Уничтожение свободной энергии на континентах. ЮАР
Уничтожение бесплатных общественных энергоустановок шло не только на южноамериканском континенте, и в частности, в Бразилии. В Африке тоже шёл аналогичный процесс, который мы рассмотрим на примере самой южной её географической точки, где сейчас находится современное государство ЮАР.
Темой сегодняшней статьи станет < ![CDATA[
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Это Дурбан, третий по численности город страны после Кейптауна и Йоханнесбурга, в 1910 году. Неужели все эти здания выстроили голландские фермеры, которые и жили то особняком на своих землях, как нам говорит история? И как ни странно, везде единый классический стиль в архитектуре, и если бы не было надписи на фото, можно было бы подумать, что это какой-нибудь Париж и иже с ним. В других крупных городах страны картина примерно такая же. Если банально высчитать количество стройматериалов, затраченных на строительство, и сопоставить количество населения, жившего на тех землях (африканцы не в счёт), то можно легко доказать, что и голландцы, и англичане не имеют к этим зданиям никакого отношения. Скорее всего, эти здания обнаружили брошенными примерно так же, как Пётр нашёл СПб, и просто отреставрировали, и было это не раньше 18 века. А что там было раньше? История умалчивает, как впрочем, по всем землям, за исключением евразийского континента. Но не будем отвлекаться и едем дальше.
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Это тоже Дурбан в 1898 году, и тут упс.. трамвай без проводов. Примерно такой же, как < ![CDATA[
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Однако, нет, трамвай действительно без проводов. И улица та же, но только в 1891 году. Если приглядеться, то на заднем плане мы видим столб без проводов, который смотрит не вдоль дороги, как обычно, а на дом, стоящий напротив, точнее, на его крышу. А на крыше этого дома расположена энергоустановка, рассмотренная ранее во многих статьях. Это и есть тот самый случай, когда линия столбов без проводов берет своё начало. В левом углу виден такой же столб, только в профиль. Он направлен в какую-то другую сторону. Очевидно, зданий с такими крышами было много.
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Рискну предположить, что обведенное здание на этом фото и есть то самое, что и на предыдущем фото, только сделано с другого ракурса и старше минимум лет на десять. И как ни странно, беспроводные трамваи толпятся на этой улице кучками. Трансвааль (страна моя – пели в какой то песне) оказывается у нас ещё и страна беспроводных трамваев. Судя по зданию с часами на заднем плане, можно это место реконструировать.
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Собственно, только по этому зданию и получилось. Остальное всё изменено полностью, ни одного старого дома с фото ни в каком виде не осталось.
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Ещё одно фото с той же улицы, только двумя кварталами ближе к морю. Как видно, за трамваем стоит столб, на котором по кругу расположены предметы, похожие на спортивные кубки, которые рассматривались в прошлых статьях. И на зданиях (и не только) опять мы видим упрощённые беспроводные столбы, это в принципе те же самые столбы, только вместо траверс там обошлись одиночным кубком, установленным на обычный шест. Такие же конструкции очень качественно зафиксированы на фото < ![CDATA[
А это собственно опять фото той же улицы, только 1860 года. Как говорится, прочувствуйте разницу. Трамваи ещё бегают на лошадях, но шест с кубком уже стоит, и высота кубка снова выдержана на высоте крыши с энергоустановкой. Тенденция, однако. Но вывод можно сделать – трамваи на непонятной электротяге появились явно не раньше трёх десятилетий от конца 19 века. А когда же появились столбы без проводов, хоть и упрощённые?
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Такая же технология применена в Иоханнесбурге.
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И в Претории, причём шест даже не стоит на здании и над землёй не имеет видимых соединений с конструкциями крыльца. Сдаётся, что где-то на крыльце стояли приёмники поля, с которыми был связан этот шест. Эта технология, видимо, была распространена по всему миру, первые фото, которые её зафиксировали, датированы 1850 годами.
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А это Претория в 1881 году. Всё ещё только начинается. Как видно, ни флага, ни Родины, а шесты уже стоят.
