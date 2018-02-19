Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям

И потому самым правильным посчитал обратиться к вам напрямую. Решил без посредников – коротко и ясно – рассказать, что думаю про нашу сегодняшнюю жизнь и что надо сделать, чтобы она стала лучше.

Это действительно важно. С одной стороны, моя государственная позиция открыта и всем известна. За прошедшие полгода у людей была возможность рассмотреть, что считаю главным и уже делаю в политике и экономике страны. Но с другой – все еще есть вопрос: "Кто такой Путин и какие у него политические планы?"

Однако есть и другая сторона вопроса – это обязательства кандидата перед российскими избирателями. Главное из которых – изложить свой план, рассказать, какие проблемы намерен решить на посту главы российского государства. Одним словом – представить предвыборную позицию.

Как и все предыдущие месяцы, буду исполнять свои прямые должностные обязанности. Специальных предвыборных мероприятий в моем рабочем графике нет. А созданный избирательный штаб выполнит только то, что ему предписано законом о выборах Президента и инструкциями Центризбиркома.

На прошлой неделе Центризбирком зарегистрировал меня кандидатом на выборах Президента России. Решение идти на выборы – продуманное и мною обнародовано давно. Но избирательная кампания ко многому обязывает. Она накладывает справедливые ограничения и заставляет отделить то, что я обязан ежедневно делать как руководитель страны от того, что мне положено делать как участнику избирательной кампании.

О НАШИХ ПРОБЛЕМАХ

Многие ищут корни наших неудач в неграмотных отраслевых решениях. Но это справедливо только отчасти. Специалисты до сих пор спорят, где именно допущены решающие ошибки. И не их вина, что каждый видит жизнь со "своей колокольни", отстаивая собственную правоту.

Убежден: нет и не будет цельной, работающей программы, когда в одних кабинетах пишут экономическую, в других – политическую, а в третьих – ее международную часть. Когда все это механически "склеивают" и выдают за единую государственную платформу.

Это – не подход, так дела у нас не пойдут.

Любая программа начинается с обозначения главных целей. Государственная – с того, что способно объединить всех нас, граждан своей страны. Для гражданина России важны моральные устои, которые он впервые обретает в семье и которые составляют самый стержень патриотизма. Это главное. Без этого невозможно договариваться ни о чем, без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете.

Это наша отправная точка. И задача лидера – настроить на общие цели, расставить всех по своим местам, помочь поверить в собственные силы. Только так формируется единый командный дух, только так достигается победа. И потому сегодня важнее всего открыто признать наши корневые проблемы и точно расставить приоритеты.

Готов сказать, как их вижу.

Наша первая и самая главная проблема – ослабление воли. Потеря государственной воли и настойчивости в доведении начатых дел. Колебания, шараханья из стороны в сторону, привычка откладывать самые трудные задачи на потом.

Пора, наконец, вступать в прямой контакт с проблемами. И в первую очередь – с самыми опасными из них. С теми, которые нас все время тормозят, не дают экономике дышать, государству – развиваться. Говоря прямо – угрожают всему нашему дальнейшему существованию.

Уклоняться от них и дальше – много опаснее, чем принять вызов. Люди не верят обещаниям, а власть все больше теряет лицо. Государственная машина разболтана, ее мотор – исполнительная власть – хрипит и чихает, как только пытаешься сдвинуть ее с места. Чиновники "двигают бумаги", но не дела, и почти забыли, что такое служебная дисциплина. В таких условиях люди, конечно, не могут дальше рассчитывать ни на силу закона, ни на справедливость органов власти. Только – на себя. Тогда зачем им такая власть?

Яркий пример такого застарелого зла – преступность.

Много лет праздно рассуждая о борьбе с преступностью, мы лишь загоняли это зло в глубь России. Бандитизм креп, проникал в города и села, укореняясь повсюду. Дошло до того, что целая республика, субъект Федерации – Чечня была оккупирована криминальным миром и превращена в его крепость. Но стоило нам вступить в прямую схватку с бандитами, разгромить их – и сделан реальный шаг к верховенству права, к диктатуре равного для всех закона.

Теперь, где бы ни притаился террорист и преступник – в Новгороде, Санкт-Петербурге или Казани, любом российском городе – он больше не может надеяться на помощь и убежище в Чечне. По бандитскому миру нанесен страшный удар.

Это – первый шаг, за ним последуют другие.

