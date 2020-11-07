Для того, чтобы отнести ту или иную область знаний к науке, она непременно должна соответствовать определённым критериям. Одним из таких критериев является принцип повторяемости результата опыта независимыми друг от друга исследователями. Как мы понимаем, к истории этот критерий совершенно не применим, однако учёные закрывают на этот факт глаза, и упорно продолжают называть этот специфический литературный жанр "наукой".

Однако в отличии от истории «Древнего Шумера» или «Древней Иудеи», множество событий из истории Великой Тартарии описаны довольно точно различными путешественниками в различное время. И это - прямое доказательство того, что такие события на самом деле происходили именно на рассматриваемой территории. А, вот, подтверждений достоверности событий, описанных в Библии, просто не существует. Как не существует ни единого материального подтверждения существования в прошлом государства Иудея.

Тот факт, что само слово «IVDEA» присутствует на средневековых картах на месте Палестины, ещё ничего не доказывает. На средневековых картах Бельгия, например, находится на территории современной Якутии. Там же указан и Тибет. Встречаются карты с Грецией на территории восточной Сибири. Албания раньше находилась между горами Кавказа и Каспийским морем, а Белоруссией называли современную Вологодскую область. Место, где кроме Белого моря существует ещё и Белоозеро. Ну и, собственно, главные предметы нашего изучения Тартария и Могуллия (Tartar и Mogоl), провинции князей Гога и Магога, бывшие когда-то на территории современных Якутии и Магаданской области, не имеют прямого отношения к современным Татарстану, Монголии и мифическому «Царству великих Моголов».

Зато практически нет сомнений в том, что в основу множества мифов различных народов, легла именно история Тартарии, а греческий ад Тартар - это не что иное, как отголосок природного катаклизма, уничтожившего Тартарию. Воспоминания о нём сохранились и в русском языке. Кто из нас не употреблял выражения «Да провались оно всё в тар-тара-ры»?

Ортодоксальная наука продолжает проповедовать, что колыбелью всей цивилизации является Африка, не утруждаясь объяснить, каким образом черные превратились в белых. Однако современная ДНК-генеалогия позволяет сделать однозначный вывод о существовании как минимум трёх очагов зарождения всех индоевропейцев. И эти знания полностью подтверждают летописи, повествующие о Тартарии. Одним из очагов является Алтай - прародина всех «тюркоязычных» народов, второй - это Центральная русская равнина и европейский север России, а третий - это Кавказ - общая родина для всех южноевропейских народов, малоазиатских и североафриканских.

Поэтому не удивительно, что многие топонимы «кочевали» из этих мест вместе с расселяющимися по всему континенту народами. Поэтому-то в Индии столько названий рек и озёр, которые являются дубликатами гидронимов русского севера. Именно так на берегу Мёртвого моря в Израиле оказалось поселение Магадан. Ведь и в самой Библии сказано, что это была земля Ханаан, а ханаанцами евреи называли русских. Поэтому топонима Магадан запросто мог быть привнесённым переселенцами с крайнего Северо-востока. И поэтому-то столько топонимов с корнем «tart» до сих пор сохранилось на карте Европы.

А если всё так и было на самом деле, то вместе с топонимами переселенцы несли и свои сказки, мифы и предания. Никого же не удивляет тот факт, что мифология славян, греков, прибалтов, немцев и скандинавов практически дублирует друг друга за исключением незначительных отличий. Даже имена некоторых богов одинаковые. Значит, и «древняя» история у нас, у представителей белой расы, одна единственная на всех.

Когда пишется новая история для какого-нибудь народа, её авторы зачастую не могут придумать чего-то такого, чего не существовало до них в этом мире. Это проблема всех творцов. Воспроизвести существующее могут многие, а вот создать то, чего не было, могут только гении. А писатели вроде Лэйярда, Шампольона, Роулинсона и евангелистов явно гениями не были, поэтому они просто заимствовали известные из прошлого события, адаптировали их в соответствии с требованиями заказчика, что-то добавляли от себя, что-то убирали, видоизменяли, и выпускали в свет.

