Позднеледниковое обводнение в Понто-Каспийском бассейне как прототип «Всемирного Потопа».

Введение.

Поводом для этой работы явились публикации об открытии Всемирного «Потопа» в Черном море, в первую очередь книги и статьи Билла Райана, Уолтера Питтмана (1997), Петко Димитрова (2003) и д-ра Балларда.

Данный материал авторами рассматривается в новом направлении развития географических знаний — «Геомифология», предложенное академиками Леоновым и Хаином (2008 г.).

Данный материал стоит рассматривать как научно-популярный, призванный дать «земное» объяснение одному из величайших мифов на планете.

Цель этой работы — поиск и детальное исследование событий, близких по масштабам и времени к Библейскому Потопу и сходным с ним событиям, отраженным в памяти человечества. Если Потоп действительно имел место, то кроме мифов и сказаний должны были сохраниться его следы: донные отложения бассейнов, палеонтологические остатки, формы рельефа, следы береговых линий и др.

В результате наших исследований удалось обнаружить следы грандиозного затопления в Понто-Каспийском регионе и его водосборном бассейне в эпоху дегляциации последнего (валдайского) оледенения в интервале 16-10 тыс. лет назад. Это обводнение проявилось в различных ландшафтах: приморских равнинах, речных долинах, междуречьях и даже на склонах.

Материалы исследований получены в результате выполнения проектов по грантам РФФИ № 08-06-00061, 05-05-64929, 02-05-64428

Рассмотрим геологические, палеонтологические, геоморфологическиесвидетельства этого «Потопа», а также его хронологию и гидрологию.

Геология «Потопа».

Геологическими свидетельствами «Потопа» могут считаться донные и прибрежные отложения потопных бассейнов, а также палеонтологические остатки в них. Их детальный анализ, включая литологические, минералогические, геохимические показатели, а также изотопный состав осадков и ископаемых остатков позволяет реконструировать условия осадконакопления, состав потопных вод и последовательность потопных событий.

В эпицентре «Потопа» — Каспийской котловине — донные отложения представлены осадками хвалынского (точнее ранне-хвалынского для максимума «Потопа») бассейна. Они отличаются от выше- и нижележащих осадков по многим признакам. Наиболее характерными являются т.н. "шоколадные глины", названные за своеобразный красновато-коричневый цвет. Местами они переслаиваются зеленовато-серыми и темно-серыми глинами, образуя тонкую (1-2 см) ленточную слоистость. Шоколадные глины также переслаиваются и фациально переходят в алевриты, супеси, редко пески с высоким содержанием глинистого вещества и раковинами морских моллюсков каспийского типа. Мощность шоколадных глин и связанных с ними хвалынских осадков обычно не превышает нескольких метров (3-5 м), иногда достигает 20-25 м и более. Основной ареал этих отложений — Прикаспийская низменность от современного берега Каспия до подножий окружающих возвышенностей (Ергени, Общий Сырт, Приволжская, Ставропольская), а также в эстуариях Волги и Урала. Площадь хвалынских отложений, обнажающихся прямо на дневную поверхность, достигает здесь 0,5 млн. км2., а общая площадь развития хвалынских осадков - до 1 млн. км2.

Характерный красновато-коричневый цвет шоколадных глин связан не со свободными окислами железа, а с глинистыми минералами, включающими окислы Fe. Низкое содержание или отсутствие карбонатов в глинах свидетельствует о холодном климате, т.к. при низких температурах растворимость карбонатов возрастает, и они удерживаются в растворе. С другой стороны, обилие хемогенного распыленного карбоната и отсутствие вторичных изменений терригенного пелитоморфного глинистого вещества свидетельствует о том, что седиментация шла в условиях сухого климата. Начало и пик этой трансгрессии приходится на аридные обстановки с усилением процессов испарения. Геохимия осадков и состав аутигенных минералов позволяют сделать вывод, что хвалынская трансгрессия формировалась не в условиях увлажнения, а в достаточно аридных условиях (Чистякова, 2001).

В серии морских слоев Каспийского бассейна хвалынские отложения залегают выше поздне-хазарских (последнее межледниковье) и ниже новокаспийских (голоцен) осадков. От нижнего хазара их отделяют континентальные пресноводные ательские слои, синхронные в глубоководной впадине отложениям Ательского регрессивного бассейна, уровень которого был на 110-120 м ниже современного уровня Каспия, т.е. на отметке -140 -150 м абс. (Лохин, Маев, 1986; Чепалыга, 2002).

В Манычской впадине аналогом шоколадных глин являются глинисто-алевритовые красновато-коричневого цвета - абескунские слои Г.И. Попова (1980) - залегают на поверхности депрессии и ничем не перекрыты, но содержат фауну моллюсков каспийского типа с Didacna Monodacna, Adacna, Hipanis, Dreissena, Micromelania. Они слагают аккумулятивные валы Манычского пролива и соответствуют только ранне-хвалынским отложениям Каспия и основному эпизоду потопных событий 16-14 тыс. лет.

В Черноморской впадине отложения «Потопа» залегают внутри новоэвксинских отложений (каркинитские слои). На континентальном склоне и в глубоководной впадине они представлены своеобразными светло-красновато-коричневыми и палевыми илами мощностью до 0,5-1,0 м. Своим цветом они напоминают шоколадные глины Каспийского бассейна, их возраст также близок (15 тыс. лет).

Палеонтология «Потопа».

