Новости Украины и Новороссии 01 марта 2018
- 11:03 В Одесской области полностью запретили движение автотранспорта (ДОКУМЕНТ).
- 10:19 По стокгольмскому счёту: «Газпром» намерен опротестовать решение суда по выплатам «Нафтогазу».
- 09:56 Судья отправил активистку Русской Весны на смерть, — Бородай.
- 09:15 В Польше вступил в силу закон о бандеровцах.
- 06:30 Пентагон считает преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия.
- 01:00 Порошенко достался народ, который его не любит, — украинский пропагандист.
- 00:30 Порошенко поздравил украинцев с «исторической победой» «Нафтогаза».
- 28.02 23:30 Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд за недостаточные объемы транзита.
- 28.02 23:00 Вступление Украины в НАТО и Евросоюз закрепят в Конституции, — Порошенко.
- 28.02 22:42 Пресс-конференция Порошенко и зеленые человечки.
- 28.02 21:24 «Моя жизнь не сахар», — Порошенко рассказал, как президент-олигарх чувствует себя в нищей стране (ВИДЕО).
- 28.02 20:54 Путин прокомментировал инициативу о размещении миротворцев на Украине.
В Одесской области полностью запретили движение автотранспорта (ДОКУМЕНТ)
Проблему с расчисткой трасс в Одесской области решили радикально и оригинально — полностью запретили движение транспорта по автомобильным дорогам общего назначения.
Об этом 1 марта сообщает «Укравтодор».
«В связи со сложными погодными условиями и их ухудшением в течение продолжительного времени, которые сопровождаются сильными осадками в виде снега и шквальным ветром 15–25 м/с в течение суток, метелью и низкой температурой воздуха -11–15 градусов, Службой автомобильных дорог принято решение об ограничении движения всех видов транспортных средств (!) с 6:00 01.03.2018 года по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения Одесской области», — говорится в сообщении ведомства.
Текст уведомления прилагается.
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Исключение сделано лишь для автодорог в северных районах области: Кодимском, Савранском, Балтском, Подольском, Окнянском, Ананьевском, Любашевском и Ширяевском.
О снятии драконовских ограничений в «Укравтодоре» обещают сообщить дополнительно.
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По стокгольмскому счёту: «Газпром» намерен опротестовать решение суда по выплатам «Нафтогазу»
Российская компания «Газпром» выразила несогласие с решением арбитражного суда Стокгольма, согласно которому компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд.
Этот вердикт был вынесен по иску на транзит газа, ранее выдвинутому украинской стороной.
В российской компании считают, что постановление судей вносит дисбаланс в отношения с оппонентом, что нарушает принципы шведского права.
Оно же, в свою очередь, регулирует контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом». К тому же представители российской сырьевой компании заявили, что суд по-разному отнёсся к аргументам сторон, приняв во внимание только украинские доводы.
О деталях исторической тяжбы — в материале RT.
Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд по поданному украинской стороной иску на транзит газа. В российской компании выразили несогласие с этим вердиктом.
Представители «Газпрома» отметили, что суд при вынесении постановления учитывал лишь украинские аргументы причин отхода от условий контракта и не принял во внимание российские обоснования.
«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами „Нафтогаза” о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств „Нафтогаза” по отбору газа.
Однако в отношении „Газпрома”, ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — цитирует РИА Новости заявление «Газпрома».
Несмотря на это, в компании подчеркнули, что намерены отстаивать и защищать свои права «всеми способами, доступными в соответствии с применимым законодательством».
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Отметим, что изначально «Нафтогаз» требовал уплатить ему $17 млрд. Основанием для этого он называл снижение «Газпромом» объёма газа для транзита европейским странам. Однако суд счёл возможным удовлетворить требования на сумму в $4,673 млрд, затем она была уменьшена до $2,56 млрд — арбитраж учёл ранее присуждённую российской стороне сумму по контракту на поставку топлива.