Понимая этот принцип, для каждого становится ясным, почему именно история древнего Рима в деталях повторяет историю древней Руси, только сдвинута на временной шкале в далёкое прошлое, и вплоть до времени правления Екатерины Великой. Этот феномен историк Андрей Степаненко назвал «Екатерининским сдвигом». И имея тот факт, что после Екатерины повторов уже не наблюдается, можно с уверенностью выдвинуть гипотезу о том, что именно Екатерина выступала заказчицей новой версии мировой истории. А исполнителем этой работы был ни кто иной, как Иван Яковлевич Русский, который известен нам под псевдонимом Жан Жак Руссо.

Ну, а теперь, если всё вышесказанное понятно, можно смело утверждать, что Новый завет, Тора и Коран писались в соответствии с теми же самыми принципами. Это три различных версии некоего альманаха, в котором когда то были собраны различные поучительные и просто удивительные истории. И те, кто последовал одной из этих трёх концепций, навечно превратился во врага апологетов других двух течений. При этом каждая из ветвей этой религии беспрестанно продолжает делиться на более мелкие ответвления. Но вне всяких сомнений, корень у них у всех один. И поскольку прошлое у нас у всех происходило в одном общем регионе, то логично будет предположить, что истории из древнего «альманаха» происходили там, откуда разошлись по всему континенту племена и народы. А мы уже выяснили, что этими местами были Кавказ, Русь, и Алтай.

Вот почему на старых картах так много названий, которые ставят нас в тупик. Вот, к примеру, что мне удалось обнаружить на одной из карт Тартарии:

Фрагмент карты Андрэа Бианки 1436г.

Это ещё одно свидетельство тому, что Александр Македонский на самом деле был в Якутии и на Колыме. На изображении мы видим его на границе провинции Гога и Магога, там, где сегодня существуют знаменитые кигиляхи, в районе Среднеколымска. Стена, образованная скалами-останцами, которую по легенде построили воины Александра Македонского, для защиты остального мира от злобных Гога и Магога. Но что совершенно ставит в тупик современного человека, так это надпись, которая является пояснением к изображению: «И сторожил их там Александр Великий - Даждьбог. Крепость с башнями на утёсе имеет шестиугольную форму». И ведь Бианка прав! Сравните изображения Даждьбога и Македонского:

Александр Василевс (Александр Царь)

А вот этот же сюжет со «страной зла», окружённой стеной, чтобы зло не вырвалось наружу, повторяется в различных вариантах на множестве карт:

Но тут внимательный читатель замечает весьма странную надпись. Речи о Гоге и Магоге уже нет, а вместо них имеется земля «IVDEI CLAUSI». В переводе с латыни это означает «иудеи, находящиеся взаперти». В рассмотренных ранее свидетельствах нет ни одного упоминания о существовании иудеев в Великой Тартарии. Множество религий и сект наблюдал и описал легат Гильом де Рубрук, но об иудеях у него не сказано ни единого слова. Только в «Книге о разнообразии мира» М. Поло имеется упоминание о том, что в ставке Каплай-Хана Камбалу он встречал магометан, христиан несторианцев, и иудеев, к которым тартары-язычники относились с великим терпением.

О чём это может говорить? Либо о том, что в средние века в Сибири уже существовали люди, исповедующие иудаизм, либо, мы сегодня просто не знаем истинного значения этого слова, как в примере с Кассарией, которую современные историки приняли за Хазарский каганат. Тем не менее, легенда о злобных существах, запертых за высокой каменной стеной, существует во множестве вариантов у многих народов. Именно её отголоски и оказались на старинных картах.

Есть и другие обозначения этой же местности:

Фрагмент карты Абрахама Ортелия. 1581 год.

