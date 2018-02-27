Ладно, допустим, ариев не было, но куда делись античные римляне?! Стали итальянцами?!

В своей ранней публикации "Их (ариев) убивали из зависти и ненависти..." я поделился с читателями своим видением истории, основанным на интуитивном понимании всего происходящего в мире.

ИНТУИЦИЯ – способность непосредственного постижения ИСТИНЫ, минуя опыт и логические рассуждения. (Краткий словарь философских терминов).

Сегодня я хочу показать своё интуитивное видение ИХ войны с НАМИ, которое для удобства понимания читателем я разделил на ряд аспектов:

Аспект 1:

За ОБРАЗОМ "распятого Христа" стоит РЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО не 1 человека, а целого МИССИОНЕРСКОГО НАРОДА, который был духовно богат и НЕ был воинственным, но был исключительно миролюбивым. Он делился с другими народами всеми имеющимися у него духовными дарами, научая другие народы тем знаниям и умениям, которые он получил от Бога по рождению своему. Легендарные Арии были именно народом-миссионером, только этим объясняется, почему они проживали на территории Северной и Южной Америк, на территории Евразии, на территории Африки, на территории Австралии, на территории Северной и центральной Руси, на территории Индии и Ирана, причём они жили в мире и дружбе со всеми проживающими там коренными народами.

Светло-зелёным цветом обозначен ареал распространения индо-европейской (арийской!) семьи языков. Светло-зелёным цветом обозначен ареал распространения индо-европейской (арийской!) семьи языков.

Такой широкий ареал проживания ариев НЕ БЫЛ (и не мог быть) результатом военного завоевания всех этих огромных территорий. Это было достигнуто исключительно в рамках миссионерства, о чём засвидетельствовал для потомков древнегреческий историк Геродот, написавший о том, что белокожие и голубоглазые пришельцы с Севера обучали жителей Эллады наукам и искусству. (Herodot. IV 13-15; Himer. Orat. XXV 5).

Аспект 2:

Согласно писанию Библии, Христа-Спасителя, который умел силою Духа Святого лечить людей, казнили на территории подконтрольной Римской империи, а распятие Христа происходило под надзором римского прокуратора Пилата.

Запомните эти два важных обстоятельства: 1. местом казни Спасителя указана подконтрольная Риму территория, 2. Христос мог лечить людей силою Духа Святого. Это важно!

Аспект 3:

Созданный художниками и писателями ОБРАЗ "распятого Христа"...

...позволил власть имущим уже СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ от имени Бога (!) и "святой Церкви" начать истребительную войну ПРОТИВ ТЕХ "РИМЛЯН", проживавших на обширной территории Священной Римской империи, которые имели таланты как у Христа-Спасителя и были похожи как две капли воды на ариев.

Лики ариев дошли до нас, благодаря сохранившимся античным скульптурам и мозаикам. Они были тождественны ликам античных "греков" и античных "римлян".

Аполлон Гиперборейский и Афродита. Аполлон Гиперборейский и Афродита.

Ниже представлена старинная мозаичная картина, хранящаяся ныне в музее Туниса (Северная Африка), на которой изображены лики золотоволосых (русых) "римлян"-мореплавателей.

Известно также, что на территории СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ женщин с лицом как у Афродиты священники-католики целенаправленно выискивали, объявляли "ведьмами" и сжигали на кострах! Причём убийство типичных ариек носило массовый характер и было делом государственным!

Этот факт, кстати, объясняет, почему в нынешней Европе красивые женщины в большом дефиците!

Все эти массовые убийства совершались от имени единого Бога!!! Все эти массовые убийства совершались от имени единого Бога!!!

А вот так на обширной территории СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ убивали ариев-мужчин, которых называли в Риме "римлянами", а в Элладе "греками".

Средневековая гравюра. Средневековая гравюра.

После длительного по времени процесса убийства многих сотен тысяч "римлян" и "римлянок", которых убивали под самыми разными надуманными предлогами, как "еретиков", "колдунов" и "ведьм", титулованным историкам, обслуживающим власть имущих, пришлось придумывать невероятную историю ИСЧЕЗНОВЕНИЯ с территории Священной Римской империи уникального "римского народа" и ЗАМЕЩЕНИЯ его итальянцами.

Современные римляне - итальянцы. Современные римляне - итальянцы.

Цитата из Википедии:

"В I—II в. н. э. происходит постепенное растворение римского этноса в ассимилированном им и вновь формирующемся более многочисленном италийском (итало-римском) этносе. Этот процесс усугубляется ещё больше во времена Империи.

