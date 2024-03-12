Генералы Бенов и Соболев опубликовали в газете "Правда" открытое письмо к Путину.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами В.В. Путину

председателю Государственной думы Федерального собрания России В.В. Володину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Вынуждены обратиться к вам с вопросом, не терпящим отлагательства. (https://t.me/pravdaphotoandvideo/1593)

Русофобия Запада и беспредельная жажда его руководителей в лице Вашингтона, Лондона и Берлина решить, наконец, «русский вопрос» на поле боя любой ценой достигли апогея. Продолжается беспрецедентная накачка Украины всё более мощными и совершенными видами вооружения. Уже не стесняясь, открыто звучат призывы к нанесению ударов и в сердце России.

Так, 22 февраля бундестаг Германии одобрил резолюцию о поставках Украине дальнобойного оружия. Такая расплывчатая формулировка резолюции практически открывает канцлеру ФРГ Шольцу дорогу для принятия решения о беспрепятственной передаче Украине крылатой ракеты TAURUS, поставки которой давно добивается Зеленский.

Одновременно продолжаются дискуссии и в Государственном департаменте США о передаче той же Украине ракеты ATACAMS с дальностью действия более 500 километров.

А 26 февраля на совещании в Париже стран ЕС по поддержке Украины президент Франции Макрон призвал к созданию «девятой коалиции для нанесения глубоких ударов по критической инфраструктуре в европейской части России», а заодно поставил вопрос и о возможной отправке на Украину подразделений отдельных стран НАТО.

Подобные действия коллективного Запада по дальнейшей эскалации вооружённого конфликта на Украине дают основание полагать, что он уверовал в свою безнаказанность и считает, что при его фактическом участии в войне с Россией деньгами, оружием и санкциями с его головы не упадёт ни один волос. Такое положение нам следует немедленно исправлять.

Мы считаем необходимым вернуться к практике периода СССР, когда звучавшие в эфире слова: «ТАСС уполномочен заявить…» отрезвляли самые горячие головы инициаторов политических авантюр во всём мире. Сегодня время требует и нам решительно заявить зарвавшимся кураторам братоубийственной войны, что поставка Германией Украине дальнобойных ракет любой модификации перенесёт боевые действия непосредственно на её территорию, а также и территорию тех государств, кто последует её примеру.

Пора, наконец, пресечь и политические демарши лидеров западных стран, демонстративно устраивающих в Киеве различного рода сборища, беспрепятственно прибывая на них в комфортабельных поездах через польскую границу.

Сегодня ключевым условием нашей победы являются не только единство народа, беспредельная стойкость и мужество наших бойцов, но и в первую очередь политическая воля руководства страны принимать судьбоносные решения.

В связи с этим считаем необходимым внешнеполитическому ведомству России и Государственной думе подготовить соответствующее Заявление и довести его до сознания парламентов западных стран, предупредив их о нашей непоколебимой решимости принимать любые меры по защите суверенитета нашей Родины, сообразуясь с обстановкой. Наш военно-промышленный потенциал позволяет нам сегодня это сделать. Никакие западные коалиции не остановят армию России от победы в специальной военной операции.

Победа обязательно будет за нами!

Честь имеем!

Г.М. БЕНОВ, председатель Центрального исполнительного комитета Международного союза советских офицеров и Центрального совета Союза советских офицеров России, генерал-лейтенант авиации.

В.И. СОБОЛЕВ, председатель Совета движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», генерал-лейтенант.

https://t.me/pravda_gazeta/5333 – цинк

Ну тут Володина по идее надо дергать, если стоит задача выдвигать более решительные заявления от имени Госдумы.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Русофобия Запада и его жажда решить "русский вопрос" на поле боя достигли апогея.

2. Запад продолжает наращивать поставки все более мощного оружия Украине, включая возможность передачи дальнобойных ракет.

3. Лидеры западных стран открыто призывают к нанесению ударов по критической инфраструктуре в европейской части России и отправке войск НАТО на Украину.

4. Авторы считают необходимым решительно заявить Западу, что поставки Германией дальнобойных ракет Украине перенесут боевые действия на ее территорию и территории других стран.

5. Требуется продемонстрировать политическую волю руководства страны принимать судьбоносные решения для защиты суверенитета России.

6. Военно-промышленный потенциал России позволяет принять любые меры для победы в спецоперации, несмотря на западные коалиции.

Вывод:

Авторы открытого письма выражают серьезную озабоченность эскалацией конфликта со стороны Запада и призывают российское руководство к решительным действиям, включая предупреждение о возможности нанесения ударов по территориям стран, поставляющих Украине дальнобойное оружие. Они подчеркивают необходимость продемонстрировать политическую волю и использовать военно-промышленный потенциал России для достижения победы в спецоперации, невзирая на западные коалиции.