Основным индикатором морского «Потопа» являются специфические солоноватоводные моллюски, представленные видами, близкими к современным северо-каспийским. Среди них выделяются каспийские эндемики из семейства Limnocardiidae: род Didacna Eichwald, ныне нигде не обитающий вне Каспийского моря, но широко представленный в плейстоцене Азово-Черноморского бассейна вплоть до Карангатского бассейна включительно. Дидакны представлены Didacna praetrigonoides (доминант), D. paralella, D. delenda, D. supcatillus, D. ebersini, D. pallasi, а также относительно глубоководными (>25 м) D. (Protodidacna) protracta. Из других эндемических лимнокардиид здесь характерны Monodacna caspia, M. laeviscula, Adacna vitrea, Hypnanis pklicata. Наиболее широко распространенными вне Каспия элементами ранне-хвалынской фауны являются дрейссены подрода (Pontodreissena (D. rostriformis), а в опресненных участках D. polymorpha. Из гастропод часто встречаются представители каспийских эндемичных родов Caspia и Micromelania. Раковины ранне-хвалынского комплекса отличаются мелкими размерами (в 2-3 раза меньше современных) и тонкостенной раковиной. Эти отложения обычно связываются с холодным климатом и низкой соленостью. Однако в холодных условиях обычно развиваются более крупные особи (закон Копа), а вывод о низкой солености несостоятелен, т.к. богатый видовой состав свидетельствует о солености, близкой к Северному Каспию - до 10‰ и более. Более реальное объяснение - значительная мутность воды и недостаток кислорода на дне бассейна. Причиной повышенной мутности могли быть солифлюкционные процессы, сопровождающие таяние вечной мерзлоты.

Новоэвксинские отложения содержат фауну моллюсков каспийского типа; причем доминируют здесь дрейссены Dreissena rostriformis, реже Dr. polymorpha и лимнокардииды Monodacna Caspia, M. colorata, Adacna, Hipanis и гастроподы Caspia, Micromelania.

В Черном море полностью отсутствуют дидакны рода Didacna, они прослежены по долине Маныча вплоть до низовий р. Зап. Маныч (с. Маныч-Балабинка). Это может быть показателем более низкой солености (до 5-6‰) в Новоэвквинском бассейне.

Близкая по составу фауна каспийского типа обнаружена нами (Algan et oth., 2001, 2003) в донных отложениях Босфора в скважине 14 на отметках 80-100 м с датированием 16-10 ка. В ее составе преобладают Каспийские Dreissena rostriformis.

В отложениях Ранне-Хвалынского моря встречается также микрофауна: фораминиферы, остракоды, а также диатомовые водоросли.

Геоморфология «Потопа».

Воды «Потопа» оставляли четкие следы своей динамики в морфологии рельефа: морские террасы, специфические береговые линии, выровненный плоский рельеф дна, а также эрозионно-аккумулятивные формы рельефа каналов сброса потопных вод: Маныч-Керченского пролива, Босфора и Дарданелл.

Долины сброса потопных вод. Маныч-Керченский пролив - это гигантская эрозионная ложбина стока, соединявшая Каспий с Черноморским бассейном. Общая длина пролива достигала 950-1000 км и варьировала в зависимости от уровня моря; максимальная ширина 50-55 км, минимальная - 10 км. Глубина - до 30-50 м. Уклон дна пролива составлял 0,0001, а перепад уровня воды от Каспия (+50 м абс.) до Черного моря (-80 -100 м) достигал 150 м в начале слива и 100 м в конце слива. Расход воды достигал 50 тыс. км3

Береговая линия. Ранне-Хвалынского бассейна принципиально отличалась от современной, т.к. при более высоком уровне моря она упиралась в подножья возвышенностей, окружающих Каспийскую впадину (Ергени, Общий Сырт, Приволжскую). Вместо причудливо изрезанных мелководными заливами аккумулятивных берегов на плоской поверхности Прикаспийской низменности и крупных дельт Волги и Урала появились абразионные берега с глубокими заливами - лиманами типа фиордов. Примером может быть изученный нами залив по долине р. Яшкуль, проникавший вглубь Ергеней на 50 км и заполненный толщей шоколадных глин с морской хвалынской фауной.

Морские террасы фиксируют положение уровня моря и береговой линии на каждой осцилляции в фазе спада Хвалынского моря. Ввиду необычно высокого подъема уровня Потопного бассейна его отложения перекрывают гораздо более древние террасы и образуют до 9 морских террас со следующими уровнями в тектонически стабильных районах (Дагестан): 48, +35, +22, +16, +6, -5, 0, -6, -12 м (Рычагов 2001, ....; Свиточ 2000, ....). Эти террасы фиксируют стояние уровней на фазе общего спада бассейна, причем эти осцилляции прерывались значительным снижением уровня на десятки метров. Наиболее значительны из них 2 регрессии: Эльтонская (до -50 м абс.) и Енотаевская (до -100 м абс.). Эти данные позволяют реконструировать

колебания уровня Хвалынского бассейна на фазе спада.

Хронология «Потопа».

Временные рамки «Библейского Потопа» по разным источникам варьируют от 4,5 до более 10 тысяч лет. Так, потоп в Месопотамии определяется в интервале 4500-6000 лет (Роу, 2003), однако этот Потоп не был всемирным, это скорее описание крупного наводнения. Что касается Библейского потопа, то по новейшим исследованиям, основанным на разных источниках, преобладают датировки от XII до IX тысячелетия до н. э. (Баландин, 2003), т.е. от более 13 до 12 тысяч лет назад. Значит, возраст «Потопа» уходит в конец ледникового периода, причем не в самый его финал. Длительность «Потопа» также варьирует от двух недель до нескольких месяцев. В богословской литературе есть даже точная дата Всемирного «Потопа» - 9545 лет до н. э. (Леонов и др., 2002), т.е. 11949 лет назад. Довольно близкие датировки событий «Потопа» получены на основании изучения его отложений: хвалынских отложений Каспия, новоэвксинских осадков Черного моря, а также аллювиальных осадков, заполняющих макроизлучины в речных долинах.

