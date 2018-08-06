Письменность как политика

В основе любой культуры и цивилизации лежит язык. Язык состоит из слов, слова из букв; образно выражаясь, буквы – атомы, слова – молекулы, язык – строительный материал, из которого возводится здание культуры, цивилизации. Буквы – знаки, а стандартные наборы таких знаков суть типы письменности (алфавиты).

Вот и экономист В.Ю. Катасонов дошёл до понимания важности не только наследия Шарапова и Нечволодова, не только пагубности для страны ссудного процента, не только губительности для народов следование либеральным догмам, но и до роли языка в жизни и развития общества.Причём за последние пару недель это уже вторая публикация Валентина Юрьевича, посвящённая роли языка в управлении социальными процессами.Эгрегор Концепции Общественной Безопасности всё более и более наращивает свою созидательную мощь!



В Европе давно господствует алфавит латиница. На Руси письменность появилась в виде глаголицы, на смену ей пришла кириллица, коей мы пользуемся до сих пор.



Кириллица изначально была алфавитом для старославянского языка, позднее для славянских языков – русского, болгарского, сербского, украинского, белорусского, русинского, македонского…



В Советском Союзе на кириллицу были переведены большинство неславянских языков народов СССР, некоторые из которых ранее имели другие системы письменности (на латинской, арабской или иной основе). Прибалтийские республики как жили с латиницей, так с ней и оставались в течение всего периода их советской истории.

Хотя некоторые специалисты утверждают, что выбор алфавита для народа – вопрос, так сказать, технический, обусловленный удобством пользования, есть твёрдая уверенность, что такой выбор диктуется и политическими соображениями, а выбор алфавита теснейшим образом связан с вектором развития культуры народа.

В постсоветском мире вопрос об алфавите стал острым в силу того, что ряд новых государств, где использовалась кириллица, решили переходить на другие виды письма, причём в качестве альтернативы рассматривалась лишь латиница.

Перехода на латиницу некоторые союзные и автономные республики стали требовать уже в годы горбачевской «перестройки», и это был тоже знак политических перемен.



В августе 1989 года правительство Молдавской ССР по требованию Народного фронта Молдавии отменило кириллический алфавит и ввело для молдавского языка румынское правописание на латинице. А в Приднестровье кириллический алфавит был сохранён, там он существует до сих пор.

Ещё до развала Советского Союза, в ноябре 1991 года, в Стамбуле прошла конференция, на которой представители Азербайджана и среднеазиатских советских республик поддержали проект перехода тюркских письменностей на латиницу, приближенную к турецкому алфавиту.



До кириллицы у этих народов преобладали разные варианты арабских алфавитов, в течение короткого времени их подвергали «латинизации», а к началу Великой Отечественной войны они были переведены на кириллицу.



Азербайджан и стал первой тюркоязычной республикой, заявившей о переходе на латиницу. Реформа началась в 1992 году, до 2001 года параллельно действовал кириллический алфавит. Сейчас осталась одна латиница.

В Средней Азии первым оказался Туркменистан. В апреле 1993 года указом президента Сапармурата Ниязова в республике вводился алфавит на основе латиницы (некоторые доработки алфавита были сделаны в 1995 г.).



В 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Однако до конца этот закон не выполнен; хотя вроде бы официально Узбекистан уже перешёл на латиницу, большинство газет здесь выходит на кириллице.

Были попытки отказаться от кириллицы и в Таджикистане. Там в качестве альтернативы рассматривались варианты как латинского, так и арабского письма.



Однако попытка перехода на арабский алфавит, готовившегося в этой стране достаточно долго, в какой-то момент создала угрозу, что «арабизация» языка усилит влияние в Таджикистане исламистов радикального толка. В итоге в Таджикистане до сих пор остаётся кириллица.

В рамках отдельных регионов были попытки перейти на латиницу и в Российской Федерации, особенно в Татарстане. В 1999 году местные власти приняли закон, легализующий латинский алфавит, были даже изданы новые учебники на латинице, но «латинские» инициативы Татарстана были пресечены.



Удивительно, но стихийная «латинизация» Татарии происходила на фоне стихийной исламизации. В 2002 году Государственная дума России приняла закон о статусе языков, и с того времени все языки России должны иметь алфавит на основе кириллицы.

Долго сохраняли приверженность кириллице Казахстан и Киргизия. Однако 27 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В 1929-1940 годах основу казахского языка составлял латинский алфавит (взамен арабского), а накануне войны республика перешла на кириллицу. Так что в ХХ веке у Казахстана было три алфавита. И вот опять…

Президент Назарбаев высказался за то, чтобы перейти на латинский алфавит ещё в 2006 году. По его словам, латиница нужна, прежде всего, потому, что она «доминирует в коммуникационном пространстве».



Полностью избавиться от кириллицы в Казахстане собираются к 2025 году. Уже разработан унифицированный стандарт казахской латинской графики. С текущего года начинают готовить преподавателей нового алфавита, а также школьные учебники.



Если президент Казахстана представляет переход на новый алфавит как шаг технического характера, то политики националистического толка подчёркивают, что это шаг политический.



Вот что заявил, например, Айдос Сарым в своём комментарии для «Радио "Свобода"»: «Это своего рода большой символический переход, который будет означать, что Казахстан выходит из-под влияния “русского мира”. Это, по сути, деколонизация». На сайте «Радио "Свобода"» данный комментарий был озаглавлен выразительно: «Прочь от “русского мира”».

Новости из Казахстана вдохновили политиков из соседнего Кыргызстана. Там тоже готовят законодательные акты по «латинизации» языка. Правда, ожидается, что реформа завершится где-то в период между 2030 и 2040 годами, не хватает денег. Зато в Киргизии есть политики, которые, не стесняясь, даже с радостью сообщают, что латинская письменность поможет оторвать это среднеазиатское государство от Русского мира.

Даже на Украине и в Белоруссии, которые входят в Русский мир в широком понимании, есть силы, добивающиеся «латинизации» языка. В парламентах обоих славянских государств не раз поднимался вопрос о замене кириллицы на латиницу или по крайней мере о параллельном, равноправном использовании обоих видов письма. Есть такие силы и в Российской Федерации.



Так, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») в прошлом году обратился в Министерство образования и науки РФ и Российскую академию наук с просьбой создать вторую русскую азбуку, основанную на латинской графике.

Скажете – бред? Нет, скорее пробный шар. В истории России такой «пробный шар» уже был. Сразу после революции 1917 года троцкисты готовили переход русского языка с кириллицы на латиницу. Они были убеждены, что для успеха мировой революции (как «пролетарской глобализации») нужен сначала общий шрифт (латинский), а потом и общий язык.



Сторонники «латинизации» не скрывали политических целей реформы. С 1923 г. под руководством наркома просвещения Анатолия Луначарского началась массовая латинизация языков народов России. Всего на латиницу к 1929 году успели перевести 50 из 72 языков СССР, имевших письменность.



Реформаторы уже вплотную подошли к тому, чтобы подвергнуть такой операции русский язык.



Сменивший на посту наркома просвещения Луначарского А.С. Бубнов в декабре 1929 года создал и возглавил Комиссию по разработке вопроса о латинизации русского алфавита. 14 января 1930 года комиссия приняла резолюцию, в которой говорилось: «Признать… что переход в ближайшее время русских на единый интернациональный алфавит неизбежен».



Вывод основывался на «классовом подходе», который гласил: «Русский гражданский алфавит является пережитком классовой графики XVIII-ХIХ веков русских феодалов-помещиков и буржуазии». Комиссия сочла, что переход на новый алфавит «окончательно освободит трудящиеся массы русского населения от всякого влияния буржуазно-национальной и религиозной по содержанию дореволюционной печатной продукции».

Резолюция комиссии была направлена на утверждение председателя СовнаркомаИ.В. Сталина.



А 26 января 1930 года Бубнов получил от Сталина короткую, очень жёсткую выписку из Постановления ЦК ВКП (б): «Предложить Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита».



Латинизация русского алфавита была остановлена, комиссия по латинской графике распущена, русский язык был спасён от уничтожения.

А к 1940 году десятки национальных языков Советского Союза, незадолго до этого подвергшихся «латинизации», были переведены на кириллицу. И это сыграло свою роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.