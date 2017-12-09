Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2017

За что на Западе не любят и до сих пор боятся Советского Союза? Причин, конечно, несколько, но основная — это приверженность доктрине экспорта революции.

Времена изменились, СССР четверть века назад распался, Коминтерн, занимавшийся экспортом социалистических идей, распущен три четверти века назад, а европейцы и американцы до сих пор пугают себя и других сказками про всепроникающую «руку Кремля», непревзойдённых русских хакеров и «вмешательство России в выборы» во всём мире. Забывая, правда, про то, что пресловутый «российский след» также неуловим, как привидения. А вот организаторы и руководители «цветные» революций, подконтрольные США, не просто действуют по всему миру, но и, порой, опростоволосившись на высоком посту в своём государстве, спокойно перекочёвывают в другое «строить лучшее будущее» по американскому шаблону на очень высоких должностях.

Человек со «шлейфом»

К власти в Грузии Михаил Саакашвили пришёл в январе 2004 года в результате методически, организационно и финансово поддержанного США государственного переворота, названного «революцией роз».

Этот переворот, совершённый по методичкам, разработанный американскими инструкторами ещё для Сербии, год спустя, успешно повторили и на Украине, к событиям в которой Саакашвили тоже приложил свою руку, днюя и ночуя в штабе своего кума Виктора Ющенко, вместо того, чтобы заниматься проблемами своей страны.

Вместе с ним, обучавшимся по американским программам подготовки будущих национальных лидеров в ряде престижных учебных заведений США, во властные структуры Грузии пришла целая плеяда деятелей, также хорошо известных в Америке по различным курсам для иностранцев.

Мало того, правительство Грузии напрямую стало получать зарплату от Вашингтона, поскольку денег в стране на выплату весьма крупных зарплат министрам в её бюджете просто не было.

К числу своих заслуг Саакашвили относит рост ВВП страны, а также «искоренение коррупции». Однако экономисты считают, что основная часть этого прироста связана с иностранной финансовой помощью. Так, в 2009–2010 году страна с населением около 4,4 миллионов человек получила её в сумме 4,55 млрд долл.

С другой стороны, уровень жизни населения резко упал, с 2003 по 2008 уровень безработицы вырос с 11,5 до 16,5%.

«Победа над коррупцией» коснулась лишь низового звена, а сам уровень коррупции, по данным Freedom House, нисколько не уменьшился. Зато, как говорится в отчётах Transparency International, она приобрела элитарный характер, т. е. переместилась в высшие эшелоны власти. А самыми большими коррупционерами стали сам Саакашвили и 3–4 его ближайших соратника, без «прикормки» которых стало невозможно вести никакой крупный бизнес.

После отставки вылезли и другие его «художества». Самыми громкими из них стали обвинения в причастности к политическим убийствам, а также пытки и издевательства в грузинских тюрьмах, число узников которых за годы правления Саакашвили выросло с 5.700 до 25–30 тысяч. Существует информация журналистских расследований о причастности экс-президента Грузии и его супруги к торговле человеческими органами.

После неонацистского государственного переворота на Украине, в ходе которого от рук «неизвестных снайперов» погибло около ста человек, в СМИ стала просачиваться информация о том, что минимум часть этих снайперов были грузинами, приехавшими в Киев по указанию Саакашвили.

А сам он, поддержавший неонацистов, в нарушение украинского законодательства, вскоре обзавёлся креслом губернатора Одесской области.

Генацвале, бросьте гуся!

Случай повторного применения Соединёнными Штатами своего использованного… кадра — редчайшее исключение. Обычно таких, как он, просто выбрасывают. Но, видимо, собственных кадров, способных беспрекословно и качественно исполнять волю Вашингтона, на Украине на тот момент недоставало, и Саакашвили оказался в числе «варягов»-иностранцев, назначенных посольством США на ответственные посты украинской власти. Сегодня практически все они в отставке: кто-то сам сбежал, наворовав столько, сколько хотел, кого-то с треском сняли с занимаемых должностей.

Не исключение и экс-президент Грузии, лишённый гражданства исторической родины за подаренный ему своим другом Порошенко украинский паспорт и разыскиваемый у себя на родине за совершённые в годы президентства преступления.

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Саакашвили поручили очень ответственную задачу: превратить озлобившуюся на киевские власти после сожжения 2 мая 2014 года одесситов Одессщину в своеобразную «витрину новой украинской жизни». Причём, как и в годы его президентства, содержание «реформатора» взяло на себя американское посольство.

