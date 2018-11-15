КОСА СМЕРТИ. POST MORTEM

Люди не боятся смерти, они боятся потерять свою обособленность, они боятся потерять свое эго. Как только вы начинаете чувствовать себя отдельными от существования, страх смерти возникает, потому что тогда смерть, кажется, опасной. Вы больше не будете отдельными; что случится с вашим эго, с вашей личностью? Вы выращивали свою личность с такой заботой, с таким огромным усилием, вы шлифовали ее всю свою жизнь, а смерть придет и разрушит ее.

Если вы понимаете, если вы видите, если вы можете чувствовать и пережить, что вы не разделены с существованием, что вы с ним едины, весь страх смерти исчезнет, потому что нет никого, чтобы умереть в вас. Нет никого вообще, существование живет в вас.

ОШО

Понятие смерти стало волновать человека, с тех пор как он осознал себя Homo Sapiens, то есть человеком разумным, то есть стал хоронить своих умерших. Человек - это единственное живое существо, на земле знающее о смерти, но еще не осознающее ее значение в полной мере. Смерть осознается только теми жизнями, которые обладают самосознанием, и к великому сожалению неверно понимается только человеческими существами.

Что там за завесой, если там другая жизнь или все заканчивается здесь? Эти извечные вопросы задают себе миллионы поколений людей, и каждый из них получает именно тот ответ, который достоин его уровня осознания вечности. Для кого – то смерть это конец всему, а для кого – то это всего лишь очередной этап в его личной эволюции. Смерть для большинства людей, независимо от их миропонимания, представляет собою просто необъяснимое явление, нагло вторгающееся в их личную жизнь, и разрушающее все их планы на будущее.

Что же такое смерть? И почему подавляющее большинство людей, так панически боится смерти, что готово пойти на все, чтобы оттянуть ее хоть на час. В чем причина такого первобытного страха? Основных причин две, хотя Алиса А. Бейли в своем трактате «О семи лучах» указывает их аж семь, но все таки только две из них я бы отнес к основным, ибо они присущи подавляющему большинству жителей планеты Земля. Первый и основной - это ужас неведомого и неопределенного ожидающий нас после смерти. Из-за завесы смерти не возвращался еще не один смертный, и эта неизвестность пугает нас. И второй - это то, что мы отождествляем себя с этим физическим телом.

Потеря нашего физического тела вызывает у нас животный страх, что вместе с телом мы потеряем свою индивидуальность и перестанем существовать как личности. То, что с таким трудом мы копили всю свою жизнь, может исчезнуть для нас в один момент. Боязнь этой потери заставляет нас так тщетно цепляться за нашу никчемную жизнь. Наш страх перед cмертью, порождён нашим ужасающим невежеством, нашим полным незнанием истины, которую скрывает cмерть. Это происходит потому, что большинство людей считают себя тем внешним телом, которым они обладают и поэтому думают, что с разрушением этого физического тела они также перестанут существовать. Многие, зная начало и видя лишь один свой конец, проживают свою жизнь бесцельно, по пустякам растрачивая годы и тратя невероятную энергию на накопление иллюзорных и ненужных ценностей.

Смерть будет внушать свой древний ужас таким людям до тех пор, пока их сознание будет отождествлять себя с этим телом. Но как только мы осознаем себя душой, мы поймем: что смерти нет, есть лишь временный переход на другой план бытия в процессе вечной эволюции нашей души. Алиса А. Бейли в своем трактате о семи лучах пишет; « Смерть наступает для конкретного человека, в обычном смысле этого слова, когда из физического тела уходит воля к жизни и ее место занимает воля к отделению». Я полностью согласен с этой ее трактовкой смерти, хотя признаю, что она не может стопроцентно подходить под все случаи смерти. Ведь бывают и случаи внезапной смерти, когда воля к жизни еще довольно сильна, но тут уже действуют совсем другие кармические законы, весьма сложные для понимания ввиду того, что мы не знаем причин их действия. Как правило, эти причины сокрыты в прошлых жизнях и недоступны для понимания абсолютного большинства людей, поэтому такие смерти выглядят для них несправедливыми. Хотя закон кармы абсолютен и справедлив, даже если убит трехлетний ребенок, как бы жестоко это не звучало, он это заслужил.

Смерть остаётся и теперь такой же неизбежной истиной, как и прежде. Она стоит за спиной каждого из нас, и никто не может спастись от неё или избежать её холодного дыхания. Смерть – процесс, обратный рождению. Рождение – это воплощение сознания, смерть – его развоплощение, но в обоих случаях сознание переходит из одного состояние в другое. Едва родившись, мы уже приговорены умереть, ибо рождение - это первый шаг к смерти. Движение к смерти неумолимо. Оно никогда не прекращается. Мы начинаем умирать с момента рождения. В свое время я любил задавать людям один вопрос; «В чем причина смерти всех живых существ»? Большинство называло общепринятые причины, старость, болезни, несчастные случаи и тому подобное и лишь незначительное меньшинство могло дать правильный ответ. Хотя сам ответ столь очевиден, что лежит на поверхности и когда я называл его, все люди соглашались с ним и дивились, как это они сами до этого не додумались. Сам ответ очень прост; «Причина смерти – рождение».

Ведь ни кто не будет спорить, с первым очевидным фактом, что все мы родились, а так же и с другим очевидным фактом, что все мы в конечном итоге когда-то умрем. Эти две вещи очевидны для всех людей, независимо от их возраста, расы, вероисповедания, все остальное может меняться. Лишь рождение и смерть останутся неизменны, пока существует человечество. Возможно, в скором времени эти понятия приобретут другие значения, но люди по-прежнему будут рождаться и умирать. В одном из самых древних религиозных трактатов Бхагават Гите (гл.2 ст.27) сказано: «Тот, кто родился, обязательно умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг».

У подавляющего большинства людей сознание блокируется в момент их перехода, то есть они перестают помнить свои прошлые воплощения. Их жизненный опыт не исчезает, но он переходит из области сознательного в область подсознательного, и в новом воплощении начинает осознаваться на уровне инстинктов и талантов. Лишь не многие из адептов могут сознательно сохранять ясность ума в момент перехода – это и есть настоящее бессмертие. Именно так и описывает настоящее бессмертие Дон Хуан маг и чародей из книг знаменитого мистика Карлоса Кастанеды. Попытка сделать бессмертным физическое тело, абсолютная глупость, нельзя остановить течение времени. Добейтесь сохранения ясности сознания в момент перехода, и вы станете воистину бессмертным. Именно к такому бессмертию стремились величайшие посвященные земли. Для тех, кто ещё при жизни разгадал для себя тайну cмерти, осознанное умирание является Посвящением, наделяющим способностью в дальнейшем существовании сознательно управлять процессами Рождения (проявления) и Смерти (развоплощения).

Есть масса легенд о так называемых «пилюлях бессмертия», хотя вы сами прекрасно понимаете, что физической таблетки бессмертия в природе не существует. В лайя-йогие есть практика, называемое «кая-кальпа» и «расаяна» которые помогают йогам на долгие годы и даже тысячелетия сохранять жизнь их физического тела, но сделать их бессмертными они все равно не могут. Согласно учению даоских мудрецов, истинное бессмертие состоит в том, что бы выплавить в себе «пилюлю бессмертия», то есть сохранить ясность сознание в момент смерти. В этом вам может помочь знаменитый тибетский трактат «Бардо Тедол» или как его еще называют «Тибетская книга мертвых». Существуют и более древние источники по правилам умирания, например «Египетская книга мертвых». Правда все оны написаны эзотерическим языком и в большинстве своем будут малопонятны основной массе читателей. Да этого от них и не требуется, ибо они писались для избранных, для тех, кто хотел понять суть смерти. Большинство людей сознательно избегают разговоров о смерти, потому – что упоминание о смерти вызывает у них реальные ощущения собственной кончины. Им кажется, что говоря о смерти, они приближают свою – это конечно глупость. Разговоры о смерти не приближают вашу смерть, но делают ее более ясной – это факт.

Современная наука довольно много знает о процессах связанных с умиранием, но она до сих пор не может дать ответ: что - же происходит с нашим сознанием после смерти физического тела? Момент же, когда большинство функций организма перестают измеряться приборами, принято называть "моментом Смерти", но это касается только физического тела, а что же в этот момент происходит с нашей душой? На это вопрос пытается дать ответ книга доктора Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». В ней описано достаточное количество посмертного опыта, что бы большая часть читателей задумалась об этом.

