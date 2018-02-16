Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Уничтожение свободной энергии на континентах. США

12:21. 16 февраля 2018 Просмотров - 532 3 коммент. Опубликовал:

Здравствуйте, друзья. С небольшим отрывом продолжаем смотреть географические особенности прошедшей совсем недавно глобализации мировой экономики. Сегодня речь пойдёт о США. Представлять эту страну никому не надо, она никогда не сходит с полос новостных изданий. В настоящее время эта страна по праву занимает лидирующее положение во всех отраслях, хотя многие называют её задряхлевшим хищником, как когда-то в 18 веке Испанию. Но речь пойдёт не о политике, а больше о истории этой страны. Точнее, технической истории.

Кстати, в плане истории эта страна имеет < ![CDATA[]]>не меньше белых пятен< ![CDATA[]]>, как и Российская Империя. Очень многие события в этой стране, особенно от 19 века, искажены с точностью до наоборот, и об этом написано уже достаточно много. Ну да ладно, давайте посмотрим, а что же было с технической историей.
Ну а в качестве аперитива глянем одно интересное фото.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это портрет того самого Бенджамина Франклина за рабочим столом. Что за непонятная штуковина свисает справа от его стола? Наверное, второй конец громоотвода какая-нибудь запасная чернильница. Юмор юмором, но попалось на глаза ещё одно фото, на котором герой < ![CDATA[]]>Триеста< ![CDATA[]]> Джеймс Джойс.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Оказалось, что таких штуковин раньше было много и это были совсем не чернильницы. И предположений о назначении таких штуковин практически нет (читателей, знающих про эти штучки что-либо не по предположениям, прошу отозваться). Но едем дальше. Эх, Америка… как долго нас учили любить твои запретные плоды.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это обычная летняя конюшня некоего Оливера Г.П. из Белмонта, причем 1864 года. Причем, если не ошибаюсь, на левой стене висит картина. Можете представить что-нибудь такое в то время у нас? Но речь не об этом, а о фонарях, освещающих эту конюшню. Газ при наличии источников сильного возгорания здесь скорее всего исключен. До появления промышленных генераторов электрического тока вроде как ещё далеко. Как же горели эти фонари? Сложно сказать.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это фото социального приюта (!?) в Чарльстоне. Очевидно, фонари когда-то были одинаковыми, но приют есть приют, и левый кожух видимо смахнули. А что там вообще горело? На постаментах стоят грифоны, как будто из Крыма, и на них обычные фонари со светящимся элементом. И всё. Но опять всё встаёт на свои места, если приглядеться к цилиндру между фонарём и грифоном. Это и есть < ![CDATA[]]>тот самый предмет< ![CDATA[]]>, который и вызывает свечение. Версия с керосином или газом здесь немного не состоятельна, т.к. слишком высоко и сам фонарь, судя по виду справа, не предусматривал отверстий для выхода продуктов сгорания.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это тоже Чарльстон из Южной Каролины. Такие же фонари. Как же они горели? Увы, сейчас уже не понять. Едем дальше.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это город Ульм. Видно, что беспроводные столбы уже отживают своё и потихоньку заменяются проводными.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

То же самое на улицах Нефтяного города (стереофото). Прогресс идёт полным ходом.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это главная улица Атланты, штат Джорджия. Наверное, единственное фото, где удалось найти верхушку столба крупным планом. Такой же столб стоит на крыше сзади. Ничего собственно в них особенного нет. Обычная металлическая труба, а на ней сферический контейнер, заполненный неким веществом. И была такая конструкция распространена по всему миру.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Знаменитое старое здание конгресс-холла на Бродвее в Нью-Йорке в конце 19 века. Крыша содержит элементы, которых сейчас там нет совсем.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это Hotel Cadillac and Washington Boulevard, в Детройте (Мичиган) от 1886 года. Те же самые столбики стоят на каждой надстройке крыши. А что за башня слева от отеля (в 1886 году)? Стоп. Ищем что нибудь похожее (благо в Библиотеке Конгресса США фонд самый большой в мире).

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это тоже Детройт примерно в то же время. Вот те раз… Неужели в конце 19 века была сотовая связь? Если это осветительные фонари, то мощность их должна бы быть такой, какой в общем в фонарях на то время быть не могло никак. На рекламную вывеску это тоже не похоже. А что это? Опять всё встаёт на свои места, если приглядеться и увидеть в этой конструкции …. навороченный столб без проводов, такой же высоченный, как в < ![CDATA[]]>Бразилии< ![CDATA[]]>. А что? Были в стране богатые люди, которые могли себе позволить и такое, а здания в то время там были высокие, и их надо было обслуживать источником сигнала центрального постоянного тока (не торопитесь смеяться, гляньте надпись к следующему фото, привожу в оригинале).