Особенно детально изучена хронология Хвалынской трансгрессии Каспия, для которой имеется более полусотни радиоуглеродных датировок (Рычагов, 1997; Свиточ 2002; Леонов и др., 2003). Большая часть датировок укладывается в интервале 16-10 тыс. лет.

Всего в течение хвалынского времени (5-6 тыс. лет) отмечается до 10 циклов колебаний уровня с периодичностью 500-600 лет. Они объединяются в 3 группы длительностью по 2 тысячи лет. Колебания уровня Хвалынского бассейна, а также перемещения береговой линии на сотни и тысячи километров, а также масштабные затопления и осушения морских бассейнов, могут рассматриваться как волны «Потопа», растянутого на 5-6 тысяч лет. Первая волна «Потопа» ранне-хвалынская, началась 14-15 тыс. лет назад и продолжалась около 2 тысяч лет; она осложнялась тремя осцилляциями с уровнями моря +40, +50, +35 м абс. Т.к. порог стока в Манычском проливе в это время был на отметке всего +20 м, то все эти три бассейна переливались в Черное море через Манычко-Керченский пролив. Именно эта первая волна и особенно ее восходящая фаза могут рассматриваться как собственно Всемирный Потоп в Понто-Каспии. Вторая волна «Потопа», средне-хвалынская, в пиках осцилляций уже не превышала отметок +22, +16 и +6 м и каспийские воды не переливались в Черное море, пролив, вероятно, не функционировал. Третья волна «Потопа», позднехвалынская, уже не поднималась выше отметок современного уровня океана и все ее 4 осцилляции (-5, 0, -5, -12 абс.) были ниже его, но выше голоценового уровня Каспия.

Гидрология «Потопа».

Морские бассейны.

Самые значительные по масштабам и наиболее подходящие для сравнения с древними мифическими потопами разворачивались во внутренних морских и озерно-морских бассейнах Евразии, известных как Понто-Каспий.

Хвалынское море.

Эпицентром «Потопа» и наиболее чувствительным индикатором его событий (повышение уровня моря, перемещения береговых линий и затопления прибрежных территорий) оказался Хвалынский бассейн Каспия, особенно в пике трансгрессии. Именно в нем концентрировалась основная масса вод «Потопа», трансформировались их состав и среда обитания, а избыток вод сливался в Черное море. В результате развития «Потопа» Хвалынское море разлилось на площади около миллиона кв. км, а вместе с Арало-Сарыкамышским бассейном его акватория превышала 1,1 млн. км2, что в 3 раза больше современного Каспия. Объем накопившихся водных масс (130 тыс. км3) превышал современный в 2 раза. Что касается событий собственно «Потопа», то при этом было затоплено почти миллион км2 низменных территорий до отметок +48 +50 м абс. г.о. в Прикаспийской равнине. Изменился также тип бассейна: изолированное бессточное озеро (Ательский бассейн) превратилось в результате «Потопа» в гигантское проточное озеро-море с односторонним сбросом вод в соседний бассейн. Несмотря на неоднократное промывание бассейна пресными водами, химический состав и минерализация вод изменились мало (в пределах 10-12‰), т.к. основной экологический показатель - состав фауны моллюсков и других организмов не изменился существенно. Возможно, это свидетельствует о кратковременности существования проточного бассейна. И все же вода Хвалынского моря отличалась от каспийской низкой температурой (4° С на севере и до 14° С на юге), что подтверждается изотопным составом кислорода ( 18O = 10‰).

Можно также предположить высокую мутность хвалынских вод, что отразилось на составе осадков и мелких размерах раковин моллюсков. Это связано с мощным влиянием солифлюкционных процессов и увеличением твердого стока с речных бассейнов (Леонов и др., 2002).

Новоэвксинское море. В Черноморской впадине во время «Потопа» располагалось Новоэвксинское озеро-море, уровень которого был очень низкий и вначале не превышал отметок -80 -100 м. В результате слива потопных вод из Каспия уровень очень быстро поднялся до -50 -40 м абс. Акватория увеличилась с 350 до 400 тыс. км2, поэтому площадь затопления шельфа водами «Потопа» не превышала 20-30 тыс. км2. Объем водных масс в Новоэвксинском бассейне достигал 545 тыс. км3 (несколько меньше, чем Черное море), но это были воды совсем другого происхождения.

Речные затопления были вызваны многократным возрастанием речного стока, особенно во время грандиозных весенних половодий - сверхполоводий (super foods) в речных долинах с затоплением всех пойм и низких речных террас. Эти процессы вызвали формирование крупных речных русел, значительно превышающих по размерам современных русел соответствующих рек. Они известны под названием широтных долин, макромеандров, больших излучин (Dyry 1964, Панин, Седарчук 2005). По этим палеоруслам проходил речной сток, служивший основным источником для морских затоплений - трансгрессий внутренних озерно-морских бассейнов.

