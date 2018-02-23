Сергей Филатов, один из создателей Конституции РФ. Почему выбрали именно 4 года президентства. Количество президентских сроков.
Руководитель администрации президента 1993-96, создатель Конституции Сергей Филатов рассказывает, как писался главный закон страны. Почему выбрали именно 4 года президентства. Думали ли создатели главного закона, что кому-то в будущем захочется править больше или увеличить себе срок правления, чем записано в Конституции.
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону