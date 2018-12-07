Чёрные дыры Пентагона. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ На результаты первой масштабной аудиторской проверки Министерства обороны США может быть поставлен гриф «секретно»

По показателю бюджетных ассигнований и бюджетных расходов среди всех ведомств исполнительной власти США абсолютным лидером является министерство обороны. В истекшем 2018 финансовом году ассигнования на деятельность МО США составили без малого 700 млрд. долл. (17,5% всех бюджетных ассигнований).

Каждый год вокруг бюджета Пентагона разворачиваются баталии, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа акценты в этой борьбе сместились. Нового президента стали интересовать не только цифры военных расходов согласно официальному федеральному бюджету, но и действительный объём этих расходов, а также их эффективность.

Хотя у Вашингтона есть печатный станок Федеральной резервной системы США, производящий доллары, дальнейшее наращивание оборотов этого станка столкнулось с определёнными ограничениями. Стремительно растёт государственный долг США. При Трампе его величина пересекла планку в 20 трлн. долл. Через несколько месяцев может быть преодолена планка в 22 трлн. долл.

Если при Бараке Обаме в Вашингтоне никто особенно не обращал внимания на быстро растущую долговую пирамиду американского государства, то сейчас власти должны уже о ней думать. По той простой причине, что ФРС США стала поднимать ключевую ставку, что приводит к повышению расходов на обслуживание долга (так называемых процентных расходов). Если Федеральный резерв и далее будет ужесточать свою денежно-кредитную политику, не за горами момент, когда процентные расходы станут главной статьей американского бюджета, превзойдя военные.

Военный бюджет связан и с внутренними проблемами. При Трампе стала всплывать на поверхность такая тема, как глубинное государство. Это альянс хозяев денег (главных акционеров ФРС США) и части глубоко законспирированного государственного аппарата США. На глубинное государство работают американские спецслужбы, часть правоохранительных ведомств. Используется глубинным государством и Пентагон – для проведения военных операций в разных точках земного шара. А секретность в деятельности Пентагона становится питательной почвой для бесконтрольности. Пентагон очень свободно распоряжается бюджетными деньгами. Во-первых, бюджетные деньги разворовываются военными. Во-вторых, за счет казённых денег финансируются такие операции, которые могут вредить национальным интересам США. В-третьих, есть подозрения, что военный бюджет превратился в главный «кошелёк» глубинного государства.

Приведу некоторые поразительные факты, показывающие, насколько Пентагон и его финансовая деятельность непрозрачны.

Ещё 15 марта 2007 года Роберт Хиггс (Robert Higgs) из Независимого института (The Independent Institute) опубликовал статью «Оборонный бюджет в триллион долларов уже есть». Хиггс обнаружил, что военные расходы США на самом деле уже составляют почти триллион долларов (934,9 миллиарда долларов) в год.

1 марта 2011 года Кристофер Хеллман (Christopher Hellman) опубликовал исследование «Реальный бюджет национальной безопасности США: цифра, которую от нас скрывают». По его оценкам, в то время правительство США ежегодно тратило на «оборону» более 1,2 триллиона долларов!

А вот ещё примеры из статьи «На Америку приходится половина мировых военных расходов», опубликованной в мае сего года. Её автор Эрик Зюсс (Eric Zuesse) утверждает, что в середине текущего десятилетия ежегодные военные расходы США были равны 1,5 трлн. долл., т. е. более чем в два раза превышали официальные цифры бюджета Пентагона. В относительном выражении получается около 40% всех расходов федерального бюджета США, или около 8% ВВП США.

Гигантские суммы военных расходов проходят по гражданским ведомствам. В первую очередь это министерство энергетики, по линии которого финансируется разработка ядерного оружия, и НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). Другими ведомствами, осуществляющими крупные расходы военного назначения, являются Государственный департамент США, Министерство внутренней безопасности, Министерство по делам ветеранов США, Министерство финансов США.

