Новости Украины и Новороссии 17 июня 2019

Азаров: Можно ли хранить деньги в украинских банках?

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«Незалежную» трубу погубила жадность, а не «Газпром»

Украинская газотранспортная система стоит на пороге чрезвычайного положения. Об этом сообщил в минувшую субботу оператор ГТС «Укртрансгаз».

В связи с дефицитом средств компания не может своевременно рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд. Задолженности перед поставщиками исчисляются миллиардами гривен, некоторые из них отказываются передавать прописанные в контрактах объемы голубого топлива. Того, что осталось, хватит украинской ГТС для бесперебойной работы до 24 июня.

Руководство «Укртрансгаза» подняло на уши буквально всю страну. О проблеме проинформированы Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). С последней оператор газотранспортной системы ведет разговор на повышенных тонах, требуя «немедленно исправить ситуацию» и обвиняя Нацкомиссию в непродуманной тарифной политике, которая и спровоцировала кризис.

«Критическое финансовое состояние оператора ГТС вызвано рядом факторов, о чем в течение 2018 и 2019 годов руководство „Укртрансгаза“ постоянно информировало регулятора», — говорится в заявлении.

Главную причину своего бедственного положения компания видит в экономически необоснованных тарифах на услуги транспортировки газа для точек входа и выхода: в конце 2018 года они были снижены вдвое. Так Украина пыталась подготовиться к переговорам по вопросу заключения нового транзитного договора с Россией. Когда о решении НКРЭКУ стало известно, глава «Нефтегаза» Андрей Коболев уверял, что это решение должно удивить как западных партнеров Киева, так и «Газпром».

Впрочем, «Газпром» сильно не удивился. Сегодня стороны по-прежнему далеки от заключения нового соглашения, не факт, что украинский транзит после 2019 года сохранится. Зато оператор ГТС с проблемами сталкивается уже сейчас.

Ухудшение своего финансового положения «Укртрансгаз» связывает еще и с тем, что участники рынка занимаются несанкционированным отбором газа из системы. А её балансировкой, то есть устранением разницы между объемами газа, поступившими в систему через точки входа и отобранными через точки выхода, по закону занимается оператор ГТС. В результате долг перед «Укртрансгазом» за услуги балансирования с 2016 по февраль 2019 года составил 38 миллиардов гривен.

Об этой же проблеме «Укртрансгаз» сообщал 5 июня. В пресс-релизе приводились другие интересные сведения: отрицательный баланс компании, сформированный преимущественно в результате несанкционированного отбора газа, только в марте-апреле этого года превысил 2,5 миллиарда гривен.

Цифры поражают, но насколько реален сценарий чрезвычайного положения, который рисует руководство компании? В конце концов, многие государственные и международные организации уверяют общественность, что их трудности чреваты катастрофическими последствиями. Делается это с конкретной целью: привлечь к себе внимание и «выбить» деньги на решение проблем.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегийДмитрий Марунич допускает, что «Укртрансгаз» решил воспользоваться именно такой тактикой:

— Конец света, конечно, не наступит. Другое дело, что проблема есть, и её причина весьма банальна. Регулятор НКРЭКУ в свое время утвердил такие тарифы, которые не позволяют эффективно работать распределительным компаниям (бывшим облгазам). То есть для них установлен неадекватный тариф на газ, который идет на производственно-технологические нужды.

Распредкомпании его отбирают из системы — «Укртрансгаз» фиксирует несанкционированный отбор, начисляет пени и штрафы. С марта, когда начала работать система суточного балансирования газа, накопились огромные долги.

Теперь в «Укртрансгазе» подняли хай: дескать, у нас нет денег. Их можно понять, но это не отменяет того факта, что проблема создана искусственно. И создали её действия государственных органов Украины.

«СП»: — То есть винить стоит конкретно Комиссию по госрегулированию в сфере энергетики?

— Выходит, что так. Проблема возникла именно из-за гигантского долга, никто не знает, что с ним делать. У операторов газорегуляторных пунктов стоимость газа на производственно-технологические расходы в тарифе — порядка 5,7 тыс. гривен за тысячу кубометров. Рыночная цена зимой была порядка 12 тысяч.

«СП»: — Разницу посчитать нетрудно.

— Да, а с пенями и штрафами она вообще космическая. Так и образовался долг, который продолжает расти.

Все это произошло после запуска системы суточного балансирования. До этого тоже были трудности, долги накапливались, но не нужно было каждый день покрывать небалансы. Сейчас есть закон, по которому ежедневно в случае небаланса либо участники рынка доплачивают «Укртрансгазу», либо «Укртрансгаз» выкупает излишки газа.

До этого долги покрывались помесячно. Система функционировала плохо, но функционировала. Когда 1 марта запустили систему суточного балансирования, проблема вылезла на свет Божий.

Если говорить об «Укртрансгазе», им это выгодно. На самом деле, они должны заработать больше. Но чтобы больше заработать, сейчас им кто-то должен доплатить. А платить пока некому. У участников рынка элементарно не хватает денег.

«СП»: — На Украине, как правило, в таких ситуациях платить приходится обычным гражданам. Возможно ли ситуация, при которой накопленные долги будут прямо или опосредованно выплачиваться за счет населения? Если вы говорите, что тариф маленький, то его нужно поднять?

— Нормальный вариант решения проблемы — это перераспределение долей внутри текущего тарифа. То есть НАК «Нефтегаз» не должен забирать 92% полученных средств, как это происходит сейчас, а распределительные компании должны получать больше, чем 8%. Нужен другой баланс. Как в Европе, например, где до 30% идет на распределение газа.

Смысл не в том, чтобы поднять тарифы. Можно, конечно, пойти и по такому пути, но вы же понимаете, что это не сработает. Кто должен платить, если поднимут тарифы? Конечный потребитель. А у конечного потребителя нет желания погашать даже текущие задолженности.

Перераспределение выглядит разумным, «Нефтегазу» нужно просто поумерить свои аппетиты, но он этого делать не хочет. Правительство молчит, НКРЭКУ тоже отмалчивается. В Нацкомиссии только сделали заявление, что мы пересмотрим нормативы.

Распредкомпании судятся с ними (НКРЭКУ — прим. ред), и уже даже выиграли несколько судов. «Днепропетровскгаз», к примеру, выиграл дело на более чем миллиард гривен. Требуют компенсации. Но проблема не решается, просто растут долги. Ничем хорошим это не закончится.

«СП»: — В прошлом году «Нефтегаз» и «Укртрансгаз» презентовали масштабный десятилетний план модернизации ГТС. Вероятно, в нынешней ситуации, когда денег не хватает даже на закупку газа для производственно-технологических нужд, о ремонте украинской трубы можно забыть?

— Это не имеет отношения к проблеме, о которой мы говорим. Да, она ухудшает экономическое положение «Укртрансгаза», но некритично.

Вообще, деньги на модернизацию всегда брались из транзита. А здесь стоит вопрос выживаемости системы распределительных газопроводов по Украине. Даже к «Укртрансгазу» это имеет довольно опосредованное отношение. Суть вопроса мы уже обозначили: неадекватный тариф, который не учитывает реальные расходы на распределение газа и поставку его конечным потребителям. Россия, «Газпром», транзит здесь ни при чем.

