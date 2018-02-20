В Казахстане утвержден новый алфавит на основе латиницы
Президент Казахстана подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики, сообщила пресс-служба главы государства.
В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.
Утвержденный президентом новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем уменьшено число апострофов и введены диграфы (sh, ch).
До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.
Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».
Читайте также: Зрада: Пьяный Порошенко в Мюнхене заговорил на русском языке (ВИДЕО)
Источник: rusvesna.su
loading...
Ыбрай Алтынсарин сотворил по команде богоизбранных казахский язык http://www.primavista.ru/rus/dictionary/abc/kazakh! Казахский язык, это искусственный язык. Любой искусственный язык, это язык захватчика!
Чем скорее, и чем дальше эти обезьяны отойдут от Руси тем лучше будет для Руси! Однако в Лондоне считают все наоборот!
Земля казахского псевдогосударства, это русская земля!
loading...
Ну, правильно, а то слишком много грамотных развелось. “К чему стадам дары свободы?” Думаю, что спасибо за эту враждебную по отношению к русскому и казахскому языкам акцию ему скажет только мёртвая баба Лиза. Больше никто.
loading...
Это сделано специально для выдавливания русских с русских земель ,которые подарил алкаголик ельцин.
loading...
К этому все шло,в первый же год перехал из Алма-Аты и воздвиг пирамиду власти жидовскую,а дальше только время потребовалось для окончательного ухода из русского мира.Какая мечта у этого народа ?-она не совпала с нашей,это основное.А мне немного жаль,я была на практике в Алма-ате-добродушный народ эти казахи.
loading...
Как коренной алма-атинец, сообщаю вам, что под национальностью “Казахи” объединено более 20 (двадцати)народов и национальностей. В своем подавляющем большенстве это потомки хазар, и добродушны они только тогда, когда они стоят в своем стойле. Их уже и раньше жалели. Результат этой жалости- появление хазарского каганата!
loading...
ну вот и ответ почему сдали русский.