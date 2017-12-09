Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2017
- 10:39 Стычки начались у изолятора СБУ, где сидит Саакашвили (ВИДЕО).
- 09:36 «Ехала в ЕС как кругляк, но сбежала»: киевляне шокированы главной ёлкой страны (ФОТО).
- 09:28 “Уроки русского” с Захаром Прилепиным.
- 08:26 Задержанный Саакашвили объявил бессрочную голодовку (ФОТО).
- 08:02 Михаила Саакашвили задержали в Киеве.
- 07:00 Трепач на крыше: Почему США вновь используют Саакашвили.
- 02:30 МГБ ДНР задержало в Донецке агентов СБУ.
- 02:00 «Тройка» ОБСЕ приняла заявление по Украине.
- 01:00 Россия не даст Украине ввести оккупационный режим в Донбассе, — сенатор.
- 00:32 Саакашвили арестован. Вторая серия.
- 00:31 Генпрокурор Украины рассказал подробности задержания Саакашвили.
- 00:23 После задержания Саакашвили к палаточному городку стянули силовиков — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
Стычки начались у изолятора СБУ, где сидит Саакашвили (ВИДЕО)
У здания управления СБУ, где в настоящее время находится задержанный экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, начались стычки между сторонниками Михо и правоохранителями.
Соответствующее видео опубликовано на странице Саакашвили в соцсети.
Как следует из видео, правоохранители пресекли попытку адептов Михо разбить палатки возле изолятора временного содержания, расположенном в Аскольдовом переулке.
На импровизированный митинг к стенам управления СБУ сторонники Саакашвили по обыкновению принесли бочки и дрова, начали обустраивать сцену для выступлений и возводить баррикаду.
Протестующие утверждали, что хотят «мирно установить палатку», однако силовики назвали происходящее «нарушением общественного порядка» и жестко пресекли попытку «активистов» разбить лагерь у стен изолятора, применив, в том числе, слезоточивый газ.
Напомним, утром 9 декабря «Русская Весна» сообщала, что задержанный скандальный политик объявил бессрочную голодовку.
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«Ехала в ЕС как кругляк, но сбежала»: киевляне шокированы главной ёлкой страны (ФОТО)
Главная новогодняя елка, установленная в центре Киева, вызвала весьма бурную реакцию у пользователей соцсетей.
Одним из первых фотографию позорного дерева, ветки на котором присутствуют только на макушке, выложил на своей странице в соцсети нардеп Верховной рады Борислав Береза.
«Наша киевская новогодняя елка. Какая же она красивая и пушистая, да?… Пойду выпью успокоительное», — написал Береза.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что «какая власть и страна – такая и елка».
«Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка», «Бедное дерево. Какая экономика, такая и ель», «Утомилась по дороге», «Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?» — грустно смеются киевляне.
Замечательна версия о том, что елка ехала в ЕС в качестве кругляка, но сбежала по дороге.
Местные СМИ предполагают, что елка после доставки в центр Киева слишком долго оставалась со связанными ветвями, из-за чего при распаковке они благополучно отвалились.
Однако если вспомнить, какую лысую новогоднюю ель Украина отправила в Молдавию, то можно сделать вывод, что в «незалежной» в принципе закончились либо нормальные деревья, либо нормальные специалисты, способные выбрать и благополучно транспортировать красивую елку.
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“Уроки русского” с Захаром Прилепиным
Интернет-троллю все время хочется пошутить, так их научили иностранные пиар-специалисты. Как будто на свете есть что-то смешнее президента Петра Порошенко, объявившего уже 45-ю войну России. В чем же особенность характера интернет-тролля? Над чем он смеется и как к нему нужно относиться?
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Задержанный Саакашвили объявил бессрочную голодовку (ФОТО)
Адвокат задержанного вчера вечером Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что скандальный политик объявил о начале бессрочной голодовки.
Напомним, как сообщала «Русская Весна», 8 декабря Саакашвили, наконец, задержали и поместили в СИЗО.
«Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного кормления», — заявил Чернолуцкий.
Он добавил, что в случае принятия судом решения об избрании меры пресечения его клиенту в виде ареста сроком на два месяца, Михо «еще более жестко будет продолжать голодовку».
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Адвокат заявил, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, однако из-за высокого давления к нему приходили медики.
Сам Саакашвили в переданной через адвоката записке (см. ниже) утверждает, что дело против него носит политический характер и власти таким образом хотят запугать украинцев.
Он призывает своих соратников «ничего не бояться и выходить на мирную акцию “за импичмент”».