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Эту технологию в начале 20 века использовали даже южноафриканские фермеры. Да и не только они.
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Это железнодорожный вокзал в Кейптауне, в начале 20 века. Если бы не аннотация к фото и баннеры с британским флагом, подумал бы, что это Дворец электричества с < ![CDATA[
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Это Дворец Республики в Претории примерно в то же время. Абсолютно всё то же самое на крыше. Собственно, частные дома тоже не отставали.
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Это богатый частный дом в Иоханнесбурге. Обратите внимание на его крыльцо, и фонари на входе. Они однозначно связаны между собой. Интересно, а зачем в Африке на одном доме две печных трубы? Что там холодно, верится с трудом.
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А здесь народ выступает на англо-бурскую войну. Очень странные столбики стоят на крыльце здания вдали, причём на двух из них закреплена светящаяся реклама.
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Очень интересные осветительные приборы расположены на набережной Кейптауна. Снизу собственно лампочки, а сверху < ![CDATA[
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А эти осветительные приборы вообще не поддаются критике.
Как видим, даже в малоизвестной Южной Африке похоронено много секретов промышленного величия прошлых веков. Как они туда попали – интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Если бы Нельсон Мандела не занимался в своё время идеями равенства, а просто хотя бы попытался что-то такое восстановить в своей стране, он стал бы национальным героем раз в десять круче, чем Ким Чен Ын в своём государстве. Но, видимо, на всё имеются какие-то внешние блок-факторы.
Источник: www.kramola.info
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Да, был непорядок… Как же так – энергия и беЗплатно? Вот и убрали всё это сионо-саксы себе на сохранение… Когда же негры в ЮАР пришли к власти, белых загнали в резервации, а их страна быстро стала деградировать и нищать…
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Интересно. Кто то из самоучек пробовал разобраться в схеме этих приборов и повторить их? Это всего лишь моё мнение, но я считаю, что если немцы в 45 году смогли создать опытные образцы антигравитационных машин, то уж в 1890 году люди точно могли зажечь лампочку без проводов. Просто обидно за то, что сами себя оставляем в каменном веке, а ведь технологии были и при определённых совместных усилиях мы в силе их повторить. Другое дело банкиры, нефтянщики и им подобные заговорщики о сокрытии дешёвой энергии. С другой стороны появляется вопрос рабочих мест. Ведь огромные подстанции, нефтяные вышки обслуживаются людьми…
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Всё давно известно и “лежит под сукном”… Углеводородные бароны просто пригрозили физическим уничтожением всякого, кто будет покушаться на их прибыли… Будем жать, когда нефть с газом закончатся… Или когда у власти окажутся порядочные люди…
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Источники дармовой энергии есть, они давно известны и их скрывают, без сомнения. Но!
На представленных фото я их не увидел.
- Обычные телеграфные столбы, на которых в силу качества снимков просто не разглядеть провода.
- Обычные флагштоки у зданий.
- Фонарные столбы тоже вполне обычны.
- Элементы декора на зданиях были есть и будут.
- Лошади по другую сторону трамваев конечно не заметны.
- Две трубы на доме вообще не признак альтернативной энергии. Печь нужна не только для обогрева, но и для приготовления пищи. А если дом двухквартирный то и печи две. В чем здесь доказательства?
Зачем притягивать за уши то чего на снимках нет?
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А по поводу монументальной архитектуры в отдаленной стране, то ничего удивительно тут нет. Ведь в стране сидящей на богатейшем на тот момент алмазном и золотом прииске роскошные здания, типичные для Европейских столиц 18-19 века, это нормальное явление. Сегодняшние Арабские эмираты тому пример.
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Вот интересно а какие частоты были тогда и какие частоты сейчас идут для смартфонов и планшетов, есть ли разница? И вредно ли это излучение, или просто бренд для внедрения очередных лекарств?
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Говорят смартфооны не придумали а нашли
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Ага. Откусили яблоко, а там… Опа! Смартфон!!!