Склоновые затопления охватили практически все склоны долин и других элементов рельефа и проявились особенно активно в весеннее-летний сезон во время интенсивного таяния многолетней мерзлоты, усилением солифлюкционных потоков вниз по склонам, их увлажнению, плоскостному сток воды накопление мелкоземистых осадков на перегибах склонов. Таяние вечной мерзлоты и склоновые затопления явились дополнительными источниками воды для формирования речных сверхполоводий. Эти процессы наиболее изучены при детальных исследованиях на палеолитических стоянках.

Междуречные затопления охватили огромные площади плато и междуречий со сравнительно плоским рельефом. В результате неравномерного таяния многолетней мерзлоты активизировались процессы термокарста и значительно возросла площадь термокарстовых озер - палеоаласов. Заозеривание междуречий привело к увеличению пространств акваторий и сокращению площади территорий.

Каскад Евразийских бассейнов (море Ворукаша). В результате событий Великого «Потопа» во внутренней Евразии образовалась система связанных между собой бассейнов. Они прослежены от Каспийского моря до Мраморного моря, что позволяет реконструировать Каскад Евразийских бассейнов, включающий Арало-Сарыкамышский бассейн, Узбой, Хвалынское море, Маныч-Керченский пролив, Новоэвксинское море, Босфор, древнее Мраморное море. Далее через пролив Дарданеллы воды этого Каскада сливались в Средиземное море. По масштабам акватории озерно-морская система Евразийского каскада не имеет аналогов. Из современных внутриконтинентальных бассейнов самая крупная озерная система мира - Великие Озера Северной Америки - значительно уступают потопному бассейну по всем параметрам: по площади (245 тыс. км2) - в 6 раз, по объему водных масс (227 тыс. км3) - в 30 раз, по расходу сбрасываемых под (14 тыс. м3/сек) - более чем в 4 раза, по площади водосборного бассейна - в 3 с лишним раза.

Каскад Евразийских бассейнов производил впечатление на древнего человека и мог отразиться в древнем эпосе и мифологии. В частности описание сходного бассейна приводится в "Авесте" — море Ворукаша.

Источники воды для потопа:

сверхполоводья в долинах рек

таяние вечной мерзлоты

более высокий коэффициент стока за счет вечной мерзлоты

увеличение площади водосбора за счет Средней Азии

уменьшение испарения с акватории за счет ледового режима.

Реконструкция «Всемирного Потопа».

Библейская версия потопа.



Рассмотрим сначала библейскую версию гидрологических событий Всемирного потопа. Начало потопа описано так:

"…разверзлись все источники великой бездны и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей" (Бытие 7,11-12).

Дальнейшее развитие событий привело к возникновению экстремальных гидрологических явлений:

"И продолжалось на Земле наводнение сорок дней (и сорок ночей) и умножилась вода и он (ковчег) возвысился над землею; вода же усиливалась и весьма умножалась на земле и ковчег плавал на поверхности вод". (Бытие 7,11)

Далее приводятся масштабы и последствия экстремальных гидрологических событий:

"И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под небом; на пятнадцать локтей поднялась на ними вода… И лишилась жизни всякая плоть, движущая на земле… Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней". (Бытие 7, 11-21).

Это был пик потопных событий, максимальный подъем уровня. После этого наводнение пошло на спад:

"… и навел Бог ветер на землю и вода остановилась. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца, в первый день десятого месяца показались верхи гор (Араратских)"(Бытие 7, 8).

Завершение потопных событий описано так:

"Шестьсот первого года (жизни Ноевой) к первому (дню) первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кролю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. И во втором месяце к двадцать седьмому дню месяца, земля обсохла". (Бытие 8,14).

Хронология и локализация библейского потопа.

Возраст потопа. Время потопных событий определено в библейском календаре от рождества Ноева, аналогично современному календарю с отсчетом времени от рождества Христова.

"Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю" (Бытие 7, 6).

Эта дата имеет вид: 600 г. РН (рождество Ноева). Правда, эта дата не привязана к другим известным датам в том числе к настоящему времени. Но богословы уже давно вычислили дату потопа, используя данные о рождении, смерти и продолжительности жизни последующих поколений многочисленных потомков Ноя (Бытие 10-11).

Временные рамки «Библейского Потопа» по разным источникам варьируют от 4,5 до более 10 тысяч лет. Так, потоп в Месопотамии определяется в интервале 4500-6000 лет (Роу, 2003), однако этот Потоп не был всемирным, это скорее описание крупного наводнения. Что касается Библейского потопа, то по новейшим исследованиям, основанным на разных источниках, преобладают датировки от XII до IX тысячелетия до н. э. (Баландин, 2003), т.е. от более 13 до 12 тысяч лет назад. Значит, возраст «Потопа» уходит в конец ледникового периода, причем не в самый его финал. Длительность «Потопа» также варьирует от двух недель до нескольких месяцев. В богословской литературе есть даже точная дата Всемирного «Потопа» - 9545 лет до н. э. (Леонов и др., 2002), т.е. 11949 лет назад. Довольно близкие датировки событий «Потопа» получены на основании изучения его отложений: хвалынских отложений Каспия, новоэвксинских осадков Черного моря, а также аллювиальных осадков, заполняющих макроизлучины в речных долинах.

Зато эта дата хорошо согласуется с радиоуглеродными датами Позднехвалынской трансгрессии (Арсланов и др. 2007, 2008).

Длительность плавания Ноя.

До сих пор господствует мнение, что потоп и путешествие Ноя продолжались всего 40 дней. Но это глубоко ошибочное представление: внимательное чтение библии позволяет установить значительную большую продолжительность этих событий.

Для более точного определения длительности плавания Ноя нужно выявить дату исхода, т.е. старта и дату сошествия, т.е. его конца и высадки из ковчега. Обе эти даты указаны в Книге Бытия достаточно точно, правда в системе отсчета времени от рождества Ноева. Но это не помешает нам определить время плавания с точностью до одного дня.

Время исхода, т.е. отплытия, определяется следующей цитатой:

"воды потопа пришли на землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца" (Бытие 6, 11).

По аналогии с современным календарём, это будет выглядеть так: 17.02.600г. РН (от рождества Ноева). И далее:

"В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы и жена Ноева и три жены сынов его с ними" (Бытие 7, 13).

Время сошествия с ковчега (вблизи горы Арарат) приведено точно в главе 8 Книги Бытия:

"Шестьсот первого года (жизни Ноевой), к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце к двадцать седьмому дню месяца земля высохла… И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним". (Бытие 8, 13-14, 18).

В современном виде дата сошествия имеет вид 27.02.601г. РН. Разница в датах исхода (17.02.600г. РН и сошествия 27.02.601г. РН) составляет один год и 10 дней. Это и есть полная продолжительность плавания Ноя от посадки на ковчег до высадки на землю - всего 375 дней.

Правда, чистое время плавания по морю может получиться несколько меньше. Нужно вычесть время от посадки на корабль (17.02.600г. РН) до всплытия ковчега (до 40 дней) и после открытия кровли ковчега 01.01.601г. РН до полного высыхания земли 27.02.601г. РН, т.е. 57 дней. Тогда продолжительность плавания Ноя в акватории Хвалынского бассейна составит от 278 до 318 дней, т.е. около одного года, в среднем 300 дней.

Расстояние плавания Ноя.Теперь, зная длительность плавания, можно приблизительно оценить расстояние, которое проплыл Ной на ковчеге за это время. Логично, что он плыл в одном направлении с севера на юг достаточно целенаправленно. Вначале плавание проходило в палеоэстуарии Волги, ковчег медленно дрейфовал вниз по течению до впадения в море и далее - вдоль западных берегов Хвалынского моря. Примем реальную среднюю скорость плавания около 5 км в день, учитывая также неизбежные остановки для пополнения запасов и по метеоусловиям. Тогда скорость движения могла составлять около 200 м/час или 3,5 м/минуту или 5-10 см/секунду. За время плавания в течение года корабль мог покрыть расстояние около 1500 км. Это превышает длину современного Каспия с севера на юг (1200 км). Казалось, что это противоречит библейской версии. Однако нужно учесть, что Позднехвалынский бассейн того времени имел более высокий уровень, выше отметок ±0 м абс. и более обширную акваторию, его длина с севера на юг достигала 1400-1500 км, а если учитывать палеоэстуарий Волги, то и несколько больше - 1500-1600 км., что примерно соответствует дистанции, покрытой за время плавания Ноя. Это достаточно хорошее совпадение палеогеографических и библейских данных.

Место потопных событий в ЭЭЗ. Теперь можно определить по библейским источникам место действия, т.е. акваторию, в которой проходило плавание Ноя. Для этого необходимо сначала выявить тип морского бассейна, его размеры, и географическое положение по упоминаемым в первоисточнике географическим объектам. Все эти сведения можно получить из Библии, точнее из Книги Бытия (Ветхий Завет) в главах 7, 8 и 9. весьма полезным для этой цели будет также реконструкция плавсредства - Ноева ковчега.

При определении типа бассейна исходим из того, что быстрый подъём уровня воды невозможен в водоёме, соединенным с океаном, т.к. уровень океана из-за его размеров и инерционности не может подняться так быстро. Значит, это был внутриконтинентальный замкнутый водоём без связи с океаном. Теперь можно определить географическое положение этого водоёма по подсказкам из самой Библии. В Книге Бытия упоминается, что плавание Ноя проходило вдоль гор Араратских:

"И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день на горах Араратских", (Бытие 7, 10)

Упомянутые здесь "горы Араратские" имеют прямое отношение к Кавказу. Причем не только к Большому Кавказу, но и к Малому Кавказу, где и расположена гора Арарат, как место сошествия и конца путешествия Ноя. А ближайший большой изолированный водоём расположен как раз восточнее гор Кавказа в Каспийской котловине. Если привлечь палеогеографические данные, то можно реконструировать потопный бассейн времени плавания Ноя. это время (11-12 тыс. лет назад) здесь существовал Хвалынский бассейн, в поздней фазе трансгрессии, т.е. Позднехвалынское море с уровнем хайстендов от отметок ±0 м абс. (Махачкалинская фаза) до + 15 м абс. (Туркменская фаза). Поскольку основные параметры бассейнов этих фаз нам уже известны, их можно использовать для реконструкции библейских событий в том числе и плавания Ноя.

Ноев ковчег.Большое значение для реконструкции потопных событий и плавания Ноя имеет восстановление типа и размеров плавсредства, на котором плавал Ной - Ноев ковчег. Основные его размеры приводятся в Книге Бытия и могут быть использованы для интерпретации параметров водоёма и потопных событий:

"Сделай себе ковчег и сделай его так: длина Ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей и высота его 30 локтей".

Учитывая, что локоть в древние времена составлял около 0,5 метра, то в метрических единицах это будет: длина 150, ширина 25 и высота 15 метров. По размерам - это достаточно крупное плавсредство даже для современных судов. Обращает внимание соблюдение идеальных пропорций ширины и длины (1:6), принятых и сейчас в кораблестроении. Это значит, что ковчег был предназначен для дальнего и длительного плавания.

Что касается материала, из которого был построен ковчег, то это - конечно, деревянное судно, о чем четко сказано в Библии. Причем именно из одной породы дерева:

"Сделай себе ковчег из дерева гофер…" (Бытие 6, 14).

Дерево гофер - это скорее всего хвойное дерево, а именно лиственница Larix sibirica, т.к. она не гниёт в воде. В подтверждение этого есть указание, что ковчег был пропитан смолою для герметичности:

"…отделения сделай в Ковчеге и осмоли его смолою изнутри и снаружи…". (Бытие 6, 14).

Как же выглядел и как устроен был Ноев ковчег? Скорее всего он не имел никакого сходства с рисунками Доре и других художников, посвященным Всемирному Потопу, где изображен деревянный корабль современного типа, сделанный из пиломатериалов. Но это невозможно, так как по всем законам кораблестроения, корабль таких размеров может быть только цельнометаллическим, а деревянное судно сразу развалится. Да и технологические возможности того времени (11-13 тыс. лет назад) по стройматериалам были весьма ограниченными и позволяли реально построить только самое простое и примитивное плавсредство - деревянный плот. Но это был не простой плот, а трехпалубный. Об этом есть прямые сведения из Библии: во-первых, большая высота корабля - 15 м (Бытие 6, 15) уже предполагала наличие нескольких ярусов построек или палуб. Во-вторых - прямые указания Ною по устройству ковчега:

"отделения сделай в ковчеге…" (Бытие 6, 14).

"устрой в нем нижнее, второе и третье [жильё]" (Бытие 6, 16)

Предназначение этих трех палуб может интерпретироваться, исходя из потребностей плавания. Так, нижняя палуба могла быть населена только животными, что также логично и решало проблему уборки помещения путём смыва навоза морскими волнами. Третья палуба, вероятно, использовалась как командный мостик и резиденция Ноя с его семейством. Что касается второй (средней) палубы, то ее могли занимать команда и обслуживающий персонал. Не могли же всего шесть человек (три сына и три невестки Ноя) управляться с навигацией, вахтенной службой, ухаживая за животными, кухней, уборкой и другими многочисленными обязанностями на таком большом корабле, да еще при столь длительном плавании. Значит была еще дополнительно команда: моряки, слуги, пленники, которые могли размещаться на средней палубе.

Анализ параметров Ноева ковчега позволяет реконструировать также природную среду того времени и уточнить место начала плавания. Для строительства плота-ковчега понадобилось большое количество стройматериалов, в первую очередь дерева. Можно посчитать объём материала. Площадь нижней палубы ковчега при размерах 150 х 25 м составляла 3750 м2, а если взять бревна среднего диаметра 0,5 м и длиной по 10 м, то получится 750 бревен общим объемом до 1000 м3. И это только нижняя палуба и только один слой бревен. Это - громадное количество высококачественного леса-кругляка, причем одной только породы - лиственницы. Столько леса можно было собрать только в устье великой реки, концентрирующей воды и плавник с большого водосборного бассейна. Этой рекой могла быть только Волга - крупнейшая река Европы. Остальные реки бассейна Каспия, (кроме Амударьи) - небольшие и горные, в горах тогда лесов не было. По палинологическим данным лиственничные леса тогда произрастали в бассейне Волги и Камы и на всей Русской равнине (Гричук 1971, Абрамова 1990).

Поэтому данные по Ноеву Ковчегу дают основание считать местом исхода Ноева племени из палеоэсутуария Волги, впадавшей в Позднехвалынский бассейн где-то в районе нынешней Прикаспийской низменности около 50° с.ш. Расстояние отсюда до конечной точки плавания - южного побережья Хвалынского моря и г. Арарат составляет 1500-1600 км, что примерно равно нашим расчетам расстоянию годового плавания Ноева ковчега. Это — хорошее совпадение библейских и палеогеографических данных.

Источники воды «Всемирного Потопа».Что касается источников воды, то в Книге Бытия имеются достаточно четкие указания, полезные для палеогидрологических реконструкций. В Главе 7 приводятся сведения, что потоп начался с того, что

"…разверзлись все источники великой бездны" (Бытие,7,10),

а потом только

"…окна небесные отворились и лился на землю дождь 40 дней и ночей"[там же].

Интерпретация второй цитаты не вызывает споров и традиционно считалась как проявление интенсивных атмосферных осадков в виде дождя. А вот первая цитата до сих пор не трактовалась как объективное явление. А ведь это очень важно, скорее всего, выражение "источники великой бездны" следует понимать, как подземные водные источники, в том числе родники, мочажины, болота, солифлюкционные потоки на склонах, и питающиеся ими речные сверхполоводья, переполненные озера. То, что "источники великой бездны" упомянуты первыми, раньше атмосферных осадков, может свидетельствовать о преобладании стока подземных вод, связанных с таянием вечной мерзлоты, перед дождевыми осадками. И это хорошо согласуется с нашей полиландшафтной концепцией ЭЭЗ включающей кроме морских затоплений также речные сверхполоводья, склоновые затопления и заозеривание междуречий палеоаласами (Чепалыга 2006). В ней как раз найдется место для подземных и грунтовых вод из источников "великой бездны". Тоже неплохое совпадение библейских данных с событиями ЭЭЗ.

Реконструкция плавания Ноя.