Ночью стали известны некоторые подробности задержания. В частности, выяснилось, что Саакашвили скрывался в квартире своего сторонника Юрия Покиньбороды, который в 2015-2016 гг. занимал пост руководителя нацполиции на оккупированной Киевом территории Луганщины.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, сообщают, что следствие по делу Саакашвили завершено, а в суде гособвинение потребует для скандального политика избрать в качестве меры пресечения домашний арест с ношением электронного браслета.
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Михаила Саакашвили задержали в Киеве
фото:Петр Сивков/ТАСС
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии “Движение новых сил” Михаил Саакашвили задержан в Киеве и помещен в изолятор временного содержания. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам генпрокурора, планируются следственные действия и обращение в суд для избрания меры пресечения.
Ранее, 5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры уже задерживали Саакашвили по обвинению “в содействии преступной организации”. Однако около 200 сторонников политика заблокировали автомобиль спецслужбы и силой освободили политика из машины СБУ. На Саакашвили завели дело по ч.1 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности)
Сам же задержанный в пятницу вечером Саакашвили объявил в ночь на субботу бессрочную голодовку. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
“Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания. В случае если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку”, - заявил юрист, передает ТАСС.
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Трепач на крыше: Почему США вновь используют Саакашвили
За что на Западе не любят и до сих пор боятся Советского Союза? Причин, конечно, несколько, но основная — это приверженность доктрине экспорта революции.
Времена изменились, СССР четверть века назад распался, Коминтерн, занимавшийся экспортом социалистических идей, распущен три четверти века назад, а европейцы и американцы до сих пор пугают себя и других сказками про всепроникающую «руку Кремля», непревзойдённых русских хакеров и «вмешательство России в выборы» во всём мире. Забывая, правда, про то, что пресловутый «российский след» также неуловим, как привидения. А вот организаторы и руководители «цветные» революций, подконтрольные США, не просто действуют по всему миру, но и, порой, опростоволосившись на высоком посту в своём государстве, спокойно перекочёвывают в другое «строить лучшее будущее» по американскому шаблону на очень высоких должностях.
Человек со «шлейфом»
К власти в Грузии Михаил Саакашвили пришёл в январе 2004 года в результате методически, организационно и финансово поддержанного США государственного переворота, названного «революцией роз».
Этот переворот, совершённый по методичкам, разработанный американскими инструкторами ещё для Сербии, год спустя, успешно повторили и на Украине, к событиям в которой Саакашвили тоже приложил свою руку, днюя и ночуя в штабе своего кума Виктора Ющенко, вместо того, чтобы заниматься проблемами своей страны.
Вместе с ним, обучавшимся по американским программам подготовки будущих национальных лидеров в ряде престижных учебных заведений США, во властные структуры Грузии пришла целая плеяда деятелей, также хорошо известных в Америке по различным курсам для иностранцев.
Мало того, правительство Грузии напрямую стало получать зарплату от Вашингтона, поскольку денег в стране на выплату весьма крупных зарплат министрам в её бюджете просто не было.
К числу своих заслуг Саакашвили относит рост ВВП страны, а также «искоренение коррупции». Однако экономисты считают, что основная часть этого прироста связана с иностранной финансовой помощью. Так, в 2009–2010 году страна с населением около 4,4 миллионов человек получила её в сумме 4,55 млрд долл.
С другой стороны, уровень жизни населения резко упал, с 2003 по 2008 уровень безработицы вырос с 11,5 до 16,5%.
«Победа над коррупцией» коснулась лишь низового звена, а сам уровень коррупции, по данным Freedom House, нисколько не уменьшился. Зато, как говорится в отчётах Transparency International, она приобрела элитарный характер, т. е. переместилась в высшие эшелоны власти. А самыми большими коррупционерами стали сам Саакашвили и 3–4 его ближайших соратника, без «прикормки» которых стало невозможно вести никакой крупный бизнес.
После отставки вылезли и другие его «художества». Самыми громкими из них стали обвинения в причастности к политическим убийствам, а также пытки и издевательства в грузинских тюрьмах, число узников которых за годы правления Саакашвили выросло с 5.700 до 25–30 тысяч. Существует информация журналистских расследований о причастности экс-президента Грузии и его супруги к торговле человеческими органами.
После неонацистского государственного переворота на Украине, в ходе которого от рук «неизвестных снайперов» погибло около ста человек, в СМИ стала просачиваться информация о том, что минимум часть этих снайперов были грузинами, приехавшими в Киев по указанию Саакашвили.
А сам он, поддержавший неонацистов, в нарушение украинского законодательства, вскоре обзавёлся креслом губернатора Одесской области.
Генацвале, бросьте гуся!
Случай повторного применения Соединёнными Штатами своего использованного… кадра — редчайшее исключение. Обычно таких, как он, просто выбрасывают. Но, видимо, собственных кадров, способных беспрекословно и качественно исполнять волю Вашингтона, на Украине на тот момент недоставало, и Саакашвили оказался в числе «варягов»-иностранцев, назначенных посольством США на ответственные посты украинской власти. Сегодня практически все они в отставке: кто-то сам сбежал, наворовав столько, сколько хотел, кого-то с треском сняли с занимаемых должностей.
Не исключение и экс-президент Грузии, лишённый гражданства исторической родины за подаренный ему своим другом Порошенко украинский паспорт и разыскиваемый у себя на родине за совершённые в годы президентства преступления.
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Саакашвили поручили очень ответственную задачу: превратить озлобившуюся на киевские власти после сожжения 2 мая 2014 года одесситов Одессщину в своеобразную «витрину новой украинской жизни». Причём, как и в годы его президентства, содержание «реформатора» взяло на себя американское посольство.
Витрины не получилось. Получилась череда секс-скандалов с участием губернатора, рождение ряда новых коррупционных схем и эскалация неонацистского террора против инакомыслящих.
В том числе, к чему привык Саакашвили у себя на родине, аресты журналистов, содержание их (включая беременных и родивших в застенке) в нечеловеческих условиях.
Дружба с Порошенко закончилась, и украинский президент отнял дарованное в нарушение законодательства гражданство, чем превратил верного слугу американцев в Паниковского, человека без паспорта.
Цирк на дроті
Но если Михаил Самуэлевич — персонаж трагикомический, то трагизма в его тёзке с отчеством Николозович нет ни капли, сплошная комедия. Начиная с истерики от звука летящего самолёта и пожирания галстука в 2008 году и до сего момента. Хотя, казалось бы, замахнулся он на большое дело — свержение сидящего в печёнках у украинцев Петра Порошенко.
Впрочем, кто во всей этой истории больший клоун — человек без гражданства Саакашвили, решивший свергнуть президента страны, противодействующие ему украинские силовики, поддерживающие его «активисты» или американцы, поставившие на столь одиозную личность — вопрос спорный.
Комедию с пересечением им польско-украинской границы без предъявления документов продемонстрировал полную импотентность украинских силовиков. В этой репризе не хватает только плаката, на котором изображен глава СБУ Грицак с маузером в руке и лозунгом «Ни шагу назад!», висящего на стене пограничного перехода.
В следующем акте роль танцовщиц варьете исполнили ряды нацгвардейцев, выстроенные Аваковым перед Верховной Радой в тот день, когда Саакашвили, повторившив «подвиг» Дуче, привёл своих сторонников в Мариинский парк Киева.
Жалкие попытки генпрокурора без юридического образования, но с обострённым чувством «леволюционной целесооблазности», истребовать у человека, лишённого паспорта, этот самый паспорт, обернулись ответом, достойным третьесортного западноукраинского уличного «вертепа»: «а у меня его украли!» Причём, как объявил Саакашвили, украли милиционеры, и теперь этот паспорт лежит в столе у Порошенко.
В результате самым веским обвинением в адрес экс-грузина и экс-украинца, которое подыскали люди, совершившие госпереворот в феврале 2014 года, стало обвинение в подготовке госпереворота и… захвате помещения одного из комитетов Верховной Рады, которое тот использовал для сна.
Чтобы собрать доказательную базу своих обвинений, украинские силовики устроили обыск в квартире одного из друзей Саакашвили, где тот остановился на время «Михо-майдана».
Рутинный обыск превратился в самую настоящую корриду с участием всех сторон, претендующих на роль комика № 1 Украины. Удивительно, но паспорт экс-губернатора Одессщины нашёлся в обыскиваемой квартире.
Так что Михаил Саму… Николозович соврал про то, что он в столе у Порошенко. При этом «Карлссонишвили» вылез на крышу дома и разразился страстным монологом, смысл которого сводится к следующему:
— Приезжайте в Киев! И тогда вы поймёте, что я был прав! Обязательно приезжайте в Киев. Иначе я спрыгну вниз!
Трепался, конечно! Никуда он не спрыгнул. Его спокойно увели под белы рученьки «орлы Грицака», по лестнице доставили на грешную землю и усадили в микроавтобус, окружённый толпой фанатов человека, теперь уже действительно не имеющего паспорта. Хочется задать вопрос: кто сочинял эту репризу? Кому из офицеров СБУ пора переходить в штат организаторов одесской «Юморины»?
***
Кому и зачем нужен Саакашвили, запятнавший себя не только преступлениями в Тбилиси и Одессе, но и продемонстрировавший столь яркий талант комика? В любой другой стране, кроме Украины, этого было бы более чем достаточно для того, чтобы похоронить его, как политика.
Но он очень удобен американцам, которые вяло отреагировали на клоунаду с его «задержанием» и «преследованием».