Во времена Империи ситуация начала меняться. Уже не сенат, а император определял, кому даровать гражданство, руководствуясь личными мотивами. Старая римская аристократия исчезала. Её место занимала новая, формирующаяся по принципу богатства, и этническое происхождение её в большинстве случаев было не италийским, а восточным. (Из этого рассказа следует, что арии не были в Римской империи "преобладающей нацией", но были аристократическим классом, которые начал замещаться представителями иной крови. Комментарий — А.Б.).

Тем не менее, несмотря на то, что собственно римский народ «утонул в массе италиков», римская культура и латинский язык стали доминирующими в западной части империи. Императоры раздавали гражданство жителям империи и вводили в сенат аристократию из провинций. Этот процесс был юридически оформлен эдиктом императора Каракаллы 212 года, предоставлявший римское гражданство всему свободному населению империи (Эдикт Каракаллы). Через систему гражданства, колонии и службу в армии к III веку н. э. неиталийские народности, проживавшие в Галлии, Испании, Северо-западной Африке и Балканах постепенно ассимилировались и стали считать себя римлянами — так называемый «процесс романизации», а эти территории стали называться «Старая Романия». Этот процесс лишь поверхностно затронул Римскую Британию, в связи с её отдаленностью от центра, и практически не затронул восточные провинции, так как их культура, в основном эллинская, ни в чём не уступала римской. (Эллины ("греки") отличались от "римлян" примерно также как нынешние белорусы отличаются от нынешних русских. Комментарий — А.Б.).

Таким образом, в Галлии возникла народность, называемая галло-римляне, в Испании — иберо-римляне, в Италии — итало-римляне, на Балканах — иллиро-римляне, в Дакии — дако-римляне, в Римской африке — афро-римляне, в Реции — рето-римляне. Всех их объединяла общая культура — РИМСКАЯ..." Источник.

К этому надо добавить очень любопытный факт: многие современные англичане убеждены в том, что легендарная Гиперборея (историческая прародина ариев) находится на территории современной Великобритании. Вышеприведенная историческая справка и карта Римской Британии наглядно объясняет, откуда могло появиться такое мнение у англичан.

Аспект 4:

С наступлением так называемой "христианской эры", которая началась с того, что власть имущие для манипуляции сознанием подвластных народов стали использовать созданный писателями и художниками ОБРАЗ "распятого Христа", НОВЫМ НАРОДОМ-МИССИОНЕРОМ взамен повсеместно истребляемых АРИЕВ были объявлены ЕВРЕИ, одна ветвь которых была искусственно выведена на территории Иберийского полуострова (нынешняя Испания), а другая на территории, занимаемой сегодня двумя странами — Германией и Польшей.

Причём на территории Иберийского полуострова (в Испании) владыки Священной Римской империи выводили евреев-сефардов на основе испорченной арабской генетики (их родной язык — ладино, близкородственный испанскому), а на территории Германии и Польши взращивалась огромная армия евреев-ашкеназов на основе испорченной арийской генетики (их родной язык — идиш, близкородственный немецкому).

Подробности в моей статье: "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

Для чего на территории Священной Римской империи были открыты аж две "фабрики" по производству генно-модифицированных людей (евреев-сефардов и евреев-ашкеназов), я рассказал в отдельной статье "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

Причём так называемые ХРИСТИАНСКИЕ СВЯЩЕННИКИ, начавшие однажды самозванно играть роль ПОСРЕДНИКОВ между Богом и людьми, стали утверждать (и по сей день утверждают!), что БОГ ОДИН, и ОН говорит евреям: БУДЬТЕ ГОСПОДАМИ В ЭТОМ МИРЕ, ВЫ МОЙ БОГОИЗБРАННЫЙ НАРОД, а всем остальным народам БОГ говорит: ВЫ — РАБЫ МОИ! ПОСЕМУ, БУДЬТЕ КРОТКИМИ АКИ ОВЦЫ! А если кого ударили по одной щеке — подставьте другую!

Это невероятно на первый взгляд, что Бог представлен в религии именно с такой стороны, но это исторический факт!

Священники евреев — раввины — по сей день рассказывают им про их БОГОИЗБРАННОСТЬ, объясняя её тем обстоятельством, что у евреев имеется две души — одна животная, как у всех тварей, а другая Божественная душа, которая есть только у евреев!

