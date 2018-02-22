Смерть на дорогах пора остановить

В аварии с самолётом Ан-148 в Подмосковье погиб 71 человек. Это колоссальное горе. Но 70 человек каждый день погибают в России в ДТП. Их родственникам никто не платит огромных материальных выплат, не гасят кредитов погибших, не вызывают психологов. Но хуже всего – что никто и не пытается что-то расследовать, с целью исправить, изменить ситуацию на наших дорогах в лучшую сторону в целом.

В своем материале постоянный комментатор ресурса nstarikov.ru, член Партии Великое Отечество, Сергей Валентинович Лисовский, коснулся этой одной из самых болезненных тем сегодняшнего дня: печальной и огромной статистики погибших и покалеченных в автомобильных авариях в России.

При этом есть «Стратегия безопасности дорожного движения» правительства Медведева, которая никак не может нас устраивать, глядя на ту самую печальную статистику.

Материал получился объёмный, при этом автор не написал про:

Какова ваша точка зрения на эту проблему? Чтобы вы предложили для снижения аварийности и смертности на автомобильных дорогах России?

Аварийность на дорогах: кто виноват и как её снизить

Часть 1

Война на дорогах

Дорожная аварийность наносит колоссальный вред нашему Государству, экономике и населению России. Мало кто задумывается, что всю дорожную аварийность в России, в конечном счёте, полностью оплачивают сами водители.

В России очень большое количество людей пострадавших в ДТП. При этом удивительное отношение к этим жертвам в нашей стране. Люди привыкли к ним как обыденным вещам и считают, что именно с ними трагедии не случится. Однако статистика указывает на то, что вероятность стать пострадавшим, угрожает каждому участнику дорожного движения, даже если он скрупулёзно соблюдает ПДД.

В ДТП у меня погиб родственник, у двоих моих друзей погибли братья, погибла моя хорошая знакомая, ещё несколько знакомых серьёзно пострадали. Я перечислил далеко не все трагедии, произошедшие вокруг меня… Многие в большей или меньшей степени, могут рассказать подобное и о себе.

За 20 лет интенсивного водительского стажа, мне пришлось лично увидеть множество мёртвых тел на дороге, и раскуроченных машин, со смертельным исходом для их водителей и пассажиров. Счёт идёт далеко за сотню, а может и за две. Недавно, я видел сбитую на пешеходном переходе девушку. На работу торопилась, как и каждый из нас… На этом переходе часто сбивают людей… А сколько таких переходов?

Где такое ещё может быть? Столько убитых и раненых людей? Искореженной техники? Только на войне. А ведь эта скрытая война, в любой момент, может постучать в семью каждого из нас. Кто же нам её объявил, кто втянул нас в эту войну? Почему мы не боремся с врагом за наши жизни? Как изменить ситуацию?

Давайте попробуем разобраться!

Можно ли сократить аварийность?

Опыт Германии доказал, что можно. Когда в Германии, число жертв в ДТП, достигло 20 000 человек в год, немецкие власти поняли, что это неприемлемо. Они разработали и внедрили комплекс мер, тем самым снизив смертность на дорогах, до 3 000 человек в год. Они сократили смертность в 7 раз!!! Это притом, что в Германии самые быстрые автомагистрали, самые динамичные машины, а международные транспортные артерии, через Германию, соединяют все страны Европы.

А сколько людей страдает в ДТП в России?

По официальной статистике, в России, в 2015 году погибло 23 000 человек и 230 000 человек получили ранения и увечья. Если статистика будет неизменна, то за 60 лет пострадает 15 000 000 человек.

Но рассматривать цифру в 263 000 человек пострадавших в год не совсем корректно.

К пострадавшим можно отнести и тех, кто не пострадал, но был виновником ДТП: кому придётся сидеть в тюрьме, возмещать материальные ущербы за счёт своих семей, жить в дальнейшем с постоянным чувством вины…

Также пострадавшими можно назвать детей, оставшихся без родителей; родителей, потерявших своих детей; родственников, вынужденных, ухаживать за родными людьми, ставшими инвалидами в результате ДТП.

