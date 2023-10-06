Заседание дискуссионного клуба «Валдай». Выступление Владимира Путина. 5 октября 2023
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В ежегодной конференции аналитического центра, проходящей 2-5 октября, принимают участие 140 экспертов, политиков и дипломатов. из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.
Комментарий редакции
На данной встрече обсуждались следующие основные темы:
1. Ситуация на Украине. Обсуждалась текущая военная операция России на Украине, ее цели и ход. Путин заявил, что Россия стремится к демилитаризации и денацификации Украины.
2. Отношения России и Запада. Обсуждалось ухудшение отношений между Россией и западными странами в связи с ситуацией на Украине. Путин критиковал попытки США и их союзников оказывать давление на Россию.
3. Международные организации. Обсуждалась роль таких организаций как ООН, НАТО, ЕС, БРИКС в современных международных отношениях.
4. Экономическая ситуация. Обсуждались экономические последствия западных санкций для России и Европы, перспективы перехода на расчеты в национальных валютах.
5. Исторические вопросы. Затрагивались события недавней истории, такие как распад СССР, югославский кризис.
В целом в беседе Путин выразил критическое отношение к попыткам Запада оказывать давление на Россию, заявил о намерении отстаивать интересы России на мировой арене, несмотря на сложившуюся напряженную международную обстановку.
главное между строк: “2Одесса русский город и немножко еврейский”(ВВП)
“если понимать “русский” не как национальность, то есть “великоросский”. а как общую русскую цивилизацию, то даже сугубо малоросская Полтава — тоже русский город. Однако все это южно-русские города с сильным польско-еврейским влиянием, другая ветвь общей цивилизации. Лучше быть с ними в одном тесном Союзе, но к политике внутри России как при СССР или Империи все же не допускать. Нам одного Кобзона хватило на ниве российской культурной политики — щеки надувал, бизнес крышевал, бюджеты между кланами распределял, и никакого развития
А шо это снова с Вами ? Кто поменял нарратив в Вашей безтолковке (голове) ?
“если понимать “русский” не как национальность, то есть “великоросский”. а как общую русскую цивилизацию, то даже сугубо малоросская Полтава — тоже русский город. (у ВАС) -
это чё ? Мона и так понимать ? А где ж столп – “русский-это существительное”. Вы тут из платья выскакивали, неся это.
Кто Вас перепрошил ?
не на то обратил внимание хитрец и обрезал конец фразы
.Главное :
-другая ветвь общей цивилизации.
- Лучше быть с ними в одном тесном Союзе, но к политике внутри России как при СССР или Империи все же не допускать. Нам одного Кобзона хватило на ниве российской культурной политики — щеки надувал, бизнес крышевал, бюджеты между кланами распределял, и никакого развития
п.с. учитывая ,что у тебя здесь роль борца с паразитами -чем не понравилась мысль?? зарапортовался.?
п.п.с. так кого там вместо Зели подсовывают ?-из этих кобзонов опять??
Речь о Вас. Точнее, о попытках показать другое, с надеждой, что никто уже ничего не помнит. Старо. Приёмчик умолчания прошлого.
А есть таблетка для памяти (д-р напоминает).
Кстати, – Вам не надоела мерзость от ник чужого (поглядел, за что он в бане) ? Срыв за срывом. Д-р Шапов волнуется из-за Ваших игр с ним, – то притулите, то оттолкнёте. Это плохо сказывается на психике наблюдаемого.
??????????? -это к чему ?здесь многие не блистают манерами в отличии от тебя -ты раньше срывался,в самом начале (из за Захарченко ,обозвался еще как),а мне это зачем?
Меня волнует только или, как это выразиться ,интересует только содержание ника ..Как ник -он часто говорит клевые вещи ,прямо в яблочко и вам по мусалам -всем брызгающими слюной на русских и мою любимую Россию.Претит лживый патриотизм и гнилой прагматизм .Скорее недостатки воспитания ,плохое детство ,маразм старости ,возможно где-то сидел..мне по барабану.
Вояджер,ЛОЛА твоя ,КБ ,кто там еще -были более агрессивны и матерились здесь и что? ВСе только НИКИ ..Что с тобой ник Жорик -хандра ?Не грусти все проходит..Есть стадии -любопытство,интерес ,раздражение -аппатия и созерцание-это мои стадии здесь на ЯП..Сейчас я на последней -круто,просто ,смешно..
Это ещё раз подтверждает то, что ставки сделаны на Китай, – Китай займёт место США. Россия останется сырьевой колонией, переориентированной на Китай, с более сложной, завуалированной формой внешнего управления. Сотрясающие мир события этому способствуют.
КБ Китай не является техническим чудом никогда им не был и не будет. Сейчас он просто в кавычках добывает алюминия в пять раз больше чем весь мир и делает из него утюги. Но алюминий кончится потому что кончится вода и что тогда будет делать ни разу не сырьевой Китай. РФ останется сырьевой базой еще 30 лет, запасы позволяют, а то что мы не хотим свои запасы капитализировать тут извините. Через 30 лет у нас будет главный ресурс вода. Война за воду это круто, жалко что не доживем по возрасту.