Витрины не получилось. Получилась череда секс-скандалов с участием губернатора, рождение ряда новых коррупционных схем и эскалация неонацистского террора против инакомыслящих.

В том числе, к чему привык Саакашвили у себя на родине, аресты журналистов, содержание их (включая беременных и родивших в застенке) в нечеловеческих условиях.

Дружба с Порошенко закончилась, и украинский президент отнял дарованное в нарушение законодательства гражданство, чем превратил верного слугу американцев в Паниковского, человека без паспорта.

Цирк на дроті

Но если Михаил Самуэлевич — персонаж трагикомический, то трагизма в его тёзке с отчеством Николозович нет ни капли, сплошная комедия. Начиная с истерики от звука летящего самолёта и пожирания галстука в 2008 году и до сего момента. Хотя, казалось бы, замахнулся он на большое дело — свержение сидящего в печёнках у украинцев Петра Порошенко.

Впрочем, кто во всей этой истории больший клоун — человек без гражданства Саакашвили, решивший свергнуть президента страны, противодействующие ему украинские силовики, поддерживающие его «активисты» или американцы, поставившие на столь одиозную личность — вопрос спорный.

Комедию с пересечением им польско-украинской границы без предъявления документов продемонстрировал полную импотентность украинских силовиков. В этой репризе не хватает только плаката, на котором изображен глава СБУ Грицак с маузером в руке и лозунгом «Ни шагу назад!», висящего на стене пограничного перехода.

В следующем акте роль танцовщиц варьете исполнили ряды нацгвардейцев, выстроенные Аваковым перед Верховной Радой в тот день, когда Саакашвили, повторившив «подвиг» Дуче, привёл своих сторонников в Мариинский парк Киева.

Жалкие попытки генпрокурора без юридического образования, но с обострённым чувством «леволюционной целесооблазности», истребовать у человека, лишённого паспорта, этот самый паспорт, обернулись ответом, достойным третьесортного западноукраинского уличного «вертепа»: «а у меня его украли!» Причём, как объявил Саакашвили, украли милиционеры, и теперь этот паспорт лежит в столе у Порошенко.

В результате самым веским обвинением в адрес экс-грузина и экс-украинца, которое подыскали люди, совершившие госпереворот в феврале 2014 года, стало обвинение в подготовке госпереворота и… захвате помещения одного из комитетов Верховной Рады, которое тот использовал для сна.

Чтобы собрать доказательную базу своих обвинений, украинские силовики устроили обыск в квартире одного из друзей Саакашвили, где тот остановился на время «Михо-майдана».

Рутинный обыск превратился в самую настоящую корриду с участием всех сторон, претендующих на роль комика № 1 Украины. Удивительно, но паспорт экс-губернатора Одессщины нашёлся в обыскиваемой квартире.

Так что Михаил Саму… Николозович соврал про то, что он в столе у Порошенко. При этом «Карлссонишвили» вылез на крышу дома и разразился страстным монологом, смысл которого сводится к следующему:

— Приезжайте в Киев! И тогда вы поймёте, что я был прав! Обязательно приезжайте в Киев. Иначе я спрыгну вниз!

Трепался, конечно! Никуда он не спрыгнул. Его спокойно увели под белы рученьки «орлы Грицака», по лестнице доставили на грешную землю и усадили в микроавтобус, окружённый толпой фанатов человека, теперь уже действительно не имеющего паспорта. Хочется задать вопрос: кто сочинял эту репризу? Кому из офицеров СБУ пора переходить в штат организаторов одесской «Юморины»?

***

Кому и зачем нужен Саакашвили, запятнавший себя не только преступлениями в Тбилиси и Одессе, но и продемонстрировавший столь яркий талант комика? В любой другой стране, кроме Украины, этого было бы более чем достаточно для того, чтобы похоронить его, как политика.

Но он очень удобен американцам, которые вяло отреагировали на клоунаду с его «задержанием» и «преследованием».

Удобен тем, что этот «экспортёр революции» делает за них грязную работу по продолжению дестабилизации ситуации в стране. Ведь, как считают многие политологи, он объединил людей не вокруг себя, а против Порошенко. И в случае удачного свержения нынешнего президента бывший американский наместник в Грузии не сможет претендовать на эту должность на Украине.

Выгоден беглым «регионалам», снова финансирующим объединившихся с Саакашвили неонацистов. Выгоден неонацистам тем, что готов привести их к власти, но не стать во главе неё.

А ради всего этого можно и на его клоунские выходки глаза закрыть.

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Александр Горохов