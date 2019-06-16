Попытка ответа на вопрос „Что такое социализм?”

Если первое отвечает на вопрос «что делать», то второе на вопрос «как делать». Подавляющее большинство людей знает, хотя бы подсознательно, что хорошо, а что плохо, однако практически никто не знает, как воплотить в реальность то, что хорошо. Поэтому часть из них становится циниками, большая часть человечества (конформистов) невольно примыкают к ним, оставляя праведников в гордом одиночестве.

Неудача советского социализма, безусловно, связано не с предательством «элиты» и не с происками международного империализма, а с концептуальной несостоятельностью идеи социализма по Марксу . Просто строили не социализм и строили его не так, как надо. Создаётся впечатление, что у бывших строителей социализма в СССР и нынешних апологетов его нет понимания задачи прогрессивного преобразования общества, которая состоит не столько в том, чтобы отделить зло от добра, сколько в выборе таких средств преобразования, которые позволили бы перейти от первого ко второму, учитывая при этом природу человека и человеческого общества.



Чтобы большая часть людей встала на сторону добра, надо не просто сказать им, что нужна экономика, а не хрематистика, народовластие, а не плутократия или партократия, справедливость, а не произвол, но и раскрыть во всех подробностях, что стоит за этими понятиями, как организовано, а самое главное, – каким образом перейти ко всему этому из нынешнего состояния общества.

Поскольку понятие социализма в данное время представляется неопределённым, то позволю себе дать новое определение, которое будет отличаться от прежних тем, что дано оно будет в самой общей и краткой форме. Недостатки такого определения я постараюсь компенсировать последующим описанием его содержания.

Социализм – это такое общественное устройство, в котором удачно разрешено противоречие между личностью и обществом путём установления гармонии между ними.

Такое противоречие всеобъемлюще, поскольку оно содержит в себе антагонистические противоречия во всех аспектах бытия личности и общества, а именно: экономика, политика и духовная сфера. Всеобъемлемость здесь означает, что это противоречие занимает центральное место в иерархии противоречий и не может быть снято без благополучного разрешения всех противоречий более низких уровней.



Здесь надо отметить, что противоречия более низких уровней также взаимосвязаны и предполагают комплексный подход к их полному снятию.

Противоречия в экономической сфере

Основные противоречия в экономике так и не были разрешены Марксом и Лениным.



Первое из них – это неудачное разрешение противоречия собственности (частная/общественная) в виде государственной собственности вместо собственности общенародной.



Второе противоречие, касающееся системы управления (стихийный рынок / полностью централизованное планирование), вообще осталось без решения.



Правильный синтез должен заключаться в планово-рыночной экономике на основе общенародной собственности на средства производства.



Эти противоречия взаимосвязаны, так как при полностью централизованном планировании собственность на средства производства всегда будет государственной вследствие того, что при этом появляется посредник между производителем и потребителем благ, который (по выражению Ленина) становится государственно-капиталистической монополией.

Диалектический анализ первого противоречия показывает, что синтез в марксизме-ленинизме, в результате которого появилась государственная собственность на средства производства, крайне неудачен, поскольку он не вбирает в себя то новое из антитезиса (общественная), что необходимо для развития, а именно: отношение к собственности у представителей общества разное, поскольку представители государства получают преимущество во владении им.



Правильный синтез будет заключаться в том, что частное (коллективное) владение распространяется исключительно на результаты труда, а средства производства должны находиться в общенародной собственности, то есть принадлежать всем членам общества на равных основаниях.

Анализ второго противоречия в экономике, которое является предметом бесконечных споров между сторонниками плана и так называемого свободного рынка, говорит нам о том, что формальная логика, утверждающая либо стихию рынка, либо полную заорганизованность экономики, – это проявление крайностей, которые приводят к неудовлетворительным результатам в общественном развитии.



Наука об обществе насквозь проникнута диалектикой, согласно которой правильное управление экономикой должно заключаться в том, что рынок и план должны дать в качестве синтеза то, что обладает свойствами и того и другого. Взять надо то, что обеспечивает полноценное развитие.

Представлю свой вариант синтеза рыночно-плановой экономики.

