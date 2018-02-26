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Уничтожение свободной энергии на континентах. Испания

14:49. 26 февраля 2018 Просмотров - 431 3 коммент. Опубликовал:

Демонтаж установок по выработке бесплатной энергии в 20 веке был успешно проведен везде, где таковые встречались, вне зависимости от географической удалённости до центров цивилизации того времени. Евразийский континент также не являлся исключением.

Сегодня предметом разговора будет < ![CDATA[]]>Испания< ![CDATA[]]>. Страна это достаточно известная, причем с давних времен. На протяжении ряда столетий она была огромной империей, имевшей владения во всех частях света, но потом пришедшая в упадок и значительно вытесненная из своих владений англосаксами. Несмотря на это, испаноязычная культура сохранилась во многих странах на разных континентах. Но до бывших колоний доберемся как-нибудь отдельно, а пока рассмотрим, что там было раньше в метрополии.

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Собственно, ничего нового, такие крыши на зданиях были по всему миру. Что удивительно, в таком виде она существует и сейчас.



А здесь ещё интереснее. Павильон напоминает чем-то Киевский вокзал. Фото кликабельно, если увеличить, то видно, что шпили на решетках замазаны ретушером. С чего бы? А сейчас там как?

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Можно констатировать, что шпили поменяли. Видимо, война и культурная революция были здесь в меньшей степени, чем в восточной Европе, иначе и здание было бы другим. Но всё ли так хорошо в этой стране? Едем дальше.

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Вполне помпезное здание, в котором сейчас находится отель “Империал”. В гугл-мап здание затянуто тентом, видимо на момент фото был его ремонт. Но есть другие современные фото:

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Наверное, не нужно долго вглядываться, чтобы понять, что купол или совсем другой, или от него от старого остался только каркас. Видимо, был в нем какой-то секрет, который надо было устранить. А может, и другие подобные объекты есть? Давайте посмотрим.

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Это Барселона, фото колонны Христофора Колумба от начала 20 века. А какой она выглядит сейчас?

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Сравните обведенный узел с оригинальным. Он тоже другой, хотя искусно выполнен под старый. Тенденция, однако.

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Это место, откуда Колумб отправился в своё знаменитое путешествие. А что там сейчас?

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Совершенно другой монумент, и дальше их наверное перебирать нет смысла. Очевидно, что за крайние сто лет все архитектурные памятники, имевшие в себе технические секреты, были отремонтированы в нужную сторону. А в Испании таких памятников, надо отметить, немало.

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Если приглядеться, на балконе возле купола закреплены осветительные лампочки. Очень смелое решение, если возле здания даже электрических столбов не видно совсем. Если хотите, можете погуглить, что там сейчас.

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Не менее смелое решение – колокола под решетчатым куполом поставлены один над другим. Интересно, а как они звонили? Может, действительно их приводила в действие некая сила, не связанная с физической работой человека?

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Снова на здании колокол установлен так, что человеку к нему не подобраться. И рядом стоит непонятное устройство, напоминающее антенну.

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В портовом здании мы снова видим купольное сооружение малого размера, непонятно зачем по кругу обнесенное забором. И на здании снова установлены купола в виде ваз. Всё же интересно, а как там сейчас. Не без труда это место удалось найти.

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Изменилось, как видно, очень много. А само здание сблизи выглядит так (тот самый угол, который ближе всего к ж/д):

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Вместо ваз стоят какие-то муляжи, что в общем то и предполагалось. Да и само здание перестроено очень сильно. Ничего не поделаешь, глобализация. Но для чего тот малый купольный павильон надо было обносить забором? Какой секрет он в себе хранил? И подобий таких павильонов встречается очень много.

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Очень интересно, что за лампочки возле них стоят, местами на обычных деревянных брусьях. Наверное, с секретом.

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А тут таких лампочек вообще немеряно, но ретушер очень топорно нарисовал наверху флажок и написал “фабрика газа”. Что-то тут не чисто-).

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А тут вид такого павильона изнутри. Если это не арт-декор, то налицо опять какая-то загадка, унесённая глобализацией. Очень отчетливо просматривается подобие античных колонн, выполненных из металла, на них толстый проводник, на котором в свою очередь симметрично расставленные какие-то металлические ёмкости, стилизованные под индустрию. Сверху насыпан хлам, может и для красоты, но вот машины снизу расставлены скорее всего неспроста (хотя лично я предполагаю, что это всего лишь искусство торговать).

Но прошло совсем немного лет, и павильоны превратились примерно в такие:

< ![CDATA[]]>Уничтожение свободной энергии на континентах. Испания tech_dancer< ![CDATA[]]>

Мадрид, 1925 год.

Как видно, из конструкции павильона исчезло много элементов, которые располагались на крыше. Именно эти устройства и определяли волшебные свойства павильонов, без которых он становился не более чем ажурный кусок железа. Начиная с первой половины 20 века, эти павильоны стали ускоренно в массовом порядке исчезать. Может быть, их демонтировали от износа и ветхости, но не исключено, что также и для стирания из памяти последующих поколений. Некая сила была в этом заинтересована, причём не только в масштабах Испании, а всего мира. В настоящее время во многих местах данные павильоны стали монтировать вновь, но скорее как украшение, стилизованное под старину. Никакого дополнительного функционала они не имеют вообще.

Источник: www.kramola.info

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  • 4163 529
    krikunoleg 26 февраля 2018 в 15:00 Ссылка Пометить
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    Как мне нравятся исследователи по картинам, скульптурам, архитектуре. И их последующие выводы – о “скрытых/утраченных/засекреченных” технологиях и прочее…;))

    Как хорошо, что историю не изучают по фильмам. А то по Тарантино вторая мировая война закончилась еще в 1944 с убийством Гитлера в кинотеатре… А солдаты РККА поднимались в атаку по свистку офицеров…

    ;))))

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    Hea Mees 26 февраля 2018 в 17:40 Ссылка Пометить
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    Я знаю почему выключили электричество, но почему никто не знает как обратно включить.

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