Так, согласно решению от 22 декабря 2017 года, «Нафтогаз» обязан уплатить оппоненту сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года до момента осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.
Изначально же «Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» по условию «бери или плати» $56 млрд за 2009–2017 годы.
Неравные позиции
Помимо этого «Газпром» отметил, что по итогам двух разбирательств между ним и его оппонентом возник дисбаланс.
«С учётом итогов двух разбирательств в отношениях „Газпрома” и „Нафтогаза” по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт», — приводит РИА Новости заявление российской компании.
Между тем глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже поспешил назвать постановление арбитража победой украинской стороны.
«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — заявил Коболев.
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«Нафтогаз» даже составил инфографику с названием «Историческая победа Украины», где указал, насколько теперь поднимется ВВП страны после выплат «Газпрома».
Не остался в стороне и Пётр Порошенко, который отметил, что деньги, полученные от российской компании, «будут немедленно зачислены» в бюджет.
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Контракт в силе
Примечательно, что Стокгольмский арбитраж при этом отклонил требования «Нафтогаза» повысить тариф на транзит газа из России и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.
«По итогам разбирательства арбитраж отклонил требования „Нафтогаза” об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежит применение положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства», — отметили в «Газпроме».
Напомним, что спор между компаниями продолжается с 2014 года. Так, «Нафтогаз» требовал изменить цену на газ задним числом, отменить принцип «бери или плати», а также взыскать переплату за топливо.
«Газпром», в свою очередь, добивался уплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсации за невыбранный Украиной с 2012 года объём и штрафа за просрочку оплаты.
В итоге суд постановил, что правило «бери или плати» должно быть сохранено до окончания действия контракта (до конца 2019 года). Однако объём обязательного отбора был снижен почти в десять раз — более чем с 50 млрд куб. м до 5 млрд куб. м.
Эту ситуацию зампред правления «Газпрома» Александр Медведев оценил как намерение арбитража спасти Киев от банкротства, которое незамедлительно последовало бы при сохранении полного объёма принципа.
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«Если бы оно (условие „бери или плати”. — Прим. ред.) было полностью принято, это привело бы не только к банкротству „Нафтогаза”, но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж всё-таки учёл эту ситуацию», — заявил он.
Помимо этого на 27% была уменьшена цена за топливо, полученное Украиной во II квартале 2014 года. Она была установлена на уровне $352 за тысячу кубометров вместо $485, на которых настаивал «Газпром». Несмотря на это, украинская сторона всё равно осталась должна российской.
Полина Духанова
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Судья отправил активистку Русской Весны на смерть, — Бородай
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал для «Русской Весны» известие о загадочной смерти в днепропетровском СИЗО активистки Марины Меньшиковой, открыто выступавшей против бандеровской идеологии, украинского неонацизма и безнаказанности карателей «АТО».
Напомним, о гибели Меньшиковой в камере ранее сообщала «Русская Весна». По утверждению мэра Днепропетровска Бориса Филатова, речь идет о самоубийстве.
Уже известно, что на Украину женщину депортировали по решению судьи одного из крымских судов. При этом на скандально известном ресурсе «Миротворец» Меньшикову открыто называли «пособницей террористов» (см. ниже), и было очевидно, что на Украине ей грозят репрессии.
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«Появилась информация о самоубийстве в украинской тюрьме “сепаратистки” Марины Меньшиковой, которая была депортирована из России за “нарушение миграционного законодательства”.
Насколько там было самоубийство — надо разбираться. Вполне возможно, и это в духе украинской хунты, таким образом пытались замаскировать убийство. Это уже случалось неоднократно. Хотя вариант “доведение до самоубийства” исключать тоже нельзя.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марины Меньшиковой.
Хотелось бы посмотреть в глаза тому судье, который принял решение о депортации активистки „Русской Весны“ в бандеровскую Украину.