Удобен тем, что этот «экспортёр революции» делает за них грязную работу по продолжению дестабилизации ситуации в стране. Ведь, как считают многие политологи, он объединил людей не вокруг себя, а против Порошенко. И в случае удачного свержения нынешнего президента бывший американский наместник в Грузии не сможет претендовать на эту должность на Украине.
Выгоден беглым «регионалам», снова финансирующим объединившихся с Саакашвили неонацистов. Выгоден неонацистам тем, что готов привести их к власти, но не стать во главе неё.
А ради всего этого можно и на его клоунские выходки глаза закрыть.
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Александр Горохов
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МГБ ДНР задержало в Донецке агентов СБУ
Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики по подозрению в государственной измене в пользу украинских спецслужб задержана супружеская пара из г. Донецк: Кочмурадов Андрей Анатольевич и Лазарева Елена Викторовна.
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.
«Установлено, что летом 2016 года Кочмурадов А.А. и его жена Лазарева Е.В. на личном автомобиле направлялись в г. Красноармейск через украинский КПВВ, где были задержаны сотрудниками СБУ за наличие в салоне автомобиля видеорегистратора. Впоследствии, сотрудники СБУ, угрожая семейной паре уголовной ответственностью за надуманное преступление, склонили их к негласному сотрудничеству.
В дальнейшем МГБ ДНР установлено, что Лазарева Е.В., работающая анестезиологом в нейрохирургическом отделении ДОКТМО им. Калинина, передавала в адрес сотрудников СБУ сведения о военнослужащих ВС ДНР, находящихся на лечении в медицинском учреждении.
В свою очередь, Кочмурадов А.А., занимающийся обслуживанием телекоммуникационных сетей одного из интернет-провайдеров г. Донецк, передавал в адрес СБУ информацию в отношении абонентов предприятия», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время задержанные дают признательные показания.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 320 УК ДНР «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно уголовному законодательству ДНР супругам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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«Тройка» ОБСЕ приняла заявление по Украине
Члены министерской «тройки» ОБСЕ (Германия, Австрия и Италия) по итогам Совета министров в Вене приняли отдельное заявление по Украине.
Как сообщается, министры иностранных дел Германии, Австрии и Италии призвали к устойчивому перемирию на Донбассе и приданию импульса для интенсификации усилий для решения конфликта.
Кроме того, министерская «тройка» ОБСЕ и Словакия в другом заявлении выразили обеспокоенность развитием событий, которые углубили недоверие и привели к конфликтам и напряженности внутри и между государствами. В заявлении содержится призыв восстановить доверие и добрососедские отношения.
В совместном заявлении министры стран ОБСЕ заявили о необходимости уменьшить риски возникновения конфликтов из-за использования информационных и коммуникационных технологий.
Стороны пообещали работать над предотвращением торговли людьми, в частности, детьми. Также договорились усилить сотрудничество в сфере экономики, поощрять трудоустройства женщин и молодежи.
По итогам Совета министров ОБСЕ была достигнута договоренность увеличить усилия по уменьшению угрозы, которую создает стрелковое оружие, легкое вооружение и запасы обычных боеприпасов.
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Россия не даст Украине ввести оккупационный режим в Донбассе, — сенатор
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не даст ввести «оккупационный режим» в Донбассе.
«Климкин собрался давить на нас „с помощью друзей и партнеров“ по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит», — написал Пушков в Twitter.
В четверг в Вене по инициативе украинской стороны состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Павла Климкина в двустороннем формате. По ее окончании глава МИД Украины сообщил, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе.
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Саакашвили арестован. Вторая серия
В Киеве снова арестовали Саакашвили. На этот раз поступили по хитрому и арестовали ночью, чтобы сразу не смогли отбить. Попутно начали демонтировать палатки под Верховной Радой. Злочинна влада вершит свои преступные дела под покровом ночи. Саакашвили засунули в СИЗО и не пускают к нему адвоката.
У здания, где держат Саакашвили начинают скапливаться СМИ и фанаты бывшего грузинского президента.
Стрим у СИЗО, где держат Саакашвили.
Толпа под зданием СБУ орет “Киев вставай!” Семенченко заявил, что он и его соратники готовы отразить натиск сил коррупции на палаточный лагерь. Фельдмаршал Семен знает толк в обороне.
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Генпрокурор Украины рассказал подробности задержания Саакашвили
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве.
«Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещён в изолятор временного содержания», — написал Луценко в Facebook.
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После задержания Саакашвили к палаточному городку стянули силовиков — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Киеве сотрудниками СБУ был задержан лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили.
После этого к палаточному городку его сторонников под Радой стянули около 600 полицейских.
«Русская Весна» следит за развитием событий.
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