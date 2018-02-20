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В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы

06:27. 20 февраля 2018 Просмотров - 325 6 коммент. Опубликовал:
В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы | Русская весна

Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики, сообщила пресс-служба главы государства.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh, ch).

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

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В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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6 коммент.»

  • 4339 1833
    Х'Ариец 20 февраля 2018 в 12:24 Ссылка Пометить
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    Ыбрай Алтынсарин сотворил по команде богоизбранных казахский язык http://www.primavista.ru/rus/dictionary/abc/kazakh! Казахский язык, это искусственный язык. Любой искусственный язык, это язык захватчика!
    Чем скорее, и чем дальше эти обезьяны отойдут от Руси тем лучше будет для Руси! Однако в Лондоне считают все наоборот!
    Земля казахского псевдогосударства, это русская земля!

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  • 16891 11125
    Вьеха 20 февраля 2018 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Ну, правильно, а то слишком много грамотных развелось. “К чему стадам дары свободы?” Думаю, что спасибо за эту враждебную по отношению к русскому и казахскому языкам акцию ему скажет только мёртвая баба Лиза. Больше никто.

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  • 508 312
    сергей 20 февраля 2018 в 13:07 Ссылка Пометить
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    Это сделано специально для выдавливания русских с русских земель ,которые подарил алкаголик ельцин.

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  • 2633 1585
    mary 20 февраля 2018 в 14:33 Ссылка Пометить
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    К этому все шло,в первый же год перехал из Алма-Аты и воздвиг пирамиду власти жидовскую,а дальше только время потребовалось для окончательного ухода из русского мира.Какая мечта у этого народа ?-она не совпала с нашей,это основное.А мне немного жаль,я была на практике в Алма-ате-добродушный народ эти казахи.

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    • 4344 1838
      Х'Ариец mary 20 февраля 2018 в 15:35 Ссылка Пометить
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      Как коренной алма-атинец, сообщаю вам, что под национальностью “Казахи” объединено более 20 (двадцати)народов и национальностей. В своем подавляющем большенстве это потомки хазар, и добродушны они только тогда, когда они стоят в своем стойле. Их уже и раньше жалели. Результат этой жалости- появление хазарского каганата!

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