На соответствующем месте имеется надпись «Danorum». Это Дания, т.е. страна Дана. А Дан был, как известно одним из основателей 12 колен израиливых. Совершено в другом ключе воспринимается теперь этот абзац из энциклопедии:

«От Дана в Египте произошло колено, которое во времена исхода из Египта насчитывало 62700 человек (Чис. 1:39). По гипотезе И.Ядина, племя Дана было греческого происхождения — данайцами, которые позднее присоединилось к израильскому союзу племен. Данитяне отличались хитростью и коварством, но из них выходили замечательные художники. Художник Аголиав сын Ахисамахов был назначен Богом в помощники Веселеилу для строительства Скинии — походного Храма израильтян на пути из Египта в Землю обетованную. По завоевании Ханаана Данову колену был дан сравнительно небольшой, но плодородный удел на берегу Средиземного моря в районе Яффы (Нав. 19:46). Из Данова племени происходил богатырь Самсон, сражавшийся с филистимлянами (Суд. 13:2). Стеснённые в своих владениях филистимлянами, данитяне вынуждены были искать себе нового места для поселения. Значительная их часть двинулась на север, где они захватили город и назвали его Дан, ставший впоследствии крайним северным пунктом земли Израильской. Северная колония Данова колена завязала тесные торгово-промышленные отношения со своими соседями, финикийцами. Царь Соломон назначил (965 до н. э.) знаменитого художника Хирама, происходившего по матери из Данова колена, строителем Иерусалимского Храма».

Т.е. данитяне, это не евреи, а греки, и в «израиливы сыновья» их записали задним числом составители Ветхого завета.

Какой же можно сделать из этой информации вывод? Полагаю, что недавнее открытие кисиляхов в Якутии, это убедительное доказательство того, что легенда возникла не на пустом месте. Ведь о существовании этой стены на Колыме даже в России не было известно ещё несколько десятилетий назад, а предположить, что её видели средневековые составители географических карт из Европы, весьма затруднительно. Очень похоже на то, что сама жизнь доказывает нам реальность этой легенды.

Может быть, на самом деле кто-то из Тартарских ханов устал терпеть рядом с собой людей иудейской веры, которых во все времена во всех странах изгоняли из своих селений, и на протяжении всей истории, им устраивали погромы? Устал, да и велел выслать далеко на север, и запретил им выходить на земли, находящиеся снаружи каменной стены? Зная о том, что в Российской империи до самой революции 1917г. для иудеев существовал ценз осёдлости, рискну предположить, что автором подобного ограничения была вовсе не Екатерина II, она лишь воспользовалась опытом прошлых веков.

И если моя догадка верна, то у нас появляются ответы на некоторые вопросы к евангелистам, на которые до сих пор ответов не существовало. Становится понятным происхождение легенды о бегстве евреев из рабства. Если они на самом деле однажды поверили в то, что некий Моисей сможет вывести их из-за каменной стены, то многое проясняется. Появляется ответ на вопрос, где можно было скитаться целых сорок лет. От Колымы до Константинополя (который многие исследователи считают реальным прообразом библейского Иерусалима), они на самом деле могли идти так долго. И самое главное:

В Богатовском районе Самарской области существует деревня Максимовка, жители которой показывают приезжим место у реки, где останавливался Моисей со своими людьми, во время сорокалетнего пути через пустыню. Никто из них понятия не имеет, каким образом Моисей мог оказаться на Волге, тем не менее, предание передаётся из уст в уста на протяжении веков, и ставить под сомнение правдивость этого предания, никто из местных даже не пытается.

Однако теперь появляется вполне разумное объяснение этому факту. И совсем не обязательно Моисей и его люди были евреями, и являются предками нынешних евреев. Всего-то достаточно было изменить географию события, и всё. Теперь уже никого не убедишь в обратном, ведь не одно поколение уже принимает за чистую монету всё, что написано в библии.

Но посмотрим на другие карты, и обнаруживаем некий Имаус. Христинам это слово должно показаться знакомым.

Фрагмент карты Даниэля Келлера 1590г.

В Новом завете фигурирует Эммаус:

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними».