Потребности общества включают в себя постоянную и переменную составляющие.

Постоянная составляющая включает в себя поддержку и развитие инфраструктуры, образование, науку, медицину, культуру, оборонную промышленность и т. п. Заказчиком всего этого должно быть государство, которое составляет план обеспечения потребностей общества в этой части экономики, которая финансируется из бюджета.



В постоянную составляющую потребностей общества входят также и товары, спрос на которые легко прогнозируется. Например, товары первой необходимости должны также производиться по плану, составленному государством. Планирование (выпуска и цен) в данном случае целесообразно, так как спрос на товары первой необходимости со стороны населения неэластичен, что затрудняет правильное ценообразование на рынке.



Однако государственное управление здесь имеет ограниченный характер. Предприятия получают возможность тонкой настройки своего выпуска, подстраиваясь под реальный спрос на свою продукцию, а также увеличивать доходы своих работников благодаря совершенствованию технологического процесса, что минимизирует издержки.

Переменная составляющая потребностей общества, планировать которую по вполне понятным причинам невозможно, обеспечивается рыночным сектором экономики. Эта часть экономики ответственна за появление нового, то есть развития. Однако и этот сектор экономики подвержен регулированию со стороны государства и общественных организаций. Например, нельзя запустить выпуск продукции, наносящей вред здоровью людей или природе.



Наоборот поощряются энергосберегающие и экологически чистые технологии. Кроме этого государство помогает в организации новых производств социалистическим предпринимателям, предоставляя всю необходимую макроэкономическую информацию и поддерживая рынок в сбалансированном состоянии. Важно отметить, что все предприятия планово-рыночной экономики должны находиться в общенародной собственности, что означает организацию социалистического рынка труда и демократическое распределение доходов.

Финансирование новых проектов социалистического рыночного сектора производится из солидарного фонда развития социалистических предприятий.Солидарный фонд развития социалистических предприятий изначально может быть организован на средства, природа которых общенародная.



Сейчас такие средства сосредотачиваются в фонде национального благосостояния (ФНБ) и резервном фонде. Средства эти вложены в экономики западных стран под маленькие проценты или эффективно разворовываются национальными госкорпорациями, находящимися в тесной связи с правительством.

По мере роста социалистического сектора производства солидарный фонд социалистических предприятий получает мощный дополнительный источник за счёт самофинансирования (отчисления социалистических предприятий), то есть он становится автономным по отношению к государству.

Для создания таких предприятий не требуется стартового капитала или кредиты, а требуется желание работать, правильно составленный проект и обязательство правильного использования средств производства.

Помощь рабочим коллективам в составлении проектов новых предприятий может оказываться как общественными организациями, так и самим фондом для чего в них должны быть предусмотрены соответствующие службы.

На предприятиях, созданных таким образом, организуется социалистический рынок труда, при котором периодически происходит демократическое перераспределение всех должностей, основанное на результатах деятельности каждого работника. На собраниях рабочего коллектива может корректироваться коллективный договор и штатное расписание.



Руководство, избранное рабочим коллективом, не только организует производственную деятельность предприятия, но и обеспечивает полную прозрачность её для всех работников коллектива. Невыполнение или частичное выполнение последнего требования может стать причиной перевыборов руководства.

Предприятие избирает своего представителя в общественную организацию, которая создаётся кластером социалистических предприятий, объединённых одним родом деятельности. Эта общественная организация контролирует деятельность солидарного фонда социалистических предприятий.

В любой момент работник может покинуть предприятие, сменив род деятельности, и любой гражданин страны может на равных основаниях вступить в рабочий коллектив, подписав трудовой договор.

Экономика, организованная подобным образом, обеспечит не только быстрое развитие её, но экономическую свободу индивида, что является необходимой предпосылкой существования свободы как таковой.

Противоречия в политической сфере

Вместо синтеза народовластия из антитезисов (автократия / охлократия) у Маркса (у Ленина также) появляется этатизм, то есть государство становится не слугой народа, а его господином. У Ленина дело усугублялось ещё и тем, что государство у него сужается до понятия партии. Появляясь исключительно для того, чтобы обеспечить естественные права индивида, государство имеет все основания превратиться в фетиш, который эти права попирает.