Ранее выявлено, что плавание ковчега проходило в акватории Хвалынского моря, наиболее вероятно в бассейне туркменской фазы развития Хвалынской трансгрессии с уровнем моря на отметках +15м абс. Площадь моря тогда составляла 809 тыс.км² и более чем в 2 раза превышала размеры акватории современного Каспия (380тыс.км²), а объем вод достигал 102 тыс.км² (в 1,4 раза больше современного Каспия). Берега моря были извилистыми особенно на северном берегу, длина береговой линии (9458км), однако, была наименьшей среди Хвалынских бассейнов, (в хайстендах) но больше современной в 1,6 раза. Особенно сложной была береговая линия северного побережья, где было много заливов, полуостровов и несколько островов. Самый крупный залив вдавался глубоко в сушу вдоль современной долины Волги, а севернее поворота Волги он продолжался в виде глубоковдающегося в сушу, но узкого эстуария, откуда предположительно вышел в море Ноев ковчег. Это - Волжский палеоэстуарий.

Начало плавания (исход). Реконструкцию плавания Ноя начнем с установления крайних точек путешествия: погрузки на ковчег (исход) и высадки (сошествия). Что касается последнего то традиционно местом сошествия считается гора Арарат в Малом Кавказе, недалеко от побережья Хвалынского моря.

Теперь определим место начала плавания. Учитывая удлиненность моря с севера на юг на 1600км и место высадки близ южного побережья можно предположить, что Ной плыл на юг с севера. Это подтверждается данными по Ноеву ковчегу. Необходимость сбора большого количества лесоматериалов для Ковчега предполагает начать плавание с северных берегов Хвалынского моря, точнее из палеоэстуария Волги. Это было единственное место на каспийских берегах с богатыми запасами леса-плавника.

Реконструкция плавания Ноя

Теперь проверим эту гипотезу по сведениям из первоисточника. В Книге Бытия (глава 9) описывается, что вскоре после окончания плавания и высадки из Ковчега (предположительно вблизи г.Арарат) Ной имел опыт дегустации виноградного вина. Но этот опыт оказался первым и поэтому неудачным. Ной выпил вина и упал голый в палатке, чем вызвал насмешки даже своего сына Хама:

"…и выпил он вина, и опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам наготу отца своего и, выйдя, рассказал братьям своим… Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих". (Бытие 9, 21-25)

Как могло случиться что такой праведный и непорочный человек как старец Ной (ему было уже 601 год) так непристойно вел себя? Ведь, он был богоугодным и даже после плавания его благословил сам Господь! Ответ может быть только один: Ной не знал коварных свойств вина, потому что до плавания он его никогда не пробовал. Значит, он прибыл сюда из страны, где не растет виноград, т.е., в более холодной стране и родина Ноя находится далеко к северу от Арарата и Кавказа. А так как Ковчег покрыл расстояние 1500-1600км, то нужно отмерить это расстояние от южного берега Каспия на север, чтобы попасть на родину Ноя. И тогда мы попадаем на северо-западное побережье Хвалынского моря, в палеоэстуарий Волги, где-то около 50°с.ш. Опять достаточно хорошее совпадение библейских данных с палеогеографическими реконструкциями.

Этапы плавания Ноя.

Первый этап плавания. Итак, плавание Ноя проходило с севера на юг, из палеоэстуария Волги до южного побережья Хвалынского моря. Наиболее вероятно, что вначале Ноев Ковчег медленно дрейфовал в эстуарии Волги вниз по течению вплоть до ее впадения в море. А затем Ковчег двигался на юг вдоль западного берега Хвалынского моря. Поэтому, на первом этапе плавания, который продолжался 5 месяцев (150 дней), сведений о побережье или других ориентиров в Библейском описании путешествия не приводится, только описываются потопные события и гибель всего живого. Причиной отсутствия сведения о береговых ориентирах может быть отсутствие каких-либо примечательных ориентиров на берегах. Если принять нашу реконструкцию, то это вполне объяснимо. Плавание проходило в Северном Прикаспии вдоль плоских низменных берегов, да еще заросших тростником и прибрежной растительностью. Так, что с корабля этого низкого берега почти не было видно. Только через 150 дней показались горы, вернее верхи гор Араратских.

"И остановился Ковчег в 7 месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских" (Бытие 8, 4).

Под этим названием в Библии понимаются горы Кавказские, причем не только Большого Кавказа, но и Малого Кавказа, где расположена гора Арарат, место сошествия с Ковчега.

Второй этап. Попробуем определить где же Ной мог впервые увидеть вершины Кавказских гор. Если проплыть вдоль западного берега Хвалынского моря на юг, 700-800км до 43°с.ш., то это место можно определить у современной дельты Терека, тогда затопленной до отметки +15м абс водами Терского палеозалива. Отсюда действительно можно наблюдать в хорошую погоду снежные вершины Кавказа, даже гору Эльбрус. Сколько же мог проплыть Ноев Ковчег за 150 дней плавания со скоростью 5км/день? Это будет 150х5км=750км. Опять удивительное совпадение расчета расстояний по библейским данным и палеогеографическим реконструкциям.

Третий этап продолжался еще полтора месяца (45 дней), плавание проходило вдоль Кавказского побережья:

"вода постепенно убывала до 10 месяца; в первый день 10 месяца показались верхи гор" [Араратских] (Бытие 9,5)

За это время Ковчег мог проплыть около 220-250км и оказаться в районе устья Самура между Дербентом и Апшеронским полуостровом. Именно здесь Кавказские горы близко подходят к берегу Хвалынского моря. Здесь в отложениях Туркменской стадии Хвалынского моря у с.Билиджи была обнаружена костяная чаша, изготовленная человеком из коленной чашечки мамонта - билиджайская чаша. Так как мамонты в это время здесь не обитали, можно предположить что она была принесена с севера племенем кроманьонцев, мигрировавших, как и Ной, из бассейна Волги. Опять хорошее совпадение библейских, палеогеографических и археологических данных.