Алексей Ильяшевич

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О деле Ирины Воронцовой

Уже пару раз писал о деле Ирины Воронцовой, но история продолжается.Судья Екатерина Осипова не поддержала иск Ирины Воронцовой, оспаривавшей решение миграционного ведомства отказать ей во временном убежище в РФ. Вердикт будет обжалован. Судьба молодой женщины остается неопределённой: запятые во фразе «своих выдавать нельзя оставить» пока не расставлены.О судьбе Ирины Воронцовой «Наша версия на Неве» уже подробно писала. Она родилась в Житомире, ещё в нулевые годы примкнула к сторонникам Эдуарда Лимонова и проводила в городах Украины акции в поддержку прав русских, за что подвергалась давлению СБУ и нападениям местных националистов. В 2009-м переехала в Петербург, вышла замуж, и после начала вооружённого конфликта в Донбассе уехала туда.Занималась доставкой и распределением гуманитарной помощи, пока муж Андрей воевал в ополчении. В 2017-м году Воронцова была задержана на акции в честь 100-летия Октябрьской революции, после чего её лишили вида на жительство в РФ и начались длительные бюрократические процедуры и судебные тяжбы. В конце 2018-го года Ирине отказали в праве на получение временного убежища в России, и она обжаловала это решение в Смольнинском районном суде.В апреле судья Екатерина Осипова начала рассматривать дело. В ходе нескольких заседаний выступили свидетели защиты – супруг Воронцовой и товарищи, подробно рассказавшие о сборе помощи в Петербурге для народных республик и участии в этом Ирины. Любопытно, что представители Управления по вопросам миграции ГУ МВД по СПб и ЛО под руководством полковника Владимира Минченко при этом в упор не замечали войны в Донбассе. Утверждали, что, мол, Ирина свободно ездила на Украину (трактуя так поездки в ЛДНР). И уголовного дела на неё там не заводили… В общем, событий 2014-15 годов как бы и не было, и выдворенную гражданку Воронцову, по их логике, в Житомире примут чуть ли не распростертыми объятьями.На двери зала судьи Осиповой висит список дел, предназначенных к рассмотрению на 10 июня. В нём 23 записи – по большей части это иски жителей бывших советских республик к ведомству полковника Минченко. В среднем на каждого уделяется по 15 минут. И не сказать, чтобы всем автоматически отказывали. Судя по сайту суда, например, Хасанову Шарифджону, Эшонбобоеву Азимхуджу и Усмонову Алишеру повезло – их иски Осипова удовлетворила. Но случай Воронцовой особый…В ходе заседания адвокат Алексей Калугин из коллегии «Алиби» просит приобщить письмо депутата Госдумы Сергея Шаргунова (есть в распоряжении редакции), который не раз ездил в зону боевых действий и держит на контроле дела ополченцев и волонтёров.Депутат цитирует доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где сказано, что «на территории, контролируемой правительством Украины, лица, задержанные в связи с конфликтом, часто содержатся под стражей без связи с внешним миром, в том числе – в неофициальных местах заключения, и подвергаются пытками и жесткому обращению.» А также напоминает о страшных судьбах активистки «Антимайдана» Марины Меньшиковой, выданной крымским судом на Украину и найденной повешенной в камере в Днепре, и добровольца из России Валерия Иванова, попавшего в плен и забитого до смерти в львовской колонии.«Принимая во внимание, что Воронцова И. занималась сбором и доставкой гуманитарной помощи для ополченцев ДНР и ЛНР, на территории Украины для неё существует реальная угроза уголовного преследования. За содействие террористической организации (которыми с точки зрения официальных властей являются непризнанные ДНР и ЛНР) на Украине Воронцовой И. грозит суровое наказание, предусматривающее до 15 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), – делает вывод Шаргунов. – Учитывая данные обстоятельства, а также публичный характер деятельности Воронцовой Ирины, полагаю, что у неё отсутствует возможность выезда на территорию другого государства. Выражаю надежду, что указанная информация будет принята судом во внимание».Вероятно, поняв, что совсем отрицать наличие конфликта в Донбассе глупо, жаловавшаяся в перерыве, как Воронцова их «достала», представитель ответчика поменяла точку зрения. Мол, доказательств того, что гуманитарная деятельность в Донбассе представляет опасность для нахождения на Украине, нет. Вот если речь идёт об участниках боевых действий, про которых депутат пишет, – другое дело.Лукавство тут налицо. Та же Марина Меньшикова оружие в руки не брала. И случаев, когда именно за гуманитарную и информационную поддержку ЛДНР люди получали большие сроки, на Украине – масса… Вот только некоторые из них:В апреле 2015-го арестованы, а затем осуждены на 5 лет лишения свободы двое жителей города Славянска за посты вконтакте, «поддерживающие сепаратистские настроения». В марте 2017-го тот же суд города Славянска приговорил к 8 годам лишения свободы жительницу поселка Зайцево за «содействие ДНР». В августе 2017-го года 11 лет тюрьмы получила гражданка России, волонтёр Антимайдана Харькова и медик ДНР с позывным «Тереза»…Изменится ли эта репрессивная практика, сложившаяся за годы правления Петра Порошенко, с приходом нового президента Владимира Зеленского – вопрос. Пока об амнистии для «сепаратистов», даже не бравших в руки оружие, ничего не слышно, как и о смягчении соответствующих статей УК.Выслушав стороны в прениях, судья Осипова удалилась и, посовещавшись с собой около минуты, вынесла решение: «в иске отказать». Ирина воспринимает это спокойно, со скептической полуулыбкой, за которой чувствуется усталость от бесконечных тяжб. Непросто, оказывается, русскому человеку отстоять своё право жить в России.«Суд пошел на поводу у миграционного ведомства, – комментирует адвокат Алексей Калугин. – В принципе, решение было ожидаемым. Дело связано с политикой, и, видимо, они таким образом понимают интересы государства. Я думаю, что это своеобразная месть государственных органов за то, что привлекается общественное внимание к подобным делам и проблемам.Хочу обратить внимание, что нам не дали возможности получить экспертное медицинское заключение. А у Ирины редкое аутоимунное заболевание, и её лишают возможности проходить лечение в Петербурге.Мы будем подавать апелляционную жалобу. Посмотрим, что скажет городской суд. Там будет, за что побороться»." https://neva.versia.ru/isk-volontyora-dnr-iriny-voroncovoj-k-migracionnoj-sluzhbe-otklonen – цинк

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Экс-командующий батальоном “Донбасс” Семенченко : “А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские?”