Попытки навести минимальный порядок в сфере военных расходов и военных заказов предпринимались в Америке не раз. В 1999 году комиссия Сената США по вооружениям пыталась получить от Пентагона письменные объяснения того, куда расходуется военный бюджет. Пентагон отделался тогда отписками, но даже это выявило хищения на сумму в 12 млрд. долл. Последующие оценки, хотя тоже неполные, увеличили указанную сумму хищений примерно на порядок. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд (руководил Пентагоном в 1975-77 и 2001-2006 гг.) на одной из пресс-конференций заявил: «Четверть доходов Пентагона мы не можем контролировать и не можем доподлинно выяснить, куда эти средства были направлены».

Постепенно стала складываться суммарная оценка. В документах Конгресса США в 2016 году появилась астрономическая сумма потерь за предыдущие два десятилетия – 2,4 трлн. долларов. Это и потери в результате многократного завышения цен на продукцию, работы и услуги, закупаемые Пентагоном. Настоящей чёрной дырой, через которую ежегодно исчезают бесследно десятки миллиардов долларов, являются НИОКР военного назначения. 9 из 10 проектов НИОКР кончаются ничем, потраченные деньги списываются в «плановые убытки».

Громадной чёрной дырой Пентагона остаются расходы, не имеющие документального подтверждения. Большой статьей потерь являются хищения и пропажи имущества (иногда даже оружия). Вот лишь один пример. По состоянию на 2013 год база Пятого флота США в Бахрейне не смогла отчитаться о растрате почти девяти миллиардов долларов. Портал Janes опубликовал разгромный материал, отправив свои заметки в ведущие газеты США, но «дело Пятого флота» замяли, а недовольство общественности приглушили информацией о «развитии мирового терроризма».

И упомянутая сумма потерь в 2,4 трлн. долл. – не предел. В 2013 году были обнародованы цифры, которые в интервью агентству Рейтер назвала Линда Вудфорд, сотрудница финансовой и бухгалтерской службы Пентагона (DFAS). Дама призналась, что последние 15 лет своей карьеры она занималась тем, что ежемесячно «подставляла» ложные цифры для сведения баланса. Получилось, что на момент, когда было сделано это заявление, не было отчётности по 8,5 трлн долларов, которые Конгресс ассигновал министерству обороны с 1996 года.

Скандальные новости о нецелевом использовании военными бюджетных денег, об отсутствии документов по расходам, о завышенных ценах на закупаемые Пентагоном товары, работы и услуги появляются в СМИ чуть ли не каждый месяц. Вот одна из таких скандальных новостей, появившихся в феврале 2018 года. Проведенный британской компанией Ernst & Young аудит Управления по тыловому обеспечению (Defense Logistics Agency) зафиксировал «существенные искажения» в финансовой отчётности по законченным строительным работам – как минимум на 465 млн. долл. Плюс к этому было обнаружено отсутствие документов на 384 млн. долл. по осуществляемым строительным проектам. Итого около 850 млн. долл.

В 1990 году в США был принят закон, обязывающий проведение систематических аудиторских проверок всех без исключения государственных структур. До сих пор Пентагон оставался исключением, там аудиторских проверок не проводилось, но новый президент США поставил вопрос ребром: для Пентагона не должно быть исключений. И вот с конца 2017 года масштабная проверка военного ведомства была запущена, в ней участвуют 1200 аудиторов.

К началу ноября подвели предварительные итоги этой проверки. Эксперты назвали итоги «провалом». Заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан выразился более осторожно: мол, он не удивлён результатом, так как «не ждал, что аудит пройдёт гладко». Сумму выявленных потерь пока не называют. Некоторые эксперты говорят, что речь может идти о потерях, измеряемых десятками миллиардов долларов. Другие говорят о цифрах на порядок выше. Не исключено, что на результаты первой масштабной аудиторской проверки Министерства обороны США будет твёрдой рукой поставлен гриф «секретно».

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