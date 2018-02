Уничтожение свободной энергии на континентах. США

Здравствуйте, друзья. С небольшим отрывом продолжаем смотреть географические особенности прошедшей совсем недавно глобализации мировой экономики. Сегодня речь пойдёт о США. Представлять эту страну никому не надо, она никогда не сходит с полос новостных изданий. В настоящее время эта страна по праву занимает лидирующее положение во всех отраслях, хотя многие называют её задряхлевшим хищником, как когда-то в 18 веке Испанию. Но речь пойдёт не о политике, а больше о истории этой страны. Точнее, технической истории.

Кстати, в плане истории эта страна имеет < ![CDATA[ ]]> не меньше белых пятен< ![CDATA[]]>, как и Российская Империя. Очень многие события в этой стране, особенно от 19 века, искажены с точностью до наоборот, и об этом написано уже достаточно много. Ну да ладно, давайте посмотрим, а что же было с технической историей.

Ну а в качестве аперитива глянем одно интересное фото.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это портрет того самого Бенджамина Франклина за рабочим столом. Что за непонятная штуковина свисает справа от его стола? Наверное, второй конец громоотвода какая-нибудь запасная чернильница. Юмор юмором, но попалось на глаза ещё одно фото, на котором герой < ![CDATA[ ]]> Триеста< ![CDATA[]]> Джеймс Джойс.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Оказалось, что таких штуковин раньше было много и это были совсем не чернильницы. И предположений о назначении таких штуковин практически нет (читателей, знающих про эти штучки что-либо не по предположениям, прошу отозваться). Но едем дальше. Эх, Америка… как долго нас учили любить твои запретные плоды.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это обычная летняя конюшня некоего Оливера Г.П. из Белмонта, причем 1864 года. Причем, если не ошибаюсь, на левой стене висит картина. Можете представить что-нибудь такое в то время у нас? Но речь не об этом, а о фонарях, освещающих эту конюшню. Газ при наличии источников сильного возгорания здесь скорее всего исключен. До появления промышленных генераторов электрического тока вроде как ещё далеко. Как же горели эти фонари? Сложно сказать.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это фото социального приюта (!?) в Чарльстоне. Очевидно, фонари когда-то были одинаковыми, но приют есть приют, и левый кожух видимо смахнули. А что там вообще горело? На постаментах стоят грифоны, как будто из Крыма, и на них обычные фонари со светящимся элементом. И всё. Но опять всё встаёт на свои места, если приглядеться к цилиндру между фонарём и грифоном. Это и есть < ![CDATA[ ]]> тот самый предмет< ![CDATA[]]>, который и вызывает свечение. Версия с керосином или газом здесь немного не состоятельна, т.к. слишком высоко и сам фонарь, судя по виду справа, не предусматривал отверстий для выхода продуктов сгорания.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это тоже Чарльстон из Южной Каролины. Такие же фонари. Как же они горели? Увы, сейчас уже не понять. Едем дальше.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это город Ульм. Видно, что беспроводные столбы уже отживают своё и потихоньку заменяются проводными.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



То же самое на улицах Нефтяного города (стереофото). Прогресс идёт полным ходом.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это главная улица Атланты, штат Джорджия. Наверное, единственное фото, где удалось найти верхушку столба крупным планом. Такой же столб стоит на крыше сзади. Ничего собственно в них особенного нет. Обычная металлическая труба, а на ней сферический контейнер, заполненный неким веществом. И была такая конструкция распространена по всему миру.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Знаменитое старое здание конгресс-холла на Бродвее в Нью-Йорке в конце 19 века. Крыша содержит элементы, которых сейчас там нет совсем.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это Hotel Cadillac and Washington Boulevard, в Детройте (Мичиган) от 1886 года. Те же самые столбики стоят на каждой надстройке крыши. А что за башня слева от отеля (в 1886 году)? Стоп. Ищем что нибудь похожее (благо в Библиотеке Конгресса США фонд самый большой в мире).



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это тоже Детройт примерно в то же время. Вот те раз… Неужели в конце 19 века была сотовая связь? Если это осветительные фонари, то мощность их должна бы быть такой, какой в общем в фонарях на то время быть не могло никак. На рекламную вывеску это тоже не похоже. А что это? Опять всё встаёт на свои места, если приглядеться и увидеть в этой конструкции …. навороченный столб без проводов, такой же высоченный, как в < ![CDATA[ ]]> Бразилии< ![CDATA[]]>. А что? Были в стране богатые люди, которые могли себе позволить и такое, а здания в то время там были высокие, и их надо было обслуживать источником сигнала центрального постоянного тока (не торопитесь смеяться, гляньте надпись к следующему фото, привожу в оригинале).



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Washington, D.C. Central Signal Station, Winder Building, 17th and E Streets NW, and Signal Corps men, 1865



Чем дальше в лес, тем меньше телефонов-автоматов. Что это на фото и почему антенну опять замазал ретушёр? Если бы это был телеграф, то почему D.C. (постоянный ток) и год – 1865, когда до телеграфа было ещё далеко? Допустим, с годом Конгресс США ещё мог приврать (ему не привыкать), но с остальным то как? А может, это и есть та самая станция на крышах, от которой брали начало те самые беспроводные столбы и тихо раздавали сигнал центрального постоянного тока в дома? Вот так лопухнулся Конгресс)) но правда дальнейший поиск фото подобных станций выдал только это:



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Наверное, это и был тот самый телераф, который существовал во времена Пушкина и который сейчас является величайшей загадкой. Но хватит загадок, едем дальше.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это обычный интерьер обычной виллы в Бельмонте (Виргиния), в конце 19 века. Очень классный камин, особенно железяка в его топке. Судя по тени, она отстоит от задней стены ещё на 15 см. Почему? В этом случае она крадёт пространство топки. Но опять всё становится понятным, если представим, что этот камин был < ![CDATA[ ]]> совсем не для дров< ![CDATA[]]>. И как ни странно, таких каминов в США было очень много.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Последний особенно впечатляет. Признаюсь честно, до этого таких даже на фото не встречал.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это простая резиденция Белмонт в Ньюпорте, 1891 год. Согласитесь, больше походит на замок эпохи Возрождения. А может, эпоха Возрождения и есть размазанный на мировую шкалу истории 19 век? Я именно всё больше и больше к этому склоняюсь.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это мост Queensboro Bridge, Roosevelt Island, New York в 1895 году. А теперь сравните с мостами Юго-Западной ж.д. < ![CDATA[ ]]> отсюда< ![CDATA[]]>. Снова вспоминается творчество Вилли Токарева Жмеринка – Нью-Йорк. Как всё одинаково было в том мире…



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



Это интерьер Третьей всеколумбийской промышленной выставки в Чикаго, 1899 год. Собственно, выделять ничего не стоит, всё полностью соответствует тому, что было < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>. Те же самые церквушки на заднем плане.



< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>



А это Grand Court, Night Illumination. Trans-Mississippi Exposition. На минуточку, 1898 год. И нигде никаких столбов с проводами (подземных кабелей там проложить из-за каменных конструкций не возможно).



Такая вот у нас глобализация.

Продолжение следует. До новых встреч.



П.С. Рекомендую всем, интересущимся этой тематикой, посетить электронную библиотеку Конгресса США. Очень богатый фонд.