Источник.

Приложение: "Одни евреи — люди, остальные народы подобны животным!".

Аспект 5 (самый важный):

Образ ЕДИНОГО БОГА — не авраамический, а арийский!

Наука под названием "сравнительное религиоведение" позволила обнаружить поразительное сходство между арийским ведизмом ("ведизм" — от названия индо-арийских книг "Веды") и христианством, учение которого изложено в Евангелиях.

Главные точки соприкосновения этих двух мировоззрений — и там, и там есть "учение о Духе", раскрытое в большей степени в арийских "Ведах", чем в христианстве.

Например, в "Новом завете" Иисуса Христа представление о Боге, который есть Дух, дано следующими словами: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине" (Ин. 4: 24). Вот ещё один текст христианского Евангелия, где говорится о Духе:

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Бог один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно". (Библия, 1 Кор. 12: 11).

Если открыть индоарийскую книгу "Махабхарату", написанную во второй половине первого тысячелетия до новой эры, что не оспаривается, то там мы можем прочесть следующие строки, рассказывающие о Духе:

Нам Веды нужны лишь как воды колодца:

Чрез их глубину вечный Дух познаётся!

...

Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность.

...

Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья...

...

Кто понял, что Дух вечно был, вечно будет, -

Тот сам не убьёт и убить не принудит.

...

Кто, действуя, с Духом всесущим сольётся,

Того вековечное зло не коснётся, -

...

Сольётся он с Духом существ, с вечным Светом,

И, действуя, не загрязнится при этом...

Эти строки «Махабхараты» являются доказательством того, что древняя арийская философия первородна по отношению ко всем авраамическим религиям! Однако, этот факт тщательно замалчивается!!! Об этом нигде официально не говорится.

И ещё. Вспомните про то, что "Христос мог лечить людей силою Духа Святого". А ведь о том, что человек может научиться действовать совместно с "Духом всесущим", прямо говорится в тексте "Махабхараты"!

Теперь, основываясь на этих пяти аспектах моего видения истории, давайте рассмотрим, как НАВОДИЛОСЬ ЗАТМЕНИЕ на умы народов планеты в сфере познания ДУХА, который является и единым, и истинным БОГОМ.

Поехали...

Известно, что в мировоззрении ариев Солнце было "видимым Богом", обогревающим и освещающим землю живительным светом. В честь этого "видимого Бога" арии составили для ежедневного пользования солнечный календарь. Причём о том, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, ариям было известно ещё в античные времена.

"Подлинно гелиоцентрическая система была предложена в начале III века до н. э. Аристархом Самосским. Скудная информация о гипотезе Аристарха дошла до нас через труды Архимеда, Плутарха и других авторов. Считается, что Аристарх пришёл к гелиоцентризму, исходя из установленного им факта, что Солнце по размерам много больше Земли (вычислению относительных размеров Земли, Луны и Солнца посвящён единственный дошедший до нас труд учёного). Естественно было предположить, что меньшее тело обращается вокруг большего, а не наоборот. Насколько была разработана гипотеза Аристарха, неизвестно, но Аристарх сделал важный вывод о том, что по сравнению с расстояниями до звёзд земная орбита является точкой, поскольку иначе должны были наблюдаться годичные параллаксы звёзд". Источник.

Казалось бы, если это было известно ещё до новой эры, то, исходя из чего в Священной Римской империи была объявлена война Солнцу?

Почему Земля была признана центром мироздания, а Солнце было низведено в представлении подвластных народов до уровня лампады, вращающейся вокруг Земли?

Причём утверждать обратное, что Земля вращается вокруг Солнца и одновременно обращается вокруг своей оси, было на территории Священной Римской империи делом смертельно опасным для жизни!

За это убивали!

Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения написал книгу «О вращении небесных сфер» (лат. "De revolutionibus orbium coelestium"), в которой начертал и описал гелиоцентрическую систему мира, но до конца своих дней он так и не решился её опубликовать. Книгу читали лишь его близкие друзья, один из которых и рискнул издать её в 1543 году в Нюрнберге, уже после смерти Николая Коперника.

Объявленная на территории Священной Римской империи война Солнцу нашла своё отражение и в религии евреев ашкеназов и сефардов, родиной которых были Германия и Испания. Для них был разработан календарь, намеренно привязанный не к движению Земли относительно Солнца, а к фазам Луны, которая является всего лишь спутником Земли и светится в ночном небе лишь за счёт отражённого солнечного света.

