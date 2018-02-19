Выборы! Выборы! (Выпуск 2). Система Народовластия Руси
Алексей Орлов и Михаил Ять
Это второй выпуск наших передач про Выборы.
В ней речь пойдёт о том, как же была организована выборная система у наших Предков? Похожа ли она на то, что нам пытаются рассказать “британские учёные” или же она была устроена как-то по другому? А что получилось из сей беседы, решать вам…
Первый выпуск из серии передач про Выборы можно посмотреть здесь – https://youtu.be/g48sYL_1xK0
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Источник: www.youtube.com