Четвертый этап. Следующий переход продолжительностью 40 дней завершился 10.12.600IРН значительно южнее:

"По прошествии сорока дней Ной открыл…окно ковчега…"(Бытие 8,6)

За это время Ковчег мог проплыть 40х5км=200км. Отмерим на юг вдоль берега еще 200км и попадаем к югу от Апшерона в устье р.Пирсагат. Чем же примечательно здесь побережье? Здесь в районе Гобустана, среди скалистых берегов и удобных бухт могла быть очередная стоянка Ноева ковчега.

Именно здесь в Гобустане имеются следы крупной якорной стоянки древних кораблей и поселений человека в течении многих тысяч лет от палеолита до средневековья. Об этом свидетельствуют многочисленные наскальные рисунки древних кораблей. Среди них есть и плоскодонные корабли, похожие на плоты, причем они самые большие и самые древние имеют возраст - 9-10 тысяч лет назад. На одном из них изображено 37 человек, сидящих с луками наперевес, но без весел. Это были вероятно воины, среди них двое погибших лежат, а один стоит, вероятно жрец или вождь. Здесь можно опять зафиксировать совпадение не только библейских, палеогеографических но и археологических данных.

Финал плавания. Далее путь Ноя, вероятно, пролегал через Куринский залив к юго-западному берегу Хвалынского моря, откуда уже совсем недалеко до г.Арарат и Араратской долины - предполагаемого места сошествия с ковчега. Вполне возможно что на завершающем этапе плавания с 01.01.601г.РН по 27.02.601г.РН экспедиция Ноя исследовала южные побережья моря, пока не остановилась в Араратской долине. Это место оказалось для Ноя более комфортным, чем засушливое побережье моря. Здешний ландшафт горного редколесья Араратской долины, орошаемого многочисленными речками и ручьями, и богатого дикой фауной, был боле привычным, похожим на родные лесостепи Среднего Поволжья.

Итак, при наложении библейского описания потопа и плавания Ноя на реконструированные события ЭЭЗ можно отметить многочисленнее совпадения этих параметров, как количественных, так и фактических, что подтверждает реальность библейских потопных событий.

Заключение

Теперь, после выяснения всех деталей плавания Ноя можно определить место и время этого события в природных процессах ЭЭЗ. По длительности эти процессы несопоставимы с разницей в тысячи раз: ЭЭЗ продолжался 6 тыс.лет, а плавание Ноя - всего около года. Это значит, что плавание на Ковчеге представляет собой всего лишь короткий эпизод на фоне более длительных событий ЭЭЗ. Соответственно и значение этих событий оценивается по-разному. Исходя из библейского текста первичными были грехи человеческие, кара господня и чудесное спасение Ноя. А потоп был вторичным, он был необходим как фон и мотивация для спасения племени Ноя и всего человечества. Всемирный потоп или библейский потоп был, вероятно, всего лишь одним из весенне-летних половодий во время одного из хайстендов (+15 м абс.) Хвалынской трансгрессии.

На самом деле основным процессом выступают события Всемирного «Потопа», а в природе — это ЭЭЗ и Хвалынская трансгрессия которые начались гораздо раньше (на четыре тысячи лет) и продолжались еще две тысячи лет, до конца плейстоцена. Значит, библейские события потопа и плавания Ноя развивались на фоне гораздо более длительных и масштабных событий ЭЭЗ и представляют собой лишь частный эпизод истории ЭЭЗ. Возможно, что плавание Ноя является не уникальным событием, а одним из эпизодов массовых миграций позднепалеолитических племен кроманьонцев из бассейна Волги через Хвалынское море на Кавказ, Закавказье и далее на Ближний Восток. Это мог быть один из серии целенаправленных походов на юг более высокоразвитых племен кроманьонцев Северной Евразии для открытия и завоевания новых земель, Прикаспия и Центральной Азии, заселенных тогда более примитивными племенами неандертальцев. Это подтверждается археологическими данными, т.к. на берегу Каспия имеются мустьерские стоянки расположенные на хвалынских террасах в районе р.Манас-озень (Амирханов, 2005), но нет позднепалеолитических находок. Аналогичная ситуация для всего Каспийского региона, где нет позднего палеолита но зато известны мустьерские стоянки. (Амирханов, 2005). Их возраст очень молодой для мустье, не древнее 12-14тыс.лет. значит неандертальские племена обитали на побережьях Каспия почти вплоть до конца плейстоцена. А в это время, начиная с 40-35тыс лет назад, севернее Хвалынского моря и всего Каскада Евразийских бассейнов и западнее Кавказа обитали уже позднепалеолитические племена. Вокруг Каспия и в Средней Азии образовался своеобразный рефугиум (убежище), где сохранились мустьерские племена неандертальцев обитавшие здесь более 20-25тыс.лет после из исчезновения из Европы. (Doluhanov et al., 2007)

Плавание Ноя на Ковчеге представляется как поход эволюционно продвинутого племени кроманьонцев из бассейна Волги на юг на завоевание новых земель, занятых племенами примитивных неандертальцев, которые в конце плейстоцена были вытеснены более высоко развитыми кроманьонцами. Это были первопроходцы-завоеватели подобно конкистадорам в Америке и русским казакам в Сибири.

Данный материал стоит рассматривать как научно-популярный, призванный дать «земное» объяснение одному из величайших мифов на планете.