Подобно тому, как у войны есть своя логика, согласно которой, стоит ей попасть в свою «колею», и остановить её уже никто не сможет, так и доминированию государства в обществе нет альтернативы, коль скоро такие условия созданы. Поэтому соображения Маркса и Ленина о том, что после определённого этапа доминирования государство само по себе уйдёт в небытие, поскольку исчезнут объективные причины для его наличия, следует считать не иначе как измышлениями.



Гораздо разумнее попытаться устроить политическую систему в обществе так, чтобы она не только ограничивала власть государства в обществе, но и делала его более качественным.

Всё положительное, что может быть извлечено из понятия демократии, связано с тем, чтобы власть посредством неё могла быть реализована на принципе меритократии. Если это не так, то нет никакой разницы в том, кто находится у власти. Меритократия означает не только компетенцию в делах управления обществом, но и духовный аспект субъекта управления, обеспечивающий развитие в общих интересах.



При этом второе следует считать определяющим для меритократии, поскольку циник у власти принесёт тем больше вреда, чем выше его квалификация.

Меритократия легко осуществима в пределах малого сообщества, где все друг друга знают, что получило своё выражение в известном выражении античных времён: «демократия распространяется в пределах голоса глашатая». Однако что делать, если сообщество велико, а власть по необходимости выстраивается иерархично?

Есть только один способ организации власти в большом сообществе на принципе меритократии: выбор из уже выбранных представителей народа. Это означает, что периодический выбор представителей народа осуществляется сначала в общественные организации, из которых впоследствии выбираются управленцы на все уровни власти.



Для устранения возможных ошибок служит демократическая процедура контроля и отзыва, осуществляемая общественными организациями. Процедура отзыва в случае необходимости может быть инициирована либо народом, либо общественными организациями.

Совершенно очевидно, что партийная система не может быть встроена в такую политическую систему, поскольку в партию вступают те, кто желает вступить в неё (часто для своих целей), а не избранники народа. По этой причине при партийной системе не может быть организована меритократия, а демократическая процедура выбора во власть является ширмой для её узурпации.

Противоречие в духовной сфере: вместо синтеза христианской справедливости из антитезисов (произвола / уравниловки) у Маркса появляется волюнтаризм как следствие этатизма.

Согласно Аристотелю, уравнительная справедливость даёт характеристику отношениям равноправных людей по поводу предметов: «равным – за равное». Она квалифицирует не самих людей, а их действия, и требует равенства (эквивалентности) труда и оплаты, ценности вещи и её цены, вреда и его возмещения и т.д.

Распределительная справедливость (согласно тому же Аристотелю) требует пропорциональности в отношении к людям согласно тому или иному критерию «равное – равным, неравное – неравным», «каждому своё». Отношения распределительной справедливости требуют участия, по меньшей мере, трех людей, каждый из которых действует для достижения одной цели в рамках организованного сообщества. Один из этих людей, распределяющий, является «начальником».

Однако такое определение распределительной справедливости нельзя считать вполне адекватным, поскольку в нём нет правила, согласно которому можно было бы определить, кого считать равным, а кого неравным и в какой степени. Ведь начальник всего лишь человек, а людям свойственно заблуждаться, как правило, в свою пользу.



Очевидно, что Аристотель не мог окончательно решить проблему справедливости, так он не имел понятия о рынке труда, который исключает субъективное решение начальника. При нём решение относительно работника принимает не начальник, а рабочий коллектив, делая такое решение наиболее объективным. Подобно тому, как нельзя определить потребительную стоимость какого-либо товара, не выйдя с ним на рынок, нельзя без организации рынка труда определить достоинства каждого работника, а также стоимость его труда.

Справедливости ради, надо отметить, что до сих пор мало кто имеет понятие о полноценном рынке труда, поскольку он возможен лишь в условиях общенародной собственности на средства производства и при реализации народовластия в политической системе общества. Что касается капиталистического рынка труда, то он сильно искажён разным отношением участников экономической деятельности к средствам производства.