Теперь давайте немного поговорим о самой смерти. Существует несколько признаков скорой смерти, они бывают двух видов, психологические и физические, все они достаточно хорошо описаны в таких книгах как «Чжуд – Ши», «Бардо Тедол», «Искусство умирать» . Мы рассмотрим лишь те которые могут определить большинство людей. Начнем с самого главного психологического - это отсутствие желания жить. Процессом смерти управляет наше желание, так же само, как и другими жизненными процессами. Очевидный факт, что при отсутствии воли к жизни смерть неизбежна. Отсутствие воли к жизни запускает механизм смерти. Одни делают это сознательно, другие просто устали жить.

На этот случай есть одна интересная притча. Александр Македонский спросил придворного мудреца; « До каких пор следует жить человеку», и тот ответил: « Человеку следует жить до тех пор, пока он не сочтет, что умереть лучше, чем жить». И это, правда, каждый сам выбирает себе ту грань, до которой он хочет жить. Пока у вас есть цель в жизни вы будете жить. Посмотрите на пример некоторых родителей, они живут пока их дети или внуки нуждаются в их помощи, но как только такая помощь перестает быть нужна, они быстро угасают. Это случается потому – что они не могут сменить свои приоритеты. У них была одна цель в жизни это их дети и когда она ушла, они не могут найти другую, а оставшись без цели, теряют волю к жизни и быстро умирают.

Очень интересен в смысле принятия смерти кодекс « Буси-до», кодекс чести японских самураев. Там есть специальный раздел называемый «Лицом к смерти». Приведу лишь несколько высказываний, но и этого будет вполне достаточно, что бы понять, какой глубинный смысл сокрыт в этом разделе; «Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть. Цепляться за жизнь, когда пришла смерть недостойно настоящего воина. Сделать четкие последние заявления – обязанность истинного воина. В делах повседневных помни о смерти и храни это слово в своем сердце. Когда твоя мысль постоянно будет вращаться около смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Те, кто держится за жизнь, умирают, а те, кто не боится смерти, живут. Все решает дух. Если готов убивать, значит, готов и умирать. Буси-до – Путь воина – означает смерть. Когда для выбора имеется два пути, выбирай тот, который ведет к смерти».

И так с главным психологическим признаком смерти мы определились – это отсутствие желания жить. Давайте для симметрии рассмотрим несколько физических признаков смерти. Они бывают двух видов, далекие и близкие, то есть те которые наступают непосредственно перед самой смертью, и те которые появляются за некоторое время до смерти (от месяца до полугода). К далеким признакам можно отнести симметрию лица. У подавляющего большинства людей обе половинки лица не симметричны, то есть имеют небольшие различия. Если глядя в зеркало, вы заметили, что ваше лицо стало симметричным, это значит, что пора готовиться к переходу. Из других, внешних знаков приближающейся смерти, можно отметить исчезновение ощущения света или цвета во время надавливания пальцами на веки прикрытых глаз в первый день каждого месяца. Если вы после надавливания на глаза не ощутите никаких изменений в цветовых ощущениях, то Смерть ваша уже близка.

То же самое можно сказать и в отношении ощущения в ушах тончайшего звона или резонанса, - если он больше не ощущается, то следует начать свою подготовку к умиранию. Много может также рассказать знающему человеку и необычно бледный кончик носа, предвещающий смерть ещё за несколько дней до неё. Есть и более близкие признаки, три из них являются основными: 1) ощущение тяжести в теле – «земля в воде» 2) ощущения холода, словно тело оказалось в воде, которое постепенно переходит в лихорадочный жар – «вода в огне» 3) ощущение, словно тело разрывается на мельчайшие атомы – «огонь в воздухе». Каждый признак сопровождается внешними изменениями, такими как: утрата контроля над лицевыми мускулами, потеря слуха и зрения, прерывистое дыхание перед обмороком. Я не буду больше описывать признаки, но если они вас интересуют, вы можете обратиться к специальной литературе, очень хороша в этом отношении книга Ориса «Искусство умирать».