Экс-командующий батальоном “Донбасс” и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что в 2014 году украинская армия по ошибке атаковала его боевиков.

“А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били”, — написал Семенченко в фейсбуке. При этом экс-комбат оскорбил украинского генерала и пообещал разобраться с ним. “Встретимся когда-нибудь <…>. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться”, — пригрозил Семенченко. Бывший начальник Генштаба ВСУ рассказал об инциденте в эфире телеканала UATV. По его словам, летчики заметили под Луганском колонну из военных и гражданских автомобилей и атаковали ее. Впоследствии оказалось, что это были бойцы “Донбасса”, направлявшиеся на штурм населенного пункта Попасная. В результате обстрела никто не пострадал.

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Гройсман добивает сбитого Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко «старыми партиями, которые должны отойти в прошлое». Об этом он заявил в эфире украинского ТВ 16 июня. «Старые партии, такие как БПП, „Батькивщина“ должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — заявил Гройсман. По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти «новые силы». «Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть „Слуга народа“, „Голос“, есть партия „Украинская стратегия Гройсмана“, которая объединяет профессионалов», — скромно добавил он. При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только «новые лица», но и опытные политики в составе новых политсил, намекая, само собой, на себя. «Считаю, что критерий „только новые лица в парламенте“ — не должен быть определяющим. У нас, с одной стороны, молодая, с другой — профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки», — подытожил премьер. Напомним, Владимир Гройсман заявил, что надеется на изменение правоохранительной системы с приходом президента Владимира Зеленского, поскольку у предыдущего президента не было воли на это. Читайте также: «Встретимся, тварь тупая» — Семенченко угрожает экс-начальнику Генштаба ВСУ из-за расстрела боевиков «Донбасса» (ВИДЕО)

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«Обалдеть. У нас в Западном Крыму всё засохло! Из скважины вода идет солёная!»

Еще две недели назад предложение экс-мэра Москвы казалось чем-то вроде жесткого фэнтези. Как мы уже рассказывали, Юрий Лужков призвал перекрыть сток реки Днепр и Десна, которые находятся на территории России, и направить огромный 4-кубокилометровый поток на снабжение Крыма. Изъятая вода должна пойти по Жиздре, Оке, Волге, Дону и реке Кубань «с применением самых современных водосберегающих технологий и соответствующим развитием прилегающих регионов». Если конкретней, пригодится для нужд Новой Москвы, пополнения стока Дона и Кубани, где, по словам Юрия Михайловича, сейчас воды не хватает. Далее перекачка через Керченский пролив в концевую часть Северо-Крымского канала, откуда вода реверсом пойдет на весь Крым.

Проект масштабный, хотя технически вполне выполним. По уже сделанным расчетам подразделения Инженерных войска РФ готовы выполнить задачу чуть ли не за год.

То есть, если раньше вода Днепра шла на полуостров с севера, теперь пойдет с востока. Главная проблема в другом. Для самой Украины подобный проект сравним с национальной катастрофой. Лишившись российских притоков, главная река самостийной державы станет заболоченной лужей. Жесточайший водный дефицит начнут испытывать сотни городов по днепровским берегам, в том числе индустриальные гиганты Днепропетровской и Запорожской областей. Ну, а стольный Киев стремительно утонет в собственной канализации.

Многие убеждены, при подобном раскладе Украина наконец-то получит, что заслужила. Как известно, до Евромайдана именно она обеспечивала 80% крымской потребности в пресной воде. Причем использовался канал, построенный при СССР, на деньги союзного бюджета и силами всей страны. Однако в мае 2014-го взбесившиеся бандерлоги закидали приграничное русло мешками с песком и бетонными блоками. Нелюдь в буквальном смысле скакала на жуткой херсонской дамбе, радуясь, что теперь сотни тысяч «предателей-крысчан» умрут от жажды и земля Тавриды гарантированно превратится в высохшую пустыню.