К сожалению, данный случай не попал в поле зрения Союза — Марина не была добровольцем и не участвовала в боевых действиях. Но она стала жертвой войны. Жертвой человеческого равнодушия и бесхребетности.
К сожалению, в нашем Крыму все ещё встречаются случаи украинского коллаборационизма. Союз добровольцев Донбасса неоднократно срывал попытки депортации добровольцев и ополченцев на Украину, указывал, что выдача наших товарищей грозит этим людям тюрьмой или смертью.
Крымский судья, воспользовавшись буквой закона, фактически отправил женщину на смерть. Мы никогда этого не забудем ни украинским карателям, ни тем, кто им потворствует», – подчеркнул Александр Бородай.
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В Польше вступил в силу закон о бандеровцах
Скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, а также обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам, вступает в силу в Польше в четверг.
Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.
Видя огромный резонанс, который вызвал в мире данный документ, президент Польши Анджей Дуда все-таки решил его подписать, но после подписания направил его на рассмотрение Конституционного суда. Но это не приостанавливает вступление закона в силу.
Что теперь вне закона
В соответствии с новым законом штраф или лишение свободы до трех лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.
Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.
Согласно тексту закона, наказанию подлежит тот, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.
Резкая реакция Израиля
Закон еще на стадии парламентской работы вызвал резкую негативную реакцию в израильских политических кругах. Так, израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал отозвать посла из Варшавы. В ответ на это спикер сената Польши Станислав Карчевский пригрозил осложнением отношений между странами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.
«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост», — говорится в заявлении главы правительства.
Его поддерживает и лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог. Он обратился к премьеру и главе МИД Израиля с требованием отозвать посла в Польше для проведения консультаций. «С нашей точки зрения, закон недопустим», — заявил Герцог.
Его соратница по левоцентристскому блоку «Сионистский лагерь», экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон «попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в холокосте».
Украина тоже недовольна
На Украине закон также вызвал резкие протесты. Еще на этапе его обсуждения украинская националистическая партия «Свобода» потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии».
Особое недовольство на Украине вызывает негативная трактовка со стороны Польши личности Степана Бандеры.
Бандера (1909–1959) был лидером «Организации украинских националистов»*, одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»*.
Представители «Свободы» даже зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА* наряду с государственным.
Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что «украинец и бандеровец — это аналогичные понятия».
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Не принесла желаемых результатов и состоявшаяся в Варшаве встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко. По ее итогам президент Дуда распространил заявление, в котором выразил разочарование.
«Я с большой грустью принял информацию о том, что вопрос об эксгумациях не был поднят украинской стороной в ходе пятничных переговоров в Варшаве вице-премьеров Петра Глинского и Павла Розенко.
Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков», — сказал Дуда, отметив, что оба президенты говорили на эту тему также по телефону.
В ответ на это Розенко заявил, что Дуду дезинформировали о переговорах Киева и Варшавы.
«Сразу после переговоров были абсолютно сдержанные комментарии и мои, и господина Глинского. Однако буквально на следующее утро позиция каким-то образом начала накручиваться… У меня сложилось такое впечатление, что президента Польши просто дезинформировали относительно хода и тональности переговоров между украинско-польской делегацией», — сказал Розенко.
Свободу слова обещают не нарушать
С самого начала дискуссий польское руководство заверяло общественность и своих оппонентов в том, что закон не ограничит свободу слова и не запретит делать правдивые свидетельствования.
Во время церемонии подписания документа Дуда заявил, что Польша не будет запрещать говорить правду о Холокосте, но не позволит обвинять в этом преступлении государство и народ.
«Я абсолютно не хотел бы, чтобы кто-либо из них имел какие-либо сомнения относительно того, может ли он оглашать свои свидетельства, не опасаясь, что подпадет под уголовную ответственность в соответствии с польским законодательством… Одновременно для меня необычайно важно, чтобы мы, как поляки, как государство польское, как народ польский не были обвиняемы в участии в Холокосте, как некоторые говорят, что мы принимали институциональное участие в Холокосте, что это имело системный характер», — сказал Дуда.
