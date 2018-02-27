Марина Меньшикова: Я всю жизнь мечтала уехать в Россию !
В днепропетровском СИЗО утром 26 февраля найдена повешенной Марина Меньшикова — активный борец за русскость Украины, участница антимайдана, волонтер, помогавшая Русской Весне, и искренне, от всей души поверившая России, словам Путина о «пусть только попробуют», «русские своих не бросают» и… выданная российским правосудием Украине на расправу.
На Украине она подвергалась травле, впрочем, как и все русскоцентричное население. Разгул банд, криминалитета и карателей-украинизаторов из различных батальонов, наводнивших после 2014-го года русский Юго-Восток Украины вынуждал думать о самозащите. Тем более, что у бандеровцев к ней был особый счёт: живя в Днепропетровске она помогала собирать вещи для жителей Донбаса. Была внесена и в печально известную украинскую базу «Миротворец».
Потому в целях самообороны Марина носила с собой по городу в дамской сумке деревянный молоток. Он-то и стал причиной ее ареста в 2016-ом, когда в оперном театре ударила им напавшего на нее «атошника».
Дальнейшая история ее мытарств не менее абсурдна и ужасна.
После резонансного события Марину трижды задерживала украинская полиция. Опасаясь расправы, она бежала из Днепропетровска. Сначала в Краматорск, потом в Крым. Много мыкалась, перебивалась у родственников, но не могла легализоваться и тамошние российские(!) власти ДВАЖДЫ(!) принимали решение о ее депортации.+
Последний раз 4 февраля 2017 года Меньшикова прибыла в Крым из Краснодарского края к своим родственникам, проживающим в поселке Ленино. Но в ФМС обнаружили, что еще в ноябре у нее истек срок пребывания на территории России. Марина была задержана и судебным решением от 25 сентября 2017 г.оштрафована и вновь выдворена на Украину с запретом въезда в РФ на пять лет. В документе, в лучших традициях бюрократического садизма, сказано: «Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Меньшиковой М.В., судом не установлено».
Далее уже по накатанной — арест СБУ, в январе 2018 года продление украинским судом арестаМеньшиковой, новое заседание по ее делу было назначено на 23 марта. По обвинению ей грозило до 7 лет тюрьмы.
Какому она воздействию подвергалась со стороны бандеровских надзирателей — не сообщается. Однако было так невыносимо, что она сама решила уйти из жизни или была убита в украинской тюрьме — неизвестно.
Но известно, какой шквал злорадства вызвало это известие в бандеровских кругах.
«Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне», «Вначале ты ходишь на митинги за «русский мир». Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои «русские братья» депортируют обратно в Украину (!!!). «Россия бросит тебя, сынок. Всегда» ©» — сообщил мер Днепропетровска Борис Филатов, печально известный высказыванием «а вешать будем потом».
Возникает много вопросов. И самый первый из них — когда эту женщину в конце прошлого года ПОВТОРНО депортировали из Крыма на Украину, неужели не понимали, что отправляют её на верную смерть?
Как написал политолог Владимир Корнилов: «Хотелось бы взглянуть в глаза тем, кто ее депортировал из России: ведь по их логике, жизни и свободе Меньшиковой на Украине ничего не угрожало, верно?
И обратите внимание, как реагируют на ее смерть свидомые сторонники майдана. Мэр Днепропетровска не задается вопросом, почему в тюрьмах его города вешают заключенных. Он радуется ее смерти и подчеркивает: «Россия бросит тебя, сынок. Всегда».
Я знаю, сейчас набежит немало людей, которые начнут кричать одновременно «И правильно ее депортировали, нечего было закон нарушать», перемежая это фразами «Россия своих не бросает». Уважаемые, перед тем, как совмещать две этих несовместимых фразы, подумайте хоть чуток над тем, почему Филатов радуется этой смерти и депортации этой несчастной женщины из России. Не уподобляйтесь ему…»
Добавим, что это только на российском ТВ Украина — это подставные записные русофобы Ковтуны. Настоящая Украина — это Меньшикова — преданный и брошенный в неонацистской оккупации наш народ. Народ, деморализованный, униженный, вероломно брошенный на заклание в своей мечте и надежде на Россию.