В России 146 млн. человек, но часть из них, в силу разных причин, не являются участниками дорожного движения.

А вот какой шанс у другой части населения – водителей и пешеходов, прожить жизнь и остаться невредимыми, не потерять кого-нибудь из близких или их здоровье?

Судя по цифрам – шансов не много.

Для сравнения: За 10 лет афганской войны Советский Союз потерял 14 000 человек.

Наверное, наши геополитические враги должны быть очень благодарны тем, кто выстроил такую систему человеческих потерь в России, без войны и без каких-либо затрат с их стороны.

Кто же в нашей стране им так помогает убивать российских граждан?

О лоббистах дорожной аварийности в нашей стране.

Почему с проблемой аварийности в России никто не борется? В новостях регулярно рассказывают о трагедиях, но ничего не говорят о том, как эту ситуацию изменить. Кто же виноват в сложившейся ситуации?

А это те, кто и должен с ней бороться:

1.​ Страховые кампании.

2.​ Руководство ГИБДД.

3.​ Чиновники, которые принимают и утверждают нормы и правила строительства дорог.

4.​ Производители автомобилей.

5.​ Сами водители.

Дело в том, что всем вышеперечисленным, аварийность по-своему выгодна. Давайте попробуем разобрать их вину по очереди:

1. Страховые компании.

Вы когда-нибудь слышали об инициативах страховых кампаний об изменениях в ПДД в целях снижения аварийности на дорогах? Я не слышал. А ведь они платят за аварии! Они ведь как никто заинтересованы в том, чтобы аварийность снижалась! У них вся статистика и аналитика о ДТП. Им известны самые распространённые причины, время, места…

Но они платят и молчат! Почему???

Может потому, что страховые компании подчинены Центральному Банку России. А ЦБ России подчиняется МВФ, который в свою очередь, полностью контролируется Госдепом США. То есть страховые компании не подчинены интересам государства Россия. А наоборот…

Других причин я не вижу.

2. Руководство ГИБДД.

Руководство ГИБДД тоже имеют полную статистику. Но они привыкли работать так, как они работают…

Сотрудники ГИБДД материально заинтересованы в увеличении количества ДТП. Это не секрет для каждого водителя.

Попавшим в ДТП водителям за то, чтобы выдать все необходимые для страховой компании документы на месте, предлагают заплатить (от тысячи до пяти тысяч рублей). В зависимости от стоимости автомобиля. Деньги берутся с каждого участника аварии.

Отказавшемуся платить водителю, придётся ехать за документами в ГИБДД, стоять в долгой очереди, терять своё время. Да и инспекторы, в отместку, могут написать что-нибудь не так. Поэтому, практически все водители вынуждены соглашаться и платить.

Если есть пострадавшие, то для виновного водителя, наступает материальная или уголовная ответственность – это огромное поле для коррупционных возможностей сотрудников ГИБДД.

Больше аварий – больше денег. Это очевидно.

Говорят, что правила написаны кровью. Кровь льётся рекой, но ГИБДД правила не меняет.

Изменить эту ситуацию можно, меняя кадры в ГИБДД, их отношение к аварийности, задачи, мотивацию и разделяя ответственность. Наглядный пример подобных успешных изменений – в Грузии.

3. Чиновники, которые принимают и утверждают нормы и правила строительства дорог.

Что мешает, этим специалистам, внедрять в России передовые мировые или Европейские, проверенные нормы, правила и дорожные элементы безопасности?

Но ничего подобного не наблюдается.

Пока они пытаются вносить нормативы по сужению дорог и обочин, и уменьшению размеров дорожных знаков, тем самым, наоборот, снижая безопасность наших дорог.

Кто же ими так «успешно» руководит?..

4. Производители автомобилей.

Производители автомобилей в России, в основном, иностранные. Больше аварийность – больше реализация автомобилей и запчастей. Аварийность для них — чисто коммерческий интерес.

Безопасность автомобиля можно разложить на две составляющие.

1. Безопасность при ДТП.

2. Безопасность, предотвращающая ДТП.

Производители автомобилей делают вид, что уделяют внимание безопасности автомобиля при самом ДТП. А вот безопасность, помогающую предотвратить аварию – внедрять у нас они совсем не торопятся.