Причём, что любопытно, ВСЕ еврейские праздники, будь то еврейский Новый год, будь то Ханука или другие начинаются только (!) ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА ЗА ГОРИЗОНТ! Источник.

Все эти факты лишь дополняют слова Христа, высказанные в адрес иудеев: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44) и свидетельствуют о том, что "евреи как новый народ-миссионер" создавались на территории Священной Римской империи отнюдь не для позитивной роли, какая была у ариев, а для негативной, так сказать, "дьявольской роли".

Приложение: "Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

В связи с этим у евреев всё должно было быть наоборот — "белое" они должны были воспринимать как "чёрное", на добро они должны были отвечать злом, а зло они должны были воспринимать как добро, и таким образом со временем евреи должны были наполнить всю землю злом (пороком) и противоположностью истины — ложью. Таким образом перевернуть всё с ног на голову!

Здесь я хочу сделать небольшую остановку, чтобы объяснить читателю, почему я взялся за написание этой статьи. Буквально вчера мне прислали в личной переписке вот такое сообщение:

Ссылка в сообщении мне дана вот на эту статью Ехидного Дугласа, опубликованную ещё в прошлом году:

Вот что написал Ехидный Дуглас:

"Уважаемые! Если вы тут решили, что автор по своему обыкновению ехидничает, то на этот раз это совсем не так. Ехидства не будет. Если только совсем немного.

Речь будет о другом и по-другому. Дело в том, что, например, в так называемой "теории эфира" лично мне интересен не сам "эфир", отсутствие и антинаучность которого давным давно доказаны учёными, а мотивы человека, который об этом пишет.

Одно дело, когда это говорит обычный недоучка-подросток, коими так богата наша нынешняя повседневность. Подросток хочет обратить на себя внимание, заставить других говорить о себе, это обычное дело.

Совсем другое, когда это же самое говорит взрослый мужик. Вы случайно натыкаетесь на его философствования, читаете и не верите своим глазам — как такое может быть? Кто это пишет? Ненормальный?

Вы осторожно пробуете объяснить ему, что он дремучий невежда, фантастически неграмотный и необразованный человек. Что темы, которые он пытается развивать, давным давно не только исчерпывающе освещены и раскрыты настоящими, а не самодельными учёными, но и сами стали основой для последующего развития науки.

Но в ответ вы слышите одни и те же аргументы: "Жыд!". Других аргументов у автора нет.

И вы опять недоумеваете — он больной? Или выполняет какую-то спец.задачу? Человек на полном серьёзе заявляет, что 5х5=37. И "доказывает" это! Зачем он это делает? Откуда вообще берётся вся эта альтернативная "наука"? В чём фокус?

Фокус — в ничтожестве! В обыкновенном человеческом ничтожестве. Не в оскорбительном, а в буквальном смысле слова. Авторы этих теорий — ничтожества! Это люди, не имеющие ни образования, ни практических, полезных навыков, которые позволяли бы им занять свою нишу в обществе. Это люди, осознавшие собственную убогость и социальную ущербность, но не способные винить за неё самих себя..."

Источник.

Неприятно, конечно, такое читать о себе, но приходится. Я бы с удовольствием выставил бы на всеобщее обозрение критические замечания или точку зрения настоящего оппонента. Но к сожалению присылают вот такое! Поэтому, говорят, за неимением гербовой бумаги пишут на туалетной.

Какой есть оппонент, такой есть. Будем отвечать этому.

Что это за такой ЭФИР? — наверное, Вы, читатель хотите спросить меня, "отсутствие и антинаучность которого давным давно доказана учёными", — как уверяет Ехидный Дуглас, — но некоторые "ничтожные человеки" назло Ехидному Дугласу таки продолжают доказывать существование ЭФИРА в Природе!

Я с удовольствием отвечу на этот вопрос.

ЭФИР — это не просто "гипотетическая всепроникающая среда, возмущения которой проявляют себя как электромагнитные волны (в том числе и как видимый свет)". Это не просто "тончайшая пятая стихия в античной и средневековой натурфилософии, физике и алхимии". Это не просто "гипотетическая материя, наполняющая мировое пространство и проникающая во все тела", как можно прочесть в различных энциклопедических справочниках...

ЭФИР — это прежде всего "Царство Небесное" в мировоззрении Христа-Спасителя.