Она находилась в Крыму, в пгт Ленино, у перенесшего операцию отца. На 4 (четыре) дня просрочила нахождение на территории РФ, в связи с чем и была выдворена.
Так чей же Крым? И как в глаза людям может смотреть Аксёнов, обращавшийся в 2014 году к одесситам, всему украинскому Юго-Востоку, и обещавший в Крыму кров и защиту от бандеровского беспредела русским Украины. Впрочем, много чего обещал не только он...
P.S. Земля тебе пухом, родная Марина, твоя жизнь и отстаивание русскости были настоящим мужеством и подвижничеством. Ты предана, но сама не стала предателем. И есть Высший Судия, и Высший Суд, который не солжет, не предаст и не отвергнет. Бог поругаем не бывает, и Правда, Русская Правда на нашей земле обязательно восторжествует.
http://rusrand.ru/actuals/marina-menshikova-ya-vsyu-jizn-mechtala-uehat-v-rossiyu
loading...
Грусть – тоска, соль на рану…А ведь свидомых и в РФ полно, не говоря о Крыме.
loading...
Очень трагичная история,видно что женшина от отчаяния уже не совсем в своей тарелке,одна наверное ,да и кто такое выдержит.Явно историю подстроили ,а то что прокурорские службы Крыма от той прежней Украины -это факт ,и именно Аксенов виноват,если не отзовется и не накажет того прокурора(он известен ,некто Красиков ,его прямой родственник .тоже прокурор ,но на украине)который заведомо высылал ее в никуда (никому и нигде не нужная жизнь),а мог бы в Донбас ее песлать.Нонсенс.И вто же время десятки откровенных бандеровцев шляются в Москве по шоу третий год и зарабатывают миллионы.И вероятно поэтому,что как-то сгладить эффект от неудачного ,а может и провакационного шага,они нагрянули в Мытищах на квартиру основного посетителя шоу Томаша и нашли награды от Айдара и теперь вышлют.А какая удача для каналов ,сколько патриотизма ,пафоса будет сейчас у Соловьева и других.А другим наука-не лезьте в одиночку ни за какую идею,нет их идей -есть деньги и власть.Да еще скандал,три года как засланный СБУ Агент “Ташкент” возглавлял у Захарченко министерство сборов налогов и таможню.КАк удобно и Захарченко не подозревал???та же история ,что и Плотницким-постановочная история с Днр ,используя искренний посыл непонимающего народа.Может сейчас и идет перезамена.Интернет -это конечно информация и каждый ее трактует,как ему удобно.Противно.
loading...
Россия не может отказаться от сирийской нефти, не может отказаться от Крыма (Путе с Димоном надо же где-то кайфовать),а у Аксёнова харя шире плотницкой стала, а расплачиваются цветом нации-Меньшикова,Мозговой,Гиви,Моторолла,ребята под Хашимом за людоеда пригожина полегли,чем меньше истинных патриотов-тем легче управлять оставшимся стадом.
loading...
Аксёнов за ФМС не отвечает. ФМС строго федеральная служба, так же суды. А вот ФСБ эту ситуацию знает, вопрос – почему молчит? Депортации не только в Крыму и в других регионах происходят, опять же через ФМС и суды.
http://www.politicsglobal.ru/archives/20260
loading...
А у нас чо,нет “вертикали власти”? А кто ответит? Пушкин?
loading...
Ну разве нам дано право славянам без бюрократии получить гражданство?
Ведь великому Пу не доходит, что надо принять такой закон. Знает,но не хочет. Не дай бог в стране появятся несколько миллионов славян, всё “шеф, всё пропало”. Всё делается не ради народа, а территория воровства полезных ископаемых.
И армия создаётся для защиты бизнес интересов кого угодно, но не славян.
Ну что у нас за народ? Верим всегда в чужих. Христос, маркс, ленин, путин.
loading...
Вот так от рук предателей всех мастей погибают настоящие герои!Марина,верь..взойдёт она…и на обломках ЧУЖЕвластья напишем ваши имена!…на войне,как на войне!…Земля тебе пухом!