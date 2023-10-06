Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. В ежегодной конференции аналитического центра, проходящей 2-5 октября, принимают участие 140 экспертов, политиков и дипломатов. из 42 стран Евразии, Африки, Северной и Южной Америки.

Комментарий редакции

На данной встрече обсуждались следующие основные темы:

1. Ситуация на Украине. Обсуждалась текущая военная операция России на Украине, ее цели и ход. Путин заявил, что Россия стремится к демилитаризации и денацификации Украины.

2. Отношения России и Запада. Обсуждалось ухудшение отношений между Россией и западными странами в связи с ситуацией на Украине. Путин критиковал попытки США и их союзников оказывать давление на Россию.

3. Международные организации. Обсуждалась роль таких организаций как ООН, НАТО, ЕС, БРИКС в современных международных отношениях.

4. Экономическая ситуация. Обсуждались экономические последствия западных санкций для России и Европы, перспективы перехода на расчеты в национальных валютах.

5. Исторические вопросы. Затрагивались события недавней истории, такие как распад СССР, югославский кризис.

В целом в беседе Путин выразил критическое отношение к попыткам Запада оказывать давление на Россию, заявил о намерении отстаивать интересы России на мировой арене, несмотря на сложившуюся напряженную международную обстановку.