Чтобы понятие справедливости в масштабах всего общества стало определённым, нужно сначала определиться с тем, что означает ценность благ, как она соотносится со стоимостью и как она проявляется в цене. Стоимость какого-либо товара определяется двумя факторами: с одной стороны, усредненными общественно необходимыми трудовыми затратами, которые необходимы для производства и реализации на рынке (меновая стоимость), с другой стороны, соотношением спроса и предложения товара на рынке (потребительной стоимостью).



Первое и второе образуют диалектическое единство, синтезом которого является стоимость как таковая. Рассмотрим это диалектическое единство на примере золота. Если бы золото не обладало бы ценностью для человечества, как средство накопления богатств, как драгоценный металл, используемый для ювелирных изделий; а также в технике, благодаря антикоррозийным свойствам, то есть не обладало бы потребительной стоимостью, то добычи его не было, и меновая стоимость равнялась нулю.



С другой стороны, если бы золото было повсюду, то есть трудовые затраты на его добычу приближались к нулю (меновая стоимость), то близкой к нулю будет и потребительная стоимость, так как оно не может служить для накопления богатств и материалом для ювелирных изделий.

Возможен ли такой случай, когда меновая и потребительская стоимости товаров, выраженные в ценах на рынке, будут совпадать? Возможен, но при двух условиях: во-первых, в обществе реализован принцип «каждому по труду», то есть справедливое распределение доходов между всеми членами общества, во-вторых, денежная масса в обращении находится в точном соответствии с суммарной стоимостью всех товаров, выраженной в их ценах, а также при поддержании такого соответствия во времени (отсутствие инфляции).



В таких условиях спрос и платёжеспособный спрос совпадают, и при сбалансированном рынке равновесные цены будут отражать как меновую, так и потребительскую стоимость. Из этого видно, что это возможно только при социализме, так как капитализм неизбежно связан с нетрудовыми доходами отдельных лиц и с инфляцией, что приводит к перекосу в ценообразовании. Наглядным примером этому служат так называемые товары Веблена, то есть цены на предметы роскоши и престижа, которые могут превышать в десятки раз их себестоимость.

Как организовать справедливое распределение доходов в обществе? Справедливость распределения в обществе имеет два аспекта.

Первый аспект – это цена товара, по которой он реализуется на рынке. Справедливость в этом случае определяется качеством рынка и его организацией. В условиях здоровой конкуренции без монополий и ценовых заговоров, качество рынка наивысшее, если рынок сбалансирован, то есть спрос и предложение уравниваются, а цены стабилизируются.



Здесь надо отметить, что объективная оценка спроса на товары и услуги со стороны населения будет иметь место в том случае, когда реклама замещается информированием. При этом информация о товарах, услугах и ценах на них должна находиться на специальном информационном портале. Если у кого-то возникла реальная потребность в чём-либо, то он можно зайти на портал и получить всю необходимую информацию по этому вопросу.

Организация рынка оптимизируется в том случае, если количество посредников при движении товара минимизируется. Идеальный вариант, когда предприятие представляет собой предприятие замкнутого цикла, то есть производство, хранение, логистика и реализация в торговых сетях собственной продукции находится под одним управлением. В этом случае посредников нет, и учёт трудовых затрат во всей цепочке объективен.

Второй аспект – это справедливое распределение доходов предприятия в рамках рабочего коллектива.

Новейшие экономические исследования показали, что 95% доходов населения любой страны с большой точностью подчиняются логнормальному распределению. Пять процентов аномально высоких доходов, выходящих за рамки этого распределения, как раз и объясняются капиталистическим способом производства. Это может служить доказательством существования прибавочной стоимости при капитализме.

Целесообразно отметить, что логнормальное распределение вообще является фундаментальным законом, которому подчиняются многие явления как живой, так и неживой природы. Ниже я приведу только некоторые из них:

1) в биологии – измерение размеров живых организмов;

2) физиологические измерения (например, артериальное давление крови);

3) в гидрологии – при анализе экстремальных значений месячного или годового уровня осадков, а также водостока рек;

4) в экономике – распределение доходов населения;

5) в финансах – изменения в обменных курсах валют, индексов цен и фондовых бирж;

6) распределение площадей городов в странах всего мира;

7) время восстановления и бесперебойной работы при анализе надёжности различных систем;

8) в механике – коэффициенты трения и износа.