Он подчеркнул, что во время этих трагических событий Польши не существовало как государства, поэтому говорить об институциональном участии страны в Холокосте неприемлемо.
Дуда напомнил, что польские подпольщики противостояли преступлениям нацистов в отношении евреев, был организован Совет помощи евреям «Жигота».
Президент отметил, что были отдельные случаи недостойного поведения поляков, тем более что в Польше за укрывание евреев грозила смертная казнь.
Масла в огонь подлил премьер
Нешуточный скандал разгорелся после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообщался с журналистами в Мюнхене, объясняя израильскому корреспонденту смысл закона. Отвечая на вопрос израильского журналиста, который поинтересовался, будет ли в соответствии с новым польским законом наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: «Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы».
«Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, как и высказывания о том, что были исполнители евреи, русские и украинские преступники, а не только немецкие», — сказал Моравецкий.
Слова, касающиеся евреев, вызвали возмущение Нетаньяху. В телефонном разговоре израильский премьер заявил польскому коллеге о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа.
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В ответ на это в Варшаве заявили, что закон о Холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальной принадлежности.
«Были предатели среди поляков, и были герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать», — сказал польский министр Чапутович.
В свою очередь шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что слова премьера о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, проживавших тогда на территории Польши.
«Среди тех коллаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда», — сказал Дворчик.
«В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты», — добавил он.
Твердая польская позиция
Израиль и Польша не отказываются от переговоров по тематике спорного закона и даже создали специальные рабочие группы во главе с заместителями премьеров. Польская сторона практически сразу задекларировала готовность к встрече этих групп в кратчайшие сроки в любой из стран. Первая такая встреча должна состояться в четверг в Тель-Авиве.
Тем не менее, Варшава не собирается уступать своим оппонентам и вносить в закон изменения, устраивающие Тель-Авив. В Польше настаивают на том, что оппоненты неправильно информированы.
Шеф канцелярии премьер-министра Марек Суский заявил, что польская делегация едет в Израиль не для того, чтобы вести переговоры о содержании закона о Холокосте. «Мы хотим выяснить разногласия и вести диалог, основанный на правде», — написал Суский в Twitter.
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Закон пока не будут применять
Польские власти обещают, что до вердикта Конституционного суда привлекать к уголовной ответственности по новому закону никого не будут.
Так, посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских парламентариев, что закон «прокуратура не будет никого преследовать до тех пор, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде».
В свою очередь заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий, который возглавляет польскую рабочую группу, сказал, что «не будут до момента рассмотрения Конституционным судом предъявляться обвинения прокурорские».
При этом замминистра отметил, что МИД будет реагировать своими инструментами на нарушения закона, например, на формулировки о «польских концлагерях». «Мы говорим о реакции прокуроров. Как МИД, мы будем реагировать», — пояснил он.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Пентагон считает преждевременным заявление Порошенко о поставках оружия
Министерство обороны США считает преждевременным заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.
«По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет», — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.
Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.
Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее в Киеве уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.
Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.
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Порошенко достался народ, который его не любит, — украинский пропагандист
Один из наиболее оголтелых украинских пропагандистов, советник Порошенко Юрий Бирюков вынужден был признать, что его шеф не пользуется популярностью у населения.
При этом он считает, что президенту достался не тот народ. К таким выводам можно прийти после ознакомления с постом Бирюкова, опубликованным в соцсети, в котором он прокомментировал неудобные вопросы журналистов, заданные украинскому лидеру на пресс-конференции.
«Их интересовали Мальдивы и как он себя чувствует, будучи богатым.
Читателям этих журналистов не нужен ответ на вопрос — как стать богатыми. Ответ сильно грустный для них — работать. Читателям этих журналистов нужно другое — чтобы все были бедными.
Интеллектуальный уровень многих вопрошавших отлично коррелирует с интеллектуальным уровнем сотен комментаторов — от «педро» до «шоколадного барыги». Увы и ах.
«Наживается на войне» удобно и легко причитать, ведь никто не будет проверять размер состояния. Главное и ключевое слово — состояние. Ах и ох, ж — жаба.
Дело Ленина живет и процветает, наши маленькие личинки коммунистов себя отлично и вольготно чувствуют».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко поздравил украинцев с «исторической победой» «Нафтогаза»
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего «Газпром» выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с «Нафтогазом».
«Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла $4,6 млрд. Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!» — написал он в Twitter.
Как ранее сообщала «Русская Весна», «Нафтогаз» заявил, что арбитраж в Стокгольме обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стокгольмский арбитраж решил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,63 млрд за недостаточные объемы транзита
Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НАК.
Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.
Как сообщалось, «Нафтогаз» в арбитраже хотел истребовать от «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.
Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период 2009–2019 гг. Согласно документу «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.
Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову — 2 млрд 707,9 млн куб. м.
В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 — 67,1 млрд куб. м, в 2014 — 62,2 млрд куб. м, в 2013 — 86,1 млрд куб. м, в 2012 — 84,3 млрд куб. м, в 2011 — 104,2 млрд куб. м, в 2010 — 98,6 млрд куб. м, в 2009 — 95,8 млрд куб. м, в 2008 — 119,6 млрд куб. м, в 2007 — 115,2 млрд куб. м.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вступление Украины в НАТО и Евросоюз закрепят в Конституции, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко хочет закрепить в Конституции страны курс Украины в НАТО и ЕС. Об этом президент заявил на пресс-конференции.
Порошенко отметил, что в Конституции необходимо закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию.
«Чтобы это стало «императивом для всех политсил на годы вперед», — отметил он.
Порошенко заявил, что совместно с партнерами НАТО разработан стратегически важный законопроект о национальной безопасности Украины.
«В нем предусмотрен переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО», — сказал он.
Он отметил, что принял решение во время войны назначить гражданского министра обороны.
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Пресс-конференция Порошенко и зеленые человечки
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«Моя жизнь не сахар», — Порошенко рассказал, как президент-олигарх чувствует себя в нищей стране (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что видит проблемы украинцев.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
Так, он ответил на вопрос журналиста о том, как он, президент-олигарх, жизнь которого улучшается, чувствует себя в Украине, где разворачивается гуманитарная катастрофа.
«Расскажите ваш секрет, как так получается, что в стране все плохо, а у вас — хорошо. Как это — быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут. Вы ощущаете ценностное несоответствие?», — спросила журналист.
«Я не ношу розовые очки. Я лично вижу все проблемы в стране… Когда я не был президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент (на Украине — прим. ред.), у которого такая динамика», — сказал Порошенко.
Он также заявил, что его жизнь — «не сахар», и предложил ей один день поучаствовать в жизни главы государства.
«Дорогая моя, я не хочу обсуждать свою жизнь, но поверьте мне — она не сахар. Вам интересно? Я приглашаю вас лично провести день со мной. Я уверен, что вы измените свою позицию», — ответил президент.
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Путин прокомментировал инициативу о размещении миротворцев на Украине
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Россия “как минимум не против” размещения миротворцев по всей территории Украины, но договариваться нужно с республиками Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Президент отметил, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, при этом первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.
“И мы исходим из того, что этого достаточно, чтобы миссия ООН выполнила эту роль. Первоначально вообще Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения безопасности — мы согласились. ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать у них нет. И, в-третьих, есть опасения, что, как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон”, — пояснил российский лидер. Он добавил, что в связи с этим была высказана другая идея — поставить рядом миссию ООН, чтобы обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.
Путин рассказал, что в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной. “Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно”, — подчеркнул глава государства.
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