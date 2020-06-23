Скрытый смысл невербального языка России: о чем говорят главные символы страны

За русским языком Конституцией РФ закреплен статус государственного на всей территории страны. Но Россия совершенно официально использует и другой язык, в котором нет слов. Этим невербальным языком со своей грамматикой и даже диалектами главный герольдмейстер страны Георгий Вилинбахов называл геральдику — не просто научную дисциплину, которая описывает условного «льва на лазоревом фоне», но систему знаков, которые хранят информацию и передают её из поколения в поколение. В истории каждого из таких знаков государственной важности — и официальных символов страны, и символов президентских — причудливо преломляется история России со всеми сложными периодами и иногда курьезами. К главному государственному празднику, который страна отмечает 12 июня, портал «Будущее России. Национальные проекты» выяснил, что рассказывают главные символы страны.

В истории каждого из знаков государственной важности — и официальных символов страны, и символов президентских — причудливо преломляется история России со всеми сложными периодами и иногда курьезами.

Древняя птица и монетка с сюрпризом

Нынешний государственный герб России, хоть и был официально утвержден в 1993 году, обладает пятивековой историей и считается старейшим государственным символом России. Впервые в качестве герба страны изображение двуглавого орла было использовано в 1497 году на печати великого князя Московского и всея Руси Ивана III. Причем, по одной из основных версий, Иван III унаследовал эту государственную эмблему от своей жены Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора. Некоторые историки считают, что это стало неким символом преемственности русского государства от павшей Византийской империи.

В последующие века царская птица поднимала и опускала крылья, меняла цвет, а ездец — так геральдисты часто называют всадника в центре композиции, сражающегося с драконом, — признавался то царем, то абстрактным рыцарем, то Георгием Победоносцем. Но одно оставалось неизменным — главным элементом герба была двуглавая птица с расправленными крыльями.

Возвращение к двуглавому орлу на излете СССР (с его собственным гербом) было таким же бурным и противоречивым, как и все события начала 1990-х годов. В качестве гербовой фигуры предлагались и ласточка, и даже медведь. В прессе того времени была развернута яростная дискуссия, стоит ли возвращать орла. А если стоит, то в каком виде — с крыльями вверх или вниз? С коронами или без? Спорили даже о том, как сделать орла «подобрее».

Остановились на двух рисунках с орлом и даже официально опубликовали их с оговоркой, что проекты будут дорабатываться. И они действительно дорабатывались. Однако история сделала новый виток — Советский Союз распался. Наконец указом президента Бориса Ельцина от 30 ноября 1993 года был утвержден герб в прорисовке художника Евгения Ухналева.

Герб в прорисовке художника Евгения Ухналева. Фото: Валентин Федоров/Будущее России. Национальные проекты

И тут историческая птица вновь зависла в воздухе: в Конституции 1993 года госсимволы не были утверждены, их правовой статус должны были закрепить отдельными законами. Последовал новый этап обсуждений, который затянулся ещё на семь лет.

Все эти правовые коллизии привели к любопытному казусу. Новой стране нужны были новые деньги. И монеты, и банкноты стали печатать с орлом. Но основанным на рисунке Ивана Билибина — он был использован в одной из тех двух официально опубликованных версий. Формально считалось, что на российских деньгах используется герб Банка России. С птицей, значительно отличавшейся от той, что на гербе РФ (банк пояснял, что не может печатать герб страны, который не утвержден), деньги просуществовали ещё много лет. Пока в 2014 году президента Владимира Путина (который, кстати, и утвердил в 2000 году многострадальный герб) на прямой линии с гражданами не спросили, а почему, собственно, герб на российских деньгах не тот. «Это Центральный банк решает в соответствии с законом Российской Федерации. Не задумывался над этим, но подумаем», — удивился президент.

«Подумали» быстро (в исторической перспективе) — с 2016 года герб на деньгах стал тот, что надо. Кстати, в том же году герб вновь предложили поменять. Лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) обратился к Путину с призывом дополнить изображение орла колосьями и солнцем с герба СССР, повторив таким образом одну из многочисленных версий госсимвола начала 1990-х годов. Предложение не было реализовано, что, впрочем, не помешало байкерам использовать свой вариант герба в качестве декорации на шоу «Ночных волков».

Каждый элемент нынешнего герба России имеет значение. Этот язык Вилинбахов так расшифровал в своей диссертации «Государственная геральдика в России: теория и практика»: «Двуглавый орел — символ единения народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации. Короны над его головами означают прежде всего суверенитет всех субъектов Федерации и самой Федерации, а также могут рассматриваться как символ союза трех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной. Скипетр и держава подразумевают сильную власть и защиту государства и его единство. А всадник, поражающий копьем дракона, — не только и не столько эмблема столицы, сколько древний символ победы добра над злом, готовности всего народа отстаивать и защищать свою свободу и независимость от врага, буде такой объявится».