Только погубить Крым не удалось. За считанные месяцы были построены гидротехнические сооружения, позволившие заполнить реку Биюк-Карасу и часть русла Северо-Крымского канала водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Благодаря уникальному инженерному решению на критическом рубеже возобновилась подача питьевой воды жителям Восточного Крыма. Кроме того, осенью 2014 года было начато строительство водозаборов в Нижнегорском и Джанкойском районах общим дебетом около 200 тысяч кубометров в сутки. Военные строители бурили по 12 артезианских скважин глубиной до 180 метров на каждом из водозаборов. На полную мощность система заработала осенью 2016-го.

Звучит громко, хотя на самом деле все это — отчаянная попытка спасти крымчан от надвигавшейся беды. Водозаборы не могут работать долго, соленость воды в скважинах овышается. Так, на Петербургском экономическом форуме-2019 замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Киселев признал, что вопрос водопотребления и водообеспечения Крыма является самым острым с точки зрения экологии. Пока проблема решена за счет скважин, тем не менее, Минприроды вынуждено ведет постоянный мониторинг взаимообмена соленых вод прилегающих морей и подземных источников.

Проблема засоления подземных горизонтов особенно остро отмечается в Красноперекопском, Нижнегорском, Советском районах РК. Одна за другой артезианские скважины перестают давать воду, начинается засоление почвы. За пять лет, когда украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, орошаемый клин крымского земледелия сократился с 400 до 15 тысяч гектаров. Пытаясь найти выход, народ занялся засухоустойчивой пшеницей, экономным капельным орошением, развитием овцеводства на новых солончаках.

Овцы потерпят, но что делать с крупнейшими химическими предприятиями типа «Крымского титана», «Брома», «Крымского содового»? По технологии эти заводы испытывают постоянную и очень высокую потребность в пресной воде. Например, с момента перекрытия Северо-Крымского канала кислотный пруд-накопитель «Титана» обмелел на 30 млн. кубов.

В конце минувшего засушливого лета пруд начал парить ядовитой химией. Грянуло невиданное экологическое бедствие, пришлось эвакуировать детей из города Армянск и других населенных пунктов округи. Нынешний июнь уже рекордно жаркий, +33 держится третью неделю. Гигантский кислотный накопитель у Перекопа пересыхает на глазах. Очередное ЧП способно выжечь все живое по обе стороны украинско-крымского кордона.

Несколько лет подряд официальный Киев куражился — мол, откроем шлюзы Северо-Крымского канала лишь в том случае, если отдадите Крым. Похоже, время ультиматумов кончилось. На сайте официального интернет-представительства президента Зеленского появилась характерная петиция с требованием «немедленно и без всяких условий» направить днепровскую воду на полуостров. Причем IР-адреса авторов — украинские.

«Крыму не хватает воды. Для Украины вернуть ее ничего не стоит. Все гидросооружения построены еще во время Союза нашими родителями», — совершенно справедливо констатировано в петиции. И подчеркнуто, сделать это надо немедленно, чтобы «спасти экологию и сельское хозяйство наших соотечественников».

Внезапно разыгравшийся укро-гуманизм поясняется просто. На днях экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко выложил в Сеть в общем-то известную информацию: если срочно не разблокировать Северо-Крымский канал и не запустить дренажную систему, катастрофические затопления и эпидемии грозят плодородным землям Херсонщины. Объявленная украинскими властями водная блокада Крыма все большее бьет по самим украинцам.

И вот в такой ну очень непростой ситуации спикер крымского парламента Владимир Константинов делает сенсационное заявление. Процитирует ошеломительную новость. Оказывается, Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды с территории Украины, безопасность которой вызывает сомнения.

«Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная, — утверждает Константинов. — Мне недавно сказали специалисты, что вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний. Что там льется, никто не контролирует… Сейчас они пусть сами разбираются со своими проблемами».

Он особо предупредил, что даже если на уровне российско-украинских межгосударственных отношений встанет вопрос возобновления подачи днепровской воды в республику, придется особое внимание уделить ее очистке и измерению содержания вредных веществ. «Только после этого впускать к нам! Вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит», — заключил Константинов.

Если передать все эти пассажи одной фразой — руководство полуострова демонстративно отказалось от Северо-Крымского канала. Председатель Госсовета РК слишком опытный и расчетливый руководитель, чтобы идти на подобный демарш по собственной инициативе. В Симферополе убеждены, нынешнее заявление по каналу согласовано и одобрено федеральным центром, а вернее всего прямо инициировано Кремлем. Предельно ясно, что никто не будет измерять и тем более чистить заведомо грязный днепровский поток. Это попросту невозможно. Но что делать простым крымчанам? Местные соцсети испытывают полный шок:

— Обалдеть. У нас на даче в Западном Крыму всё засохло! Из скважины вода идет солёная!!!

