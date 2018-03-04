Уничтожение свободной энергии на континентах. Австралия
Здравствуйте, друзья. Случайно залез в цифровую библиотеку Австралии, и обнаружил там нечто. Собственно, это нечто – обычный электрический свет на центральных улицах, приуроченный к каким-то государственным праздникам. Вот только года у фото – от 1900 до 1920.
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Это 1953 год, на тех же улицах. Какое-то жалкое подобие, иначе не назвать. Что самое интересное, официально уличное освещение в Австралии появилось не раньше 1900 года. Но как получилось так, что через полвека оно уменьшилось до такого? Секрет, наверное, тут опять прост.
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Всё дело в том, что проблема была не в лампочках, и не в их количестве. Просто исчезли те источники питания, которые задействовались и на улицах, и в церквях. Именно они и давали ту мощность, которую в последствии не смогли выдать уже привычные нам объекты генерации.
До новых встреч.
П.С. Фотографий подобных ночных улиц австралийских городов великое множество, чего не сказать о европейских или даже американских городах в соответствующих национальных архивах. Лично я могу объяснить тот факт только удалённостью пятого континента, ну и соответственно низким градусом ответственности цензором в архивах.
Источник: www.kramola.info
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Архитектура по всей планете поразительно похожа была в своё время, что в ЮАР, что в России, что в Австралии.
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Хотелось бы спросить у автора статьи что на фото 5,8,9 делают автомобили 30-40 годов? Насчёт иллюминации скажу что в начале века кроме как на освещение электроэнергия не употреблялась, с развитием техники возник дефицит электроэнергии, поэтому то и освещение улиц стало более скудным.