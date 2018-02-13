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Уничтожение свободной энергии на континентах. ЮАР

13:39. 13 февраля 2018 Просмотров - 417 8 коммент. Опубликовал:

Уничтожение бесплатных общественных энергоустановок шло не только на южноамериканском континенте, и в частности, в Бразилии. В Африке тоже шёл аналогичный процесс, который мы рассмотрим на примере самой южной её географической точки, где сейчас находится современное государство ЮАР.

Темой сегодняшней статьи станет < ![CDATA[]]>Южно-Африканская Республика< ![CDATA[]]>. Страна эта довольно редко мелькает в новостях, хотя явлется членом G20, БРИКС и является наиболее развитой на всём африканском континенте. А что нам про неё известно, кроме этого всего и полузабытого Апартеида? Очень мало. Известно, что первыми из европейцев на эти земли приехали в 15 веке голландцы и основали там Капскую колонию. Данная колония благополучно просуществовала до конца 18 века, когда в итоге одной из войн она не перешла под контроль Британской империи. В ходе насаждения новой власти Британской администрацией голландские колонизаторы мигрировали на север и восток от Капской провинции, и основали там два государства – Трансвааль и Оранжевую республику. Проблемы у этих государств начались в конце 19 века, когда на этих территориях открылись крупные месторождения алмазов и золота. Для завладения этими богатствами англичане сначала применили, как говорят сейчас, мягкую силу, а затем предприняли несколько англо-бурских войн, последняя из которой была окончена уже в 20 веке и завершилась победой Британской империи. С того времени и до 1961 года объединенная страна была в различных формах зависима от Великобритании, затем она стала независимой республикой. Если вкратце, то примерно такую историю имеет это государство. Но когда глядишь на старые фото Южной Африки, невольно начинают одолевать мысли.

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Это Дурбан, третий по численности город страны после Кейптауна и Йоханнесбурга, в 1910 году. Неужели все эти здания выстроили голландские фермеры, которые и жили то особняком на своих землях, как нам говорит история? И как ни странно, везде единый классический стиль в архитектуре, и если бы не было надписи на фото, можно было бы подумать, что это какой-нибудь Париж и иже с ним. В других крупных городах страны картина примерно такая же. Если банально высчитать количество стройматериалов, затраченных на строительство, и сопоставить количество населения, жившего на тех землях (африканцы не в счёт), то можно легко доказать, что и голландцы, и англичане не имеют к этим зданиям никакого отношения. Скорее всего, эти здания обнаружили брошенными примерно так же, как Пётр нашёл СПб, и просто отреставрировали, и было это не раньше 18 века. А что там было раньше? История умалчивает, как впрочем, по всем землям, за исключением евразийского континента. Но не будем отвлекаться и едем дальше.

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Это тоже Дурбан в 1898 году, и тут упс.. трамвай без проводов. Примерно такой же, как < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>, только на другом континенте. Может, ракурс неудачный и не видно лошадей?

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Однако, нет, трамвай действительно без проводов. И улица та же, но только в 1891 году. Если приглядеться, то на заднем плане мы видим столб без проводов, который смотрит не вдоль дороги, как обычно, а на дом, стоящий напротив, точнее, на его крышу. А на крыше этого дома расположена энергоустановка, рассмотренная ранее во многих статьях. Это и есть тот самый случай, когда линия столбов без проводов берет своё начало. В левом углу виден такой же столб, только в профиль. Он направлен в какую-то другую сторону. Очевидно, зданий с такими крышами было много.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Рискну предположить, что обведенное здание на этом фото и есть то самое, что и на предыдущем фото, только сделано с другого ракурса и старше минимум лет на десять. И как ни странно, беспроводные трамваи толпятся на этой улице кучками. Трансвааль (страна моя – пели в какой то песне) оказывается у нас ещё и страна беспроводных трамваев. Судя по зданию с часами на заднем плане, можно это место реконструировать.

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Собственно, только по этому зданию и получилось. Остальное всё изменено полностью, ни одного старого дома с фото ни в каком виде не осталось.

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Ещё одно фото с той же улицы, только двумя кварталами ближе к морю. Как видно, за трамваем стоит столб, на котором по кругу расположены предметы, похожие на спортивные кубки, которые рассматривались в прошлых статьях. И на зданиях (и не только) опять мы видим упрощённые беспроводные столбы, это в принципе те же самые столбы, только вместо траверс там обошлись одиночным кубком, установленным на обычный шест. Такие же конструкции очень качественно зафиксированы на фото < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>. Скорее всего, мощности источников хватало, чтобы не городить столбы с большими решетками.



А это собственно опять фото той же улицы, только 1860 года. Как говорится, прочувствуйте разницу. Трамваи ещё бегают на лошадях, но шест с кубком уже стоит, и высота кубка снова выдержана на высоте крыши с энергоустановкой. Тенденция, однако. Но вывод можно сделать – трамваи на непонятной электротяге появились явно не раньше трёх десятилетий от конца 19 века. А когда же появились столбы без проводов, хоть и упрощённые?