В отличии от тибетской и египетской «Книг мертвых» она написана современным понятным языком с минимумом санскритских терминов и по сути является практическими справочником по "некропедии", своеобразными учебником по подготовке к опыту настоящей, реальной cмерти. Человек умирает только раз в жизни и поэтому, не имея опыта, как правило, умирает неудачно. Приобрести необходимый опыт помогут книги о смерти. Они, конечно, не гарантируют сто процентного успеха, но зато смогут помочь понять основы процессов происходящих с вами во время смерти. Знание этих процессов поможет вам не растеряться в момент собственной смерти. Согласно всем религиозным учениям момент смерти является одним из самых важных моментов в нашей эволюции. Потому – что именно он и определяет условия нашего дальнейшего существования. Недаром во всех религия в момент смерти необходимо присутствие духовного наставника, что бы облегчить процесс смерти и направить душу в нужное русло. К великому сожалению современное урбанизированное общество не придает этому процессу должного внимания. Редко когда к умирающему зовут его духовника, хотя в роли духовника может выступать не только священнослужитель. Духовником может быть и родственник умирающего и это даже предпочтительно, ибо такому лицу доверия больше.

Умирание - это процесс соприкосновения с Вечностью. Пифагор в своих мистериях говорил; «Земное рождение есть смерть, смерть есть воскресение с точки зрения духовного». Момент смерти ничем не отличается от любого другого. Это очередной жизненный опыт, который нужно встречать бодрствуя. Смена обоих жизней необходима для развития души, где лучше умирать, ответ однозначный: конечно дома в кругу родных и близких. Я знаю, процесс смерти не очень приятен для окружающих, ибо напоминает им о собственной кончине. Многие пытаются избавиться от своих умирающих родственников, положив их в больницу – это абсолютно не правильно. Подумайте, вам ведь тоже когда – то придется умирать, как бы вы хотели, что бы это произошло и сделайте соответствующие выводы. И еще вы должны помнить, что каждый сам выбирает момент, до которого он хочет жить. Бывает, что все мы видим, что лечение бесполезно, но человек просит нас, его лечить. Как поступать в таких случаях, ответ однозначный, если у вас есть возможность надо лечить. Возможно, вы потеряете в материальном, но зато бесконечно много приобретете в духовном. Не нам судить человека, и если он просит о помощи и у нас есть возможность помочь, мы должны помогать, как бы нам при этом тяжело не было. Нельзя так же навязывать лечение человеку, если он решил уйти - это его право умереть, как он хочет. Я не сторонник эвтаназии, каждый должен постараться до конца искупить свою карму, как бы это тяжело не было.

Очень показательна в это случаи смерть путешественника Тур Хейердала. Когда у него обнаружили рак, он сказал: «Я хорошо жил, и хочу хорошо умереть» и отказался от лечения, хотя имел достаточно денег, что бы продолжить лечение. Он предпочел достойно умереть, чем продолжить свое существование ценою неимоверных материальных и моральных затрат. Не многие в нашем мире способны на такой решительный шаг, и он не покончил жизнь самоубийством, он просто дал ей возможность угаснуть естественным способом. В этом контексте несколько слов о самоубийцах. С точки зрения эволюции это абсолютная глупость. Нельзя таким образом избежать своей кармы, такими действиями вы лишь отстрачиваете ее на некоторое время. В следующем воплощении вы вынуждены будете начать с того места на котором остановились в предыдущей жизни. Так если в такой отсрочке смысл? Самоубийство это не только проявление трусости, но и шаг назад на пути эволюции души.

Большинство из нас цепляются за свою жалкую жизнь, трясущимися руками затрачивая на это колоссальные материальные средства, что бы хоть на немного продлить свою жизнь. Которую то и жизнью назвать нельзя, так никчемное существование на больничной койке. Надо честно признать в этом большая вина врачей, это они дают нам несбыточные надежды, даже если видят, что конец неизбежен. Это беда всей западной медицины, которая лечит до последнего. Некоторые недобросовестные врачи этим пользуются и выкачивают из умирающих и их родственников последние гроши. На востоке принята совсем другая концепция; там, если врач взялся лечить больного, а тот умер, это плохой врач и к нему постараются больше не обращаться. Но если врач откажется лечить больного, мотивируя тем, что ничем помочь, не может и больной скоро умрет его, ни кто не осудит, а наоборот он обретет уважение в глазах своих пациентов и их родственников. Это различие в подходах основано на разном понимании смысла жизни для восточных и западных людей. Западные люди более прагматичны в восприятии материального мира и менее духовны, восточный тип наоборот более духовен и менее материален. Мы и сами это прекрасно видим, материальный прогресс идет с запада, материальный уровень жизни выше на западе, чем на востоке. Восток же предлагает нам духовный путь развития, в противовес материальному благополучию. Сейчас эти две концепции мировосприятия кооперируются между собой, и на мировую арену выходит новая концепция восприятия мира, но это уже тема отдельного разговора.