— Вчера только уехал родственник жены из Красноперекопска. Говорит, с водой полный капец. Солончаки прут ударными темпами. Вода, которую качают, уже солоноватая. Поселки вокруг заброшены, все от засоления сгорело, и сады, и остальное, теперь там просто мертвые солончаки.

Ответ пришел в ходе видеомоста «Москва-Симферополь».

— Республика Крым является одним из субъектов РФ, кому федеральная помощь особенно необходима. Я бы поставил в один ряд с регионами Байкальской и Волжской зон. Усилия, которые предпринимаются сегодня, недостаточны, — говорит глава комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутата дополнил генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. Один из самых опытных спецов республики пояснил публике, как важно не только добывать необходимые объемы, но и «делать это безопасно для окружающей природы». Ресурсы не безграничны, потому следует продумать способ доставки воды на полуостров с территории материковой России.

— Мое мнение однозначно: вот как нас газом и электроэнергией спасли, точно также нельзя откладывать на далекую перспективу подачу воды с материка в Крым. Мы же хотим сделать Крым если не Абу-Даби, то вторым Сочи. А это означает колоссальное строительство новых объектов. Воды уже сейчас мало, без перекачки ее с материка перспективы полуострова весьма туманны, — повторяет Баженов. Причем, звучит это не предположением, а само собой разумеющимся фактом.

Эксперты подтверждают, очень скоро проект Лужкова может стать правительственным решением, принятым на самом высоком уровне. Хотя бы потому, что кроме переброски притоков Днепра и Десны, нет никаких других возможностей дать Крыму российскую материковую воду.

Интересный вопрос” чего ожидать, пока построят обходной канал «Ока-Кубань» и трубопровод через Керченский пролив? Волноваться не нужно — на сегодняшний день основные водохранилища республики полны, курортный сезон пройдет благополучно. Куда больше волнует состояние крымских водоводов, донельзя изношенных за украинские времена. Например, практически вышла из строя магистральная труба Феодосия-Судак. На ее реконструкцию по Федеральной целевой программе выделены 4,5 млрд. рублей, только вот переложить водовод крымские деятели обещают «за несколько лет». Похожий кошмар с трубой от Судака до знаменитого курорта Новый Свет.

— У нас очень большие, сумасшедшие потери, — признает гендиректор ГУП «Вода Крыма». — Водоводы изношены, но мы работаем. Самые первоочередные мероприятия по сбережению воды обойдутся в 100 млрд. рублей. Речь идет об уменьшении потерь. Очень важно, что нам удалось восстановить Межгорное водохранилище, основное для Симферополя и Севастополя. Оно всегда заполнялось днепровской водой, а сейчас во время паводков начнем закидывать туда воду наших рек Альма, Бельбек, Кача и Салгир, прежде стекавших в море. Это будет мощнейший аккумулятор воды, который стабилизирует водоснабжение в центральной части Крыма.

Илья Сергеев

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Бывшие крымчане подали заявления на получение российских паспортов

Бывшие жители Крыма и Севастополя подали в миграционные подразделения МВД первые заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме, сообщили в пресс-центре министерства.

Уточняется, что с соответствующими заявлениями в территориальные органы МВД России обратились 125 человек, передает ТАСС.

Документы будут рассмотрены в срок до трех месяцев.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Кроме того, в апреле Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР. На начало июня было принято несколько тысяч заявлений о приобретении гражданства России. Жителям Донбасса уже начали выдавать российские паспорта.

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Спецслужбы ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы ДНР обнародовали некоторую конкретику по организаторам убийства главы ДНР Захарченко.1. Непосредственно покушение на Захарченко готовил 2-й отдел 5-го управления СБУ (контрразведка)2. К убийству причастен помощник начальника 5-го управления СБУ Сергей Моторин. Также причастен к убийству "Моторолы".3. Непосредственный заказ на убийство передавал агент 5-го управления СБУ Андрей Байдала (позывной "Швед").4. Также к организации терактов на Донбассе причастны сотрудники СБУ из 5-го управления и агенты – Андрей Мушта, Андрей Отенко, Дамир Баштанников, Владислав Долговяз.5. По заявлениям источника из спецслужб ДНР, по всем сотрудникам этого отдела есть полная информация, включая место жительство, семейное положение и используемые автомобили.

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