Но ведь этого нельзя было сделать, сидя в Москве и сочиняя очередные "программы борьбы с преступностью". Надо было принять вызов на поле противника и именно там его разгромить.

Думаю, я объяснил, каким именно образом можно и нужно решать другие тяжелые проблемы. Жизнь сама подсказывает: только открыто приняв вызов – можно победить.

Наша другая большая проблема – отсутствие твердых и общепризнанных правил. Как и любой человек, общество не может без них обходиться. А правила в государстве – это закон, это конституционная дисциплина и порядок. Это безопасность семьи и собственности гражданина, его личная безопасность и уверенность в неизменности установленных правил игры.

Государству здесь придется начать с себя. Оно должно не только устанавливать равные правила, но и соблюдать их. Только так добьемся от каждого выполнения единых, определенных законом норм поведения. В неправовом, а потому – слабом государстве человек беззащитен и не свободен. Чем сильнее государство, тем свободнее личность. При демократии ваши и мои права ограничены только такими же правами других людей. На признании этой простой истины и строится закон, которым должны руководствоваться все – от представителя власти до рядового гражданина.

Но демократия – это диктатура закона, а не тех, кто по должности обязан этот закон отстаивать. Думаю, нелишне напомнить: суд выносит решения именем Российской Федерации и обязан этому высокому имени соответствовать. Милиция и прокуратура должны служить закону, а не пытаться "приватизировать" данные им полномочия с пользой для себя. Их прямая и единственная задача – защита людей, а не ложных представлений о чести мундира и своих ведомственных интересов.

Правила нужны и важны всем и везде. И власти, и предпринимателям, и тем более – тем, кто слаб и нуждается в социальной защите. Ведь невозможно помогать слабым, если в казну не платят налогов. Невозможно строить цивилизованный рынок в мире, пронизанном коррупцией. Невозможен никакой экономический прогресс, если чиновник зависит от капитала.

Как, спрашивают, в таком случае выстраивать отношения с так называемыми олигархами? Да на общих основаниях! Так же, как и с владельцем маленькой булочной или мастерской по ремонту обуви.

Жить по правилам (читай – по закону) может себе позволить только эффективное, сильное государство. И только оно должно гарантировать свободу – предпринимательскую, личную, общественную.

Научим друг друга уважать установленные правила, научимся сами вести себя прилично – вынудим к тому же и других. Будем наказывать за нарушения строго по закону – и те, кому до сих пор было выгодней их нарушать, предпочтут с нами больше не связываться. А тем, кто забыл, можно напомнить: власть – это труд, который оплачивается из кармана налогоплательщика, из нашего с вами заработка.

Знаю – многие сегодня боятся порядка. Но порядок – это и есть правила. И те, кто сейчас занимаются подменой понятий, выдавая отсутствие порядка за истинную демократию – пусть не ищут подвохов и не пугают нас прошлым. "Земля наша богата, порядка только нет", – говорили в России.

Больше так о нас говорить не будут.

И, наконец, есть еще одна большая проблема, без учета которой бесполезно строить любых "планов громадье".

Мы очень плохо представляем себе, каким ресурсом сегодня владеем. Так, все вроде понимают, что собственность неприкосновенна – но сколько ее, где она и чья именно? Мы же сегодня не знаем даже реальных цифр того, что принадлежит государству. Начиная с сокровищ Гохрана до авторских изобретений, по праву принадлежащих российским гражданам. Стыдно признать, но никто в стране сейчас не назовет ни точного числа работающих предприятий, ни их доходов, ни даже – достоверных данных о населении страны.

Пора четко понять, кто и чем в России владеет. Только тогда можно правильно рассчитать и собственные силы, и какие из планируемых задач действительно реалистичны. Ведь это как раз то, с чем нам всем отправляться в путь. Нам сегодня, как воздух, нужна большая инвентаризация страны. Нужна достоверная перепись и надлежащий учет всего, что в ней есть.

Новый директор, принимая дела, первым делом потребует себе бухгалтерский баланс. Россия – это тоже хозяйство – огромное, сложное и очень разнообразное. Бессмысленно спорить: бедные мы или богатые, пока не учтены все наши успехи и неудачи, наши прошлые потери и новые достижения.

У каждого из вас наверняка есть свое представление о том, в чем сидит корень наших поражений и просчетов. Но, нам, гражданам России, давно пора договориться, чего мы ждем от государства и в чем готовы его поддержать. Я сейчас говорю о наших общенациональных приоритетах. Без этого вновь потеряем время зря, а нашу с вами судьбу решат безответственные говоруны.