Итак, рассмотрим чуть подробнее сам процесс умирания. Первое: пусть в комнате сохраняется молчание. Все эти плачи и причитания не помогают умирающему, а наоборот отвлекают его. Когда люди поймут истинный смысл смерти, то весь обряд смерти не будет носить столь печальный оттенок, это скорее будет напоминать торжественный обряд проводов. Ведь вся эта печаль и тоска о ушедшем обусловлена только нашим не знанием истинных процессов жизни. Тишину может нарушать только чтение заупокойных молитв, а еще лучше наставлений о смерти, если таковые имеются. Теперь о положении тела умирающего: макушка головы умирающего должна быть символически направлена на восток, а руки и ноги скрещены. Именно в таком положении тела душа легче всего его покидает.

Сам процесс умирания может длиться от нескольких минут до нескольких часов, и у вас должно хватить терпения пройти его до конца. Вы должны мыслить только позитивно об умирающем, лучше при этом вспоминать самые приятные моменты совместной жизни. Учтите, умирающий может вас и не слышать, но зато очень хорошо будет воспринимать ваши мысли. Мир мертвых взаимодействует с миром живых, значительно лучше, чем мы живые с миром мертвых. Поэтому не злите умирающих, что бы не создать себе проблему. Ведь не даром говорят: об умирающих либо только хорошо, либо вообще никак. Со временем влияние умерших на живых ослабевает, но на первом этапе оно очень сильно, учтите это. Не совершайте ошибку некоторых, которые потратив деньги на лечение родственников, после их смерти начинают об этом публично сожалеть. Такое лицемерие может оскорбить умершего, и он может создать вам проблему на духовном плане. Уж лучше откажитесь от лечения еще при жизни умирающего, чем сожалейте о потраченных деньгах после его смерти. Не лицемерьте, будьте честны по отношению к себе и окружающим, найдите в себе силы отказать умирающему, но помните, все мы когда-то умрем и вы тоже.

Теперь несколько слов о том, как лучше умирать. Большинство хотят умереть быстро и во сне. Согласно ведическим знаниям смерть во сне не самый лучший вариант, ибо происходит не сознательно и весьма высока вероятность попасть, не в лучшие условия следующего существования. Лучше умирать в сознании и в присутствии близких лиц. Очень важно умирающему простить все обиды, которые причинили ему остающиеся в живых, не стоит нести с собой в посмертный мир груз обид. Это же касается и живущих, простите умирающему все обиды, которые он вам причинил, он все равно уже не сможет их исправить, а груз не прощеных обид еще долго будет тянуть его к земле не давая достичь освобождения. Те же веды утверждают, что чем тяжелее человек умирает, тем больше кармических последствий он несет с собой. Если подобное случилось с вами, найдите в себе силы пройти этот путь до конца. Не пытайтесь их избежать это не возможно, вы можете растянуть последствия только во времени, а если в этом смысл? Быстро и красиво умирают только праведники коих не так уж и много. Все мы в той или иной мере имеем, какие-то грехи, так что не переживайте. Исчезнуть на глазах у тысяч людей могут только великие посвященные, чьи тела настолько очистились от кармических последствий, что могут раствориться прямо на глазах подобно туману. Мы же простые смертные и будем умирать, как это заслужили, но пока мы живем должны помнить, что хорошими поступками мы можем заслужить и более приятную смерть.