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Такая же технология применена в Иоханнесбурге.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

И в Претории, причём шест даже не стоит на здании и над землёй не имеет видимых соединений с конструкциями крыльца. Сдаётся, что где-то на крыльце стояли приёмники поля, с которыми был связан этот шест. Эта технология, видимо, была распространена по всему миру, первые фото, которые её зафиксировали, датированы 1850 годами.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А это Претория в 1881 году. Всё ещё только начинается. Как видно, ни флага, ни Родины, а шесты уже стоят.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Эту технологию в начале 20 века использовали даже южноафриканские фермеры. Да и не только они.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это железнодорожный вокзал в Кейптауне, в начале 20 века. Если бы не аннотация к фото и баннеры с британским флагом, подумал бы, что это Дворец электричества с < ![CDATA[]]>Всемирной парижской универсальной выставки< ![CDATA[]]> - до того похож архитектурный стиль. Видимо, инженерные системы этого и того зданий работали по единому принципу.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это Дворец Республики в Претории примерно в то же время. Абсолютно всё то же самое на крыше. Собственно, частные дома тоже не отставали.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Это богатый частный дом в Иоханнесбурге. Обратите внимание на его крыльцо, и фонари на входе. Они однозначно связаны между собой. Интересно, а зачем в Африке на одном доме две печных трубы? Что там холодно, верится с трудом.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

А здесь народ выступает на англо-бурскую войну. Очень странные столбики стоят на крыльце здания вдали, причём на двух из них закреплена светящаяся реклама.

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Очень интересные осветительные приборы расположены на набережной Кейптауна. Снизу собственно лампочки, а сверху < ![CDATA[]]>хорошо нам знакомые< ![CDATA[]]> мини-купола.

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А эти осветительные приборы вообще не поддаются критике.

Как видим, даже в малоизвестной Южной Африке похоронено много секретов промышленного величия прошлых веков. Как они туда попали – интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Если бы Нельсон Мандела не занимался в своё время идеями равенства, а просто хотя бы попытался что-то такое восстановить в своей стране, он стал бы национальным героем раз в десять круче, чем Ким Чен Ын в своём государстве. Но, видимо, на всё имеются какие-то внешние блок-факторы. 

Источник: www.kramola.info

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8 коммент.»

  • 8459 7267
    Вячеслав 13 февраля 2018 в 14:18 Ссылка Пометить
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    Да, был непорядок… Как же так – энергия и беЗплатно? Вот и убрали всё это сионо-саксы себе на сохранение… Когда же негры в ЮАР пришли к власти, белых загнали в резервации, а их страна быстро стала деградировать и нищать…

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  • 460 292
    KOCMOHABT 13 февраля 2018 в 14:28 Ссылка Пометить
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    Интересно. Кто то из самоучек пробовал разобраться в схеме этих приборов и повторить их? Это всего лишь моё мнение, но я считаю, что если немцы в 45 году смогли создать опытные образцы антигравитационных машин, то уж в 1890 году люди точно могли зажечь лампочку без проводов. Просто обидно за то, что сами себя оставляем в каменном веке, а ведь технологии были и при определённых совместных усилиях мы в силе их повторить. Другое дело банкиры, нефтянщики и им подобные заговорщики о сокрытии дешёвой энергии. С другой стороны появляется вопрос рабочих мест. Ведь огромные подстанции, нефтяные вышки обслуживаются людьми…

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    • 8459 7267
      Вячеслав KOCMOHABT 13 февраля 2018 в 15:01 Ссылка Пометить
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      Всё давно известно и “лежит под сукном”… Углеводородные бароны просто пригрозили физическим уничтожением всякого, кто будет покушаться на их прибыли… Будем жать, когда нефть с газом закончатся… Или когда у власти окажутся порядочные люди…

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  • 20 26
    Димко 13 февраля 2018 в 15:36 Ссылка Пометить
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    Источники дармовой энергии есть, они давно известны и их скрывают, без сомнения. Но!
    На представленных фото я их не увидел.
    - Обычные телеграфные столбы, на которых в силу качества снимков просто не разглядеть провода.
    - Обычные флагштоки у зданий.
    - Фонарные столбы тоже вполне обычны.
    - Элементы декора на зданиях были есть и будут.
    - Лошади по другую сторону трамваев конечно не заметны.
    - Две трубы на доме вообще не признак альтернативной энергии. Печь нужна не только для обогрева, но и для приготовления пищи. А если дом двухквартирный то и печи две. В чем здесь доказательства?
    Зачем притягивать за уши то чего на снимках нет?

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    • 20 26
      Димко Димко 13 февраля 2018 в 15:45 Ссылка Пометить
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      А по поводу монументальной архитектуры в отдаленной стране, то ничего удивительно тут нет. Ведь в стране сидящей на богатейшем на тот момент алмазном и золотом прииске роскошные здания, типичные для Европейских столиц 18-19 века, это нормальное явление. Сегодняшние Арабские эмираты тому пример.

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  • 3123 2322
    любопытный 13 февраля 2018 в 15:40 Ссылка Пометить
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    Вот интересно а какие частоты были тогда и какие частоты сейчас идут для смартфонов и планшетов, есть ли разница? И вредно ли это излучение, или просто бренд для внедрения очередных лекарств?

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  • 3123 2322
    любопытный 13 февраля 2018 в 15:43 Ссылка Пометить
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    Говорят смартфооны не придумали а нашли

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