На конкретном примере, это выглядит так.

Во всех импортных автомобилях, даже в самой дешёвой комплектации, есть противозаносная система ESP. Но зарубежные автопроизводители, на автомобилях, произведённых в России, сознательно ESP не ставят! Или ставят, но только на самых дорогих комплектациях.

Система ESP, при наличии на автомобиле ABS, стоит – копейки. Но её не устанавливают! При этом, почти все производители автомобилей в России заявляют, что они якобы адаптируют автомобили под Российские условия. Как же можно, такое говорить?

Для своих мировых потребителей, они ставят противозаносную систему, на все автомобили без исключения. А для российских – нет! Это при том, что в России более полугода мокрые или скользкие дороги. А занос автомобиля с вылетом на встречную полосу, при современной интенсивности движения, почти гарантированная автокатастрофа.

Производители, рекламируя автомобили, заявляют, что они на российских машинах увеличивают дорожный просвет, но это как раз только увеличивает вероятность автомобиля уйти в занос!

А ESP не ставят. И при этом заявляют, что автомобили адаптированы под российские условия??? Видимо, они в это выражение закладывают какой-то другой смысл!

Как повсеместно в России происходят аварии из-за заноса автомобиля, можно посмотреть в видеороликах на youtube.

Многих аварий можно было избежать, при наличии в автомобиле системы ESP.

Систему ГЛОНАС предлагают устанавливать на все автомобили, чтобы бороться с последствиями аварий. А о том, чтобы обязать автопроизводителей устанавливать простую дешёвую систему, предотвращающую непосредственно аварии – от нашего правительства не слышно ни слова.

5. Водители.

Очень редко в аварии виноват только один участник ДТП. Обычно, в разной степени, но виноваты оба водителя.

Можно выделить следующие виды виновности водителей в авариях:

1.​ Сознательное нарушение ПДД.

Это пьяный за рулём и агрессивная езда.

С пьяными за рулём, можно сказать, что борьба идёт. Но тут, не всё так просто, потому что просматриваются, кроме населения, другие выгодополучатели. Это – страховые компании. Если пьяный совершил ДТП, то весь ущерб от аварии он выплачивает сам.

Именно поэтому, вероятно, Д. А. Медведев попытался ввести нулевую промилле. Тогда бы выплаты с каждой аварии, (или с той, которую захочет страховая компания) можно бы полностью перекладывать на водителя. Причём, на любого участника ДТП, в независимости от виновности, на того, «кто меньше понравится».

В. В. Путин отменил «нулевую промилле Медведева» очень вовремя. Буквально сразу был принят закон об освидетельствовании на алкоголь каждого водителя. К чему бы это привело, можно себе представить…

Именно тем, что освидетельствовать на алкоголь теперь стали каждого участника ДТП, выросла статистика ДТП с пьяными водителями. Чем сразу воспользовались чиновники правительства, попытавшись вернуть нулевую промилле и дискредитировать решение президента…

Что такое агрессивная езда чиновники и сотрудники ГИБДД не могут сформулировать уже несколько лет. Выглядит это очень странно! Не нужно находить пограничные состояния (агрессивная езда или нет). Достаточно сформулировать, что явно является агрессивной ездой. Например:

Езда с превышением скорости в 100 км в час.

Нарушение правил ПДД, более 50 в год.

Нарушение правил ПДД, более 10 в месяц.

Нарушение правил ПДД, более 5 в день, или в час.

Быстро уменьшить такие нарушения, можно неотвратимостью наказания, с прогрессивной и очень жесткой шкалой для злостных нарушителей.

Давайте сравним авто с оружием.

Скорость полёта охотничьей дроби, при которой сохраняется убойная сила – от 180 км в час.

Если в машину, едущую с такой скоростью, попадёт камушек – то это будет, как попадание пули. А дорожная пыль, сбивает и стирает с такой машины краску, и портит лобовое стекло, как в пескоструйном цехе.

Сама машина, едущая с такой скорость, превращается в снаряд, весом более тонны.

