущим , кто видит человека интегрированного с компьютером и как цель полную виртуализацию личности с отказом от физического тела . Кто уповает на Маска грезя о садах на Марсе после побега с засранной Земли , те паразиты для которых чуждо естество , для них вопросы экологии не важны . Заперты в своей зоне комфорта, в некой такой интеллектуальной “папуасии” своего сознания , если позволить себе их терминологию …с той лишь разницей что их либимое занятие по поиску и поеданию блох и вшей с голов собратьев они заменили на копание в экранах в поисках виртуального пропитания.
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Если говорить о ситуации в стране то Путин должен остаться президентом.Если допустить кого-то другого начнётся ярое сопротивление элит,в случае если например Грудинин выберется. При этом неизвестно что будет.Наиболее благоприятный сценарий по моему мнению это Президент Путин,а большинство в парламенте это как раз сторонники Грудинина.Грудинину нужно объявить о создании партии объединяющей все НПС страны.Потому что все НПС безлики.И целью должно быть получение большинства в думе.При таком раскладе все покажут своё лицо.И люди безмерно верящие в борьбу Путина против заговора олигархических элит приоткроют глаза и грудининцы проявятся в красе.Опять же это моё мнение. Сейчас я воспринимаю выдвижение Грудинина сценарием для придания выборам легитимности.Потому как на эти выборы вообще особо никто не стремился идти,а сейчас вызван интерес.И явление 4х партий в парламенте в те же 20 с лишним лет меня в этом убеждают
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Коллега у Путина было очень много времени, что бы хоть , как то переломить ситуацию. Но увы наша жизнь конечно же изменилась, но совсем не так, как можно было её изменить за 25 то лет. А сейчас можно долго гадать, о конспирологических ториях, думаю надо просто прийти на выборы и выполнить своЁ конституционное право, а там посмотрим.
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На выборы я пойду,хотя бы ради того,чтобы подписаться за идею национализации стратегических ресурсов. И всем советую не игнорировать
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А так же Путин подписал все законы по чипизации населения, биометрии и цифровой экономики, которые превратят вас в биоробота…
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А что если наличные отменят и облегчат вам процедуры получения разных регистраций это плохо.Пройдёт ещё немного и камеры будут вашу личность распознавать где бы вы не находились.Ну вы можете отказаться от прогресса и связи,тогда за вами трудно будет уследить. Если вы имеете ввиду переход на новый вид чип-паспорта,так это прогресс.
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Если Путин останется , а он останется на очередной срок , то он его не просидит весь …год-полтора и проект ПУТИН закроют , со всеми двойниками , но без давно отсутствующего оригинала, скорее всего будет приемник по примеру ельцин-путин аля конец 90ых ) Приплетать тут личность президента без понимания что это проект . несколько поверхностно и не дальновидно . Кроме того отделять проект Путин от правительства и олигархов тоже не разумно, не говоря уж о том что это не правдоподобно и об этом свидетельствуют тысячи примеров последних двух с половиной десятков лет . Концепция- (Добрый царь / Злые бояре/) уже практически потеряла своё действие над умами . Нужно что то новое , а по мне так лучше очень старое и забытое но от того не менее эффективное по причине чего и замалчиваемое …скажем копное право ! ?
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Сомневаюсь,что найдутся закрыватели данного проекта,потому что уничтожат всех до 7-го колена,тем более что вы говорите,что менять Путиных дело нетрудное. Были одни уши и нос стали другие.Сомнений в том,что Путин с ними за одно у меня никогда не было.Путин не настоящий,копное право это всё желтая пресса не без сторонников конечно,но по большей части из разряда фэнтези и мало реализуемо.
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Не соглашусь с тобой про копное право , именно сейчас созданы все технические условия для реализации КП на принципиально новом уровне ….поясню , наверное слышал про блок чейн, облачные технологии ..? ну хотяб про крипловалюту точно слышал ! Так вот , в рамках блок чейна сейчас можно создать виртуальную выборную систему без малейшей возможности (подкручивать голоса) и кроме того обеспечить к ней доступ в том числе через мобильные устройства . А вместо того наша цивилизация как и множесто раз перед этим использует новое открытие в первую очередь как оружие , в данном случае финансовое и далеко не в наших интересах если брать во внимание их конечные цели с мировым правительством ,м- банком,м- валютой и м-армией …
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Грудинин проект имперцев и церкви,он не опасен либералам,ибо концептуально они вместе.Вы молодой человек и вам дальше определять куда идти России,социализм или либеральный капитализм,изживший себя,т.к. не дает развития ,хотят превратить в монархизм или фашизм.Путин говорит речь и давит на наш патриотизм и получает ответ,ибо сильное чувство это у опущенного в 1991 народа,но умом вы должны понимать ,он не рисует образ России будующего-да сильная,крепкая,как где?-на западе-садик-домик,машина?или справедливое общество с равными возможностями ,а не ими поданым куском.Он никогда ,никогда не произнесет этих слов,он противник Сталина ,как бывший КГБ,он питерский либерал в прежнем его лучшем значении.И Кириенко неслучайно возглавил его Администрацию,хотя и на второй роли ,как всегда ,серый кардинал спрятан,и неслучайно Примаков,представитель глобального еврейства был его кумиром и такие почести ему были отданы на похоронах ,помните-отца нации прямо хоронили ,а не еврея.Да, мы теперь с оружием,возможно остановили третью мировую войну,но телевидение,культура уже на 100% в их руках,а значит ничего не изменилось в корне.Я не представляю за кого голосовать,все омерзительны и хламье.