Можно не только констатировать факт подчинения доходов населения логнормальному распределению, но и рационально объяснить это. Дело в том, что логнормальному распределению подчиняется величина, подверженная мультипликативному влиянию значительного числа независимых факторов, каждый из которых положителен (больше нуля).

Полезность индивида как создателя общественного блага определяется тремя факторами:

1) природные способности познавать, обучаться, запоминать, мыслить логически, систематизировать информацию путем её анализа, определять её применимость (классифицировать), находить в ней связи, закономерности и отличия, ассоциировать её с подобной информацией;

2) знания, полученные в течение жизни (образование, опыт);

3) социальная ориентированность (воспитание, некоторые психофизические особенности).

Полезность индивида для общества пропорциональна всем трём факторам, то есть их произведению. Каждый из этих трёх факторов в свою очередь также представляют собой произведение более детализированных факторов, что приводит к мультипликативности общей модели, а значит, к логнормальному распределению полезности индивидов для общества.

Поскольку доходы индивида (согласно принципу справедливости) должны быть напрямую связаны с его полезностью для общества, то мы приходим к логнормальному распределению доходов населения. Эта же модель применима и к отдельно взятому предприятию.

Логнормальное распределение полностью определяется его модой и средним значением. Ниже приводятся расчёты максимального дохода (дохода руководителя предприятия в отсутствии частной собственности на средства производства) для гипотетических предприятий.

Если взять в качестве входных параметров типовой (наиболее часто встречающийся) и средний доходы равными 20000 и 30000 руб. соответственно, то из логнормального распределения можно получить:

1) для предприятия с численностью работников 100 человек максимальный доход – 90000 руб.;

2) для предприятия с численностью работников 1000 человек максимальный доход – 131000 руб.;

3) для предприятия с численностью работников 10000 человек максимальный доход -177000 руб.

Эти доходы можно интерпретировать как справедливые по принципу «каждому своё» без учёта капитала, то есть без эксплуатации человека человеком. Аналогичным образом можно рассчитать доходы для всех категорий работников.

Таким образом, для любого предприятия в качестве входных параметров следует взять типовой и средний доход, а также численность работников, на основании которых может быть получено справедливое распределение доходов для всех категорий работников предприятия.

Только при реализации этих двух аспектов справедливости распределения можно объективно оценивать стоимость товаров.

Можно сказать, что уравнительная справедливость Аристотеля, неизбежно приводящая к принципу «каждому по труду», – это всего лишь «арифметика» экономики, высшей же математикой является христианская справедливость.

Некоторые считают, что аристотелевская уравнительная справедливость входит в противоречие с учением Иисуса Христа, который призывал не накапливать богатства и делиться с нуждающимися. На самом же деле никакого противоречия здесь нет.

Распределение по труду не приводит к появлению богатств. Появление богатства связано с нетрудовыми доходами, то есть ростовщичеством и эксплуатацией наёмного труда. Капитал служит мультипликатором неравенства и отклонением от принципа "каждому по труду", что неминуемо приводит к появлению богатств.

Если нет ростовщичества и эксплуатации наёмного труда, то доходы субъектов экономической деятельности не накапливаются вследствие естественного потребления ими благ.



Если всё же в отдельных редких случаях происходит постепенное накопление излишков доходов, то они должны изыматься государством и перераспределяться в обществе по закону. Таков закон социализма.



Если такого изъятия не происходит, то это неминуемо приведёт к образованию капитала и появлению нетрудовых доходов, что подорвёт уравнительную справедливость. Поэтому высшая христианская справедливость означает следующее: зарабатывай честно, сколько сможешь, трать доходы на личное потребление, сколько пожелаешь, но излишки, если останутся, должны перераспределяться в обществе.

В заключение несколько слов о термине социализм, что означает общественный. Вся предыдущая история человечества была связана с классовым обществом и вытекающим из этого индивидуализмом. Термин «общественный» возник как антипод. Поэтому социализм может превратно пониматься, как торжество общего над индивидуальностью.

Истинный смысл социализма заключается в гармонии личности и общества.

Сергей Бахматов



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