О НАШИХ ПРИОРИТЕТАХ

В последние годы мы приняли сотни программ "первоочередных" и "приоритетных" мер. Раз их так много, значит до реальных приоритетов руки ни у кого не дошли. Мы все время шли на поводу у событий, расхлебывая последствия собственных опрометчивых решений. Постоянно сваливали в кучу большие и малые дела. Зато с энтузиазмом отвлекались на легкие задачи, оправдывая собственное нежелание и собственный страх отвечать на действительно серьезные вызовы.

Раз не хотим повторения пройденного, не хотим, чтобы страна плелась в хвосте – должны определиться с действительно неотложными задачами. Их не так много, если подойти с умом. Но они действительно сложные.

НАШ ПРИОРИТЕТ – побороть собственную бедность.

Мы привыкли гордиться своим богатством – огромной территорией, природными ресурсами, многонациональной культурой и образованностью нации. Это действительно есть. Но только этого недостойно мало для великой державы – России.

Надо самим себе однажды сказать: мы богатая страна бедных людей. Мы вообще – страна парадоксов. И не столько политических, сколько – социальных, экономических, культурных.

Наши дети собирают золотые медали на международных олимпиадах. Наши лучшие умы востребованы на Западе. Российские музыканты и дирижеры имеют аншлаги на лучших концертных площадках мира. А столичные театры – всегда полны зрителями. Это все – наше богатство.

Но есть и другая часть правды. Она не просто удручает, но требует действий. Еще миллионы людей в стране еле сводят концы с концами, экономят на всем – даже на еде. Родители и дети годами не могут наскрести на проезд друг к другу. Старики, победившие в Великую Отечественную и создавшие России славу мировой державы, живут кое-как или того хуже – побираются на улицах. А ведь это плоды их труда, их ресурс "доедает" сегодня наше поколение, почти не пополняя национальную копилку собственными достижениями. Возвратить им положенный долг – уже не просто социальная, но в полном смысле политическая и нравственная задача.

Да, мы, наконец, стали вовремя платить пенсии. Начали по возможности помогать нуждающимся. Но бесконечным латанием дыр – без прорывных идей и подходов – эту действительно общенациональную проблему не решить.

Избавиться от унижения бедностью без помощи денег, конечно, невозможно. Но раздувать наш и так большой собес – тоже не метод. Это мы уже "проехали". Здесь главный ресурс – новое работоспособное поколение. Те, кто хотят и могут стать состоятельными людьми в условиях цивилизованного государства.

Люди молодые и энергичные, все кто познал реальную цену труда и умеют заработать себе на жизнь, уже знают и то, как избавить страну от унижения бедностью. Они способны вернуть ей не только экономическое, но и моральное достоинство. Это задача общенародная, и вместе мы ее решим. Примеров в русской истории достаточно – Россия выходила и не из таких переделок.

НАШ ПРИОРИТЕТ – защита рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так и криминального.

Мы сегодня просто обязаны обеспечить надежность права собственности и оградить предпринимателя от произвольного, неправового вмешательства в его деятельность. Если этих гарантий не дает государство, вакуум быстро заполняют преступные группировки. Берут под свою "крышу" тех, кто никак не может добиться защиты от государства.

В свое время в оборот был введен термин – экономическая преступность. Это – не просто юридически неточно, это – ошибка. Нельзя сваливать в одну кучу все преступления, связанные с хозяйством и финансами, устраивая на этом целые кампании борьбы с "экономическими преступниками".

Но раз в криминальной среде сложилась сверхвыгодная "экономическая специализация", значит для нее сегодня в нашем финансовом и хозяйственном секторе – самая питательная почва. И только само государство – действием или бездействием – помогало ему в этом. Помогало плохими законами, отсутствием четких правил и беспорядочным, неграмотным вмешательством в рынок.

Конечно, нужен жесткий государственный контроль. Но его одного мало. Давайте посмотрим, что происходит: ты не уверен в стабильности своего бизнеса, потому что не можешь рассчитывать на силу закона и честность чиновников. Значит, ты недоволен государственными услугами и потому не платишь всех налогов. Мало того – имеешь при этом возможность благополучно существовать. А государство лишено средств содержать непредвзятую правовую систему, мало платит чиновникам, те берут взятки. Итог – круг замкнулся.

