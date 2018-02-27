Марина Меньшикова: Я всю жизнь мечтала уехать в Россию !

В днепропетровском СИЗО утром 26 февраля найдена повешенной Марина Меньшикова — активный борец за русскость Украины, участница антимайдана, волонтер, помогавшая Русской Весне, и искренне, от всей души поверившая России, словам Путина о «пусть только попробуют», «русские своих не бросают» и… выданная российским правосудием Украине на расправу.

На Украине она подвергалась травле, впрочем, как и все русскоцентричное население. Разгул банд, криминалитета и карателей-украинизаторов из различных батальонов, наводнивших после 2014-го года русский Юго-Восток Украины вынуждал думать о самозащите. Тем более, что у бандеровцев к ней был особый счёт: живя в Днепропетровске она помогала собирать вещи для жителей Донбаса. Была внесена и в печально известную украинскую базу «Миротворец».

Потому в целях самообороны Марина носила с собой по городу в дамской сумке деревянный молоток. Он-то и стал причиной ее ареста в 2016-ом, когда в оперном театре ударила им напавшего на нее «атошника».

Дальнейшая история ее мытарств не менее абсурдна и ужасна.

После резонансного события Марину трижды задерживала украинская полиция. Опасаясь расправы, она бежала из Днепропетровска. Сначала в Краматорск, потом в Крым. Много мыкалась, перебивалась у родственников, но не могла легализоваться и тамошние российские(!) власти ДВАЖДЫ(!) принимали решение о ее депортации.+

Последний раз 4 февраля 2017 года Меньшикова прибыла в Крым из Краснодарского края к своим родственникам, проживающим в поселке Ленино. Но в ФМС обнаружили, что еще в ноябре у нее истек срок пребывания на территории России. Марина была задержана и судебным решением от 25 сентября 2017 г.оштрафована и вновь выдворена на Украину с запретом въезда в РФ на пять лет. В документе, в лучших традициях бюрократического садизма, сказано: «Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Меньшиковой М.В., судом не установлено».

Далее уже по накатанной — арест СБУ, в январе 2018 года продление украинским судом арестаМеньшиковой, новое заседание по ее делу было назначено на 23 марта. По обвинению ей грозило до 7 лет тюрьмы.