(Евангелие от Луки. Гл. 24, стих 13)

Посёлок Эммаус существует и в Тверской области, на Ленинградском шоссе. Имаус и Эммаус, конечно же не одно и тоже, однако если обратить внимание на расстояние, указанное Лукой между Иерусалимом и Эммаусом (60 стадий), то получается, что это около одиннадцати километров, и тогда есть резон предположить, что Иерусалимом назван Кара-Курум. Правда, не обязательно считать, что это какой то один город, имеющий собственное название. Скорее всего, «иерусалим» это аналог русского понятия «столица», и пытаться найти библейский город Иерусалим на Земле, это всё равно, что пытаться отыскать на карте город с названием «Столица». А в том, что тот город, который официально носит сегодня название Иерусалим, на самом деле таковым не является, не сомневаются уже и большинство граждан Израиля.

Теперь, немного о средневековой картографии. Работая со множеством средневековых географических карт и портоланов, я заметил странность, которая не может не бросаться в глаза. Это очень достоверная прорисовка очертаний Европы, Северной Африки и Ближнего востока, и полное отсутствие реалистичных изображений Чукотки, Камчатки, Японских островов и Юго-восточной Азии.

С позиций официальной науки тут и вопросов не должно возникнуть, потому как всё логично, если цивилизация распространялась с юга на север, и с запада на восток. Но мы то уже понимаем, что существующая версия не верна.

Я размышлял следующим образом: - Если всё так, и в Европе был уровень развития знаний на порядок выше, чем в Сибири, и на Дальнем Востоке, то для обывателя, имеющего в Аттестате зрелости оценку «пять» по истории, кажется совершенно логично, что то место, где жили цивилизованные европейцы вычерчено на средневековых картах с такой точностью, словно картографы имели данные аэрофотосъёмки, а те места, где жили дикие скифы, гиляки, тунгусы, якуты и тартары с юкагирами, нанесены на карту в соответствии с их недоразвитыми представлениями о географии.

Но мне такие рассуждения логичными не кажутся, и вот почему. Если бы... Европейцы обладающие высокими технологиями вычерчивали свои карты хорошо, а отсталые якуты и тартары плохо, тогда сомнений не возникало бы... Но вот беда, тартарских карт в библиотеках так никто и не обнаружил, а это значит, что все известные старинные карты, чертили одни и те же картографы, обладающие необходимыми навыками, для создания более- менее достоверных карт. Вопрос: - Почему они свою Европу чертили правильно, а чужие края, в которых достоверность карт является просто жизненной необходимостью, чертили абы как? Тем более, что кроме морских берегов, на картах тщательно прорисованы реки, горы и долины!

Мелочь, конечно, но эта мелочь ставит под большой и жирный знак вопроса правомерность утверждения о том, что неправильная география Дальнего Востока и Чукотки, это результат плохой изученности пустынных, малонаселённых и труднопроходимых территорий.

Второй вопрос заключается в самом утверждении о «труднопроходимости» этих мест. Напомню, что автомобили с тракторами появились совсем недавно. Вчера по историческим меркам. Следовательно, раньше, до появления технических устройств, предназначенных для перевозки пассажиров, использовался принципиально иной способ путешествовать. Какой? Известно какой. Реки!

Да, именно реки использовались нашими предками вместо автобанов и скоростных железнодорожных линий. И тут начинают открываться глаза на действительное положение вещей... Ведь при полном отсутствии дорог, как в Европе, так и в Асии, доступность освоения территорий полностью уравнивается! Следовательно, никаких препятствий для освоения Сибири и дальнего Востока по причине их «труднодоступности», и быть не могло в принципе! Напротив! Густая сеть полноводных рек делает Асию идеальным местом для освоения, по причине своей транспортной доступности. А нам говорят, что там всегда была сплошь безлюдная тайга, да и сейчас мало, что изменилось.

Да, нельзя не учитывать климатический фактор. Очень суровые зимы и «вечная» мерзлота это серьёзная помеха для освоения территории. Однако последние данные, которые игнорирует официальная наука, но которые, тем не менее, невозможно сбросить со счетов, буквально кричат о том, что совсем недавно не существовало никакого пояса вечной мерзлоты. Насколько недавно, вопрос спорный, однако большинству уже совершенно очевидно, что речь не о миллионах, и не о тысячах лет. Буквально о сотнях. Мамонты существовали вплоть до девятнадцатого века, причём известно, что лакомились они сладкими фруктами, наподобие персиков, а значит, климат был на севере совершенно иным, субтропическим. Это же так очевидно, что при гигантской массе тела, мамонты ни за что не выжили бы в суровом климате.

Итак, скорее всего на старых картах география Асии вполне реальная, и отличается от современной не в силу низкой квалификации картографов, а в силу колоссальных изменений в самой географии. Это раз.

Климат этих территорий кардинально отличался от нынешних. Это два.

Изменение климата произошли несколько сотен лет назад. Это можно рассчитать по скорости отступления на север пояса вечной мерзлоты. По расчётам учёных к 2050 году на территории России останется всего 15-18% от нынешней площади, занятой вечной мерзлотой. Глобальное потепление? Нет! Потепление, как катастрофа, это величайшая афера прошлого века, мистификация. Уже большинству официальных учёных стало ясно, что это не надвигающаяся катастрофа, напротив, это возврат Земли к своему нормальному состоянию после случившийся катастрофы, вызвавшей оледенение. Это три.

После того, как Библиотека Ватикана приоткрыла доступ к некоторым своим хранилищам, появились в открытом доступе такие уникальные артефакты, как Карта монаха Фра Мауро, из которой явствует, что Европа некогда была задворками цивилизации, с двумя крупными городами – Прагой и Лютецией (Парижем). А самые густонаселённые места, это как раз Таймыр, Якутия, Колыма, Чукотка, и Север Африки. Т.е. можно смело утверждать, что современные «знания» о великом переселении народов пора записывать в ложные, ошибочные теории, наряду с эволюцией человека от обезьяны. Это четыре.

Можно ли хоть чем-то подкрепить эти выводы? Думаю, можно. Достаточно рассмотреть в динамике карты Асии от самой старой, к более близким к нам, по шкале времени.

Вот к примеру, такая:

Карта Тартарии 1600г.

Как мы можем убедиться, никакой Камчатки, и никакого Охотского моря нет. Но вот, что происходит с этим регионом на картах уже 1640-му году:

От Чукотки откололся целый архипелаг, которого нет ныне, зато появилась Камчатка, отделённая от материка, обращаю внимание, ЗАЛИВОМ. Именно заливом, который появился, явно в результате прорыва Тихоокеанских вод вглубь материка. Какая то часть суши опускалась, какая то напротив поднималась. Причём, затухающие остатки этого процесса, не закончились и по сей день. Горы на Колыме продолжают "гулять" по высоте до двух метров в год.

Но посмотрим теперь ещё более позднюю карту:

И вот, к началу восемнадцатого века, мы уже видим современные очертания восточной части Асии, и уже не залив, а вполне себе море. Ещё не Охотское, но Камчатское, и уже море. Так что... Картографы набрались опыта, или всё-таки катастрофические события отразились на очертании этой части материка?

И вот теперь-то становится понятно от чего у нас такая богатая история географических открытий, сделанных Витусом Берингом, Семёном Дежневым, Атаманом Марковым, и многими другими. Не открывать новые земли они ходили, на рекогносцировку, изменившейся после катастрофы местности. А если уж быть совсем точным, то это были разведотряды, которые искали, чем можно поживиться в местах, на территориях стёртой с лица Земли, Тартарии. А заодно, попутно, чертили карты новой, посткатастрофной местности. Ну, надо же наследнице Великой Тартарии Российской империи знать собственные границы? А «открытие» Берингом пролива между Чукоткой и Аляской имени себя чистая фикция. Как видно из карт, о существовании этого пролива было известно задолго до появления на свет не только самого Беринга, но и его дедушек и бабушек.

А вот Марко Поло, задолго до «Эпохи географических открытий», буднично, без всякого пафоса о восточной части Тартарии писал следующее:

«Сендук (Тендук) - область на восток; много там городов и замков; Принадлежит она Великому Хаму (Чингис- Хану), потому, что потомки Отца Ивана его подданные. Главный город называется Тендук. Царём здесь поп Иван из рода Отца Ивана, по прозвищу Жор, или Георгий; Страной правит от имени Великого Хама, но не всей, а только её частью. Великие Хамы всегда выдавали дочерей своих за царей из рода Отца Ивана. Водятся тут камни, из которых ляпис лазурь (лазурит совр.) добывают. Много их тут, и они отличные.