Теперь о том, что лучше всего делать с телом, кремировать или предать останки земле. Христианская традиция предпочитает похороны тела в земле, хотя все же предпочтительней кремация тела. Существует масса доводов в пользу кремации, начиная с того, что это более гигиенично и занимает меньше места. Но самый главный состоит в том, что это позволит нам очень быстро вступить на этап посмертного существования за счет ускоренного освобождения тонких проводников нашего тела. При кремации это происходит в течение нескольких часов, вместо нескольких дней при захоронении тела в землю. Какой способ выбрать – решать вам. И учтите все эти громадные памятники и мраморные бюсты мертвым ни к чему. Как сказал Дидро Дени; «Гнить под мрамором или под землей, все равно гнить». В древности все эти знаки на могилах ставились лишь с одной целью напоминать нам об умерших. В наше время и в нашей стране это принимает гипертрофированные формы. Зайдите на кладбище, и вы увидите, что люди соревнуются в том, чей памятник круче и больше. Забывая при этом об самих усопших и вспоминая их в лучшем случаи в день повиновения. Для усопших главное наша память о них, материальные атрибуты их уже не волнуют. Так что подумайте, дорогой памятник – это дань усопшему или дань вашему тщеславию: «Вот какой я крутой, я могу, а они нет».

Не бойтесь смерти, она все равно придет к вам, просто готовьтесь к ней и тогда она не застигнет вас врасплох. Хотя и это весьма сомнительно, ибо смерть всегда приходит неожиданно, даже если ее ждешь. Напомню вам слова Воланда из «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус». Помните: лишь незрелые души бояться смерти, будьте зрелыми.

Зачем СМЕРТИ коса?

Мрачная фигура в черном балахоне, с косой и песочными часами - вот распространенное изображение Смерти. Но какие глубинные корни имеют эти символы? Итак, зачем СМЕРТИ коса? Что она ей косит? Человеческие жизни?

Сейчас узнаем некоторые подробности ...

Хронос

Песочные часы Смерть получил от самого Хроноса, олицетворения Времени, от божества, почти такого же древнего, как первоначальный Хаос. Он появился сразу после появления мира и создал воду, огонь и воздух. Песочные часы - самый ясный и известный символ времени в течение многих веков, даже сейчас, когда такими часами практически никто не пользуется.

Свою косу (иногда - серп) Мрачный Жнец получил от титана Кроноса. Тот был сыном бога Урана(он же Сатурн) и Геи, богини земли. Своих детей добрый папаша сжирал, зная, что будет убит от руки одного из них. Но последнего, младшенького Кроноса, Гея сумела спрятать и вырастить.

Она дала ему серп, которым Кронос, пардон, оскопил своего отца. Из капель крови, упавших при этом на землю, появились злобные фурии. Из крови и семени, смешавшихся с морской пеной, появилась прекрасная богиня Афродита. Во многих книгах по мифологии, кстати, эту составляющую будущей богини красоты и любви скромно замалчивают.

Кронус

Таким образом, серп Мрачного Жнеца первоначально резал не совсем, хм, человеческие жизни...

Сам же бог смерти, Танатос, благополучно забытый христианами, использовал вовсе не серп, а меч. Этот крылатый юноша перелетал от одного ложа умирающего к другому, срезая у них по пряди волос и забирая душу. Крылья и черный плащ от Танатоса достались Мрачному Жнецу.

Вот поэтому теперь, закутавшись в плащ одного бога, с часами другого бога в одной руке и с оружием титана в другой, летает над землей на чужих крыльях Смерть и срезает жизни. И, в общем-то, какая разница тем, чью жизнь срезают, чем это делают?

Иногда упоминают, что коса — только для простых людей; когда же Смерть приходит за душой человека королевских кровей, в ее руке меч. Зачастую у нее с собой песочные часы, символизирующие истекающее время несчастной жертвы.

Есть много красивых притч о смерти. Вот одна их них

— Вы — кузнец?

Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась и кто-то заходил вовнутрь.

— А стучаться не пробовали? — грубо ответил он, слегка разозлившись и на себя, и на проворного клиента.

— Стучаться? Хм… Не пробовала, — ответил голос.

Василий схватил со стола ветошь и, вытирая натруженные руки, медленно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас собирался выдать в лицо этого незнакомца. Но слова так и остались где-то в его голове, потому что перед ним стоял весьма необычный клиент.

— Вы не могли бы выправить мне косу? — женским, но слегка хрипловатым голосом спросила гостья.

— Всё, да? Конец? — отбросив тряпку куда-то в угол, вздохнул кузнец.

— Еще не всё, но гораздо хуже, чем раньше, — ответила Смерть.

— Логично, — согласился Василий, — не поспоришь. Что мне теперь нужно делать?

— Выправить косу, — терпеливо повторила Смерть.

— А потом?