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Washington, D.C. Central Signal Station, Winder Building, 17th and E Streets NW, and Signal Corps men, 1865

Чем дальше в лес, тем меньше телефонов-автоматов. Что это на фото и почему антенну опять замазал ретушёр? Если бы это был телеграф, то почему D.C. (постоянный ток) и год – 1865, когда до телеграфа было ещё далеко? Допустим, с годом Конгресс США ещё мог приврать (ему не привыкать), но с остальным то как? А может, это и есть та самая станция на крышах, от которой брали начало те самые беспроводные столбы и тихо раздавали сигнал центрального постоянного тока в дома? Вот так лопухнулся Конгресс)) но правда дальнейший поиск фото подобных станций выдал только это:

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Наверное, это и был тот самый телераф, который существовал во времена Пушкина и который сейчас является величайшей загадкой. Но хватит загадок, едем дальше.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это обычный интерьер обычной виллы в Бельмонте (Виргиния), в конце 19 века. Очень классный камин, особенно железяка в его топке. Судя по тени, она отстоит от задней стены ещё на 15 см. Почему? В этом случае она крадёт пространство топки. Но опять всё становится понятным, если представим, что этот камин был < ![CDATA[]]>совсем не для дров< ![CDATA[]]>. И как ни странно, таких каминов в США было очень много.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Последний особенно впечатляет. Признаюсь честно, до этого таких даже на фото не встречал.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это простая резиденция Белмонт в Ньюпорте, 1891 год. Согласитесь, больше походит на замок эпохи Возрождения. А может, эпоха Возрождения и есть размазанный на мировую шкалу истории 19 век? Я именно всё больше и больше к этому склоняюсь.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это мост Queensboro Bridge, Roosevelt Island, New York в 1895 году. А теперь сравните с мостами Юго-Западной ж.д. < ![CDATA[]]>отсюда< ![CDATA[]]>. Снова вспоминается творчество Вилли Токарева Жмеринка – Нью-Йорк. Как всё одинаково было в том мире…

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это интерьер Третьей всеколумбийской промышленной выставки в Чикаго, 1899 год. Собственно, выделять ничего не стоит, всё полностью соответствует тому, что было < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>. Те же самые церквушки на заднем плане.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это Grand Court, Night Illumination. Trans-Mississippi Exposition. На минуточку, 1898 год. И нигде никаких столбов с проводами (подземных кабелей там проложить из-за каменных конструкций не возможно).

Такая вот у нас глобализация.

Продолжение следует. До новых встреч.

П.С. Рекомендую всем, интересущимся этой тематикой, посетить электронную библиотеку Конгресса США. Очень богатый фонд. 

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уничтожение свободной энергии на континентах. ЮАР
Уничтожение бесплатных общественных энергоустановок шло не только на южноамериканском континенте, и в ...всем землям, за исключением евразийского континента. Но не будем отвлекаться и... как здесь, только на другом континенте. Может, ракурс неудачный и не...
Кто испытывал оружие Н.Теслы 11 сентября 2001 года?
... управлять судьбами народов и континентов, оставаясь за гранью общественного... источник – спецоперации, сопровождающиеся уничтожением мирного населения чужих и своих... и учёных, занимавшихся темой свободной энергии. Джон Уоррелл Кили (JohnWorrellKeely...
Запрещённые технологии. Часть 1
... управлять судьбами народов и континентов, оставаясь за гранью общественного...Второй источник – спецоперации, сопровождающиеся уничтожением мирного населения чужих и своих....Судьбы других изобретателей в области свободной энергии (Джона Сэрла , Джозефа Ньюмана...
Геофизическое оружие
...объяснения этого привлекается понятие свободной энергии или энергии физического вакуума, которая...изменение климата на целых континентах.Немного физикиЗачастую термин ...является главным мировым процессом,- уничтожение всякой государственности. Россия, например...
Открытие, которое должно было потрясти мир…
...статье: «Путин, торсионные генераторы, и свободная энергия. Кто и Что есть на...земли (суши) вдоль береговой линии континентов. Его личное убеждение, выстраданное ...может открыть широкие возможности по уничтожению миллионов тонн радиоактивных отходов, которые...
Правительства ведущих стран нашего мира готовят Раскрытие по инопланетным контактам
...от ядерного оружия и его уничтожение. Хотя с Нордиками ВВС США...обязательства использовать ресурсы этого полярного континента, включая все найденные там артефакты... пути своего прогресса в плане свободной энергии, здоровья и долголетия, туристических ...

3 коммент.»

  • 8576 7368
    Вячеслав 16 февраля 2018 в 12:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Сначала сионо-саксы заграбастали беЗплатную энергию, сделав её платной, и недалеко то время, когда и воздух они сделают платным… Если до того их не передушат доведённые до отчаяния люди…

    Ответить
  • 18814 8666
    Ursus 16 февраля 2018 в 13:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    на фото Signal Corps – войска связи, DC – Disrtrict Columbia, что еще за “сигнал постоянного тока” наф?

    Даты только не бьются, на фото 1865, а радио вроде изобрели в 1895. Вот это странно

    Ответить
  • 18 18
    betta 16 февраля 2018 в 15:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Где франклин там шнурок для звонка в соседнюю комнату. Дёрнул – колокольчик звякнул.
    Следующая – подставка для хранения печатей, с печатями.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>