Есть тут прекрасное сукно из верблюжьей шерсти. Народ занимается скотоводством и земледелием; кое-кто торгует и занимается ремёслами. Властвуют христиане, но и идолопоклонников много, есть и магометане. Есть здесь народ, называется Аргон. Происходит от двух родов, Аргон Тендук, и от тех тендуков, что Магомету молятся. Они из себя красивее других жителей, и поумнее будут. Больше торговлею занимаются. Здесь, главным образом пребывал Отец Иван, когда властвовал над тартарами, и владел этими областями и соседними царствами; потомки его жили тут же. И тот Жор (Георгий), и он из рода Отца Ивана, шестой император после Отца Ивана. Место это зовётся страною Гога и Магога, с провинциями Ун и Могул; в каждой провинции свой народ. В Ун - Гог, а в Могуле - тартары...».

Фигурка слона из лазурита

Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Непонятно зачем городить огород, и выдумывать всяческие конспирологические теории о мировом заговоре. Никто ничего не скрывает, всё написано, просто читай и делай выводы. К описаниям Марко Поло мы ещё вернёмся, сейчас же рассмотрим ещё несколько примечательных моментов.

Фрагмент карты Тартарии 1659г.

Полуострова Камчатка ещё нет, а местность с таким названием имеется: - «Kaymachitae». А ещё есть Камчатское море, Амурское море, рядом с дельтой Амура, Тартарское море, есть и Ленское море! А нам говорили, что река Лена называется так от какого-то якутского слова. Но смотрите, там есть и провинция Ленского! А Ленский, извините, никак не Якутская фамилия. Кстати, к юго-востоку от Байкала обозначено ещё и озеро Ленского. Кто такой этот Ленский, именем которого всё называли как в честь Гагарина в наше время? Мы об этом вряд ли сможем узнать, но вот в том, что А.С.Пушкин совершенно точно знал, кем именно был этот загадочный Ленский. Мало того, в Поэме «Евгений Онегин» он оставил для нас подсказки…

Онежское озеро на самом западе России, Озеро Ленского - на самом востоке. На дуэли, Онегин убил Ленского. Аналогии нужно проводить? Есть необходимость пояснять, что с вероятностью в 90% Пушкин зашифровал в этом эпизоде победу Романовской России над Великой Тартарией? И конечно дело не в могуществе Романовых, а в природной, либо рукотворной катастрофе, которая стёрла с лица земли Великую Тартарию, а память о ней стёрли уже сами Романовы. Но, пойдём дальше.

Вот ещё ряд топонимов, явно русского происхождения:

- город Восток,

- Пьянской регион (провинция)

- Тауй (посёлок Тауйск и сейчас существует в Магаданской области),

- Белое (albus) озеро,

- современные Иркутск, Братск, и озеро Байкал,

Кроме того, тут читаются вполне знакомые нам остяки, тунгусы, якуты, гиляки, и юкагиры. Есть и Обь, и Енисей, и Лена.

Но вот ещё одна загадочная карта Тартарии из частной коллекции, которая была продана на интернет-аукционе. Карта сама по себе мало чем отличается от сотен подобных, однако надписи, сделанные на ней, ломают все имеющиеся представления не только у ортодоксальных историков, но и у тех, кого трудно чем-либо удивить.

Карта Тартарии 1581г. Абрама Ортелия.

Лот, предлагающий к продаже карту, содержал подробное описание всех надписей. Привожу их в таком виде, в каком они были помещены на сайте аукциона:

Описание карты сверху вниз, слева направо.

