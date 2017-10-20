Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»: основные тезисы



Президент России Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Источник: https://antimaidan.ru/ Президент России Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Нынешнее заседание стало 14-м по счету. Тема заявленных дискуссий — «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Гостями форума стали 136 экспертов в области финансов, политики, культуры из 33 стран.

В пленарной сессии под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии», помимо Владимира Путина, приняли также участие бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе и владелец компании Alibaba Group Джек Ма.

По мнению российского лидера, человечество вступило в эпоху стремительных перемен. «Реальностью, обыденностью становится то, о чем ещё совсем недавно говорили как о фантастике, как о чем-то несбыточным», — обратился к участникам форума Владимир Путин.

В современных условиях обостренной геополитической конкуренции прежние рецепты преодоления конфликтов в мире не срабатывают, а новые ещё не выработаны, считает президент РФ. При этом российский лидер отметил, что интересы разных стран не всегда совпадают. «Это естественно, у ведущих держав разные геополитические стратегии, видение мира — такова неизменная сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции», — заявил президент.

Российский лидер считает, что сейчас отношения между странами деградируют, а безопасности в мире становится меньше, свободу действий получают радикалы. Путин отметил, что к власти рвутся экстремистские группировки, которые пытаются превратить политический ландшафт в варварство. В качестве примера глава государства привел Ближний Восток. По мнению президента России, сейчас некоторые государства имитируют борьбу с терроризмом. При этом он подчеркнул, что хаос в ближневосточном регионе нельзя сделать управляемым.

«Сирийский опыт как раз показывает, что самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона, действует на основе международного права», — заявил Владимир Путин.

Россия осуждает ядерные испытания КНДР, сообщил президент, напомнив, что Москва выполняет все решения, принятые Совбезом ООН. Владимир Путин подчеркнул, что проблему на Корейском полуострове нужно решать с помощью диалога, призвав не опускаться до хамства в адрес Пхеньяна.

Президент России считает политику двойных стандартов главной угрозой для стабильности и развития Европы. Это подтвердилось в реакции ЕС на события, произошедшие в Каталонии. «В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств», — сказал Путин, отметив, что Европе «надо было думать», когда только возникали противоречивые процессы. По мнению президента РФ, европейским правительствам нельзя было поддерживать отделение Косово от Сербии.

«Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты — вот ярчайший пример двойных стандартов, таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер считает, что в оценке роли и влияния государств важнейшим является научно-технологический фактор. Его значение будет только усиливаться, уверен глава государства. Вместе с тем Владимир Путин считает, что никакие современные технологии сами по себе не обеспечат устойчивое развитие.

«Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека. Иначе «прекрасный новый мир» вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтами и ростом противоречий», — заявил президент РФ. По его мнению, растущее в мире социальное неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности. Результатом этого становится радикализация, стремление изменить положение вещей любым путем, вплоть до насильственного. Владимир Путин напомнил, о международном и российском историческом опыте, когда вслед за успешным технологическим, индустриальным рывком следовали драматические потрясения и революционные срывы».

«Революция — это всегда следствие дефицита ответственности. Как тех, кто хотел бы законсервировать, «заморозить» отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием», — заявил Владимир Путин.

После крушения Советского Союза, США и страны Европы разделили геополитическое наследство СССР и уверовали в свою неоспоримую правоту, считает российский лидер. По его мнению, западные страны, «объявив себя победителями в «холодной войне», стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию так же, как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру». Одним из главных глобальных последствий распада СССР стал предел зон влияния и расширение НАТО.

В своем вступительном слове Владимир Путин уделил много времени вопросу ядерного разоружения.

Владимир Путин сообщил, что Россия приветствует ядерное разоружение во всех странах, но будет работать над созданием новых видов неядерного оружия.

Глава государства напомнил, что Россия более 17 лет назад ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а США не сделали этого до сих пор.

«Критическая масса проблем в сфере глобальной безопасности нарастает. В 2002 году, как известно, Соединенные Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне», — заявил Владимир Путин. Он также рассказал, что Россия в минувшем сентябре сделала весомый вклад в укрепление международной безопасности, уничтожив свое химоружие. Вашингтон, напротив, перенес сроки ликвидации своих запасов химического оружия на 2023 год.

Российский лидер убежден, что пора отказаться от устаревшей повестки дня.

«Давно назрел откровенный разговор, участниками которого была бы не только некая группа избранных, вроде как самых достойных и продвинутых, а все глобальное сообщество, представители разных континентов, культурно-исторических традиций, политико-экономических систем. В меняющемся мире мы не можем позволить себе не быть гибкими, открытыми, способными на быструю и точную реакцию», — заявил президент России.