— А потом наточить, если это возможно.

Василий бросил взгляд на косу. И действительно, на лезвии были заметны несколько выщербин, да и само лезвие уже пошло волной.

— Это понятно, — кивнул он, — а мне-то что делать? Молиться или вещи собирать? Я просто в первый раз, так сказать…

— А-а-а… Вы об этом, — плечи Смерти затряслись в беззвучном смехе, — нет, я не за вами. Мне просто косу нужно подправить. Сможете?

— Так я не умер? — незаметно ощупывая себя, спросил кузнец.

— Вам виднее. Как вы себя чувствуете?

— Да вроде нормально.

— Нет тошноты, головокружения, болей?

— Н-н-нет, — прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, неуверенно произнес кузнец.

— В таком случае, вам не о чем беспокоиться, — ответила Смерть и протянула ему косу.

Взяв ее в, моментально одеревеневшие руки, Василий принялся осматривать ее с разных сторон. Дел там было на полчаса, но осознание того, кто будет сидеть за спиной и ждать окончания работы, автоматически продляло срок, как минимум, на пару часов.

Переступая ватными ногами, кузнец подошел к наковальне и взял в руки молоток.

— Вы это… Присаживайтесь. Не будете же вы стоять?! — вложив в свой голос все свое гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий.

Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену.

Работа подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью.

— Вы меня простите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней! Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно.

Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе, и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. Темный овал капюшона медленно повернулся в сторону кузнеца.

— Что вы сказали? — тихо произнесла она.

— Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое…

— Оружие? Вы сказали оружие?

— Может я не так выразился, просто…

Василий не успел договорить. Смерть, молниеносным движением вскочив с места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона слегка подрагивали.

— Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь зубы.

— Я… Я не знаю, — опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий.

— Отвечай! — Смерть схватила его за подбородок и подняла голову вверх, — сколько?

— Н-не знаю…

— Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу.

— Да откуда я знаю сколько их было? — пытаясь отвести взгляд, не своим голосом пропищал кузнец.

Смерть отпустила подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села.

— Значит ты не знаешь, сколько их было? — тихо произнесла она и, не дождавшись ответа, продолжила, — а что, если я скажу тебе, что я никогда, слышишь? Никогда не убила ни одного человека. Что ты на это скажешь?

— Но… А как же?…

— Я никогда не убивала людей. Зачем мне это, если вы сами прекрасно справляетесь с этой миссией? Вы сами убиваете друг друга. Вы! Вы можете убить ради бумажек, ради вашей злости и ненависти, вы даже можете убить просто так, ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и убиваете друг друга сотнями и тысячами. Вам просто это нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в этом признаться! Вам проще обвинить во всем меня, — она ненадолго замолчала, — ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой, я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть. Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно… Посмотри, что со мной стало!

Последние слова она выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон.

Перед глазами Василия предстало, испещренное морщинами, лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями, уголки потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы, кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза, уставились на кузнеца.

— Посмотри в кого я превратилась! А знаешь почему? — она сделала шаг в сторону Василия.

— Нет, — сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой.

— Конечно не знаешь, — ухмыльнулась она, — это вы сделали меня такой! Я видела как мать убивает своих детей, я видела как брат убивает брата, я видела как человек за один день может убить сто, двести, триста других человек!.. Я рыдала, смотря на это, я выла от непонимания, от невозможности происходящего, я кричала от ужаса…

Глаза Смерти заблестели.

— Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто… — она уставилась на кузнеца немигающим взглядом, — я провожаю вас, я показываю дорогу, я не убиваю людей… Отдай мне мою косу, дурак!

Вырвав из рук кузнеца свое орудие, Смерть развернулась и направилась к выходу из мастерской.

— Можно один вопрос? — послышалось сзади.

— Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса? — остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, спросила она.

— Да.

— Дорога в рай… Она уже давно заросла травой.

И в завершении, предлагаю посмотреть отрывок "Диалог со Смертью" из шикарнейшего фильма немецкого режиссёра Вима Вендерса "Съёмки в Палермо". Финн — знаменитый фотограф. Его работы украшают лучшие галереи и обложки журналов по всему миру. Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Но в сердце живет трагическая пустота. Найдите в сети полную версию фильма и обязательно посмотрите- рекомендую.

Источник: cont.ws