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есть исторические тенденции. Есть то, что движет этим миром. Есть логика, пусть непонятная большинству, происходящего. Я пришел к другу экстрасенсу и спросил, что будет? Он ответил. Будет Путин. За последний срок он создаст приемника. После его ухода начнут происходить множество событий. Будут ядерные взрывы, тактические на ближнем востоке -амеры постараются. Глушить будут Турцию и русских. Потом начнется развал сегодняшнего мира, Европы, Америки. Экономика в России поднимется, и жить станет неплохо, но уже без Путина, так что все пока идет в правильном направлении. А за последний срок правления ВВП мало что будет происходить, хоть жизнь понемногу будет улучшаться, к тому же он заложит основы для дальнейшего подъема. Вот если судить о происходящем с точки зрения моего друга-экстрасенса, то все слова, сказанные сегодня, ничего не значат. Много шума на пустом месте.
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Если победит Грудинин ни какой гражданской войны не будет. Все силовые структуры его поддержат. Все они вышли из народа, у всех родственники воевали в великую отечественную. Еще очень сильно все свежо в памяти. Народной памяти. У них то же есть дети, внуки и им жить и учиться в этой стране, а не за бугром, как у “этих”. Олигархический беспредел достал всех. И ни какие мультики про сверх оружие в стране, где экономика это, когда из страны вывозят природные ресурсы, а остальное все ввозится уже не прокатывают. Что такое гажданская война? – раскол общества пополам. Олигархов что, половина? 0,1%. Разбегутся, как тараканы……
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За кого не голосуй,всё равно получишь”Путин с подавляющим перевесом победил в первом туре”.Это система,Путин ничем другим так сильно не был занят,как постройкой и укреплением этой системы
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Посмотрите как покупается рейтинг Путену люди продаются за 500 рублей, под руководством бесов они продают свою душу, сатана ликует, кривляется и правит свой бал. Что будет творится на выборах если сейчас происходит такой беспредел просто трудно представить…
https://youtu.be/kPdgMdCmW8s
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Любое правительство и человека можно” раскусить”. Так и российскую власть:чтобы поднимать страну нужно много металла- чермет и лом цветных металлов вывозится за границу. Даже этот один факт подтверждает,что у власти нет в планах подъёма экономики. Вы думаете что либеральная модель это эталон производственной деятельности,глубочайшее заблуждение,для тех кто сидит на гарантированно финансовом обеспечении. Многие не понимают и не знают при каком феномене поднялся запад. Коротко: создание условий при которых возникают посылы к максимальной производительности труда (умышленно происходит замалчивание,а если этого нет в литературе,то особенно высшее образование не способно это усвоить,для этого и выстроена система высшего образования). Когда акции переходят в одни руки,общество переходит в феодальную модель-работа из под кнута. Даже наша ” элита” не понимает,что либеральная модель,прошла мимо России под руководством “учителей запада”. А наш гарант это допустил. Даже одно это является экономическим преступлением перед страной. А почему более эффективную экономическую модель с чувством собственности для рабочих,по техническим показателям превосходящую либеральную модель Путин не внедрил в стране. Пожалел олигархов? Государственно- коллективная собственность модель отработана на практике 30 лет назад. Вот вам и оценка водителя ” конской повозки”. Да и всех кандидатов в президенты- ни один из них не тянет.
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И еще про этого Путина. Раньше я ездил нормально по городу на машине, сейчас как только выедешь, сразу попадаешь в пробку. Это кошмар какой-то! Напокупали тут всякие западаных драндулетов. А на помойки сейчас такие вещи выбрасывают, что лучше, чем продают в магазинах, я уж не говорю, что забыли вообще про голод. Хлеб тоннами выбрасывают. Раньше такого не было. Совсем народ стал плохо жить.
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Путь выхода – формирование народовластия.
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Я думал раньше, что Дугин умница. Давно его не читал. Оказывается, дурак или тролль.
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Здесь Дугин абсолютно прав! Нужно создавать новую реальность, отдельную от власти и государства. Так сказать – параллельную реальность. А для этого нужно ПРОСВЕЩЕНИЕ. Нужны люди, познающие законы Мироздания, ибо эти законы позволяют построить мир по законам Бога, а не по Гос Думе и Правительству.
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Браво коллега, вы ухватили самую суть послания, главное – это любовь, любовь в сердце, как у Бога, любовь к ближнему своему, любовь к природе, нашей стране. Хватит поклонятся “золотому тельцу”, пора понять, что по одиночке нас не будет и только мы вместе сможем выжить в этой тьме и на конец выполнить своё предназначение, разогнать эту тьму, вернуть людям всего мира зрение и вреу в себя и ближних.