Если гражданин соблюдает правила обращения с оружием – к нему ни у кого претензий нет. Но если гражданин решит пострелять в городе (в воздух, не опасно) – первое, что сделают правоохранительные органы – изымут и конфискуют у этого гражданина оружие. И не только это, а всё оружие, которое есть у этого гражданина.

Так чем же отличается стрельба из ружья в воздух, и несущиеся со скоростью 200 км в час, машина или мотоцикл? Машина и мотоцикл – опаснее! Почему в нашем законодательстве столь разный поход к одним и тем же физическим явлениям? Почему, до сих пор, на мажоров-лихачей государство не может найти управу? Почему не конфискуются машины – становящиеся в руках мажоров опасным оружием?

Можно сделать так, что при мелком ДТП, виновник будет заинтересован решить проблему на месте, не вызывая ГИБДД и не обращаясь в страховую компанию. Это уменьшит пробки, занятость сотрудников ГИБДД и страховых компаний. Виновник понесёт наказание, а другой — невиновный участник аварии — сэкономит своё время.

Дело в том, что при нарушении ПДД без аварии, и при нарушении ПДД приведших к ДТП – штраф одинаковый! Это разве справедливо? Человек ударил и поставил оппоненту синяк – одно наказание, а человек ударил и что-то сломал или убил – наказание гораздо жестче и есть прогрессивная шкала!

Но оценке при ДТП этого нет.

Почему виновник не наказывается гораздо большим штрафом? Например, большим в 10 раз! Вместо 1500, штраф станет 15000. Тогда у водителей будет дополнительная мотивации не рисковать, не нарушать, появится повод решить проблему на месте, оплатив ремонт другому водителю здесь и сразу.

Долгожданный «европротокол» начнёт наконец работать.

2.​ Ошибка в расчётах собственных возможностей или возможностей машины в сложившихся условиях.

Уменьшить эти нарушения могут правила ПДД, которые должны регламентировать безопасные условия вождения, в различных погодных условиях.

Например: выглядит, по меньшей мере, очень странно, что ограничения скорости движения автомобилей, летом — по сухому асфальту, и осенью и зимой – по мокрому и скользкому – одинаковые!

Кроме этого, можно подойти к решению этого вопроса с другой стороны.

Наибольшая аварийность среди водителей, у тех, кто не так давно получил права. Это известно и страховым кампаниям. Только после 10 лет стажа у них идёт значительный понижающий коэффициент на страховку.

Сначала водителям не хватает умения управлять машиной. Затем, пообвыкнув, они становятся слишком самоуверенными, но не хватает опыта.

После того, как водитель освоился за рулём, у него формируется навык вождения. Если этот навык близок к агрессивному, если быстрая езда или нарушение правил становится нормой, то человек неминуемо начнёт попадать в аварии.

Изменить этот ставший привычным навык вождения очень сложно. Обычно, это становится возможным только после заставляющих задуматься нескольких аварий… Но может лучше до них не доводить? Может лучше начинающих водителей поставить в такие условия, в которых их навык вождения будет формироваться правильно?

Можно начинающему водителю выдавать права «стажёра», сроком 3-5 лет. К обладателю таких прав, могут применяться более серьёзные наказания за нарушение ПДД. Может быть ограничена их максимальная скорость передвижения (в первый год – два), и мощность двигателя автомобиля.

Выиграют от этого – все!

3.​ Невнимательность.

Есть простые способы повысить внимание на дороге, о которых должен знать каждый автомобилист.

Например: при осуществлении манёвра, в зеркала или по сторонам, нужно посмотреть дважды!!! Для увеличения кругозора, есть простые и полезные упражнения для глаз. Летом, при манёврах, всегда надо учитывать незаметность и скорость мотоциклистов.

Кроме того, на внимательность водителя влияют усталость, скорость, условия движения и инфраструктура дорог.

Это всё можно и нужно учитывать, строя и реконструируя дороги.

Ну, раз те, кто должен заботиться о безопасности граждан России, не выполняют свои обязанности, попробуем определить, что нужно сделать на дорогах для снижения аварийности.

Сергей Валентинович Лисовский

Продолжение следует…