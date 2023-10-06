Главная » Видео, Политика

Заседание дискуссионного клуба «Валдай». Выступление Владимира Путина. 5 октября 2023

56 7

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В ежегодной конференции аналитического центра, проходящей 2-5 октября, принимают участие 140 экспертов, политиков и дипломатов. из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.

Комментарий редакции

На данной встрече обсуждались следующие основные темы:

1. Ситуация на Украине. Обсуждалась текущая военная операция России на Украине, ее цели и ход. Путин заявил, что Россия стремится к демилитаризации и денацификации Украины.

2. Отношения России и Запада. Обсуждалось ухудшение отношений между Россией и западными странами в связи с ситуацией на Украине. Путин критиковал попытки США и их союзников оказывать давление на Россию.

3. Международные организации. Обсуждалась роль таких организаций как ООН, НАТО, ЕС, БРИКС в современных международных отношениях.

4. Экономическая ситуация. Обсуждались экономические последствия западных санкций для России и Европы, перспективы перехода на расчеты в национальных валютах.

5. Исторические вопросы. Затрагивались события недавней истории, такие как распад СССР, югославский кризис.

В целом в беседе Путин выразил критическое отношение к попыткам Запада оказывать давление на Россию, заявил о намерении отстаивать интересы России на мировой арене, несмотря на сложившуюся напряженную международную обстановку.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s2WSVZdAnJs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Выступление Владимира Путина на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» — Москва FM
Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»: основные тезисы
Прямая онлайн трансляция выступления Путина на сессии клуба «Валдай»
Заседание дискуссионного клуба «Валдай». Выступление Владимира Путина. 5 октября 2023
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2015
7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30610 25980
    марина три часа назад

      главное между строк: “2Одесса русский город и немножко еврейский”(ВВП)
      “если понимать “русский” не как национальность, то есть “великоросский”. а как общую русскую цивилизацию, то даже сугубо малоросская Полтава — тоже русский город. Однако все это южно-русские города с сильным польско-еврейским влиянием, другая ветвь общей цивилизации. Лучше быть с ними в одном тесном Союзе, но к политике внутри России как при СССР или Империи все же не допускать. Нам одного Кобзона хватило на ниве российской культурной политики — щеки надувал, бизнес крышевал, бюджеты между кланами распределял, и никакого развития

      • 25880 24050
        жора шаповмарина 44 мин. назад

          А шо это снова с Вами ? Кто поменял нарратив в Вашей безтолковке (голове) ?

          “если понимать “русский” не как национальность, то есть “великоросский”. а как общую русскую цивилизацию, то даже сугубо малоросская Полтава — тоже русский город. (у ВАС) -

          это чё ? Мона и так понимать ? А где ж столп – “русский-это существительное”. Вы тут из платья выскакивали, неся это.
          Кто Вас перепрошил ?

          • 30610 25980
            маринажора шапов 29 мин. назад

              не на то обратил внимание хитрец и обрезал конец фразы
              .Главное :
              -другая ветвь общей цивилизации.
              - Лучше быть с ними в одном тесном Союзе, но к политике внутри России как при СССР или Империи все же не допускать. Нам одного Кобзона хватило на ниве российской культурной политики — щеки надувал, бизнес крышевал, бюджеты между кланами распределял, и никакого развития
              п.с. учитывая ,что у тебя здесь роль борца с паразитами -чем не понравилась мысль?? зарапортовался.?
              п.п.с. так кого там вместо Зели подсовывают ?-из этих кобзонов опять??

              • 25880 24050
                жора шаповмарина 19 мин. назад

                  Речь о Вас. Точнее, о попытках показать другое, с надеждой, что никто уже ничего не помнит. Старо. Приёмчик умолчания прошлого.
                  А есть таблетка для памяти (д-р напоминает).

                  Кстати, – Вам не надоела мерзость от ник чужого (поглядел, за что он в бане) ? Срыв за срывом. Д-р Шапов волнуется из-за Ваших игр с ним, – то притулите, то оттолкнёте. Это плохо сказывается на психике наблюдаемого.

                  • 30610 25980
                    маринажора шапов пять минут назад

                      ??????????? -это к чему ?здесь многие не блистают манерами в отличии от тебя -ты раньше срывался,в самом начале (из за Захарченко ,обозвался еще как),а мне это зачем?
                      Меня волнует только или, как это выразиться ,интересует только содержание ника ..Как ник -он часто говорит клевые вещи ,прямо в яблочко и вам по мусалам -всем брызгающими слюной на русских и мою любимую Россию.Претит лживый патриотизм и гнилой прагматизм .Скорее недостатки воспитания ,плохое детство ,маразм старости ,возможно где-то сидел..мне по барабану.
                      Вояджер,ЛОЛА твоя ,КБ ,кто там еще -были более агрессивны и матерились здесь и что? ВСе только НИКИ ..Что с тобой ник Жорик -хандра ?Не грусти все проходит..Есть стадии -любопытство,интерес ,раздражение -аппатия и созерцание-это мои стадии здесь на ЯП..Сейчас я на последней -круто,просто ,смешно..

            • 82 82
              КБ час назад

                Это ещё раз подтверждает то, что ставки сделаны на Китай, – Китай займёт место США. Россия останется сырьевой колонией, переориентированной на Китай, с более сложной, завуалированной формой внешнего управления. Сотрясающие мир события этому способствуют.

                • 6857 5195
                  ИгорьКБ 16 мин. назад

                    КБ Китай не является техническим чудом никогда им не был и не будет. Сейчас он просто в кавычках добывает алюминия в пять раз больше чем весь мир и делает из него утюги. Но алюминий кончится потому что кончится вода и что тогда будет делать ни разу не сырьевой Китай. РФ останется сырьевой базой еще 30 лет, запасы позволяют, а то что мы не хотим свои запасы капитализировать тут извините. Через 30 лет у нас будет главный ресурс вода. Война за воду это круто, жалко что не доживем по возрасту.

                Оставить комментарий

                Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                (Обязательно)

                Быстрый переход:

                Информация о сайте

                Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru