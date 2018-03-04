Уничтожение свободной энергии на континентах. Австралия

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А что было после 1920 года?Это 1953 год, на тех же улицах. Какое-то жалкое подобие, иначе не назвать. Что самое интересное, официально уличное освещение в Австралии появилось не раньше 1900 года. Но как получилось так, что через полвека оно уменьшилось до такого? Секрет, наверное, тут опять прост.Всё дело в том, что проблема была не в лампочках, и не в их количестве. Просто исчезли те источники питания, которые задействовались и на улицах, и в церквях. Именно они и давали ту мощность, которую в последствии не смогли выдать уже привычные нам объекты генерации.До новых встреч.П.С. Фотографий подобных ночных улиц австралийских городов великое множество, чего не сказать о европейских или даже американских городах в соответствующих национальных архивах. Лично я могу объяснить тот факт только удалённостью пятого континента, ну и соответственно низким градусом ответственности цензором в архивах.