Первое слово Nepthalitu: Нефталиты называются Нефталии по одному из десяти племён с еврейскими именами и по Данитам, которые, будучи наказанными, называются Даны тёмного Севера, и они по требованию Рахили Балбах помещены сюда в область Удоров или Ехудоров; в 476 году они в битве разбили Пероза. Их ещё называют неправильно Евфалиты. (Неффалимы - одно из пропавших колен Израильских, Даны - другое колено, а также германское племя, существующее до сих пор. Балбах, скорее всего - Валла, мать Неффалима и Дана, служанка Рахили. Пероз - Персидский царь, действительно воевавший в это время с кочевниками.)

Справка:

Нефилимы, Нифилимы, Nephilim - или Наблюдатели - "сыны Божие" описаны в книге Еноха, ранее отвергавшейся церковью, за смелые утверждения. Они являются падшими ангелами. Нифилимы были физическими существами, способными на сексуальное сношение с людьми, а точнее с человеческими девушками. Они обучали людей запретным искусствам и взяв в жены жен человеческих, рождали новое поколение людей.

Вытянутый череп. Омский район. Усть-Тара

В Торе и нескольких неканонических еврейских и ранних христианских письмах, нефилим - nephilim означает "которые заставляют других пасть" - люди, появившиеся от падших "сыновей Бога" (benei elohim) и "дочерей человеческих". Слово нефилим свободно переведено в некоторых переводах Библии, как гиганты или титаны, а где то оставлен как нефилим.

Когда человек начал умножаться на земле, и дочери родились у них, сыновья Бога видели, что дочери человека были прекрасны. И они взяли их себе в качестве жен. Тогда Бог сказал, "Мой Дух не должен пребывать в человеке навсегда, поскольку он - плоть: его дни должны составить 120 лет." И Нефилимы были на земле в те дни, и родили их человеческие жены детей им. И были они могущественными мужчинами, которые жили долго, и были героями.

Происхождение нефилимов начинается с истории падших ангелов. Шемхазай, ангел высшего звания, принудил секту повстанцев ангелов спуститься на землю к людям для опеки. Это продолжалось в течение нескольких столетий, и скоро ангелы стали тосковать по человеческим женщинам. Они вновь пришли к ним и научили их волшебству, колдовству и стали их мужьями. И от этих браков родились нефилимы .

Нефилимы были гигансткого роста. Это они унаследовали от своих отцов - ангелов. Сила их была огромна как и аппетит. Они стали проедать все человеческие ресурсы, а когда те кончались, могли напасть и на людей. Нефилимы стали воевать и угнетать людей, что явилось огромными разрушениями на земле.

Традиционное еврейское представление, что первым из отцов нефилимов был Григорий - Жор (также названный Наблюдатель); однако, есть некоторое противоречие по этому вопросу. Некоторые комментаторы предположили, что нефилимы были порождением раннееврейского пантеона и религии большинство деталей которой были позже отредактированы в Торе.

Другие, направления христианства предполагают, что "сыновья Бога" - ангелы, были полностью человеческими существами. И расплодившиеся нефилимы были одной из причин Всемирного потопа во времена Ноя.

В еврейском Ветхом Завете есть много других слов, которые, как "Нефилим" - "Nephilim", иногда переводятся - "Гиганты": Это Эним - Emim ("'боящиеся"), Рефаим - Rephaim ("мертвые"), и Анаким - Anakim ("длинношеии"), что привело к еще большей путанице и созданию средневековых легенд на основе Талмудических сказаний о Ноевом ковчеге.

Однако, продолжим изучение надписей на карте:

