Всемирный потоп – реальные источники мифов.

А знаете ли вы, что, по мнению ученых, у библейского потопа есть реальные корни мифа? Сама мифологема известна у многих народов: шумеров и вьетнамцев, литовцев и индийцев, казахов и китайцев, древних греков и башкир, да и у многих других.

Следуя теории «Черноморского потопа», все эти представления связаны с страшнейшей катастрофой, которая произошла шесть тысяч лет до нашей эры. В древности Черное море было пресноводным, но затем туда хлынула соленая морская вода. Уровень воды поднялся на 140 метров, а территория, которую затопили морские воды равняла 155 тысячам квадратных километров. Как же это произошло?

А связано это с появлением Босфорского пролива, который соединил Черное и Мраморное моря. Сначала на его месте образовался гигантский водопад, через который в сутки проходило 40 кубических километров воды. Это в двести раз больше, чем проходит через Ниагарский водопад. По мнению ученых, водопад такой мощности переливал воду в течение трехсот дней минимум.

Скорее всего подъем уровня мирового океана был вызван таянием ледников, которые вбирали в себя воду до этого. Прибрежные территории «Черного озера» - не единственные земли, которые теперь укрыты водой.

Побережье «Черного озера» было густо заселено людьми, которые уже достигли уровня неолита: занимались земледелием и животноводством.

Берингия

Много раз между Евразией и Северной Америкой обнажалось морское дно, соединяя два континента. Его возникновение приводило к обмену фауной между материками. Например, через Берингию в Евразию попали древние предки лошадей и тапиры, а в Америку пришли бизоны и мамонты. Через Берингию пришли в Северную Америку и первые люди. Последний раз Берингия существовала около 10,5 тысяч лет назад.

Доггерленд

Когда-то Британия и Ирландия были частью Европы, а не островами. Но постепенное таяние ледника отрезало эти земли от континента. Считается, что окончательно они отделились около 6500 тысяч лет до нашей эры. Примерно тогда же, когда и Черное море соединилось с мировым океаном.

В те времена Ла-Манш был не проливом, а рекой, а Темза, Рейн и Сена — его притоками.

Впрочем есть и альтернативная гипотеза, которая предполагает не постепенное отделение островов от материка, а почти мгновенную катастрофу, когда цунами просто смыло мезолитических обитателей Доггерленда. По этой гипотезе, цунами было вызвано крупным оползнем в районе современной Норвегии. Вполне может быть, что оползень стал еще и причиной похолодания, которое случилось 6200 лет до нашей эры, когда освободились холодные ледниковые воды.

8000 год до нашей эры: буря загнала группу охотников-собирателей в глубь суши, а по возвращении они обнаружили, что их стоянка затоплена. Со временем земли, куда можно было вернуться, вовсе не осталось.

К слову, в Европе таяние ледников превратило в моря из озер не только Черное, но и Балтийское море. Его «озерная» версия получила название Анцилового озера.

Сундаленд и Сахул

Существование Сахула и Сунды — благоприятная почва для всяческих эзотериков, озабоченных поисками Лемурии и Му.

Сахул — «допотопная» Австралия, Тасмания и Новая Гвинея, которые были соединены в один континент.

Сундаленд или просто Сунда — земли, которые состояли из прибрежного шельфа, островов Борнео, Ява, Суматры и Юго-Восточной Азии.