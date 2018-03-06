Причина рака – грибы, которык нас едят

Врач-лаборант клиники УВД города Белгорода Лидия Васильевна Козьмина. Людей едят грибы. Такой жуткий вывод сделала врач-лаборант с университетским образованием, которая четверть века рассматривала под микроскопом возбудителей всевозможных заболеваний у своих многочисленных пациентов.

Увы, такова горькая правда: нас едят грибы. Это началось в 1980 году. На обследование в лабораторию направили молодого человека со странным заболеванием. Время от времени у него без видимых причин повышалась температура до 38 градусов. Казалось бы, ничего страшного. Но этот легко больной серьезно сказал лаборантам: «Девочки, я чувствую, что скоро умру». Они ему не поверили, потому что лечащий врач подозревал у него всего лишь малярию. Ее возбудителя целый месяц пытались найти в крови больного. Но так и не нашли.

А пациент неожиданно для медиков очень быстро «отяжелел». Тогда они с ужасом обнаружили у него септический эндокардит — инфекционное поражение мышцы сердца, которое в начале проглядели. Спасти парня так и не удалось. Козьмина не выбросила кровь умершего. Рассматривая ее еще раз под микроскопом, она неожиданно обнаружила в нем мельчайшие организмы с крошечным ядром. Два месяца пыталась идентифицировать их, расспрашивая клинических лаборантов и рассматривая атласы по бактериологии, но безуспешно. И, наконец, нашла нечто похожее в книге молдавского автора Шройта.

Там были фотографии и описания странных микроорганизмов — микоплазм, которые не имеют плотной клеточной оболочки. Их покрывает лишь тонкая мембрана, поэтому они легко меняют свою форму. Например, из шарообразной, микоплазма может вытянуться как червячок — и протиснуться в узкую пору человеческой клетки. На это не способны даже вирусы, хотя по размерам они меньше, чем шарообразные микоплазмы. Впрочем, последние могут и, не проникая в клетку, получать из нее питательные вещества.

Чаще всего эти кусочки протоплазмы просто приклеиваются к клеткам и сосут из них соки через поры. Но, как это часто бывает в науке, первая находка дала больше вопросов, чем ответов. В книге Шройта исследовательница нашла второго претендента на роль возбудителя септического эндокардита. И внешностью, и повадками очень похожей на микоплазму была так называемая эль­форма бактерий. Она появляется, когда больного начинают лечить пенициллином, который препятствует образованию оболочки у бактерий.

Раньше врачи думали, что без нее паразиты гибнут. А потом выяснилось, что они могут жить без оболочки и даже вызывать болезни, но протекающие весьма необычно, как говорят врачи, атипически. Такие недуги очень трудно диагностировать. Наконец нашелся третий претендент на роль убийцы, самый маленький — хламидия. Одни ученые называли ее спорой грибка, другие — вирусом, но все сходились во мнении, что этот карлик микромира свободно проникает в клетки и паразитирует внутри них.

Так вот, и хламидии, и микоплазмы возбуждают болезни с одинаковыми клиническими проявлениями. По симптомам невозможно определить, кто вызвал недуг — мембранный или клеточный паразит. Увы, первые попытки распознать тайного убийцу породили три версии, каждая из которых могла оказаться ложной. Но эти поиски не пропали даром. Если теперь Козьмина находила в чьей­-нибудь крови подобную «мелочь», на которую не требовали обращать внимания инструкции и методички, она, тем не менее, поднимала тревогу, чтобы врачи не проглядели болезнь, как это случилось с несчастным парнем.

ОПЯТЬ ТРИХОМОНАДА!

В 1981 году в лабораторию прислали беременную женщину с диагнозом «лихорадка» непонятного происхождения. И дали указание: «Ищите возбудителя малярии». Тогда лаборанты «посеяли» кровь больной в питательной среде. В одном «посеве» действительно выросли уже знакомые Козьминой, а в другом — о, ужас! — появились малюсенькие … трихомонадки. Те самые жгутиконосцы, которые, по мнению официальной медицины, вызывают только венерические заболевания, а по мнению «подпольной» — и множество других «недугов цивилизации». Я забила тревогу и поставила на ноги всех белгородских специалистов, — рассказывает Козьмина. — Но они не смогли объяснить результаты анализов. Тогда я срочно выехала в Москву в Институт микробиологии имени Гамалеи.

Там подтвердили, что в крови больной есть микоплазмы. Но комментировать наличие трихомонад отказались! И не посоветовали, как лечить больную. «Зато мы научим вас правильно сеять микоплазму», — сказали мне смущенные светила микробиологии. Но я и этому была рада. Думала, что полученные навыки помогут мне определять возбудителей чуть ли не всех болезней неизвестной этиологии. Но когда в Белгороде начала «сеять» микоплазмы, рядом с этими мембранными паразитами вырастало много другой мелочи, которую я не могла распознать.

Действительно, эти микроорганизмы отличались большим разнообразием форм: круглые, овальные, похожие на сабли, с одним ядром и с несколькими, отдельные и связанные в цепочки. Было отчего растеряться врачу-лаборанту. Тогда она решила учиться по книгам классиков микробиологии. В книге одного ученого вычитала, что трихомонады размножаются спорами. Как это понять, ведь споры бывают у гриба, а трихомонада считается животным? Если мнение ученого верно, то эти жгутиконосцы должны образовывать в человеке грибницу – мицелий. И действительно, в анализах некоторых больных под микроскопом было видно нечто похожее на грибницу.

Сначала я удивилась, что это за нити? — вспоминает Лидия Васильевна. — Может, вата? Или пациент из одежды натряс эту пыль? Но потом с удивлением обнаружила, что нити состоят … из одноклеточных паразитов. Правда, не из трихомонад, а из микоплазм. Так может, это один и тот же микроорганизм, но на разных стадиях своего развития? Тогда не удивительно, что трихомонады образуют споры, а микоплазмы — мицелий. Просто в нашем организме растет грибница.

Официальная наука признавала существование безжгутиковых трихомонад — но только в урогенитальной полости. А Лидия Васильевна нередко находила этих паразитов в крови, молочной железе и других органах. Как же в них попали из половых органов эти гиганты микромира, которые достигают 30 микрон и не могут проползти сквозь трещины. Может они и в правду высыпают мельчайшие споры, которые легко проникают в кровь и разносятся по всему организму?

Раньше у меня не хватало смелости, — признается исследовательница, — заявить урологам, что трихомонада способна путешествовать по организму. А теперь я имею серьезные основания для такого утверждения и не боюсь говорить о них специалистам. Но не только об этом. Урологи утверждают, что в безжгутиковой форме находятся убитые трихомонады. Мол, под действием лекарств паразиты отбросили «копыта». А, по мнению Козьминой, трихомонады эти здоровехоньки. Ведь она находила их в анализах пациентов через несколько месяцев после курса лечения. Мертвые трихомонады давно рассосались бы, а эти были совершенно целы. Если их действительно убили, то потом они, наверное, воскресли.

Но вряд ли паразиты способны на такие чудеса. Скорее всего с ним приключилось нечто подобное тому, что происходит с бактериями при лекарственном лечении: внешние органы рассасываются, а внутренние — остаются.

Пелена спадает с глаз.

Козьмина продолжала свои исследования, находя все больше несоответствий с общепринятыми теориями. Очень часто в крови больных людей обнаруживала одновременно двух возбудителей: хламидий и уреаплазму. Среди больных было много пожилых женщин. Причем эти паразиты появились у них только недавно, когда они никак не могли заразиться половым путем. Откуда же взялись возбудители венерических заболеваний?

Тут надо сделать небольшое отступление. Лаборанты клиники УВД работают с постоянным контингентом людей. Размышляя над вопросом, откуда взялись хламидии и уреаплазмы у невинных бабушек, они вспомнили, что много лет назад у этих пациенток находили в анализах трихомонад. Проверили по документам — и точно. Кстати, нечто подобное бывало и у мужчин: когда-то их лечили от трихомонадного уретрита, а теперь в их анализах были видны мелкие создания, напоминающие трихомонад, но без жгутиков.

Считалось, что пожилые люди давно избавились от возбудителей венерических заболеваний: паразитов якобы убили лекарства. А из анализов получалось, что паразиты остались живы, но изменили свою форму и повадки, затаились в организме, чтобы не вызывать на себя химические атаки медиков. И когда те уже забыли о трихомонадах, они неожиданно вышли из подполья, снова возбуждая венерические заболевания — к великому стыду остепенившихся стариков. Как же объяснить эти метаморфозы?

Ключом к тайне послужила любопытная история, которая произошла в Республике Чад. В один год все родившиеся там дети оказались больны энцефалопатией, а со всех пальм почему-то опали незрелые кокосы. Этот факт заинтересовал ученых, и они установили, что болезни людей и растений вызваны одним и тем же паразитом — спироплазмой, которая является родственницей микоплазмы и уреаплазмы. Новоявленный возбудитель прекрасно себя чувствовал и в кокосовых орехах, и в мозге детей, и в плаценте матерей. Это было прямо-таки универсальный паразит, который свободно проникал в любые органы людей и растений, находя их одинаково пригодными для жизни. Кто же обладает такими удивительными способностями?

Я долго думала над этим вопросом, — продолжает Лидия Васильевна, — и год назад совершенно неожиданно получила ответ. Нашла его не в научных трудах корифеев микробиологии, а в Детской энциклопедии под редакцией Майрусяна, первые тома которой недавно появились в продаже. Так вот, во втором томе («Биология») есть статья редактора о грибах-слизевиках. И к ней даны красочные рисунки: внешний вид слизевиков и их внутреннее строение, которое видно под микроскопом. Взглянув на эти картинки, я была поражена до глубины души: именно такие микроорганизмы много лет находила в анализах, но не могла их идентифицировать. А тут — все было объяснено предельно просто и ясно.

Я очень благодарна Майсуряну за это открытие. Казалось бы, какое отношение имеет гриб-слизевик к мельчайшим микроорганизмам, которые четверть века разглядывала в микроскоп Лидия Васильевна? Самое прямое. Как пишет Майсурян,слизевик проходит несколько стадий развития: из спор вырастают «амебки» и жгутиковые! Они резвятся в слизистой массе гриба, сливаясь в более крупные клетки — с несколькими ядрами. А потом образуют плодовое дерево слизевика — классический гриб на ножке, который, засыхая, выбрасывает споры. И все повторяется.

Сначала Козьмина не верила своим глазам. Перелопатила кучу научной литературы о слизевиках — и нашла в ней множество подтверждений своей догадке. По внешности и по свойствам выпускающие щупальца «амебки» были поразительно похожи на уреаплазм, «зооспоры» с двумя жгутиками — на трихомонад, а отбросившие жгутики и лишившиеся оболочки — на микоплазм, и так далее. Плодовые тела слизевиков удивительно напоминали … полипы в носоглотке и желудочно-кишечном тракте, папилломы на коже, плоскоклеточный рак и другие опухоли.

Получалось, что в нашем организме живет гриб-слизевик — тот самый, который можно увидеть на гнилых колодах и пнях. Раньше ученые не могли его распознавать из-за узкой специализации: одни изучали хламидий, другие — микоплазм, третьи — трихомонад. Никому из них в голову не приходило, что это три стадии развития одного гриба, который изучали четвертые. Грибов-слизевиков известно огромное множество. Самый большой из них — фулиго — имеет до полуметра в диаметре. А самые маленькие можно разглядеть только в микроскоп. Какой же именно слизевик сожительствует с нами?

Их может быть много, — объясняет Козьмина, — но пока я точно опознала лишь одного. Эго самый распространенный слизевик — «волчье вымя» (по-научному — ликогала). Он обычно ползает по пням между корой и древесиной, очень любит сумрак и сырость, поэтому вылезает наружу только во влажную погоду. Ботаники даже научились выманивать это существо из-под коры. На пенек спускают конец фильтровальной бумаги, смоченной водой, и все накрывают темным колпаком. А через несколько часов поднимают колпак — и видят на пне сметанообразное плоское существо с водяными шариками, которое выползло напиться.

В незапамятные времена ликогала приспособилась к жизни в человеческом организме. И с тех пор с удовольствием переселяется с пня в этот сырой, темный и теплый «дом» на двух ногах. Следы пребывания ликогалы — ее споры и трихомонады в различных стадиях — я находила в гайморовой полости, молочной железе, шейке матки, простате, мочевом пузыре и других органах.

Ликогала очень ловко уклоняется от иммунных сил человеческого организма. Если организм ослаблен, то не успевает распознать и обезвредить быстро изменяющиеся клетки, из которых состоит ликогала. В результате она успевает выбросить споры, которые разносятся кровью, прорастают в удобных местах и образуют плодовые тела …

Лидия Васильевна вовсе не утверждает, что нашла универсального возбудителя всех болезней «неизвестного происхождения». Пока она уверена лишь в том, что гриб-слизевик ликогала вызывает папилломы, кисты, полипы и плоскоклеточный рак. По ее мнению, опухоль образуют не переродившиеся клетки человека, а элементы созревшего плодового тела слизевика. Они уже прошли стадии уреаплазмы, амебоида, трихомонады, плазмодия, хламидии и теперь формируют раковую опухоль.

Медики не могут объяснить, почему новообразования иногда распадаются. Но если допустить, что новообразование — это плодовые тела слизевика, то, по мнению Козьминой, все становится ясно. Ведь в природе эти тела неизбежно отмирают каждый год — подобный ритм сохраняется и в организме человека. Плодовые тела отмирают, чтобы выбросить споры и снова возродиться, образовав плазмодии в других органах. Происходит всем известное метастазирование опухоли.

Впрочем, она очень редко появляется в единственном числе. Обычно образуются, как говорят онкологи, первично множественные опухоли — сразу в нескольких местах. Лидия Васильевна объясняет эту загадку естественным свойством слизевиков: та же ликогала образует несколько шариков. Теперь у врачей и ученых появилась надежда, что наконец опознан главный биологический враг рода людского — универсальный возбудитель болезней неизвестной этиологии. Раньше узкие специалисты рассматривали его по частям, кто «рожки», кто «ножки», кто «хвост». Но только синтез этих знаний позволил распознать суперпаразита и найти его ахиллесову пяту. Первой попыталась это сделать Козьмина. Но она с удивлением узнала, что уязвимое место слизевика давно нащупали народные целители. Они научились лечить многие болезни, которые, по их мнению, вызывает слизь (читайте — «слизевик»).

Паразиты любят обжор и лентяев.

Вот что сказала мне Лидия Васильевна во время очередной учебы в Москве на курсах усовершенствования врачей: Если мы будем мало двигаться, много есть, пить, спать, предаваться другим излишествам, то превратим свой организм в помойку с гниющими продуктами, в которой будут бурно размножаться болезнетворные микробы. И они начнут пожирать наши органы, то есть наше тело будет разлагаться на неорганические вещества. Мы в прямом смысле слова уподобимся трухлявым пням, на которых растут грибы-слизевики. Ведь именно грибы играют главную роль в нашем разложении… Только не подумайте, что я это открыла. О грибах-убийцах знали еще средневековые врачи.

Действительно, в книге Геннадия Малахова «Целительные силы» есть любопытный рассказ о том, как представляли себе развитие болезней древние армянские лекари. Вскрывая трупы убитых и умерших, они находили в желудочно-кишечном тракте много слизи и плесени. Но не у всех покойников, а лишь у тех, кто при жизни предавался лени, обжорству и прочим излишествам, получая в наказание многочисленные болезни.

Лекари считали, что если человек много ест и мало двигается, то не вся пища усваивается организмом. Часть ее загнивает, покрываясь слизью и плесенью. То есть в желудке начинает расти грибница. Плесень выбрасывает споры — микроскопические семена грибов, которые питательными веществами попадают в кровь и разносятся по всему организму. В ослабленных органах споры начинают прорастать, образуя плодовые тела грибов. Так начинается рак.

Врачи древности считали, что сначала грибы выбрасывают «белый раю» — бляшки и тромбы в сосудах, имеющие белый цвет. Вторая стадия — «серый раю»: грибы образуют опухоли суставов и другие новообразования сероватого цвета. Наконец, «черный раю» соответствует современному значению этого слова. Только черный он не потому, что злокачественные опухоли и метастазы имеют такую окраску. Скорее это — цвет ауры пораженных органов.

Конечно же, все мы не помрем от рака, и хотя в нашем организме находится огромное количество спор, они, по мнению Козьминой, не приносят вреда, пока мы поддерживаем здоровье на высоком уровне. Но споры прорастают и превращаются в грибы, если мы ослабим иммунитет. Впрочем, и тогда не стоит отчаиваться: народные целители давно нашли управу на эти грибы.

КЫШ, ПОГАНКА!

Не мое дело — лечить рак и предшествующие ему заболевания, — говорит Козьмина. Моя задача — ранняя диагностика. И я уверенно делаю ее в одном конкретном случае — когда пациенту грозит плоскоклеточный рак. Это очень распространенный недуг: например, 80 процентов злокачественных заболеваний легких вызывает плоскоклеточный рак, то есть слизевик «ликогала эпидернум». Мне хорошо известны все этапы его развития. Но я надеюсь, что учёные помогут мне создать методики и для выявления возбудителей других болезней. Лидия Васильевна хочет найти среди многочисленных слизевиков возбудителей конкретных видов рака и других недугов цивилизации. Но почему она уверенна, что всех их тоже вызывают грибы, а не какие-нибудь другие паразиты? Может быть, потому, что подобных взглядов придерживаются почти все врачи и народные целители, которые умеют лечить рак.

Так, Владимир Адамович Иванов из Минска в своей книге «Мудрость траволечения» (Санкт-Петербург) описывает метод очищения лимонным соком и оливковым маслом. Если применять его грамотно, то из печени без боли выходят холестериновые пробки и билирубиновые камни. Но самая большая удача, по мнению целителя, если выйдет слизь. В этом случае он гарантирует пациенту, что ближайшее время ему не грозит рак печени. Подобно армянским врачам средневековья, Иванов считает, что слизь вызывает рак и лучшая профилактика грозного недуга — выведение слизи из организма.

А его известный единомышленник Геннадий Петрович Малахов называет слизь причиной всех расстройств, которые возникают в организме выше диафрагмы. Но лечить их он предлагает с помощью уринотерапии. И, как ни странно, получает прекрасные результаты. Правда, объясняет их слишком заумно — в духе восточных учений. Дескать, слизь «холодит», а урина «подогревает», энергия Ян побеждает энергию Инь и так далее.

По мнению Козьминой все гораздо проще. Возбудитель многих болезней «неизвестного происхождения» — уреаплазма — питается мочевиной. Этого паразита можно выманить его «любимым деликатесом». Например, если мы будем пить свою мочу, то уреаплазма вылезает в желудочно-кишечный тракт и через него покидает наш организм. Но иногда можно выманивать паразита и через кожу — делая на больное место примочки или компрессы из урины. Ну а если противно лечиться мочой, можно угостить слизевика другим напитком, который и вам, наверное, придется по вкусу.

Уокер, Брэгг и другие знаменитые целители советуют утром, натощак есть тертую морковь и свеклу или пить приготовленный из них свежий сок. Это, по их мнению, лучшая профилактика очень многих недугов.

КАК ВЫМАНИВАТЬ НЕДУГИ.

Не только Козьмина считает грибы возбудителями болезней века. Знаменитый целитель из Киева Борис Васильевич Болотов пришел к похожему выводу: он считает рак — паразитизмом растительных клеток на животных. Но растения имеют щелочную среду, а животные — кислую. Поэтому, чтобы избавиться от паразитов, нам надо все время подкислять свой организм, делая их существование в нем невыносимым.

Болотов советует как можно больше пить квас, есть соленые и квашеные овощи, горечи и так далее. С ним солидарен не менее знаменитый врач из Новосибирска Константин Павлович Бутейко. По его мнению, газированная вода и пиво прекрасно подкисляют кровь. Но лучше всего это делать с помощью неглубокого дыхания, тогда в организме накапливается много углекислого газа ­гораздо больше, чем его могут дать напитки. А углекислоты, по мнению Бутейко, как огня боятся любые паразиты. Потому и рассасывается в организме любая слизь.

Более суровый метод оздоровления разработал целитель из Симферополя В.В. Тищенко. Он предлагает своим пациентам пить ядовитый настой болиголова. Не для того, чтобы отравиться, а чтобы выгнать из себя слизевика. Но не через желудочно-кишечный тракт, а прямо через кожу. Для этого надо делать из морковного или свекольного сока примочки на пораженный орган.

Я сама наблюдала, насколько эффективными могут быть подобные методы, — рассказывает Козьмина. — У одной нашей пациентки появилось опухолевое уплотнение в молочной железе. А в ее пунктате я обнаружила микоплазмы и амебоиды. Значит, слизевик уже начал формировать плодовое тело — женщине грозил рак. Но наш опытный хирург-онколог Николай Христофорович Сиренко вместо операции предложил пациентке принимать внутрь обычное противовоспалительное лекарство, а на грудь сделать… компресс из свекольной кашицы. И, «огорченныи» лекарством, слизевик вылез к приманке прямо через кожу: уплотнение размягчилось,- на груди прорвался нарыв. К удивлению других докторов, эта тяжело больная стала поправляться.

Однажды к Сиренко попал мужчина, которого дважды оперировали другие хирурги, но ничем не могли ему помочь, рак дал обширные метастазы. Сиренко не считал больного безнадёжным; ­давал «странные» советы, в которых достижения современной медицины сочетались с народным опытом. Каждый год «безнадежный» проходил ВТЭК, а через 10 лет получил бессрочную инвалидность. Все врачи диву давались — кроме Сиренко и Козьминой. По их мнению, пациент оставался жив, потому что грибница в его теле как бы законсервировалась — на ней не образовывались плодовые тела, которые могли бы разрушить органы и вызвать смерть. Козьмина считает, что при правильном уходе могли бы долго жить и другие пациенты, у которых рак уже дал обширные метастазы. Главное — не позволить слизевику плодоносить. Но лучше, конечно, не доводить до «черного рака», а бороться с ним на «белой» и «серой» стадиях, как это делали армянские врачи средневековья.

Например, прекрасно лечит ревматоидный артрит директор дома отдыха «Красево» Борисовского района Белгородской области Василий Михайлович Лысяк. Он предлагает курс из … 17 бочек с отварами целебных трав. Больные по долгу отмокают, сидя по шею в теплой воде, а в конце курса с удивлением убеждаются, что на суставах рассосались опухоли, от которых они не могли избавиться много лет.

По мнению Козьминой, из этих людей вылезали слизевики: грибам показалось гораздо приятнее в теплом травяном отваре, нежели в больных организмах, где их каждый день травят антибиотиками и прочей гадостью. Если же донимают болезни желудочно-кишечного тракта, то бочку воды придется принять… внутрь. Разумеется, не простой, а минеральной. И конечно, не за один присест. Лидия Васильевна объясняет успех водолечения тем, что оно является естественным методом выведения слизевика из нашего организма. Недаром в конце курса из больного выходит большое количество слизи. После этого обострения сразу наступает облегчение, а через месяц-другой значительно улучшается состояние пациента. Ведь он избавился от главного возбудителя «болезней цивилизаций». Но, пусть не огорчаются те, кому негде добывать вдоволь «Нарзана», не говоря уже о семнадцати бочках травяных отваров. Есть не менее эффективные народные средства.

Например, фитотерапевт из Белгородской области Анатолий Петрович Семенко изгоняет слизевика из гайморовой пазухи за один сеанс. Он дает пациенту выпить ядовитый отвар сладко-горького паслена. В нос предлагает закапывать сок, выжатый из луковицы цикламена, а после этого промыть его настоем буквицы. От яда слизевику становится дурно, он ищет спасения — и находит его в сладком настое. В результате вылезают с корнями полипы и даже кисты. В это время человек начинает так сильно чихать, что плодовые тела вылетают из носа как пробки. И не нужно ни какой операции!

Однако, надо помнить, что все целители рекомендуют использовать только свежие соки из сырых овощей и фруктов хорошего качества. Ни в коем случае не брать испорченных плодов. Иначе, как показала практика, вместо пользы можно получить вред. И не мудрено. Еще в прошлом веке ученые открыли несколько видов слизевиков, которые возбуждают различные заболевания у растений. Одни вызывают опухали на корнях капусты (кила капусты), другие — рак картофеля, томатов и прочих пасленовых (парша). Не исключено, что подобные паразиты из растений переходят в людей. Вызвал же один и тот же возбудитель массовые болезни кокосов и людей в африканской Республике Чад.

НЕ ДОВОДИТЕ НЕДОТРОГУ.

Гриб может годами жить в организме человека в виде слизистой массы, которая не причиняет особого вреда, — говорит в заключении Лидия Васильевна. Но в благоприятных условиях он способен сформировать плодовое тело за 3-4 суток. Тогда бороться с ним будет чрезвычайно трудно. Поэтому задача лечащих врачей — вовремя вывести слизь из организма. По мнению Козьминой, слизевик очень нежное и робкое существо, которое всего боится. Его можно легко вспугнуть с насиженного места. С другой стороны, он очень доверчив — его легко приманить сладким соком. Поэтому не убивать слизевиков надо, а ласково выманивать наружу. Если мы начнем воевать со слизевиком, то неизбежно потерпим поражение. Ведь он гораздо лучше человека приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды. При сильном холоде, отсутствии пищи, перепадах давления, больших дозах радиации и подобных передрягах плазмодий превращается в склероций — толстую твердую массу, в которой клетки пребывают, как в летаргическом сне. В таком состоянии они могут находиться десятилетиями — без пищи и воды. Например, известен случай: склероций фулиго пролежал в гербарии 20 лет, а потом неожиданно ожил. Вот почему Козьмина считает, что лечить тетрациклином болезни, вызываемые хламидиями не целесообразно. Эти паразиты погибают, а другие части слизевика остаются. Но он «с перепугу» превращается в склероций. Подобный эффект вызывают и многие другие лекарства.

Очень трудно оживить склероций в организме человека, поэтому не стоит доводить бедного слизевика до такой крайности. Лучше ублажать его, потихоньку выживая из организма. Например, поднести грибу (и себе) чарку горького вина, попариться с ним в баньке, а потом расстаться, пожелав на прощание легкого пара. Не примите эти слова за шутку. Ведь русские люди исстари все хвори выгоняли в бане.

Говорят, великий полководец Александр Васильевич Суворов советовал солдатам продать последние сапоги, чтобы выпить в бане чарку водки. Конечно, я не призываю делать это часто и без всякого повода, когда ты и так здоров. Но если не в шутку занемог, то в тебе наверняка завелся слизевик. И пора выгонять его по методу Суворова или любым другим подходящим народным способом.

Козьмина Лидия Васильевна Продолжает работать лаборантом клиники УВД г. Белгорода, милая женщина.

Рецепт по выманиванию гриба-ликогала из носоглотки:

1) 2 капли настойки паслена сладко-горького на 50-100 грамм воды выпить натощак;

2) через 2 часа закапать в одну ноздрю 2 капли настойки цикломена;

3) через 15 мин закапать во вторую ноздрю 2 капли цикломена;

4) через 30 мин промывать носоглотку отваром буковицы

С ее слов много людей (взрослых и детей) вылечилось от слизевика.