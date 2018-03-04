Брат Марины Меньшиковой на связи
12:00. 4 марта 2018 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал: brahman
После публикации "Кто сдал Марину Меньшикову?" https://colonelcassad.livejournal.com/4021792.html, мне в ЛС написал брат погибшей активистки Антимайдана и попросил возможность публично оправдаться, представив свою версию событий, предложив либо удалить статью, либо опубликовать его ответ на нее. Удалять я конечно ничего не буду, но возможность высказаться предоставляю.
Ниже, публикую его письмо как есть, без купюр. Отмечу лишь, что я в своей публикации ссылался не только на статью Павленко, но и на материалы (в том числе и документы) опубликованные на форуме Урсы http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/268816-kto-sdal-marinu-ukro-fashistam/
Письмо Михаила Меньшикова.
Борис, добрый день. Я брат Марины Меньшиковой.https://nordstrim.livejournal.com/6170.html#t1306
Вы на днях опубликовали материал о причинах гибели сестры в СИЗО. Вы ссылаетесь на недостоверные сведения корреспондента телеканала "Царьград" Дмитрия Павленко, который опубликовал статью, основанную на домыслах и слухах. Убеждён, что статья заказная и Дмитрий Павленко был мотивирован поступить именно так. В мае 2016 года я отстранил его от участия в спортивно-патриотическом мероприятии "Экстремальный марафон ДНР-Россия" по причине низкого уровня подготовки и рекомендаций персонала Донецкого республиканского высшего училища олимпийского резерва имени С.Бубки.
Так, Дмитрий Павленко сообщил в своей публикации о том, что якобы конфликт между мной и сестрой произошел из-за жилплощади. Это не так.
Марина получила от нас с мамой трехкомнатную квартиру в Днепре, где она жила одна с 2013 года. В Днепр я приезжал очень редко, с осени 2012 года живу в Крыму у жены, в Ленино к маме приезжаю на выходные. Квартира в Днепре мне никогда не достанется, потому, что на меня там давно объявлена охота.
Доводы о том, что якобы я в Крыму мог каким-то образом преследовать сестру в Днепре не выдерживают проверки на уровне здравого смысла. У Марины была действительно неуравновешенная психика, она неоднократно конфликтовала с соседями как в Крыму, так и в Днепре. Ей постоянно слышались голоса, ей казалось, что окружающие её матерят, поэтому в Крыму она носила с собой электрошокеры и отвёртки, которые у неё дважды конфисковывали в ОМВД РФ по Ленинскому району. Борис, нельзя спекулировать на смерти моей сестры и выводить на обсуждение семейные конфликты. Произошла трагедия, а Вы подхватили искаженно изложенные обстоятельства и опубликовали свой материал с явно обвинительным уклоном в мой адрес. А это не допустимо.
Мои семейные проблемы связаны с тем, что летом 2016 года мой отчим и родной отец Марины предпринял попытку покушения на мою маму. Это сделано для того, чтобы освободить комнату в квартире, где живёт мама. А Марина действительно приняла сторону отца в этом конфликте, хотя мать её много раз уговаривала соблюдать нейтралитет.
У меня нет никакого интереса в квартирном вопросе, я живу с женой. Что касается наших непростых отношений с Мариной – они безвозвратно были испорчены после того, как меня сестра и отчим пытались упрятать в тюрьму. Поэтому возможности терпеть присутствие сестры рядом с нами не было.
Но выгнал из Крыма Марину родной отец… Именно он создал ей невыносимые условия проживания, издевался над ней, унижал её прогонял в Днепр. А когда Марину арестовали и она ждала его на свидании в СИЗО – он отказался к ней ехать и сказал: раз виновата – пусть сидит.
На ранних стадиях возбуждения уголовного дела в Днепропетровске ей инкриминировали лёгкую статью, не предусматривающую арест и лишение свободы. Тогда ей ничего не угрожало и было логичным оплатить штраф 850 гривен и не скрываться от следствия 2 года, вынуждая полицию 3 раза объявлять сестру в розыск и ужесточать ограничительные меры. В течение последних двух лет сестра свободно пересекала границу Украины и России, даже находясь в розыске МВД Украины. При желании она могла выехать куда угодно и заниматься торговлей, легализоваться и т.д. Но на мой взгляд было бы логичным оплатить штраф сразу и не давать повода полицейским принимать более жесткие меры спустя два года с момента возбуждения уголовного дела. Марина не осознавала всю серьёзность своего положения и не чувствовала опасности, поэтому задерживали Марину не где-нибудь на границе, а в квартире, по месту регистрации.
Обращаясь в правоохранительные органы я работал исключительно в рамках закона, а закон – не напёрсток и последствия от законно принятого судом решения могут быть хорошими, а могут быть и плохими. Естественно, такого исхода мы предположить не могли и не желали гибели Марине.
Находясь в Крыму Марина имела право подать документы на РВП или официально отказаться от украинского гражданства, но она этого не сделала потому, что не хотела терять квартиру в Днепропетровске. Поэтому по букве закона Марина несколько раз нарушала миграционное законодательство, до суда ей уже был запрещен въезд в РФ сроком на 3 года и до этого она несколько раз привлекалась к административной ответственности. Марина находилась в России и знала о том, что нужно было либо легализоваться, либо соблюдать нормы закона. О нарушениях она действительно знала и ничего не делала со своей стороны.
Поэтому Борис, отреагируйте на моё обращение должным образом и либо уберите свою публикацию, либо опубликуйте достоверные сведения. Я отправил вам в личку записи. Послушайте их и сделайте соответствующие выводы
https://yadi.sk/d/hoDhyRAg3SwqVi
https://yadi.sk/d/0RY34VMv3Swqge
https://yadi.sk/d/BYkmOvzd3Swqjx
https://yadi.sk/d/xTkk97Tn3SwsgN
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Это горе в семье. На этом печальном примере видно, как нам вбрасывают искаженные факты. Короче передирают друг у друга. Случай печальный.