За то, чтобы мир был бесконфликтным и благополучным, ответственность лежит на всем мировом сообществе, считает российский лидер. Владимир Путин напомнил, что сейчас в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студенчества.

«Молодые люди из десятков стран общаются со сверстниками, обсуждают проблемы, которые их волнуют. Им не мешают ни культурные, ни национальные, ни политические различия, и все они мечтают о будущем, верят, что их жизнь, жизнь новых поколений станет лучше, справедливее и безопаснее. И наша задача, наша ответственность сегодня — сделать все, чтобы эти надежды обязательно сбылись», — обратился к мировому сообществу президент России с трибуны «Валдая».

После завершения своего выступления Владимир Путин принял участие в открытой дискуссии. Редакция «Антимайдана» собрала основные тезисы из беседы российского лидера с участниками международного форума.

Об отношениях с США

Россия выполняет ряд соглашений с США в одностороннем порядке, а Вашингтон оправдывает свое бездействие отсутствием денег. По словам президента, Россия приостановила свою работу в рамках некоторых мировых соглашений, так как «американская сторона ничего не делает».

«Мы же не можем в одностороннем порядке все это делать. Мы взяли сейчас в одностороннем порядке и уничтожили все химическое оружие. А американские наши партнеры сказали, нет, мы пока не будем. Денег нету. У них денег нету — у них печатный станок, доллары печатают, а у них денег нету. А у нас есть», — заявил Владимир Путин.

Президент пообещал мгновенную реакцию РФ на выход США из РСМД. «Если есть желание выйти из договора у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить — и зеркальным», — заявил президент. Он добавил, что Россия соблюдает свои обязательства «до тех пор, пока соблюдают наши партнеры условия наших прежних договоренностей».

В ходе беседы с участниками дискуссионного клуба Путин сообщил, что Россия и США постоянно взаимодействуют по Сирии.

«У нас с американскими партнерами по этому направлению, на этом треке взаимодействие постоянное, стабильное, непростое, не без споров, но все-таки в этом сотрудничестве больше позитива, чем негатива», — заявил глава государства.

О борьбе с терроризмом в Сирии

Президент полагает, что Россия скоро победит террористов в Сирии. «Есть все основания полагать, я скажу так, осторожно, что террористов мы там (в Сирии — прим. ред.) в ближайшее время добьем», — сказал Путин. Он также добавил, что трудности договорного процесса между Дамаском и сирийской оппозицией вызывают озабоченность.

О НАТО

Москву не беспокоит расширение НАТО наращивание военной мощи НАТО вблизи российских границ, отметил Владимир Путин.

«Мы это анализируем, внимательно смотрим, каждый шаг нам известен, понятен… Пускай они тренируются», — сказал президент. «Все под контролем», — добавил с улыбкой российский лидер

Об Украине

Президент России заявил, что Запад довел Украину до государственного переворота. Владмир Путин напомнил, что украинский экс-президент не отказывался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, однако начались беспорядки, которые на Западе поддержали. «И вы считаете, мы виноваты в этом?» — спросил президент.

«Сегодняшняя ситуация — это результат неконституционного вооруженного захвата власти на Украине, и Европа в этом виновата, потому что поддержала этот переворот», — сказал глава РФ.

О Донбассе

В продолжение украинской темы, глава государства отметил, что закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к трагедии.

По мнению президента РФ, на юго-востоке страны образуется Сребреница. «Там будет резня, а мы этого не допустим», — заявил Владимир Путин.

«Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей», — сказал глава государства.

О Косово

Российский лидер заявил, что отделение Косово стало ящиком Пандоры. По его словам, Вашингтон давил на международный суд в Гааге, чтобы добиться независимости Косово. Так, Госдеп США написал в суд письмо, в котором утверждалось, что уважение суверенитета не противоречит образованию новых государств.

О ситуации вокруг российских СМИ за рубежом

Глава государства заявил, что в российских СМИ работают профессионалы, поэтому их притесняют на Западе. При этом Москва будет отвечать зеркальными мерами на любые притеснения журналистов.

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ», — сказал президент.

Об акте Магнитского

Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что вокруг трагической смерти Сергея Магнитского начались «политические игры».

В основе «дела Сергея Магнитского» лежит противоправная деятельность группы лиц во главе с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, заявил президент РФ. Он добавил, что британский финансист десять лет жил в России в качестве туриста, уклоняясь от налогов. Путин добавил, что Браудер на девять лет заочно осужден в РФ за эти махинации.

Источник: nstarikov.ru