Именно из этого вездесущего "Царства Небесного", находящегося в самой глубине микромира и являющегося фундаментом всего безкрайнего Мироздания, и воздействует на людей, на их генетическую структуру, тот Дух, который есть Бог, наделяя нас разными дарами и талантами, как описано в Евангелии:

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Бог один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно". (Библия, 1 Кор. 12: 11).

Что любопытно, в Евангелии от Матфея в прямой речи Христа достаточно ясно сказано, пусть и языком притчи, что в Мироздании всё большое состоит из малого, это малое состоит из ещё более меньшего, а в основе всего лежит самая малая частица — "атом материи" (не вещества, а материи!), которая меньше всех других существующих в Природе частиц ("меньше всех семян").

31 Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. (Мф. 13).

Следом языком притчи Христос ещё раз объяснил людям, что в Мироздании всё созидается из этих "наименьших семян", образующих "Царство Небесное":

33 Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

34 Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. (Мф. 13).

Таким образом, мы видим, что учение Христа содержало естественнонаучную часть, от которой власть предержащие "Священной Римской империи германской нации" долгое время стремились избавиться, но не в религии, а непосредственно в науке о Природе!

И хотя "Священная Римская империя" официально перестала существовать в 1806 году, руководившая ею "Власть Тьмы", как назвал её Христос, никуда не делась со своими претензиями на мировое господство, со своими амбициями и планами реформировать мировую науку так, чтобы религия и наука никогда не могли прийти к "единому знаменателю".

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и ВЛАСТЬ ТЬМЫ". (Лк. 22: 52-53).

"Власти Тьмы" удалось реформировать мировую науку и избавить её от всякого представления об эфире только после внедрения в неё евреев-учёных. Это произошло в конце XIX, в начале ХХ века. Христово "Царствие Небесное" или Эфир, как его называли по-другому, было заменено буквально на пустое место в Мироздании, которому для придания "научности" было дано название "физический вакуум", что дословно переводится с латыни "природная пустота"!

Альберт Айнштайн (Эйнштейн) по версии евреев — гений всех времён и народов, которому те же евреи приписывают Нобелевское лауреатство за его "Теорию Относительности". На самом деле он получил эту премию за изучение частного случая теории Фотоэффекта, открытого ранее Г.Герцем и исследованного А.Столетовым.

Отдельно про плагиатора Эйнштейна читатель может прочитать в книге Владимира Бояринцева: "АнтиЭйнштейн. Главный миф XX века".

Зачем же эфир был выброшен евреями-учёными из Храма Науки?

Очевидно, прежде всего затем, чтобы люди, читая в Библии слова апостола, обращённые к Коринфянам: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?" (1 Кор. 3: 16), никаким образом не могли уразуметь, что "Дух Божий" — не абстракция, которая якобы абсолютно непостижима, а это самое настоящее явление природы, как свет разных спектральных частот, или как музыка или звук с разным набором частот и амплитуд.

Причём "реформа" науки о Природе — физики была совершена евреями-революционерами с такой же сверхнаглостью, с какой после 1945 года главари "мирового еврейства" навязали всему миру миф "о Холокосте 6 миллионов евреев".

И хотя прошло уже много лет, человечество до сих пор не может избавиться ни от навязанного мифа "о Холокосте 6 миллионов евреев", ни от результатов "реформирования" евреями физики, в ходе чего они извратили саму фундаментальную основу науки о Природе!

Вот и приходится правильную науку о природе строить учёным-"альтернативщикам"! И среди этих учёных я лично знаю двоих — Владимира Акимовича Ацюковского, автора "ЭФИРОДИНАМИКИ", и Петра Петровича Гаряева, одного из авторов "ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКИ".

Так мы и живём все до сих пор под "ВЛАСТЬЮ ТЬМЫ", которая управляет человечеством через искусственно созданное вездесущее "МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО".

Но конец "Власти Тьмы" уже близок! Человечество медленно, но уверенно просыпается от морока...

В продолжение темы рекомендую читателю прочесть эти четыре статьи:

1. "Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

2. "Холокост предсказан Христом-Спасителем, и он будет благом для общества".

3. "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

4. "Ради возвращения Истины в науку кто-то должен повторить подвиг Галилея..."

26 февраля 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: перефразируя выражение А.П.Чехова "англичанка гадит", можно сказать: "удивительный народец, эти евреи!" То, что можно оболгать и извратить, они и учиняют, прикрываясь часто чужими фамилиями и именами! Даже патентоведа А.Айнштайна, обокравшего настоящих гениев, умудрились впарить человечеству как еврейского гения!