Государственный флаг вверх тормашками

Один из символов президентской власти — президентский штандарт — и государственный флаг весьма похожи. Оба в триколоре, только штандарт ещё и с вышитым гербом. Штандарт поднимают или устанавливают там, где в этот момент находится глава государства, будь то кабинет, здание, корабль или автомобиль. Но если со всех главных государственных зданий исчезает флаг, значит, сменилось государство.

Официальное утверждение флага таким, каким мы его видим сейчас, произошло в 2000 году, как и в случае с российским гербом. Но такой же бурной полемики в 1990-х годах флагу удалось избежать. Немного поспорили о ширине полос и остановились почти на том самом варианте, который рисовал ещё Петр I сначала для своего корабля, а потом и в качестве государственного символа для всей страны.

Военнослужащие роты специального караула Президентского полка выносят штандарт президента Российской Федерации и государственный флаг Российской Федерации во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Зато появление триколора на главных зданиях страны происходило в настолько стремительно меняющейся обстановке, что не обошлось без оплошностей. Новый стяг взвился на флагштоке нынешнего Дома правительства РФ сразу после августовского путча 1991 года и митинга сторонников демократии у этого здания на Краснопресненской набережной. Мгновенно вышло постановление за подписью первого зампреда Верховного Совета РСФРС Руслана Хасбулатова о признании трехцветного полотнища главным флагом страны. Правда, Вилинбахов в диссертации отмечал, что в спешке в постановлении была допущена серьезная ошибка: флаг в нем назван национальным, а не государственным, что понижало статус флага и формально делало невозможным его использование в качестве символа государства.

Первый флаг новой страны к тому же не был предназначен для того, чтобы размещаться на уличном флагштоке. Бывший начальник Главного эксплуатационного управления Управделами президента Виктор Савченко вспоминал, как ему в спешном порядке пришлось позаимствовать трехцветный флаг у экс-министра внешних экономических связей Виктора Ярошенко — тот был сторонником возвращения исторического триколора и держал знамя в своем кабинете. Другого флага попросту не было. Полотнище провисело ровно сутки, затем его заменили на знамя из более подходящей ткани. Но дата его водружения — 22 августа — стала официальным Днем государственного флага РФ.

Над Кремлем же алое советское знамя сменилось на российское бело-сине-красное несколько месяцев спустя, вечером 25 декабря 1991 года, после того как Михаил Горбачев официально объявил, что слагает с себя полномочия президента СССР. Савченко рассказывал, что даже расписал в особой тетради, как в деталях должна проходить смена флага. Однако журналист Борис Грищенко, много лет проработавший в кремлевском пуле и бывший очевидцем смены эпох, в своей книге «Посторонний в Кремле» вспоминал, как первые 12 минут своего существования Российская Федерация провела с флагом, вывешенным вверх тормашками. «Как только полотнище триколора развернул ветер, кто-то из стоявших у окна третьего этажа главного корпуса цитадели (Кремля. — Прим. ред.) вполголоса выругался, — писал он. — «Говорил им, стервецам, как вешать. Ни черта не слушают!» — произнес тот же голос». Зимним вечером в темноте полосы было трудно различить, вот и повесили флаг не так, как надо.

Есть разные версии, почему используется именно триколор и что означают цвета флага, и ни одной доказанной. «Определенный порядок трех горизонтальных полос, белой, синей и красной, и указывает, что перед нами именно российский флаг. Но людям часто мало столь простого объяснения, и дальше начинаются фантазии», — заявлял Вилинбахов в интервью ТАСС.

Цех по производству российского флага. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президентский «орден»

Один из официальных президентских символов — знак президента России — сделали в виде равноконечного креста и цепи на основе ордена «За заслуги перед Отечеством». Но именно по этой причине он имел все шансы отправиться в музей. Дело в том, что по международной традиции президентские знаки делают по образу главной госнаграды. Орден «За заслуги…» считался ею в 1996 году, когда разрабатывался знак. А уже в 1998 году высшим орденом РФ стал орден Андрея Первозванного. Но знак менять не стали — он существует в единственном экземпляре.

Знак сразу сообщает новому президенту, что он должен принести отечеству: на медальонах орденской цепи написан девиз «Польза, честь, слава». На оборотной стороне в звеньях помещены накладки, покрытые белой эмалью, на которых золотом вписаны имена бывших президентов. Таким образом, на знаке есть имена Ельцина, Медведева и Путина, причем фамилия последнего указана трижды — по числу предыдущих президентских сроков.

Как и остальные символы президентства, этот знак был изготовлен по поручению Ельцина. И то, что в цепи знака 17 звеньев, связано не с какой-то особой символикой, а с тем, что она была рассчитана на изрядный рост первого президента России — её длину даже выверяли по манекену, копировавшему его фигуру.

На своей первой инаугурации, в мае 2000 года, Путин предпочел просто подержать знак в руках. Впрочем, и Медведев, вступая в должность, тоже не стал надевать знак.

За весь президентский срок глава государства надевает знак только один раз — на церемонии вступления в должность. Все остальное время президентский «орден» находится на хранении.

Знак президента Российской Федерации. Фото: Евгений Биятов/ТАСС

«Немые» гимны и стихи из сна

Государственный гимн не относится числу знаков, язык которых привыкли расшифровывать геральдисты. Тем не менее это один из совершенно официальных государственных символов. И, пожалуй, ни один из прочих символов не менялся так много, как этот. Даже в царской России он устоялся не сразу.

Как известно, тот гимн, мелодия которого используется в современной версии, был утвержден в годы Великой Отечественной войны. Сергей Михалков стал соавтором стихов к первой версии гимна почти случайно. Дело в том, что он считался детским поэтом, поэтому к участию в конкурсе стихов для нового гимна его поначалу даже не пригласили. Однако, как писал Михалков в своих мемуарах, однажды ранним утром его разбудил звонок в дверь. На пороге стоял поэт Габриэль Уреклян, выступавший в печати под псевдонимом Г. Эль-Регистан. «Мне приснился сон, будто мы с тобой стали авторами гимна! — с порога обескуражил он. — Я даже записал несколько слов, которые мне приснились!» — писал Михалков. — Габо (Г. Эль-Регистан. — Прим. ред.) протянул мне гостиничный счет, на обороте которого я прочитал: «Великая Русь», «Дружба народов», «Ленин»… «А почему бы нам действительно не попробовать свои силы? — подумал я. — Ведь не боги же горшки обжигают».

Как пишутся гимны, никто из двух поэтов не знал. По содержанию решили взять за основу Конституцию СССР, а за основу стихотворного размера выбрали первый куплет «Гимна партии большевиков» на музыку Александрова. Правки и предложения в текст собственноручно вносил Сталин. Утвержденный гимн страна впервые услышала в 1944 году.

Музыканты во время всероссийской акции «День гимна». Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Однако после смерти Сталина и прихода к власти Никиты Хрущева от текста отказались — нового главу государства не устраивало упоминание в гимне «отца народов». «Немым» гимн оставался 20 лет, после чего Михалкова вновь призвали для коррекции текста.

Гимном новой России поначалу стало незавершенное произведение Михаила Глинки «Патриотическая песня». Но и этот гимн исполнялся без слов — все варианты стихов отвергались общественностью. Да и сама музыка откровенно не пользовалась популярностью.

И вот в 2000 году Владимир Путин предложил вновь вернуться к мелодии Александрова. И уже в третий раз стихи к гимну написал Михалков. Новый утвержденный гимн впервые прозвучал на всю страну в новогоднюю ночь, как и первый гимн Советского Союза, написанный Михалковым в годы войны.

«Мог ли я тогда подумать, что спустя 27 лет (1970 год) мне придется по решению новых руководителей партии и правительства убирать из текста гимна имя Сталина и вносить в него другие коррективы! А спустя ещё 20 лет (1990 год) читать в советских газетах нелестные замечания в мой адрес и рекомендации, предлагающие заменить текст гимна как не соответствующий политике партии и государства? Нет, этого я предвидеть не мог! Впрочем, действительно, какая уж в то время была «дружба народов»? Какая «сила народная»? Какой «союз нерушимый»?» — писал в мемуарах поэт.

Единственный в своем роде

Третий символ президентской власти — специальный экземпляр Конституции РФ — официально таковым не является. Президентским символом эта особая книга стала благодаря указу президента от 5 августа 1996 года № 1138, изданному ещё Борисом Ельциным накануне его повторного вступления в должность главы государства. Однако за сутки до назначенной на 7 мая 2000 года инаугурации тогда ещё и.о. президента Путин подписал указ № 832, который подтвердил, что штандарт и знак президента являются символами главы государства, и отменил указ 1996 года. А вместе с ним и особый статус спецэкземпляра Конституции.

Поэтому формально вступающий в должность президент может приносить присягу на любом экземпляре основного закона — хоть на специальном, хоть на взятом напрокат в районной библиотеке. Тем не менее по традиции на каждую церемонию инаугурации выносят именно эту, в красной обложке из кожи варана с золотым тиснением, книгу.

Специальный экземпляр Конституции РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

К вступлению в должность каждого нового главы государства в начале книги с помощью лент вплетают новую страницу из тонкой дорогой бумаги с изображением Кремля, текст которой гласит, что именно на этом экземпляре принес присягу очередной президент, стоит его печать и подпись. Спецэкземпляр Конституции — единственный в своем роде. Но что делать, если изменяется текст основного закона страны? На момент принятия поправок 2009 года, изменивших сроки полномочий президента страны и Государственной думы, бывшая на тот момент пресс-секретарем президента Наталья Тимакова рассказывала, что в спецэкземпляре Конституции просто заменят нужные страницы и заново переплетут книгу. Очевидно, в свете грядущего всенародного голосования по новым поправкам в Конституцию РФ, спецэкземпляр может вновь попасть в переплет.