Первые слова Oceanus Scythicus: Скифский Океан согласно Плинию наполнен сладкой водой, он также говорит, что океан содержит много островов, что подтверждает Марко Поло, но ни один из них не указывает их число и местонахождение. Первое слово Tabor: Табор или Тибур, центр области Тартарии, где однажды были потеряны Священные Книги, они, тем не менее, живут под властью одного короля, который в 1540 году добрался до Франции и короля Франциска, а потом, по приказу Карла Пятого был сожжён на костре за свою ересь, потому что он тайно стремился к обращению всех Христианских королей в Иудейскую религию, о чём он говорил с Карлом Пятым. (Табор - то ли табор в современном смысле, то ли гора Тавор из Галлилеи, как-то попавшая на Север. Авантюрист из Тартарии, это, скорее всего, Давид Реубени (ок.1490 - ок.1541). Сведения о нём можно найти в Интернете и в XIII томе Еврейской Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, СПб, 1908-1913.) Первые слова 4 Ezdra 13: 4 Ездра 13 Арзарет. Здесь десять колен отступили из области Тартарии в Скифию. С этого времени они называются Гауты или Гаутены, подтверждая величайшую славу Господа, и здесь же находится блистательное царство Катай. (Арзарет упомянут во Второй Книге Ездры, естественно, безо всякой связи с Тартарией. Гауты, готы, гёты - разные или идентичные германские племена, жившие в Скандинавии). Первое слово TVRCHESTAN. Туркестан. Область, из которой 10 союзных племён, живших на этой стороне горной области, были призваны 900 лет назад Персами, чтобы сражаться с армиями Измаила Мусульманина. Первые слова Magnus Cham. Великий Хам (что на языке Тартар значит император), верховный правитель Азии. Первое слово Argon. Аргон. Некогда это было царство христиан в Азии известное именем пресвитера Иоанна (Марко Поло называл его "Отец Иван"), созданное св. Фомой как подчиненное Римской Церкви и управлявшееся Римом через африканского пресвитера Иоанна. И прежде, чем оно было завоевано Готами, называлось Crive Romove. (Легенда о Пресвитере Иоанне или попе Иване хорошо известна. Crive Romove расшифровать пока не удалось). Картуш слева в самом низу. Эта карта содержит область Тартарии с остальными частями Восточной Азии до Утреннего Океана, подчинёнными Великому Хаму, которые, возможно, ограничены рекой Обь, озером Катай, Волгой, Каспийским морем, рекой Чезел, горами Уссон, областью Тибет, рекой Каромора и Океаном.

Пять строк в океане рядом с Японией. Остров Япония, названный Зипангри Марко Поло из Венеции, раньше он назывался Chrÿse, однажды был атакован великим Ханом, но безуспешно. Слева вверху. Здесь найдёшь благовония в изобилии.

Слева посредине. Здесь находят рубины.

Центр. Тангут. Здесь, как говорят, тысячи лет назад было изобретено искусство печатания.

Центр. Гора Алтай, где похоронены все императоры Тартарии. Кажется, она была описана Хайтоном Армянским под именем Бельгийской. (Хайтон - Хетум I (1213 - 1270) царь Малой Армении. Бельгийская - Белая?),

Центр слева. Тартария, обнимающая Азиатскую Сарматию и Внешнюю Скифию древних,

Центр вверху. Скифский мыс Данов или Данитов, племени, которое исчезло потому, что было изгнано, или пропало.

Центр вверху. Остров соколов, согласно Павлу Венецианскому.

Центр. Камбалу, столица Катая, 28 миль в окружности.

Центр внизу. Из этих гор вверх вылетают камни, которые используются как топливо вместо дров.

Центр справа. Квинсай значит сообщество небес.

Предвижу, что немногим оказалось по душе, прочитанное в этой главе. Оно и понятно, самое мягкое определение для описания ощущения, которое я сам испытал, выяснив эти подробности, это недоумение. Однако необходимо не забывать и о достижениях современной ДНК-генеалогии, которые расставляют все точки над «i».

Среди населяющих нашу страну народов, абсолютно отсутствуют маркеры семитских гаплогрупп J1 и J2. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что евреи просто заимствовали мифологию народов Сибири, при создании собственного «священного писания». При чём, демонизация Гога и Магога и их народов очень недвусмысленно об этом говорит. Если бы они говорили о своих предках, то тон был бы совершенно иным. Ну, а нам не привыкать к тому, что народы России, иноземцы во все времена пытаются изобразить чудовищами. Хорошо, что не все. Тот же Марко Поло писал о Тартарии вполне дружелюбно и благожелательно. Вот и посмотрим, какой же предстала перед ним Великая Тартария.

Источник: https://www.tart-aria.info/tartarskie-istochniki-vethogo-zaveta/