Уничтожение свободной энергии на континентах. ЮАР

Уничтожение бесплатных общественных энергоустановок шло не только на южноамериканском континенте, и в частности, в Бразилии. В Африке тоже шёл аналогичный процесс, который мы рассмотрим на примере самой южной её географической точки, где сейчас находится современное государство ЮАР.

Темой сегодняшней статьи станет < ![CDATA[ ]]> Южно-Африканская Республика< ![CDATA[]]>. Страна эта довольно редко мелькает в новостях, хотя явлется членом G20, БРИКС и является наиболее развитой на всём африканском континенте. А что нам про неё известно, кроме этого всего и полузабытого Апартеида? Очень мало. Известно, что первыми из европейцев на эти земли приехали в 15 веке голландцы и основали там Капскую колонию. Данная колония благополучно просуществовала до конца 18 века, когда в итоге одной из войн она не перешла под контроль Британской империи. В ходе насаждения новой власти Британской администрацией голландские колонизаторы мигрировали на север и восток от Капской провинции, и основали там два государства – Трансвааль и Оранжевую республику. Проблемы у этих государств начались в конце 19 века, когда на этих территориях открылись крупные месторождения алмазов и золота. Для завладения этими богатствами англичане сначала применили, как говорят сейчас, мягкую силу, а затем предприняли несколько англо-бурских войн, последняя из которой была окончена уже в 20 веке и завершилась победой Британской империи. С того времени и до 1961 года объединенная страна была в различных формах зависима от Великобритании, затем она стала независимой республикой. Если вкратце, то примерно такую историю имеет это государство. Но когда глядишь на старые фото Южной Африки, невольно начинают одолевать мысли.



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Это Дурбан, третий по численности город страны после Кейптауна и Йоханнесбурга, в 1910 году. Неужели все эти здания выстроили голландские фермеры, которые и жили то особняком на своих землях, как нам говорит история? И как ни странно, везде единый классический стиль в архитектуре, и если бы не было надписи на фото, можно было бы подумать, что это какой-нибудь Париж и иже с ним. В других крупных городах страны картина примерно такая же. Если банально высчитать количество стройматериалов, затраченных на строительство, и сопоставить количество населения, жившего на тех землях (африканцы не в счёт), то можно легко доказать, что и голландцы, и англичане не имеют к этим зданиям никакого отношения. Скорее всего, эти здания обнаружили брошенными примерно так же, как Пётр нашёл СПб, и просто отреставрировали, и было это не раньше 18 века. А что там было раньше? История умалчивает, как впрочем, по всем землям, за исключением евразийского континента. Но не будем отвлекаться и едем дальше.



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Это тоже Дурбан в 1898 году, и тут упс.. трамвай без проводов. Примерно такой же, как < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>, только на другом континенте. Может, ракурс неудачный и не видно лошадей?



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Однако, нет, трамвай действительно без проводов. И улица та же, но только в 1891 году. Если приглядеться, то на заднем плане мы видим столб без проводов, который смотрит не вдоль дороги, как обычно, а на дом, стоящий напротив, точнее, на его крышу. А на крыше этого дома расположена энергоустановка, рассмотренная ранее во многих статьях. Это и есть тот самый случай, когда линия столбов без проводов берет своё начало. В левом углу виден такой же столб, только в профиль. Он направлен в какую-то другую сторону. Очевидно, зданий с такими крышами было много.



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Рискну предположить, что обведенное здание на этом фото и есть то самое, что и на предыдущем фото, только сделано с другого ракурса и старше минимум лет на десять. И как ни странно, беспроводные трамваи толпятся на этой улице кучками. Трансвааль (страна моя – пели в какой то песне) оказывается у нас ещё и страна беспроводных трамваев. Судя по зданию с часами на заднем плане, можно это место реконструировать.



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Собственно, только по этому зданию и получилось. Остальное всё изменено полностью, ни одного старого дома с фото ни в каком виде не осталось.



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Ещё одно фото с той же улицы, только двумя кварталами ближе к морю. Как видно, за трамваем стоит столб, на котором по кругу расположены предметы, похожие на спортивные кубки, которые рассматривались в прошлых статьях. И на зданиях (и не только) опять мы видим упрощённые беспроводные столбы, это в принципе те же самые столбы, только вместо траверс там обошлись одиночным кубком, установленным на обычный шест. Такие же конструкции очень качественно зафиксированы на фото < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>. Скорее всего, мощности источников хватало, чтобы не городить столбы с большими решетками.







А это собственно опять фото той же улицы, только 1860 года. Как говорится, прочувствуйте разницу. Трамваи ещё бегают на лошадях, но шест с кубком уже стоит, и высота кубка снова выдержана на высоте крыши с энергоустановкой. Тенденция, однако. Но вывод можно сделать – трамваи на непонятной электротяге появились явно не раньше трёх десятилетий от конца 19 века. А когда же появились столбы без проводов, хоть и упрощённые?



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Такая же технология применена в Иоханнесбурге.



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И в Претории, причём шест даже не стоит на здании и над землёй не имеет видимых соединений с конструкциями крыльца. Сдаётся, что где-то на крыльце стояли приёмники поля, с которыми был связан этот шест. Эта технология, видимо, была распространена по всему миру, первые фото, которые её зафиксировали, датированы 1850 годами.



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А это Претория в 1881 году. Всё ещё только начинается. Как видно, ни флага, ни Родины, а шесты уже стоят.



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Эту технологию в начале 20 века использовали даже южноафриканские фермеры. Да и не только они.



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Это железнодорожный вокзал в Кейптауне, в начале 20 века. Если бы не аннотация к фото и баннеры с британским флагом, подумал бы, что это Дворец электричества с < ![CDATA[ ]]> Всемирной парижской универсальной выставки< ![CDATA[]]> - до того похож архитектурный стиль. Видимо, инженерные системы этого и того зданий работали по единому принципу.



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Это Дворец Республики в Претории примерно в то же время. Абсолютно всё то же самое на крыше. Собственно, частные дома тоже не отставали.



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Это богатый частный дом в Иоханнесбурге. Обратите внимание на его крыльцо, и фонари на входе. Они однозначно связаны между собой. Интересно, а зачем в Африке на одном доме две печных трубы? Что там холодно, верится с трудом.



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А здесь народ выступает на англо-бурскую войну. Очень странные столбики стоят на крыльце здания вдали, причём на двух из них закреплена светящаяся реклама.



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Очень интересные осветительные приборы расположены на набережной Кейптауна. Снизу собственно лампочки, а сверху < ![CDATA[ ]]> хорошо нам знакомые< ![CDATA[]]> мини-купола.



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А эти осветительные приборы вообще не поддаются критике.

Как видим, даже в малоизвестной Южной Африке похоронено много секретов промышленного величия прошлых веков. Как они туда попали – интересный вопрос, видимо, с теми лицами, которые выстроили там здания в классическом стиле, да, собственно, и по всему миру тоже. Если бы Нельсон Мандела не занимался в своё время идеями равенства, а просто хотя бы попытался что-то такое восстановить в своей стране, он стал бы национальным героем раз в десять круче, чем Ким Чен Ын в своём государстве. Но, видимо, на всё имеются какие-то внешние блок-факторы.