Мы уже много лет говорим о государственном регулировании экономики. При этом понимаем его по-разному. Но суть этого регулирования не в том, чтобы душить рынок и расширять бюрократическую экспансию в новые отрасли, а, наоборот – помочь ему встать на ноги. Люди вправе требовать защиты от того, что их бизнес приберет к рукам бандитская группировка. Вправе требовать соблюдения правил честной предпринимательской конкуренции. Все субъекты хозяйствования должны быть поставлены в равные условия. А государственные институты недопустимо использовать в интересах клановой или групповой борьбы.

По-моему, картина ясна. У нас высокие налоги, но собираем мы их мало. Нам нужны низкие налоги, но собирать их надо много. Настолько много, чтобы государство было сильным, эффективным. Чтобы оно могло содержать справедливый суд и неподкупную бюрократию. Чтобы оно, наконец, могло помочь тем, кто не способен обеспечить себя сам.

Я абсолютно уверен: сильное государство заинтересовано в людях состоятельных. И потому ключевое решение для всей нашей экономической политики в том, чтобы честно работать было выгоднее, чем воровать.

Довольно уже жить "на чемоданах" и откладывать деньги в кубышки. Хватит кормить чужие страны, вынуждая наших людей хранить заработанные средства на зарубежных счетах. Давно пора создать для молодых и работоспособных граждан нормальные условия развития. Ведь им одинаково не нужны ни искусственные оранжерейные блага, ни убийственные ограничения. Кто хочет и может жить богато, пусть поможет себе и своей стране.

НАШ ПРИОРИТЕТ – это возрождение личного достоинства граждан во имя высокого национального достоинства страны.

Р оссия уже давно – не урезанная карта Советского Союза, а уверенная в себе держава с большим будущим и великим народом.

За последнее десятилетие в сознании людей произошли качественные перемены. Наши граждане еще не богаты, но независимы и вполне уверены в себе. Наша пресса теперь уже – навсегда свободна. Наша армия, с честью выходя из долгого кризиса, становится все лучше и профессиональней.

Да, Россия перестала быть империей – но не растеряла свой потенциал великой державы. Мы больше не диктуем никому и никого не удерживаем, зато у нас есть время и силы на самих себя. У нового поколения появился великий исторический шанс – построить Россию, которую не стыдно передать своим детям.

Те, кто пугают, будто этот шанс мы используем для диктатуры, шарахаются от собственной тени. Великая страна дорожит своей свободой и уважает чужую. Сильной России бояться неразумно, но с ней надо считаться. Обижать нас – себе дороже.

НАШ ПРИОРИТЕТ – строить внешнюю политику исходя из национальных интересов собственной страны.

По сути, надо признать верховенство внутренних целей над внешними. Мы должны, наконец, этому научиться. Если нашим гражданам не выгодны те или иные международные проекты – как бы громко и красиво они ни звучали – нам туда лезть не надо. Если Россию зазывают заняться глобальными делами, стоящими больших денег, а мы живем в долг, не можем заплатить зарплату своим людям – прежде надо взвесить возможности и, может быть, подождать.

Нет и не будет державной силы там, где правят слабость и бедность. Пора понять: от успешного решения собственных внутренних задач напрямую зависит и наше место в мире, и наша зажиточность, и наши новые права.

Давайте вспоминать о своих национальных интересах не только тогда, когда надо что-то громко заявить. Давайте их все же грамотно и четко формулировать, а затем – настойчиво проводить. Только реальные, в том числе экономические, интересы страны должны быть законом для российских дипломатов.

Но здесь хотел бы отметить: наша сегодняшняя экономия сил отнюдь не означает, что у нас нет в хорошем смысле этого слова внешней экспансии. То, что в других странах называют зонами жизненно важных интересов, мы для себя тоже видим. Но видим как источник дальнейшего мирного развития – экономического, международного, политического.

Можно, конечно, продолжать этот перечень. Но разве названного недостаточно, чтобы к этому немедленно приступить? Разве насущных задач нам мало? Объединив усилия, мы их все решим – одну за другой.

О НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

Во время выборов обычно печатается целое море политических платформ кандидатов. Эти объемистые документы редко дочитывают до конца.

Я изложил здесь то, что считаю самым важным. Тот, кто скажет, что это еще не вся программа, будет прав. Не претендую на абсолютную истину, но считал своим долгом коротко рассказать согражданам о своих принципах и взглядах на государство.

Убежден: основной чертой нового века станет не битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс. А прогресс – либо он есть, либо его нет. Бедность народов не оправдать никакими отсылками к чистоте партийных принципов – "правых" или "левых".

Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком.