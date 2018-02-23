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Сергей Филатов, один из создателей Конституции РФ. Почему выбрали именно 4 года президентства. Количество президентских сроков.

15:34. 23 февраля 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Руководитель администрации президента 1993-96, создатель Конституции Сергей Филатов рассказывает, как писался главный закон страны. Почему выбрали именно 4 года президентства. Думали ли создатели главного закона, что кому-то в будущем захочется править больше или увеличить себе срок правления, чем записано в Конституции.

Издание
Конституция Российской Федерации, на которой приносили присягу президенты Российской Федерации.

 

 

 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://urist39.com/news/main/Dejstvuyushij-prezident-RF-nadelil-sebya-polnomochiyami-menyat-Konstituciyu-RF.?page=1&section=
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