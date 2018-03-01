Новости Украины и Новороссии 01 марта 2018

Скандальный закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, а также обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам, вступает в силу в Польше в четверг.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Видя огромный резонанс, который вызвал в мире данный документ, президент Польши Анджей Дуда все-таки решил его подписать, но после подписания направил его на рассмотрение Конституционного суда. Но это не приостанавливает вступление закона в силу.

Что теперь вне закона

В соответствии с новым законом штраф или лишение свободы до трех лет грозит за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно тексту закона, наказанию подлежит тот, кто «публично, вопреки фактам, отрицает» перечисленные в нем преступления.

Резкая реакция Израиля

Закон еще на стадии парламентской работы вызвал резкую негативную реакцию в израильских политических кругах. Так, израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал отозвать посла из Варшавы. В ответ на это спикер сената Польши Станислав Карчевский пригрозил осложнением отношений между странами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что категорически против уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

«Закон безоснователен. Я категорически против него. Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост», — говорится в заявлении главы правительства.

Его поддерживает и лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог. Он обратился к премьеру и главе МИД Израиля с требованием отозвать посла в Польше для проведения консультаций. «С нашей точки зрения, закон недопустим», — заявил Герцог.

Его соратница по левоцентристскому блоку «Сионистский лагерь», экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон «попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в холокосте».

Украина тоже недовольна

На Украине закон также вызвал резкие протесты. Еще на этапе его обсуждения украинская националистическая партия «Свобода» потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично его осудить и уволить главу МИД Павла Климкина «за очередной провал отечественной дипломатии».

Особое недовольство на Украине вызывает негативная трактовка со стороны Польши личности Степана Бандеры.

Бандера (1909–1959) был лидером «Организации украинских националистов»*, одним из главных инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»*.

Представители «Свободы» даже зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА* наряду с государственным.

Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что «украинец и бандеровец — это аналогичные понятия».

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Не принесла желаемых результатов и состоявшаяся в Варшаве встреча вице-премьеров Польши и Украины Петра Глиньского и Павла Розенко. По ее итогам президент Дуда распространил заявление, в котором выразил разочарование.

«Я с большой грустью принял информацию о том, что вопрос об эксгумациях не был поднят украинской стороной в ходе пятничных переговоров в Варшаве вице-премьеров Петра Глинского и Павла Розенко.

Не буду скрывать, что с большим сожалением и разочарованием я принял информацию из Варшавы, ибо это была тема, которая представляла собой важный элемент моих переговоров с президентом Порошенко во время визита в Харьков», — сказал Дуда, отметив, что оба президенты говорили на эту тему также по телефону.

В ответ на это Розенко заявил, что Дуду дезинформировали о переговорах Киева и Варшавы.

«Сразу после переговоров были абсолютно сдержанные комментарии и мои, и господина Глинского. Однако буквально на следующее утро позиция каким-то образом начала накручиваться… У меня сложилось такое впечатление, что президента Польши просто дезинформировали относительно хода и тональности переговоров между украинско-польской делегацией», — сказал Розенко.

Свободу слова обещают не нарушать

С самого начала дискуссий польское руководство заверяло общественность и своих оппонентов в том, что закон не ограничит свободу слова и не запретит делать правдивые свидетельствования.

Во время церемонии подписания документа Дуда заявил, что Польша не будет запрещать говорить правду о Холокосте, но не позволит обвинять в этом преступлении государство и народ.

«Я абсолютно не хотел бы, чтобы кто-либо из них имел какие-либо сомнения относительно того, может ли он оглашать свои свидетельства, не опасаясь, что подпадет под уголовную ответственность в соответствии с польским законодательством… Одновременно для меня необычайно важно, чтобы мы, как поляки, как государство польское, как народ польский не были обвиняемы в участии в Холокосте, как некоторые говорят, что мы принимали институциональное участие в Холокосте, что это имело системный характер», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что во время этих трагических событий Польши не существовало как государства, поэтому говорить об институциональном участии страны в Холокосте неприемлемо.

Дуда напомнил, что польские подпольщики противостояли преступлениям нацистов в отношении евреев, был организован Совет помощи евреям «Жигота».

Президент отметил, что были отдельные случаи недостойного поведения поляков, тем более что в Польше за укрывание евреев грозила смертная казнь.

Масла в огонь подлил премьер

Нешуточный скандал разгорелся после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообщался с журналистами в Мюнхене, объясняя израильскому корреспонденту смысл закона. Отвечая на вопрос израильского журналиста, который поинтересовался, будет ли в соответствии с новым польским законом наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам, Моравецкий ответил: «Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы».

«Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, как и высказывания о том, что были исполнители евреи, русские и украинские преступники, а не только немецкие», — сказал Моравецкий.

Слова, касающиеся евреев, вызвали возмущение Нетаньяху. В телефонном разговоре израильский премьер заявил польскому коллеге о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа.

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В ответ на это в Варшаве заявили, что закон о Холокосте позволит говорить обо всех причастных к уничтожению евреев, независимо от их национальной принадлежности.

«Были предатели среди поляков, и были герои. Были, однако, случаи, что евреи, пойманные немцами, предавали поляков, которые их укрывали. Ситуация была чрезвычайно сложная. Нужно это все рассказывать», — сказал польский министр Чапутович.

В свою очередь шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что слова премьера о том, что среди коллаборантов, помогавших нацистам во времена Второй мировой войны, были представители разных народов, проживавших тогда на территории Польши.

«Среди тех коллаборантов были также люди еврейской национальности. Это болезненная правда», — сказал Дворчик.

«В то же время премьер говорил о факте историческом, о котором пишут историки польские, израильские и другие иностранные эксперты», — добавил он.

Твердая польская позиция

Израиль и Польша не отказываются от переговоров по тематике спорного закона и даже создали специальные рабочие группы во главе с заместителями премьеров. Польская сторона практически сразу задекларировала готовность к встрече этих групп в кратчайшие сроки в любой из стран. Первая такая встреча должна состояться в четверг в Тель-Авиве.

Тем не менее, Варшава не собирается уступать своим оппонентам и вносить в закон изменения, устраивающие Тель-Авив. В Польше настаивают на том, что оппоненты неправильно информированы.

Шеф канцелярии премьер-министра Марек Суский заявил, что польская делегация едет в Израиль не для того, чтобы вести переговоры о содержании закона о Холокосте. «Мы хотим выяснить разногласия и вести диалог, основанный на правде», — написал Суский в Twitter.

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Закон пока не будут применять

Польские власти обещают, что до вердикта Конституционного суда привлекать к уголовной ответственности по новому закону никого не будут.

Так, посол Польши Яцек Ходорович заверил израильских парламентариев, что закон «прокуратура не будет никого преследовать до тех пор, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий, который возглавляет польскую рабочую группу, сказал, что «не будут до момента рассмотрения Конституционным судом предъявляться обвинения прокурорские».

При этом замминистра отметил, что МИД будет реагировать своими инструментами на нарушения закона, например, на формулировки о «польских концлагерях». «Мы говорим о реакции прокуроров. Как МИД, мы будем реагировать», — пояснил он.

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* запрещенная в России экстремистская группировка